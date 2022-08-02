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Новости Помощь Украине
9 010 73

Испания не будет передавать Украине танки Leopard: "Они в неудовлетворительном состоянии"

leopard,2a4

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, поскольку они в неудовлетворительном состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Mundo.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно отправить на войну в Украину, потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии", - заявила Роблес.

Министр подчеркнула, что были проведены соответствующие испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.

"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", – объяснила Роблес.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания готова к переговорам по передаче Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113.

Читайте также: Минобороны Испании позволило передать Украине танки Leopard и БТР М113, - Infodefensa

Автор: 

Испания (868) помощь (7827) танк (2260) Украина (44976)


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Топ комментарии
+36
Війна мордору проти України оголює всі слабкі місця членів НАТО.
Важко навіть уявити, як би ці члени НАТО воювали б проти мордора, якби на їх боці не було США та Великобританії .
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02.08.2022 15:35
+28
Что за армии у стран ЕС? Куда не ткни везде жопа. Кроме Польши и стран Балтии.
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02.08.2022 15:37
+26
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02.08.2022 15:34
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Правила форума Совет форумчан
Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей"

русня не люди.....
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02.08.2022 15:33 Ответить
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02.08.2022 15:34 Ответить
Війна мордору проти України оголює всі слабкі місця членів НАТО.
Важко навіть уявити, як би ці члени НАТО воювали б проти мордора, якби на їх боці не було США та Великобританії .
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02.08.2022 15:35 Ответить
Украины ,в первую очередь!
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02.08.2022 15:58 Ответить
Навiщо в обороннiй спiлцi тримати вiдвертих скиглярiв й потенцiйних бздунiв ??
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02.08.2022 17:58 Ответить
Ризик для людей буде ще вище, якщо танків не буде.
Може дочекаємось, що США почнуть передавати нам Абрамси…
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02.08.2022 15:36 Ответить
треба "менше петь и свое иметь"

поляки купують 1 000 (тисячу !!!!!) південнокорейських танків K2
800 із яких будуть вироблятись в Польщі за ліцензією
а ми із Оплотом 20 років бавились

Польща домовилася про виробництво та купівлю у Південної Кореї 980 танків на базі моделі K2, 648 артилерійських установок K9 та 48 винищувачів FA-50.

https://hromadske.ua/posts/polsha-otrimaye-majzhe-tisyachu-pivdennokorejskih-tankiv-ponad-600-artilerijskih-ustanovok-ta-desyatki-vinishuvachiv
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02.08.2022 15:52 Ответить
Тому що поляки, скинувши, комуняцьке ярмо, не вибрали у президента "комуняку", а потім "праизводственника", "бджоляра", "завгара", "пекаря" та "клоуна із цирка"
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02.08.2022 16:34 Ответить
Ну, чому ж? Ось тобі, вивчай - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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02.08.2022 19:01 Ответить
"вивчай" будеш своїй дружині говорити. І навіщо ти мені це вивалив?
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02.08.2022 19:25 Ответить
Хто буде наступний, думаю військовий, час покаже
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02.08.2022 19:17 Ответить
А ск. коштів виділили наші керманичі за всі роки на Оплот? Ї
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02.08.2022 16:42 Ответить
А ты серьезно равняешься на экономику Украины и Польши?
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02.08.2022 16:51 Ответить
Виявляється, пагані не тільки німецькі танки?
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02.08.2022 15:37 Ответить
Хваленое немецкое качество оружия под сомнением. И уже не первый раз...
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02.08.2022 15:44 Ответить
Ти, я бачу, "знавець". Це перші "Леопарди", які давно зняті з озброєння, навіть у Іспанії.
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02.08.2022 19:04 Ответить
Что за армии у стран ЕС? Куда не ткни везде жопа. Кроме Польши и стран Балтии.
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02.08.2022 15:37 Ответить
Мабуть у них теж клiстрони слiдчi виймають..
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02.08.2022 18:02 Ответить
Так відремонтуйте і передайте Україні. Так виглядає що не хочуть передавати.
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02.08.2022 15:38 Ответить
Іспанія вже передала Україні велику кількість озброєнь.
Не ображайте іспанців!
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02.08.2022 15:51 Ответить
якби в них було чим ремонтувати, то вони не використали б ці танки для канібалізму запчастин. Цілком можливо, що там тільки пусті корпуси залишилися
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02.08.2022 16:00 Ответить
Так ЗИПа нет.
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02.08.2022 17:13 Ответить
Вони хотіли віддати за гроші ЕС, відремонтували б без питання тільки не за свої
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02.08.2022 19:19 Ответить
Колеса мабуть спущені?
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02.08.2022 15:38 Ответить
Стопудово лаптями повонює...
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02.08.2022 15:39 Ответить
nemcami
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02.08.2022 15:49 Ответить
Это всё последствия эры кремлевского крота «Меркель»
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02.08.2022 15:39 Ответить
Еще одна кремлевская консерва? Как обычно протухла...
https://youtu.be/rcys8XAfXbM
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02.08.2022 15:40 Ответить
Офигеть.... Армия Европы и вправду в плачевном состоянии. Доигрались... После такого бредни о танках в Лиссабоне не такими уж и смешными кажутся
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02.08.2022 15:41 Ответить
А вы думаете зря Трамп требовал от Европы увеличить ее расходы на оборону?
Это то Америку и задевало.
Под крылышком НАТО(читай все тех же США) Западная Европа стала тем, чем стала, не опасаясь советских танков, и еще и позволяла себе голос повышать на своего защитника - США.
И так продолжалось целых 75 лет. И только Трамп, как тот гадкий мальчишка, сумел сказать им в лицо всю правду - если вы не способны воевать и содержать настоящую армию, то по крайней мере давайте деньги тем, кто вас защищает
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02.08.2022 15:48 Ответить
Испанские танки не работают, у немцев вообще ничего нет. Это и есть те самые хваленные "стандарты НАТО"?
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02.08.2022 15:43 Ответить
Стандарти у НАТО непогані.
Але, якщо їм слідувати.
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02.08.2022 15:45 Ответить
Да врут они нагло. На учениях и парадах у них думаете другие танки катаются ... французы и немцы договорились танки не давать ... испанцев только забыли предупредить
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02.08.2022 15:55 Ответить
для парадів у них по батальону танків і залишилося - а решта пішла на запчастини
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02.08.2022 16:02 Ответить
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02.08.2022 19:14 Ответить
"Армату" по Красной площади тоже тащили. А смысл?
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03.08.2022 00:42 Ответить
Чушь це все, все в них є, нехотять за дарма віддавати
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02.08.2022 19:22 Ответить
Це наслідки того, що країни-члени НАТО, роками зменшували витрати на оборону, покладаючись на допомогу США.
Але це добре, бо рашистська агресія багатьох привела до тями: техніка, що роками зберігалася в резерві, відновлюється, та надходить у підрозділи, замовляються нові озброєння, та **********.
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02.08.2022 15:44 Ответить
А как так случилось что они в незадовильному стани? Испания чо воевала с кемто?
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02.08.2022 15:44 Ответить
Якщо вони двадцять років знаходилися на зберіганні, то стан може бути не поганий а жахливий.
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02.08.2022 15:48 Ответить
У меня уже 30 лет на зберіганні консоль Sega Mega Drive. Работает безотказно, прикинь.
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02.08.2022 20:37 Ответить
у країнах, що не воюють втрати танків через те, що вони ідуть на запчастини
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02.08.2022 16:08 Ответить
От і добре, що знайшовся привід перевірити стан власної зброї

А то уявляєте - "хтось" напав на члена НАТО, треба виконувати 5 статтю, заводять танки - а вони (танки) не хочуть їхати! Конфуз!
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02.08.2022 15:46 Ответить
ТРЕБА РОЗУМІТИ - ЯКІ ТАНКИ МИ ОТРИМАЄМО ТАКІ ТАНКИ БУДУТЬ В ЗСУ НАЗАВЖДИ.
У такому випадку краще Абрамси - їх у Штатів багато.
Поки не наклепаємо своїх Оплотів, всі танки у нас будуть радянсько - європейські, краще
вже щоб одного виробника і Леопарди тут не годяться, бо Німеччина їми не опікувалася
і танкову програму закинула як Зе клоун ЗСУ з 2019 го.
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02.08.2022 15:47 Ответить
Як казав Адольф Алоизович, після відвідування Іспанії - найбільше враження зробила на нього рота почесної варти Іспанії, на їхніх гвинтівках було стільки іржі, що з них неможливо було стріляти. Час іде, а відношення в іспанців до зброї не змінилося.
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02.08.2022 15:49 Ответить
Блин что за жесть. У одних танки не летают, у других рпг не ездят...
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02.08.2022 15:51 Ответить
оооот...ёлка-папалки...
выводы пора делать... Европа а попроверяйте-ка вы все свою боевую технику.. ибо как оказалось - она не очень то и боевая....
(а ремонтировать не пробовали??? из 2 один сделать??? ну если очень надо? и очень хочется отдать)
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02.08.2022 15:52 Ответить
***** там сума геть невелика шо на ремонт потрібна.
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02.08.2022 15:53 Ответить
Розслабили булки, довбані толєрасти!
Гітлєра на вас нема! )))

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02.08.2022 15:56 Ответить
- Та не будете ви то сало їсти!

- Чому?

- Бо я вам його не дам!
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02.08.2022 15:56 Ответить
Кожного разу, після подібних новин, я задаюсь питанням:
"Можливо Рашка дійсно "друга армія світу""?
(була до нападу на Україну)
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02.08.2022 15:56 Ответить
Глядя, как мир сходит с ума, что вытворяет Уйлостан, Китай и Сербия, я бы тоже 7 раз подумал отдавать оружие, в каком бы оно не было состоянии.
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02.08.2022 15:57 Ответить
Ця сербiя навiть косовських ромiв не змогла нажахати..
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02.08.2022 18:43 Ответить
Все це маячня. Німці ясно сказали що танків не дадуть і нікому не дозволять надавати їхні танки.
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02.08.2022 15:57 Ответить
Всі країни-члени НАТО, роками жили за принципом: у випадку війни, США доможе!
І регулярно скорочували витрати га оборону!
Для статистики:
Франція- 400 танків
Німеччина-250 танків
Іспанія-320 танків
І менше половини з них, у боєздатному стані!
А от інший приклад:
Ізраіль-1900 танків, з них у боєздатному стані 1200 танків.
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02.08.2022 15:59 Ответить
Німеччина-250 танків
...
Ізраіль-1900 танків, з них у боєздатному стані 1200 танків.
**********
Виходить, Ізраїль, за бажання, міг би захопити Німеччину.
Але ізраїльтяни відмовляться від цієї ідеї, - бо в Німеччині занадто багато турків і арабів, і вони будуть чинити запеклий опір.

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02.08.2022 16:11 Ответить
-Впегет идут евгейские танкисты
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02.08.2022 18:45 Ответить
Так ізраїльські танки нормальні тільки в тих місцях.проти місцевих дурисвітів .проти великої війни їх виїбуть швидко.ну міни витримають,в накриття артой близько,а потужний гранатомет,а ракету з під літака?.де в місцевих бабуїнів такі потужності
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23.12.2022 20:05 Ответить
Ізраїль навіть танки 70-річної давності використовує як стаціонарні вогневі точки в горах - для збільшення боєкомплекту двигуни з них викидають
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02.08.2022 16:14 Ответить
Ото все таке НАТО?
Куди не кинь, всюду клин.
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02.08.2022 16:02 Ответить
Брешуть, щоб (уйла не роз*рочити
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02.08.2022 16:02 Ответить
На всю Європу справні танки виявилися в Польщі, Чехії та Північній Македонії, і усі Т-72. Отака оказія.
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02.08.2022 16:12 Ответить
Походу еще и в сша аналогично. Потому и нет лендлиза
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02.08.2022 20:38 Ответить
Схоже, таким чином уряд Іспанії заявив "відмазку", щоб не зізнаватись - їм просто не вистачило волі зламати опір своїх військових https://defence-ua.com/news/ispaniji_znadobilos_2_misjatsi_schob_viznachitis_leopard_2_vona_ukrajini_taki_ne_dast-8409.html у питанні підтримки України
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02.08.2022 16:19 Ответить
Ну и вротвасебать, идальго недоделанные.
Вам лишь бы коррида и сиеста, каждому своё.
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02.08.2022 16:30 Ответить
Захід заплив жирком.
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02.08.2022 16:33 Ответить
Ха-ха ,,Армия" Испании...Да два,три человека с рогатками за час оккупируют любое пуэбло.Начинать лучше с 14:00 (сиеста) они и из домов не выйдут.
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02.08.2022 16:43 Ответить
Отдайте их какие они бы не были, мы сдадим на металл, а на вырученные деньги купим какое-нибудь оружие.
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02.08.2022 16:53 Ответить
М-да, было бы кого бояться кабаевой, армии Европы это просто позор
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02.08.2022 16:59 Ответить
Армии без войны деградируют.
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02.08.2022 17:12 Ответить
Цікаво: а як же європейські країни збиралися відстоювать колективні інтереси членів НАТО, коли у них бойова техніка в "незадовільному стані"? Більше того - З ЧИМ вони збиралися захищаться, якби дійсно створили окремий військово-політичний блок чисто з європейських країн - без США і Канади? (І я здогадуюся - без Британії - теж Бо британці уже давно "вкурили" чого варті всі ці "меркелі" з "макронами" )
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02.08.2022 17:27 Ответить
Антифриз несвежий или кондиционер не прочищен... Или подстаканники не того диаметра...
Никак не можно на таких воевать...
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02.08.2022 21:04 Ответить
 
 