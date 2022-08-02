Испания не будет передавать Украине танки Leopard: "Они в неудовлетворительном состоянии"
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, поскольку они в неудовлетворительном состоянии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Mundo.
"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно отправить на войну в Украину, потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии", - заявила Роблес.
Министр подчеркнула, что были проведены соответствующие испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.
"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", – объяснила Роблес.
Напомним, ранее сообщалось, что Испания готова к переговорам по передаче Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113.
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русня не люди.....
Важко навіть уявити, як би ці члени НАТО воювали б проти мордора, якби на їх боці не було США та Великобританії .
Може дочекаємось, що США почнуть передавати нам Абрамси…
поляки купують 1 000 (тисячу !!!!!) південнокорейських танків K2
800 із яких будуть вироблятись в Польщі за ліцензією
а ми із Оплотом 20 років бавились
Польща домовилася про виробництво та купівлю у Південної Кореї 980 танків на базі моделі K2, 648 артилерійських установок K9 та 48 винищувачів FA-50.
https://hromadske.ua/posts/polsha-otrimaye-majzhe-tisyachu-pivdennokorejskih-tankiv-ponad-600-artilerijskih-ustanovok-ta-desyatki-vinishuvachiv
Не ображайте іспанців!
https://youtu.be/rcys8XAfXbM
Это то Америку и задевало.
Под крылышком НАТО(читай все тех же США) Западная Европа стала тем, чем стала, не опасаясь советских танков, и еще и позволяла себе голос повышать на своего защитника - США.
И так продолжалось целых 75 лет. И только Трамп, как тот гадкий мальчишка, сумел сказать им в лицо всю правду - если вы не способны воевать и содержать настоящую армию, то по крайней мере давайте деньги тем, кто вас защищает
Але, якщо їм слідувати.
Але це добре, бо рашистська агресія багатьох привела до тями: техніка, що роками зберігалася в резерві, відновлюється, та надходить у підрозділи, замовляються нові озброєння, та **********.
А то уявляєте - "хтось" напав на члена НАТО, треба виконувати 5 статтю, заводять танки - а вони (танки) не хочуть їхати! Конфуз!
У такому випадку краще Абрамси - їх у Штатів багато.
Поки не наклепаємо своїх Оплотів, всі танки у нас будуть радянсько - європейські, краще
вже щоб одного виробника і Леопарди тут не годяться, бо Німеччина їми не опікувалася
і танкову програму закинула як Зе клоун ЗСУ з 2019 го.
выводы пора делать... Европа а попроверяйте-ка вы все свою боевую технику.. ибо как оказалось - она не очень то и боевая....
(а ремонтировать не пробовали??? из 2 один сделать??? ну если очень надо? и очень хочется отдать)
Гітлєра на вас нема! )))
- Чому?
- Бо я вам його не дам!
"Можливо Рашка дійсно "друга армія світу""?
(була до нападу на Україну)
І регулярно скорочували витрати га оборону!
Для статистики:
Франція- 400 танків
Німеччина-250 танків
Іспанія-320 танків
І менше половини з них, у боєздатному стані!
А от інший приклад:
Ізраіль-1900 танків, з них у боєздатному стані 1200 танків.
...
Ізраіль-1900 танків, з них у боєздатному стані 1200 танків.
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Виходить, Ізраїль, за бажання, міг би захопити Німеччину.
Але ізраїльтяни відмовляться від цієї ідеї, - бо в Німеччині занадто багато турків і арабів, і вони будуть чинити запеклий опір.
Куди не кинь, всюду клин.
Вам лишь бы коррида и сиеста, каждому своё.
Никак не можно на таких воевать...