Испания не будет передавать Украине танки Leopard: "Они в неудовлетворительном состоянии"

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, поскольку они в неудовлетворительном состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Mundo.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно отправить на войну в Украину, потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии", - заявила Роблес.

Министр подчеркнула, что были проведены соответствующие испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.

"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", – объяснила Роблес.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания готова к переговорам по передаче Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113.

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