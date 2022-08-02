"Азов" - на объявление "террористами" в РФ: Россия ежедневно доказывает свой статус государства-террориста
В "Азове" ответили на решение Верховного суда России объявить их "террористической организацией".
Ответ на решение российских судей опубликован в телеграм-канале "Азова", сообщает Цензор.НЕТ.
Азовцы считают, что этим решением Россия ищет новые поводы и объяснения своим военным преступлениям после казни военнопленных в Оленовке.
"Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда", - говорится в сообщении.
"Азов" призвал США и другие государства признать Россию государством-террористом.
"Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание - это соучастие!" - заявили в "Азове", призвав весь мир объединиться против государства-террориста.
Напомним, ранее Верховный суд РФ назвал "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории страны.
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Їх змусили здатися в полон рашистам! Знали, а може здогадувались, що їх там можуть убити та все однак змусили здатися! Був наказ… Хто понесе відповідальність за цей злочин, окрім рашистів? Чомусь одразу згадався наш воїн Журавель, який був під особистим контролем нині діючого президента. Доля того воїна відома! Загинув, не дочекався допомоги! Так і тут, майже два місяці тиша, ніякого обміну! То з ким домовлялась наша влада? А може ніякої домовленості не було?
https://www.youtube.com/channel/UCtNHQp9oHyF6UyhD3iYAlZw Игорь Крымский Всё до 3.14зды . Азовцев можно поменять на кадыровцев . Охотиться за кадыровцами живыми и мертвыми - единый шанс