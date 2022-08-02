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Новости Война
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"Азов" - на объявление "террористами" в РФ: Россия ежедневно доказывает свой статус государства-террориста

азов

В "Азове" ответили на решение Верховного суда России объявить их "террористической организацией".

Ответ на решение российских судей опубликован в телеграм-канале "Азова", сообщает Цензор.НЕТ.

Азовцы считают, что этим решением Россия ищет новые поводы и объяснения своим военным преступлениям после казни военнопленных в Оленовке.

"Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда", - говорится в сообщении.

"Азов" призвал США и другие государства признать Россию государством-террористом.

Читайте: Российский верховный суд объявил "Азов" террористической организацией

"Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание - это соучастие!" - заявили в "Азове", призвав весь мир объединиться против государства-террориста.

Напомним, ранее Верховный суд РФ назвал "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории страны.

россия (95725) терроризм (18691) Азов (795)


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Топ комментарии
+9
армію рф в Україні треба признати терористичною організацією.
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02.08.2022 15:54
+7
https://www.youtube.com/channel/UCPltpv8xLQ4nG7ZhMYXU3vg Тетяна Дорош https://www.youtube.com/watch?v=6QPeenjil5w&lc=UgyBNz3mAY8j4SP0veR4AaABAg 15 минут назад

Їх змусили здатися в полон рашистам! Знали, а може здогадувались, що їх там можуть убити та все однак змусили здатися! Був наказ… Хто понесе відповідальність за цей злочин, окрім рашистів? Чомусь одразу згадався наш воїн Журавель, який був під особистим контролем нині діючого президента. Доля того воїна відома! Загинув, не дочекався допомоги! Так і тут, майже два місяці тиша, ніякого обміну! То з ким домовлялась наша влада? А може ніякої домовленості не було?
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02.08.2022 16:21
+6
Ну так вагнеровцы тоже не войска РФ - террористы.
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02.08.2022 15:49
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Ну так вагнеровцы тоже не войска РФ - террористы.
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02.08.2022 15:49 Ответить
В Росії є верховний суд? Там Путін керує а верховний суд це його прислуга.
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02.08.2022 15:50 Ответить
і речі нема
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02.08.2022 15:51 Ответить
армію рф в Україні треба признати терористичною організацією.
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02.08.2022 15:54 Ответить
не звертайте уваги, рашистська маячня розрахована на місцеву вату
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02.08.2022 15:58 Ответить
арешонков еще живой, но уже перестал носить шляпу и отращивает бороду.
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02.08.2022 16:04 Ответить
Вони не тільки шизофашисти, але і шизотерористи.
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02.08.2022 16:07 Ответить
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02.08.2022 16:11 Ответить
У відповідь треба оголосити партії рф терористичними організаціями, ну і звичайно росгвардію, всі чвк, а саме головне зс рф.
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02.08.2022 16:17 Ответить
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02.08.2022 16:20 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCPltpv8xLQ4nG7ZhMYXU3vg Тетяна Дорош https://www.youtube.com/watch?v=6QPeenjil5w&lc=UgyBNz3mAY8j4SP0veR4AaABAg 15 минут назад

Їх змусили здатися в полон рашистам! Знали, а може здогадувались, що їх там можуть убити та все однак змусили здатися! Був наказ… Хто понесе відповідальність за цей злочин, окрім рашистів? Чомусь одразу згадався наш воїн Журавель, який був під особистим контролем нині діючого президента. Доля того воїна відома! Загинув, не дочекався допомоги! Так і тут, майже два місяці тиша, ніякого обміну! То з ким домовлялась наша влада? А може ніякої домовленості не було?
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02.08.2022 16:21 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCVvK4mF3MS0-DQie3JWKOgg Ирина Гриценко Украинское руководство должно было обращаться в международный комитет красного креста и просить осмотр наших пленных. Они це не робили...

https://www.youtube.com/channel/UCtNHQp9oHyF6UyhD3iYAlZw Игорь Крымский Всё до 3.14зды . Азовцев можно поменять на кадыровцев . Охотиться за кадыровцами живыми и мертвыми - единый шанс
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02.08.2022 16:23 Ответить
От хотілося б знати, що означає те, що терористична організація рассєя оголошує когось тероричною організацією?
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02.08.2022 17:01 Ответить
"Азов" закликав США та інші держави визнати Росію державою-терористом.", а до тих хто сприяв їх оточенню та "евакуації" у полон звісно ж нуль питаннь, бо всі 8 років боролися не з державою терористом, а з ненависним Порошенком, який боровся з державою терористом на міжнародній арені. Це нагадує мені мем, коли батько засунув дитину у клітку із левом, "погладити кицю", а той відгриз дитині голову. Звісно ж в цій історії винним зробили лева, але як знати.....
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02.08.2022 17:39 Ответить
..уничтожать быдлонасекомышей с болот мацковии,отстреливать 47 хромосомку ..твари с болот мацковии вне закона,уничтожать
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02.08.2022 19:19 Ответить
Підтримаємо флешмоб від найвеличнішого пана : кастрація або відрізання інструменту по роялю в прямому ефірі...перший-найвеличніший,другий-бєняоманській,потім-ермаки,далі-арєстовічі ііііііііііі потім усі інші перевертні...тільки тоді всі повірять ,що ці личинки-хробаки заааааа УКРАЇНУ а що такого.....вони з НАРОДОМ, ВОНИ- за УКРАЇНЦІВ....це буде дуже справедливо....курвипідтримуйте психологічно
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03.08.2022 00:37 Ответить
 
 