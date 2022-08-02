"Азов" - на объявление "террористами" в РФ: Россия ежедневно доказывает свой статус государства-террориста

В "Азове" ответили на решение Верховного суда России объявить их "террористической организацией".

Ответ на решение российских судей опубликован в телеграм-канале "Азова", сообщает Цензор.НЕТ.

Азовцы считают, что этим решением Россия ищет новые поводы и объяснения своим военным преступлениям после казни военнопленных в Оленовке.

"Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда", - говорится в сообщении.

"Азов" призвал США и другие государства признать Россию государством-террористом.

Читайте: Российский верховный суд объявил "Азов" террористической организацией

"Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание - это соучастие!" - заявили в "Азове", призвав весь мир объединиться против государства-террориста.

Напомним, ранее Верховный суд РФ назвал "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории страны.