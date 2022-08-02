Мужья женщин-военнослужащих, у которых есть дети до 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно, - Госпогранслужба

Мужчины, чьи жены проходят военную службу, имеют право пересечения границы при наличии справки с места службы жены и свидетельства о рождении ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Госпогранслужбы

"Мужчина, жена которого проходит действительную военную службу и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеет право пересечения границы", - говорится в разъяснении.

"Количество раз такого пересечения – неограниченное, при этом документами, дающими право пересечения, являются свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой. Это может быть справка, это может быть копия удостоверения, заверенная соответствующим образом или другие документы", - сообщается на сайте.

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