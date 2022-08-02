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Новости Война
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Мужья женщин-военнослужащих, у которых есть дети до 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно, - Госпогранслужба

кордон

Мужчины, чьи жены проходят военную службу, имеют право пересечения границы при наличии справки с места службы жены и свидетельства о рождении ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Госпогранслужбы

"Мужчина, жена которого проходит действительную военную службу и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеет право пересечения границы", - говорится в разъяснении.

"Количество раз такого пересечения – неограниченное, при этом документами, дающими право пересечения, являются свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой. Это может быть справка, это может быть копия удостоверения, заверенная соответствующим образом или другие документы", - сообщается на сайте.

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Госпогранслужба (6485) граница (5275)


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Топ комментарии
+7
Чоловіки, у яких дружини на війні, можуть вдягати спідниці та робити епіляцію.
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02.08.2022 16:09
+6
Це вже сюр якийсь. Якщо твоя дружина перекладає папірці в військоматі, вільний та право маєш!
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02.08.2022 16:13
+5
А чоловіки у яких є вагітні бабусі, можуть перетинати кордон???
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02.08.2022 16:02
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А чоловіки у яких є вагітні бабусі, можуть перетинати кордон???
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02.08.2022 16:02 Ответить
чоловіки получили індульгенцію
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02.08.2022 16:03 Ответить
Чоловіки, у яких дружини на війні, можуть вдягати спідниці та робити епіляцію.
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02.08.2022 16:09 Ответить
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02.08.2022 16:20 Ответить
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02.08.2022 16:53 Ответить
Шотландські хлопці в спідницях були хвацькими вояками.

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02.08.2022 17:27 Ответить
То жінки тільки борщі мають варити і більш ні на що не здатні?
Говори про себе, тупа *****)
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02.08.2022 16:45 Ответить
А ти, тупа *****, з окопу строчиш? Борща вже наварила?
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02.08.2022 16:52 Ответить
тупа істерична бездара)
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02.08.2022 17:53 Ответить
Ти звідки вилізла, бісова худоба?

Взагалі-то, поясню для тп на бронепоїзді, я нічого не казала про жінок шо їм треба робити і де, я казала про чоловіків, які замість того, щоб захищати Батьківщину, сидять вдома, а їхні жінки роблять чоловічу справу.

Наприклад, Таня Чорновол на війні, а її чоловік нікуди вже не поїде , бо він загинув, захищаючи свою родину, дітей, та Батьківщину.

Багато жінок на війні, за що їм низький уклін та щира подяка, це справжні героїні.
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02.08.2022 18:21 Ответить
Це вже сюр якийсь. Якщо твоя дружина перекладає папірці в військоматі, вільний та право маєш!
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02.08.2022 16:13 Ответить
"проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.
Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів."
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02.08.2022 16:19 Ответить
Хороший лайфхак. Делаем фиктивный брак и вуаля, ты в Париже с кровасаном в руке и филижанкой кавы
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02.08.2022 16:27 Ответить
Лучше б призыв старше 50 сделали по желанию. Странно видеть седовласых инвалидов в форме и молодежь, рассекающую на мотоциклах и джипах по городам и отвисающую в барах.
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02.08.2022 16:41 Ответить
Действительно,всю украинскую молодежь-в яму.Мертвые 20-летние хлопцы-вот это нормально видеть.Война до последнего украинского парубка.
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02.08.2022 17:28 Ответить
Мертвые 20летние девчата вас больше устраивают ?
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02.08.2022 18:07 Ответить
О ЦЕ бізнесом непоганим ******* .Як там за 24 години розпишуть і на всі сторони .
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02.08.2022 17:42 Ответить
 
 