Мужья женщин-военнослужащих, у которых есть дети до 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно, - Госпогранслужба
Мужчины, чьи жены проходят военную службу, имеют право пересечения границы при наличии справки с места службы жены и свидетельства о рождении ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Госпогранслужбы
"Мужчина, жена которого проходит действительную военную службу и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеет право пересечения границы", - говорится в разъяснении.
"Количество раз такого пересечения – неограниченное, при этом документами, дающими право пересечения, являются свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой. Это может быть справка, это может быть копия удостоверения, заверенная соответствующим образом или другие документы", - сообщается на сайте.
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Говори про себе, тупа *****)
Взагалі-то, поясню для тп на бронепоїзді, я нічого не казала про жінок шо їм треба робити і де, я казала про чоловіків, які замість того, щоб захищати Батьківщину, сидять вдома, а їхні жінки роблять чоловічу справу.
Наприклад, Таня Чорновол на війні, а її чоловік нікуди вже не поїде , бо він загинув, захищаючи свою родину, дітей, та Батьківщину.
Багато жінок на війні, за що їм низький уклін та щира подяка, це справжні героїні.
Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів."