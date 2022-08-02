"Камет-сталь" обратилась за поддержкой к премьеру: через три месяца предприятие вынуждено будет остановить производство

Металлургический комбинат "Камет-сталь" обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о поддержке: из-за сложностей с логистикой и падения мировых цен на металлопродукцию предприятие работает только на треть мощности. Ресурсов предприятия хватит только на три месяца работы, но если не принять меры по стимулированию производства - комбинат будет остановлен.

Об этом говорится в открытом письме предприятия, которое есть в распоряжении редакции, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в письме, по состоянию на июль 2022 года мощности предприятия загружены на треть. Основные причины – ограничение экспорта готовой продукции из-за блокады морских портов и низкой пропускной способности западных пограничных переходов, а также высокие логистические расходы: железнодорожные тарифы выросли на 70% только за последний месяц. Это совпало с падением мировых цен на продукцию ГМК, что сделало украинский металл неконкурентоспособным.

"Пока комбинат продолжит работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива. Однако если в кратчайший период не принять необходимые меры по сохранению производственного потенциала, то за три месяца предприятие потеряет накопленные ресурсы и вынуждено будет законсервировать производство", - предупреждают на комбинате.

Среди необходимых мер, которые предлагает "Камет-сталь" на период войны и послевоенный период, – снижение железнодорожного тарифа на перевозку грузов комбината (металл, руда, уголь, кокс и т. п.) на 75% от текущего уровня, разблокирование экспорта украинского металла через морские порты, а также отмена экологических налогов и ренты на ЖРС, которая фактически ложится бременем на себестоимость производства металлургических комбинатов.

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"Принятие таких мер поможет "Камет-стали" нарастить производство, восстановить позиции на экспортных рынках, сохранить рабочие места и сформировать ресурсы для поддержки местных общин и сектора обороны Украины", - резюмируется в письме.

Ранее в ОП "Укрметаллургпром" констатировали, что металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за время независимости, поэтому власти должны принять неотложные меры для того, чтобы не потерять один из важнейших секторов экономики, дающий почти треть валютных поступлений.

Как известно, ферросплавная отрасль работает на 20% мощности. До этого группа "Метинвест" объявила об остановке добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах: первые два остановили с 1 июля, а Северный ГОК – с середины июля. Продолжает работать только ЦГОК, но с уменьшением мощности.

В свою очередь "АрселорМиттал" принял решение остановить работу своего ГОКа с августа на ближайшие три месяца из-за усложненной логистики и мировой экономической конъюнктуры. Также в компании сообщили о сокращении зарплаты работников на треть.