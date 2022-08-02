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"Камет-сталь" обратилась за поддержкой к премьеру: через три месяца предприятие вынуждено будет остановить производство

каметсталь

Металлургический комбинат "Камет-сталь" обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о поддержке: из-за сложностей с логистикой и падения мировых цен на металлопродукцию предприятие работает только на треть мощности. Ресурсов предприятия хватит только на три месяца работы, но если не принять меры по стимулированию производства - комбинат будет остановлен.

Об этом говорится в открытом письме предприятия, которое есть в распоряжении редакции, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в письме, по состоянию на июль 2022 года мощности предприятия загружены на треть. Основные причины – ограничение экспорта готовой продукции из-за блокады морских портов и низкой пропускной способности западных пограничных переходов, а также высокие логистические расходы: железнодорожные тарифы выросли на 70% только за последний месяц. Это совпало с падением мировых цен на продукцию ГМК, что сделало украинский металл неконкурентоспособным.

"Пока комбинат продолжит работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива. Однако если в кратчайший период не принять необходимые меры по сохранению производственного потенциала, то за три месяца предприятие потеряет накопленные ресурсы и вынуждено будет законсервировать производство", - предупреждают на комбинате.

Среди необходимых мер, которые предлагает "Камет-сталь" на период войны и послевоенный период, – снижение железнодорожного тарифа на перевозку грузов комбината (металл, руда, уголь, кокс и т. п.) на 75% от текущего уровня, разблокирование экспорта украинского металла через морские порты, а также отмена экологических налогов и ренты на ЖРС, которая фактически ложится бременем на себестоимость производства металлургических комбинатов.

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"Принятие таких мер поможет "Камет-стали" нарастить производство, восстановить позиции на экспортных рынках, сохранить рабочие места и сформировать ресурсы для поддержки местных общин и сектора обороны Украины", - резюмируется в письме.

Ранее в ОП "Укрметаллургпром" констатировали, что металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за время независимости, поэтому власти должны принять неотложные меры для того, чтобы не потерять один из важнейших секторов экономики, дающий почти треть валютных поступлений.

Как известно, ферросплавная отрасль работает на 20% мощности. До этого группа "Метинвест" объявила об остановке добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах: первые два остановили с 1 июля, а Северный ГОК – с середины июля. Продолжает работать только ЦГОК, но с уменьшением мощности.

В свою очередь "АрселорМиттал" принял решение остановить работу своего ГОКа с августа на ближайшие три месяца из-за усложненной логистики и мировой экономической конъюнктуры. Также в компании сообщили о сокращении зарплаты работников на треть.

Автор: 

металлургия (449) Шмыгаль Денис (2713)


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Топ комментарии
+17
За ПОМОЩЬЮ!?!?!?
А, что, собственник для выплаты зп и т.д. рабочим и ИТР УЖЕ продал ВСЁ своё движимое и недвижимое имущество?
Нет? А почему тогда государство должно помогать ему?
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02.08.2022 16:18
+7
Ці мразоти так забруднили місто що на підвіконні сажі за місяць на 1см збирається. Жодні "очестні" не працюють . Вода технічна просто в Дніпро скидається - масляні плями на поверхні як після аваріі танкеру. Зарплатня 10-15 тис на місяць , замість 6 за "штатом" працюють 2 . Вижимають з комбінату усі гроші і нічого не вкладають. Ще й намагаються з бюджету тягнути! Ахметівска наволоч!
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02.08.2022 16:36
+3
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч рабочих мест в мае11 апреля

Не поможет он вам, сушите сухари
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02.08.2022 16:24
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За ПОМОЩЬЮ!?!?!?
А, что, собственник для выплаты зп и т.д. рабочим и ИТР УЖЕ продал ВСЁ своё движимое и недвижимое имущество?
Нет? А почему тогда государство должно помогать ему?
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02.08.2022 16:18 Ответить
Кто собственник думаю Вы знаете...
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02.08.2022 16:30 Ответить
Таки да.
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02.08.2022 16:37 Ответить
это в моём родном городе, мой отец там проработал до 1995-го, и дед тоже там проработал пол жизни...
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02.08.2022 19:29 Ответить
С чем я вас и поздравляю. Но вот вопрос, - почему за мой счёт им платить должны а не за счёт собственника?
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02.08.2022 21:42 Ответить
они и сами смогут заработать, если дать нормально логистике работать и открыть порты. А без этого окончательно металлургия умрет
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05.08.2022 14:25 Ответить
Где там написано про платить, ещё и за твой счёт? Ну где? Там написано, что государство должно разобраться логистикой, что как бы верно для всех экспортных отраслей, а не только для этого конкретного предприятия
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05.08.2022 23:45 Ответить
Капслок має бути на слові СВОЁ.
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02.08.2022 16:32 Ответить
Нормальна світова практика. Але для нормальних країн..
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02.08.2022 16:43 Ответить
Мировая практика это когда у собственника виллы, дорогая охрана, дома в Лондоне и по всему миру, заводы с недвижимостью в США и не только, яхты, счета с миллиардами в офшорах, бобровая шуба и т.д. остаётся, а бюджет ему помогает?
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02.08.2022 17:16 Ответить
Нет, но завтра он закроет завод, люди пойдут на улицу без работы и без зарплаты. А ты будешь строчить остроумные комментарии. Государство должно не ему помогать, а людям, которые могут потерять работу.
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05.08.2022 23:43 Ответить


это вы зря к нему обращаетесь - закроетесь через два
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02.08.2022 16:18 Ответить
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч рабочих мест в мае11 апреля

Не поможет он вам, сушите сухари
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02.08.2022 16:24 Ответить
тре піддержати бо цих підприємств раз -- два і обчолся
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02.08.2022 16:33 Ответить
Хай воно здохне. Воно більше грошей з держави викачує а ніж податків сплачує!
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02.08.2022 16:38 Ответить
Звісно треба. А підприємствамателів - ще менше. Кожному вистачить.
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02.08.2022 16:38 Ответить
Ці мразоти так забруднили місто що на підвіконні сажі за місяць на 1см збирається. Жодні "очестні" не працюють . Вода технічна просто в Дніпро скидається - масляні плями на поверхні як після аваріі танкеру. Зарплатня 10-15 тис на місяць , замість 6 за "штатом" працюють 2 . Вижимають з комбінату усі гроші і нічого не вкладають. Ще й намагаються з бюджету тягнути! Ахметівска наволоч!
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02.08.2022 16:36 Ответить
Ну значит сбудется твоя мечта - будет чистый и очень голодный город. Зина, приди в себя - в стране война, хватит корчить из себя Грету. Ты прям так делаешь вид, что вот 140 лет завод ромашки в атмосферу пускал, а сейчас стало невыносимо.
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05.08.2022 23:46 Ответить
"камет сталь" це де і чия вона? ставить вимоги нездійсненні.
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02.08.2022 16:44 Ответить
Я колишній робітник НКМЗ, це той машинобудівний завод в Краматорську, що влада націоналізувала, щоб рашистам не дістався, але більше нічого не робить. Проробив там 19 років, я верстатник з унікальною професією. На другий день після початку війни Скударь (власник) оголосив про консервацію підприємства. Звільнився задля виплат по безробіттю. Сьогодні в центрі зайнятості отримав пропозицію працювати.... ДВІРНИКОМ!!! Я не жаліюся, просто інформація, висновки робіть самі.
P.S. Вибачайте за мою українську, бо я російськомовний.
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02.08.2022 17:20 Ответить
Так тут нічого дивного - економіці повна срака з такими керівниками при владі. Буде гірше ніж на початку 90х, більшість пенсіонерів просто вимре через нестачу коштів на їжу і ліки.
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02.08.2022 18:35 Ответить
Да что такое Каметсталь...
Потеряны гиганы Азовсталь, АКХЗ, ММКИ.
Это просто забей отрасль мертва....
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03.08.2022 07:23 Ответить
Не скажи, довольно крупное предприятие и тоже в линейке промышленных гигантов.

Как-бы там ни было, а сейчас каждое работающее предприятие это подспорье населению
в вопросе выживания.
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05.08.2022 18:43 Ответить
Жаль что многие не понимают разницы между частным и государственным.
Логистика и таможня - это вопросы кабмина, которыми тот не желает заниматься.
Война в стране не освободила чиновников от их обязанностей и заявление промышлинников
вполне понятно.
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05.08.2022 18:45 Ответить
А премьер
вообще в последнее время будто забыл о работе. Реально, единственное, что было, это кипиш по поводу очного обучения. А экономика осталась наедине с проблемами
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05.08.2022 23:42 Ответить
 
 