ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в оккупированной Оленовке, - омбудсмен Лубинец

Организация Объединенных Наций не отвечает на запросы Украины о взрыве в Оленовке, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"У нас есть коммуникация с Международным комитетом Красного Креста, с ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", – сказал он.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

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В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

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Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".