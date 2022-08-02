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Новости Война
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ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в оккупированной Оленовке, - омбудсмен Лубинец

оон

Организация Объединенных Наций не отвечает на запросы Украины о взрыве в Оленовке, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"У нас есть коммуникация с Международным комитетом Красного Креста, с ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", – сказал он.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

Смотрите: Волонтеры "Razom for Ukraine" в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ. ФОТОрепортаж

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

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Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".

ООН (4179) Донецкая область (9790) Азов (795) Лубинец Дмитрий (469) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+65
хочете відповідь від ООН?- зупиніть відгрузку зерна
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02.08.2022 16:28
+45
а ЧТО ОНИ СКАЖУТ ЯЗІК В ОПУ ЗАСУНУЛИ БЕСПОЛЕЗНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК И КРАСТНІЙ КРЕСТ КРОМЕ РОСПИЛА ДЕНЕГ НЕН НА ЧТО НЕ СПОСОБНІ
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02.08.2022 16:26
+28
Гуттереша в отставку !!!!
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02.08.2022 16:24
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02.08.2022 16:24 Ответить
ООН мертва, а значить фактично не існуюча організація. Примара.
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02.08.2022 17:00 Ответить
ООН не відкликається на запити бо в Оленівці не було серед полонених жодного військового єврейської нацональності. Коли б загинув хоча б один єврей крик лунав би на всю земну кулю.
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02.08.2022 17:13 Ответить
Андреас, в данном случае даже это не помогло бы. Не с такими вкусными российскими деньгами друг мой, не с такими вкусными деньгами
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02.08.2022 17:44 Ответить
Був би целни хелу халокост...
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02.08.2022 18:56 Ответить
И здесь тебе евреи помешали?
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03.08.2022 06:50 Ответить
Якщо Вас убивають, натисніть 1, якщо ґвалтують - натисніть 2. Наскільки точно Ви впевнені, що Вас убивають, за шкалою від 1 до 5, де 1 - зовсім не впевнені, 5 - абсолютно впевнені...
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02.08.2022 18:30 Ответить
Гуттереша в отставку !!!!
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02.08.2022 16:24 Ответить
Цей чинуша - лише верхівка. Треба переформатовувати та чистити всю організацію.
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02.08.2022 16:29 Ответить
а ЧТО ОНИ СКАЖУТ ЯЗІК В ОПУ ЗАСУНУЛИ БЕСПОЛЕЗНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК И КРАСТНІЙ КРЕСТ КРОМЕ РОСПИЛА ДЕНЕГ НЕН НА ЧТО НЕ СПОСОБНІ
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02.08.2022 16:26 Ответить
"Гаранты" слились
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02.08.2022 16:26 Ответить
Какие гаранты, такие и "гарантии". Лучшей гарантией было бы наловить кадыровцев и придержать для обмена с азовцами, если уж так требовалось их сдать в лапы кацапни.
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02.08.2022 16:49 Ответить
оон занято дележкой гешефта от зерна с зесоплями- не мешайте гуталинишу работать
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02.08.2022 16:27 Ответить
esli ce pravda - to sleduet rozpuskatj etu ne-do-organizaciju.
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02.08.2022 16:28 Ответить
хочете відповідь від ООН?- зупиніть відгрузку зерна
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02.08.2022 16:28 Ответить
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02.08.2022 16:30 Ответить
Щоб наша економіка повністю розвалилася? Ну-ну
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02.08.2022 16:41 Ответить
Ага, если отгрузим, то в следующем году его просто не будет с вытекающими последствиями.
Что, не слышал заявление Зеленского, что в этом году будет собрана толко половина урожая по сравнению с прошлым годом?

А там где половина по Зеленскому - значит и меньше. Что есть будешь, мельник?
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02.08.2022 17:15 Ответить
Ви хочете сказати, що нам нашого зерна не вистачить? Не смішіть мене, навіть 50% - це з головою для українців. Я вам скажу, що більше 90% зерна ішло на експорт перед повномасштабним наступом. А ми були другою країною у світі по його експорті, то що, чогось не вистачало? Голоду в Україні точно не буде. Найгірше буде лише економіці якщо не будемо вивозити.
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02.08.2022 23:16 Ответить
ми вже "заради економіки" не сіяли паніку, і у нас людей мало не в ліжках цілими родинами русскіє вбивали. Скажить вже одразу, на що ви згодні заради економіки? Бо економіка важлива, але якщо думати тільки і виключано про гроші, то можна як стара шльондра на смітнику закінчити.
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02.08.2022 19:03 Ответить
То інше. Того, що вирощує Україна, українцям десятої частини хватить, Щоб зберігати нове зерно треба продати торішнє. Економіка і без того дихає на ладан, щоб ще й сільське господарство завалити.
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02.08.2022 22:13 Ответить
Повністю згоден. Експорт зернових - найбільший сектор нашої економіки, і так розваленої російськими загарбниками. Необхідно компенсувати знищену промисловість,Україна на підсосі у ЄС та Америки не назавжди, у них бюджет також не нескінченний, а виборці чим довше буде продовжуватися війна все сильніше будуть тиснути на Західних політиків. Не усім хочеться витрачати власні гроші на далеку війну у іншій державі. А так як послухати деяких "економ-експертів", українці от-от почнуть з голоду помирати, як це так - українське зерно продавати? Вирубай!
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02.08.2022 23:23 Ответить
оон мовчить, бо не розуміє про що ходить: хто з ким домовлявся та хто що кому гарантував

відправте до оон верещучку, хай там на неї зблизька подивляться, це замість електрошоку
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02.08.2022 16:28 Ответить
Виявляється, в нас раптово з'явилися ще дві гілки влади: ООН та Червоний Хрест!
А може, це нові відомства виконавчої влади?
Чи можливо у нас тепер три гаранти Конституції: Президент, ООН, та Червоний Хрест?
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02.08.2022 16:29 Ответить
4 гарантия, ще є ЗАВГОСП ОП !!!
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02.08.2022 17:06 Ответить
Той поц також слухавку не брав перед самим нападом(
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02.08.2022 16:29 Ответить
імпотенти
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02.08.2022 16:29 Ответить
Лубинец играет в классическую бюрократическую игру. Типа, я подал заявление, но оно просто потерялось.
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02.08.2022 16:30 Ответить
Думають як би викрутитись і багато у відпустках, на морях. Їм зараз не до цього.
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02.08.2022 16:31 Ответить
Мисье Нетребьен, пишет вам член ООН из ля Франс. Франс! Мисье Нетребьен, не надо унижать лицо аля русси. Деньги аля русси для ООН также вкусны, как и круасан для вас мисье Нетребьен
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02.08.2022 17:49 Ответить
ООН и Гутерриш - ПОДОНКИ на подсосе у Ху..ла. Это вонючую конторку надо закрывать к чертям.
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02.08.2022 16:35 Ответить
ООН и Красный Крест как бы ничего не обещали. Наша власть просто пыталась сказать что сдача мариупольцев была под гарантии, но этого не было. Это была обычная капитуляция.
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02.08.2022 16:42 Ответить
Я помню меня на цензоре обвиняли, что я за Россию так как я это называл капитуляцией, а власть говорила об эвакуации и что пленных скоро обменяют. Было понятно что это чушь. Так как для обмена в плен сдаваться не надо вообще.
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02.08.2022 16:47 Ответить
Шо за кипешь? Специалисты ООН и Красного Креста не могут попасть на объект совершения акта международного терроризма и геноцида. Что ты реально хочешь услышать? Что специалисты ООН и Красного Креста организуют военную операцию чтобы безопасно там работать? Ты дебил, простите, зебил, чтобы их обвинять в бездействии?
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02.08.2022 16:39 Ответить
Дебил это ты. Они давали гарантии, что с военными все будет хорошо, вот пусть теперь и несут отвутственность за свои гарантии
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02.08.2022 16:43 Ответить
Они ничего не давали. Это как с зерном. Если Россия пульнет куда-то, то ООН ничем не обязана.
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02.08.2022 16:45 Ответить
Какие гарантии можент давать ООН если у нее нет собственной армии-тоесть возможности принудить террориста вести себя в рамках закона? Так-же как и красный крест и прочие. Зеля переложил свою ответственность на эти левые структуры и теперь спрашивает у моськи почему она не защитила от волка. Азовцев нужно было выводить до того как произошло окружение Мариуполя,либо пробиваться к ним с боем чтобы вывести хотя-бы часть. В Илловайске потеряли тысячу человек и в этом упрекают Порошенко(хотя ВСУ в то время было в значительно более слабом неорганизованном пололжении нежели на февраль 22 года). В Мариупольском окружении фактически потеряли более 2 тыс бойцов(понятно что Рашка не выдаст пленных и в лучшем случае их ждет пожизненное заключение в тюрьме в условиях когда и 10 лет ни один человек не выдержит)-при этом Зеленский и банда якобы непричем
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02.08.2022 19:16 Ответить
При виході із котла в Іловайську рашисти вбили 365 наших бійців. Зеля ж придумав Азовцям, ганьбу в полоні у рашистів.
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02.08.2022 20:51 Ответить
Вага паперових гарантій.
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02.08.2022 16:39 Ответить
Опять про*бали? Зерно пошло вы им теперь нах. нужны. Ну звоните в следующий раз есчо когда захотите очередных гарантий безопасности
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02.08.2022 16:40 Ответить
ООН це несериозна організація -- сотрясают воздух
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02.08.2022 16:40 Ответить
накуй така організація потрібна на пару з червоним хрестом
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02.08.2022 16:41 Ответить
А что ООН до гибели солдат? То ли дело зерновое лобби. Зерно денег стоит, а солдатские жизни бесплатные
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02.08.2022 16:41 Ответить
ООН это для кормёжки дипломатов, а не для каких то там решений проблем.
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02.08.2022 16:48 Ответить
Организация Озабоченных Наций пошевелится разве что, если взрыв произойдёт у них в туалете, с соответствующим результатом
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02.08.2022 16:48 Ответить
.... для чого звертатися до глухих до чужого болю та горю,вони зрозуміють коли уї...ь по оон.Звиняйте, що оон маленькими літерами,бо в них нема величі.
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02.08.2022 16:49 Ответить
Ця організація ганьба для Світу, вона має бути розігнана, а корумповані чиновники мають відповідати за Законом.
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02.08.2022 16:50 Ответить
Будапештский меморандум обращайтесь а кучме, а гарантии ООН к зеленскому...
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02.08.2022 16:50 Ответить
Ви допустили угоду і якій ніхто нічого не гарантував, просто віддали в катівні, з моменту здачі зв'язку з людьми немає. Відповідальність пустий звук.
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02.08.2022 16:51 Ответить
Який омбудсмен, такі й відповіді!
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02.08.2022 16:53 Ответить
Організація Отморожєних Нєдоумків її вже давно пора розігнати так як неї толку як з козла молока,тільки бабло грєбуть більше нічого.
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02.08.2022 16:53 Ответить
Вопрос не в том чтобы накормить африканцев, значит можно и не отвечать
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02.08.2022 16:55 Ответить
Все наши запросы переадресовываются секретариатом ОНН этому человеку. Этот кацап(росиянец) - зам. Главы ООН по терроризму

Владимир Иванович Воронков - заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом, глава Контртеррористического управления и Директор-исполнитель Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций.
https://www.un.org/victimsofterrorism/ru/node/4173
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02.08.2022 16:56 Ответить
муха борется с говном.....
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02.08.2022 18:33 Ответить
Пчьоли протіфф мьода.
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02.08.2022 22:31 Ответить
ну если не знать, кто такие русские, то можно сказать и так.....
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02.08.2022 23:54 Ответить
Дістати, судити та випотрошити.

Беремо приклад із Ізраїля.
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02.08.2022 23:52 Ответить
Це якійсь піпець.
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02.08.2022 17:04 Ответить
А ООН до чого тут ? Вбивала Московія.
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02.08.2022 17:22 Ответить
Більш нікчемної контори ще треба пошукати...
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02.08.2022 18:02 Ответить
Слухавку не беруть? Чи офис зачинили до Великодня? Як так?
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02.08.2022 18:32 Ответить
..лигу наций давно пора разогнать,там логово разных друзей кремлевии и террористов с болот мацковии понаплодилось
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02.08.2022 18:35 Ответить
Цього апендикса давно пора позбавитись.
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02.08.2022 18:48 Ответить
всі ці , так звані міжнародні організації , це спосіб заробляти гроші і користі від них-0. величезні кошти з донатів ідуть на проплату адміністративного апарату, а мізер, що залишається, іде по призначенню. вони не мають ніякоі сили і впливу і всі вони під впливом Росії.
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02.08.2022 18:54 Ответить
Цирк какой-то.Сдать полк Азов в плен людям,стреляющим в голову спокойно тысячам людей с завязаными проволокой руками и насилующими по приколу детей и стариков. И что? Я не уверен даже,что кто-то что-то конкретное зеле или верещучке обещал вообще. Они теперь кричат держи вора...!
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02.08.2022 19:20 Ответить
Ну и что Зеленский сделал??Поменял шило на мыло!!Этот пророссийский бездельник и хапуга Лубинец никогда не работал и работать не будет !!Его удел -воровство, договорняки, склоки, шантаж!!!!!
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02.08.2022 19:20 Ответить
Які конкретні гарантії давала ООН і ЧХ?
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02.08.2022 19:24 Ответить
Ще одна сторона цієї ситуації. Денисова, як би там не було, була звільнена з порушенням чинного законодавства. Вазелинових попереджали, що у зв'язку з цим можуть бути проблеми у роботі нового омбудсмена. Результат не забарився.
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02.08.2022 19:48 Ответить
эти идиоты же кричали что денисова врёт. рашисты не насилуют детей
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02.08.2022 20:27 Ответить
включення морозу чи режим сніжинка скоро стане звичним режимом роботи
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02.08.2022 19:53 Ответить
ООН повинне бути покаране за мовчання та дію в інтересах рф.

Україні негайно треба моссад який буде страчувати ворогів.
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02.08.2022 23:51 Ответить
ЗАБЕРІТЬ ВСІ ГРОШІ У КРАВЧУКА, КУЧМИ, ЮЩЕНКО ТА ЇХ УСІХ РОДИЧІВ, ТА Й БУДУЙТЕ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ !!!
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03.08.2022 00:38 Ответить
ООН - чекає доля організації Ліги Націй.
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03.08.2022 04:04 Ответить
Буде затоптана історією - за нестулепність вплинути ні на один військовий конфлікт.
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03.08.2022 04:06 Ответить
а,кто-нибудь в Украине ответит на простой вопрос - какая норма зерновых на человека в год ,в СССР в лучшие годы по факту- 400 кг,в мирное несытое время.(ремарка для оголтелых спецов-долба....бов )
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03.08.2022 04:15 Ответить
як казали наші бюрократи, " в мене є 40 днів, щоб підготувати письмову відповідь"...
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03.08.2022 10:20 Ответить
ООН тупа непотрібна ні на що не здатна організація яку треба розпустити.
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03.08.2022 10:32 Ответить
Перед смертю не наговоришся. ООН чекає та сама участь що Лігу Націй у квітні 1946 року. ООН - показала всю свою безпорадність і неефективність, а тепер хай спочиває, з богом! Абсолютно безкорисна організація, купи високооплачуваних чиновників, що дарма їдять свій хліб.
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03.08.2022 11:54 Ответить
 
 