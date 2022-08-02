Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси в Тайвань - МИД КНР

Китай примет решительные меры, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, заявили в МИД КНР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что если Пелоси продолжит двигаться по "неверному пути", то Китай примет "жесткие и решительные меры" для защиты своего суверенитета", - передает Bloomberg.

Представитель МИД также отметила, что Китай и США поддерживают связь как в Пекине, так и в Вашингтоне, и в КНР неоднократно заявляли американской стороне, что выступают против визита Пелоси на Тайвань. Хуа Чуньин выразила надежду на то, что власти США осознают важность и деликатность этого вопроса и то, насколько он может быть опасен.

По словам Хуа Чуньин, именно США несут ответственность за провокации, которые привели к росту напряженности в Тайваньском проливе. Она заявила, что сложно представить что-то "более безрассудное и провокационное", чем такое поведение США в отношении Тайваня.

Глава ведомства Ван И позднее заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань авторитет США будет подорван на международном уровне.

"Принцип "единого Китая" является консенсусом в международном сообществе и основой политических отношений Китая с другими странами", - сказал министр, которого цитируют западные СМИ.

Глава китайской дипломатии указал на то, что "несколько человек в Соединенных Штатах бросают вызов суверенитету Китая в вопросе о Тайване", что "никогда не будет принято китайским народом и международным сообществом". Он вновь повторил, что Пекин воспринимает это как "игру с огнем".

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Несмотря на решительные протесты Пекина, Пелоси, предположительно, намерена посетить Тайвань. СМИ Тайваня сообщили, что Пелоси, как ожидается, прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии. По данным сайта FlightRadar, отслеживающего перемещения воздушных судов, самолет вылетел из Куала-Лумпур и двигается в северном направлении.

Представитель Минобороны КНР ранее предупреждал, что поездка спикера должна быть отменена, в противном случае китайские военные "не будут сидеть сложа руки", будут "решительно защищать национальный суверенитет Китая".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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