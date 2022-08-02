РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13598 посетителей онлайн
Новости
19 588 170

Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси в Тайвань - МИД КНР

китай

Китай примет решительные меры, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, заявили в МИД КНР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что если Пелоси продолжит двигаться по "неверному пути", то Китай примет "жесткие и решительные меры" для защиты своего суверенитета", - передает Bloomberg.

Представитель МИД также отметила, что Китай и США поддерживают связь как в Пекине, так и в Вашингтоне, и в КНР неоднократно заявляли американской стороне, что выступают против визита Пелоси на Тайвань. Хуа Чуньин выразила надежду на то, что власти США осознают важность и деликатность этого вопроса и то, насколько он может быть опасен.

По словам Хуа Чуньин, именно США несут ответственность за провокации, которые привели к росту напряженности в Тайваньском проливе. Она заявила, что сложно представить что-то "более безрассудное и провокационное", чем такое поведение США в отношении Тайваня.

Глава ведомства Ван И позднее заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань авторитет США будет подорван на международном уровне.

"Принцип "единого Китая" является консенсусом в международном сообществе и основой политических отношений Китая с другими странами", - сказал министр, которого цитируют западные СМИ.

Глава китайской дипломатии указал на то, что "несколько человек в Соединенных Штатах бросают вызов суверенитету Китая в вопросе о Тайване", что "никогда не будет принято китайским народом и международным сообществом". Он вновь повторил, что Пекин воспринимает это как "игру с огнем".

Также смотрите: На Останкинской телебашне в Москве разместили надпись "Китай, Россия с тобой!". ВИДЕО

Несмотря на решительные протесты Пекина, Пелоси, предположительно, намерена посетить Тайвань. СМИ Тайваня сообщили, что Пелоси, как ожидается, прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии. По данным сайта FlightRadar, отслеживающего перемещения воздушных судов, самолет вылетел из Куала-Лумпур и двигается в северном направлении.

Представитель Минобороны КНР ранее предупреждал, что поездка спикера должна быть отменена, в противном случае китайские военные "не будут сидеть сложа руки", будут "решительно защищать национальный суверенитет Китая".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Также читайте: Самолет Пелоси приближается к Тайваню: Военные самолеты Китая патрулируют Тайваньский пролив

Китай (3000) США (26889) Тайвань (113) Пелози Нэнси (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Китайцы в ООН всегда голосуют против осуждении оккупации Крыма рашкой,а тут вдруг закукарекал про неделимость и международное право.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:35
+26
Да поцелуете вы Пелоси в задницу и этим весь ваш демарш и закончится. Нашли с кем бодаться, со штатами. Закроют западное направление для Али експресса и полмиллиарда китайцев на травоядение перейдут
показать весь комментарий
02.08.2022 16:36
+22
У ***** кличка пыня. А в Китае си цзынь пыня. Совпадение? не думаю!
показать весь комментарий
02.08.2022 16:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Диктатор очень хочет на третий срок и очень не хочет быть униженным, но вот только кроме демонстрации техники ничего не сможет, Китай все последние века унижают, не позорились бы и сидели тихо
показать весь комментарий
02.08.2022 16:58 Ответить
Має бути віковий ліміт навіть для виборних посад.
Я завжди прихильно ставлюся до старших людей, які зберігають активність, ясний розум, але це все можна робити на іншому рівні.
Обіймати найвищі державні посади в похилому віці є небезпечним. Тим більше, далеко не у всіх персонажів черепушка продовжує функціонувати належним чином.
А ціна рішень, які приймають такі кадри, висока.
Безтямна пелозька, деменційний дідо .... Стидобище на весь світ.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:03 Ответить
это да, лучше бы Трамп на вторую каденцию остался...
показать весь комментарий
02.08.2022 17:05 Ответить
Та він же хотів, навіть Капітолій захопив, але шось пішло не так.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:09 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/1/7361436/ Трамп заявил , что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО.
Представляешь наше положение сегодня, если бы Трамп остался?
показать весь комментарий
02.08.2022 17:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC

показать весь комментарий
02.08.2022 17:16 Ответить
«Піпл, по-дебільному, біомаса»(с) - це про кого йдеться, про українців?
показать весь комментарий
02.08.2022 17:21 Ответить
та да, в оригинале не всё так мрачно, потому что менее понятно...
показать весь комментарий
02.08.2022 17:24 Ответить
Бачите, оригінали тут забороняють.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:25 Ответить
взагалі то не відомо, бо там все ж таки двопартійна система, скорше за все його нагнули би і республіканці і демократи, а на те, що перед виборами кажуть, можна нас..ти і трояндами засипати і це не тільки у нас так. Але все одно, казати таке це паскудство.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:14 Ответить
это да. Трагический перевод в другое русло и произошел в 19-м году в Украине. США удалось избежать такого трагического перевода...
показать весь комментарий
02.08.2022 17:20 Ответить
Дискутувати по темі новини тут не прийнято, я в курсі.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:27 Ответить
Ведано, вік тут ні до чого.
У 2019 році, коли українці тричі голосували на виборах, також сподівались на те, що прийдуть молоді та адекватні, такі як пані Зеркаль, а прийшли Трухіни, Брагари, Юрченки та інші подібні дегенерати.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:27 Ответить
Алексе, я не писала, що вік і розумові здібності прямо корелюють, ок ? І думаю, що Ви це чудово розумієте, + знаєте, що я подібну примітивщину не озвучила б.
Але заперечувати вплив років і вікові зміни як на фізичний стан, так і на когнітивні здібності - абсолютно не розумно. В такому віці забирають права, бо особа не здатна керувати транспортним засобом.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:38 Ответить
Дональд тоже начал плохо водить?
показать весь комментарий
02.08.2022 18:16 Ответить
Я не його секретар. Чому турбуєте мене з цього приводу ?
Запитайте в основної маси: вони ВСЕ знають.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:26 Ответить
Невже самого Джозефа? оце вам повезло... То я підозрював, що він погано водить, бо нещодавно з вєліка впав. А Дональд молодець. Не падає.
показать весь комментарий
02.08.2022 22:32 Ответить
1. Я, на шастя, не основна маса. Думала, ви в курсі.
2. Вам не личить грати дану роль.
показать весь комментарий
03.08.2022 00:04 Ответить
Я відреагував на "Безтямна пелозька". Вона далеко не така. З точки зору фізіології з тіткою все гаразд, а Україну вона активно підтримує, основне що мене хвилює.
З Ваших коментарів давно зробив висновок, що Ви негативно ставитесь до глобалістів та ліваків, але слід зауважити, що далеко не всі демократи та ліберали Заходу є такими.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:25 Ответить
Ти щось нормальне очікував від членограя, ляльки коломойського, який свою країну називав повією і його збіговиська клоунів-малоросів? Тебе простов використали як презерватив. Ось тільки шкода країну і хлопців, які власним життям випраляють помилки наївних довірливих дурників.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:25 Ответить
Нєправда ваша. Дєдушка і бабушка всєгда похвалят, расскажут сказку, напекут пирожков. С ними *******. А вот у нас чо ? Молодиє, ібанутиє, бегают, смєются. Хз чо.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:16 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 17:27 Ответить
так точно, мой узкоглазый брат(сестра)
показать весь комментарий
02.08.2022 17:21 Ответить
я_не_лоху скільки 44 чи 46 рочків, зовсім ще молодий і що ?
показать весь комментарий
02.08.2022 19:13 Ответить
Большой переполох в маленьком Китае!
показать весь комментарий
02.08.2022 17:08 Ответить
Оно тебе надо, Китай?! Вы начали подготовку к вторжению задолго до этого визита старушенции.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:11 Ответить
Грибочки посмотрим)
показать весь комментарий
02.08.2022 17:14 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 17:22 Ответить
Ну что, готовы китайцы повторить подвиг жителей Хиросимы и Нагасаки?
показать весь комментарий
02.08.2022 17:27 Ответить
Шановний(шановна) спочатку поцікавтись якими бомбами бомбили Японію і які зараз стоять на озброєні. Хіросіму і Нагасакі бомбили урановими зарядами і рівень радіації зараз в обох містах прийшов практично до норми. А в ******** зарядах плутоній і щоб радіація знизилася до прийнятного рівня треба 10000 років - ну то як можна порівняти ці дві величини, хоча можливо ви з клану Маклаудів ну тоді дійсно подумаєш якісь зайві 10000 років коли все життя попереду.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:20 Ответить
А почему вы решили, что американцы рядом с Тайванем задействуют стратегическое, а не тактическое ЯО?
показать весь комментарий
02.08.2022 18:50 Ответить
Китай не имеет намерения вторгаться на Тайвань силой, с бомбежками и обстрелами городов. Его стратегия - дипломатическая изоляция Тайваня (большинство стран, в том числе США, признают Тайвань как часть Китая), увеличение зависимости Тайваня от Китая и приведение к власти про-пекинских сил, которые и инициируют объединение. Пример Гонконга показателен: на фоне последовательных репрессий против несогласных, протесты прекратились. Деваться все равно некуда. Континентальный Китай уже давно сильнее и богаче. Шанхай стал важнее для мировой экономики, чем Гонконг или Тайпей.

Объединение Китая с Тайванем неизбежно и является одной из главных целей Си. Вопрос когда именно. Китайцы умеют ждать. Но учитывая, что провозглашенная (и последовательно выполняемая) цель: Китай - первая экономическая и военная держава мира к 2050 г., то наверно слишком долго ждать не придется.

США совершенно не хотят столкновения с Китаем. Вооружения у Америки пока лучше и их больше, но болевой порог куда ниже. Трэк-рекорд тоже так себе: в Корее договорились посередине, из Вьетнама пришлось бежать, Афганистан… Ну, Саддама победили, да… Да и Вторая Мировая, начавшаяся как попытка защитить Польшу от тоталитарного агрессора, закончилась тем, что ту же самую Польшу, а еще половину Германии, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Румынию, Югославию, и даже поначалу Австрию, не говоря уже о Балтии, пришлось отдать другому тоталитарному агрессору, который в отличие от первого, еще и отрицал частную собственность.

Тем не менее, Америка должна играть роль сверхдержавы, хотя это все сложнее и сложнее, как показывают события 2022 г. А главное, это море. Утратить тотальное превосходство на море - главный страх Америки. Америка - с двумя открытыми побережьями и главными центрами на них - очень уязвима с моря. Поэтому - огромный флот, базы по всему миру, Гавайи (хотя это еще и райское место), Гуам и пр. Так сказать, упредить на дальних подступах. А сейчас Китай недвусмысленно начал на эти подступы предъявлять права. Не только Тайвань, но и Микронезия, Южно-Китайское море, Африка, и пр.

Учитывая внутреннее единство Китая, последовательную стратегию развития, не прекращающийся экономический рост, впечатляющие успехи в высоких технологиях - Китай чрезвычайно серьезный противник. При этом Китай не стремиться уничтожить Америку, он хочет с ней торговать как равный. Дело в том, что при существующем положении вещей все яснее выявляется парадоксальная вещь - преимущество китайской модели перед западной: устойчивая власть отобранной, компетентной и патриотичной элиты в рыночных условиях и при долговременной и последовательной стратегии развития.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:28 Ответить
вася, ты такой вася... мог бы прсото написать: Китай - сила!
для кого весь этот антиамериканский бред?
показать весь комментарий
02.08.2022 17:35 Ответить
В спам Васю, в спам , на родную сру весну пусть валит.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:39 Ответить
Все это до очередного технологического прорыва в США, Израиле или Японии. Например, завтра выяснится, что на вооружении Пентагона находятся лазерные системы ПРО, которым не мешают облака и которые работают от энергии ядерных мини-реакторов. Тогда все эти ракеты 10М, 20М, 30М перестанут играть хоть какую-то роль и Китай, не говоря уже о мордоре, снова превратится в большой мировой цех по сборке.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:36 Ответить
Про технологічний прорив в війсковій сфері - по рівню захисту піхотинців ******* армії поступаються арміям Європи 15 століття.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:38 Ответить
Мао, ты?
Ты ж вроде умер
показать весь комментарий
02.08.2022 17:37 Ответить
Вообще-то вы немного опоздали со своим постом. Китай уже не растет - он на пороге рецессии. И именно из-за "компетентной и патриотичной элиты" он загнал себя в тупик, из которого нет выхода. Они раздули ВВП "большими стройками". Сейчас пирамида рушится и тянет за собой помимо строительных компаний банки и социальную сферу.
показать весь комментарий
02.08.2022 20:01 Ответить
не стоит предупреждать вату о надвигающемся коллапсе. Может успеет перебраться в Китай на ПМЖ.
показать весь комментарий
02.08.2022 20:07 Ответить
что-то эти узкопленочные комми - подохерели в край... куда хочет туда и ездит... вы еще миру за Тибет ответеите!!!
показать весь комментарий
02.08.2022 17:28 Ответить
нехай про уйгурів попіклується комуністичне МЗС
показать весь комментарий
02.08.2022 17:32 Ответить
Я думаю,що США не піде на конфлікт з Китаєм і Пелосі не прийде в Тайвань.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:36 Ответить
Ставлю на Пелоси и последнее китайское предупреждение.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:42 Ответить
Китай зараз набагато сильніший.ніж раніше.Ну подивимось,як буде розвиватися далі ситуація.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:45 Ответить
Ставлю на Пелосі прилетить на Тайвань,але конфлікту не буде-буде говорильня і все
показать весь комментарий
02.08.2022 17:46 Ответить
Її літак вже йде на посадку. Ви виграли.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:47 Ответить
Літак вже приземлився. Треба було ставити по-дорослому.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:49 Ответить
Літак вже приземлився. Треба було ставити по-дорослому.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:51 Ответить
Ліл, якраз читаю коменти-тоталізатор вище - і тут на смартфон надходить пуш-сповіщення від NV.UA: "Термінова новина! Літак Пелосі приземлився у Тайвані"
показать весь комментарий
02.08.2022 18:04 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 17:52 Ответить
А я вот как раз думаю, что для США это прекрасный повод показать всему миру, кто на самом деле Хозяин на планете. Утрутся все!
И Китай, и наРФия, и кто то там еще, кто думает, что он геоигрок. Вс эти игроки имеют очень большие проблемы в своей экономике и именно эти проблемы толкают их на войну, которой они пытаются прикрыть бездарное свое руководство. Это их первое побуждение, но что будет дальше, они уже догадываются.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:02 Ответить
Мадам повинна прилетіти, бо китайці її там вже з межконтинентальною ракетою зустрічають.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:42 Ответить
Китай не будет лезть в бутылку. Они везде ставят на мягкую силу. Все-таки Тайвань это китайцы. Им нужно только время. Поэтому американцы так волнуются.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:46 Ответить
американцы вообще не волнуются
показать весь комментарий
02.08.2022 17:50 Ответить
І щож такого Китай зробить?Протест заявить?Соді на одне місце насипле?Їх тільки й того,що багато.Вже бачили,як з В'єтнамом воювали.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:47 Ответить
Китайози , ви можете тільки поцілувати в одне місце цю шановну пані...
показать весь комментарий
02.08.2022 17:48 Ответить
ну вот, а вы всё печеньки, печеньки...
показать весь комментарий
02.08.2022 17:56 Ответить
Алиэкспресс проводит сейчас экстренную распродажу. Боятся что склады разутюжат
показать весь комментарий
02.08.2022 18:04 Ответить
Китайці погрожувати збити - і дотримали слова - збились...
показать весь комментарий
02.08.2022 18:19 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 18:20 Ответить
Будете ви, косоокі виплодки, пожинати плоди своєї пасивної підтримки рашки, лицемірної позиції стосовно України.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:40 Ответить
Это было уже точно последнее китайское предупреждение.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:28 Ответить
А Крымвань тогда как, товарищ Китай? Хитроплёночные, однако.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:37 Ответить
Трамп это не все республиканцы, он исключение, не надо на него обращать внимание, а Пелози я считаю старой дурой😡
показать весь комментарий
02.08.2022 20:00 Ответить
уже ввели..выдыхайте!)
показать весь комментарий
02.08.2022 20:09 Ответить
Краще б звернули увагу на "ісконниє Китайські землі" до Уралу.
показать весь комментарий
02.08.2022 20:34 Ответить
ХА-ХА-ХА!!! Китайці щось "поплутали", тому як США НЕ московія, з якою вони вже звикли розмовляти мовою господарів! Всі ваші "рішучі заходи", китайці, в цьому випадку можуть закінчитись хіба що примушенням власного населення до того, аби вони "маленькими групками" чисельністю у кілька мільйонів осіб з розбігу лобами намагались зруйнувати "велику китайську стіну", аби ви на радбезі ООН звинуватили США в "ескалації"! ДЕБІЛИ!!! Китайці, ви ще НЕ ДОРОСЛИ, аби "мірятись піськами з дорослими пацанами" у вигляді США, тому ЗАСПОКОЙТЕСЬ і НЕ ВАРНЯГАЙТЕ! Звичайно, якщо хочете жити спокійно і без санкцій...
показать весь комментарий
02.08.2022 21:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 