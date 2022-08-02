Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси в Тайвань - МИД КНР
Китай примет решительные меры, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, заявили в МИД КНР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что если Пелоси продолжит двигаться по "неверному пути", то Китай примет "жесткие и решительные меры" для защиты своего суверенитета", - передает Bloomberg.
Представитель МИД также отметила, что Китай и США поддерживают связь как в Пекине, так и в Вашингтоне, и в КНР неоднократно заявляли американской стороне, что выступают против визита Пелоси на Тайвань. Хуа Чуньин выразила надежду на то, что власти США осознают важность и деликатность этого вопроса и то, насколько он может быть опасен.
По словам Хуа Чуньин, именно США несут ответственность за провокации, которые привели к росту напряженности в Тайваньском проливе. Она заявила, что сложно представить что-то "более безрассудное и провокационное", чем такое поведение США в отношении Тайваня.
Глава ведомства Ван И позднее заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань авторитет США будет подорван на международном уровне.
"Принцип "единого Китая" является консенсусом в международном сообществе и основой политических отношений Китая с другими странами", - сказал министр, которого цитируют западные СМИ.
Глава китайской дипломатии указал на то, что "несколько человек в Соединенных Штатах бросают вызов суверенитету Китая в вопросе о Тайване", что "никогда не будет принято китайским народом и международным сообществом". Он вновь повторил, что Пекин воспринимает это как "игру с огнем".
Несмотря на решительные протесты Пекина, Пелоси, предположительно, намерена посетить Тайвань. СМИ Тайваня сообщили, что Пелоси, как ожидается, прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии. По данным сайта FlightRadar, отслеживающего перемещения воздушных судов, самолет вылетел из Куала-Лумпур и двигается в северном направлении.
Представитель Минобороны КНР ранее предупреждал, что поездка спикера должна быть отменена, в противном случае китайские военные "не будут сидеть сложа руки", будут "решительно защищать национальный суверенитет Китая".
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
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Я завжди прихильно ставлюся до старших людей, які зберігають активність, ясний розум, але це все можна робити на іншому рівні.
Обіймати найвищі державні посади в похилому віці є небезпечним. Тим більше, далеко не у всіх персонажів черепушка продовжує функціонувати належним чином.
А ціна рішень, які приймають такі кадри, висока.
Безтямна пелозька, деменційний дідо .... Стидобище на весь світ.
Представляешь наше положение сегодня, если бы Трамп остался?
У 2019 році, коли українці тричі голосували на виборах, також сподівались на те, що прийдуть молоді та адекватні, такі як пані Зеркаль, а прийшли Трухіни, Брагари, Юрченки та інші подібні дегенерати.
Але заперечувати вплив років і вікові зміни як на фізичний стан, так і на когнітивні здібності - абсолютно не розумно. В такому віці забирають права, бо особа не здатна керувати транспортним засобом.
Запитайте в основної маси: вони ВСЕ знають.
2. Вам не личить грати дану роль.
З Ваших коментарів давно зробив висновок, що Ви негативно ставитесь до глобалістів та ліваків, але слід зауважити, що далеко не всі демократи та ліберали Заходу є такими.
Объединение Китая с Тайванем неизбежно и является одной из главных целей Си. Вопрос когда именно. Китайцы умеют ждать. Но учитывая, что провозглашенная (и последовательно выполняемая) цель: Китай - первая экономическая и военная держава мира к 2050 г., то наверно слишком долго ждать не придется.
США совершенно не хотят столкновения с Китаем. Вооружения у Америки пока лучше и их больше, но болевой порог куда ниже. Трэк-рекорд тоже так себе: в Корее договорились посередине, из Вьетнама пришлось бежать, Афганистан… Ну, Саддама победили, да… Да и Вторая Мировая, начавшаяся как попытка защитить Польшу от тоталитарного агрессора, закончилась тем, что ту же самую Польшу, а еще половину Германии, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Румынию, Югославию, и даже поначалу Австрию, не говоря уже о Балтии, пришлось отдать другому тоталитарному агрессору, который в отличие от первого, еще и отрицал частную собственность.
Тем не менее, Америка должна играть роль сверхдержавы, хотя это все сложнее и сложнее, как показывают события 2022 г. А главное, это море. Утратить тотальное превосходство на море - главный страх Америки. Америка - с двумя открытыми побережьями и главными центрами на них - очень уязвима с моря. Поэтому - огромный флот, базы по всему миру, Гавайи (хотя это еще и райское место), Гуам и пр. Так сказать, упредить на дальних подступах. А сейчас Китай недвусмысленно начал на эти подступы предъявлять права. Не только Тайвань, но и Микронезия, Южно-Китайское море, Африка, и пр.
Учитывая внутреннее единство Китая, последовательную стратегию развития, не прекращающийся экономический рост, впечатляющие успехи в высоких технологиях - Китай чрезвычайно серьезный противник. При этом Китай не стремиться уничтожить Америку, он хочет с ней торговать как равный. Дело в том, что при существующем положении вещей все яснее выявляется парадоксальная вещь - преимущество китайской модели перед западной: устойчивая власть отобранной, компетентной и патриотичной элиты в рыночных условиях и при долговременной и последовательной стратегии развития.
для кого весь этот антиамериканский бред?
Ты ж вроде умер
И Китай, и наРФия, и кто то там еще, кто думает, что он геоигрок. Вс эти игроки имеют очень большие проблемы в своей экономике и именно эти проблемы толкают их на войну, которой они пытаются прикрыть бездарное свое руководство. Это их первое побуждение, но что будет дальше, они уже догадываются.