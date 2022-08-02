Включить систему оповещения, сообщить родителям, организовать эвакуацию - алгоритм действий во время воздушной тревоги для учителей от МОН
Министерство образования предлагает алгоритм действий для учителей при проведении занятий и включении сигналов тревоги, разработанный на основе рекомендаций ГСЧС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В учебных заведениях должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса, отмечается в алгоритме.
Так, все должны знать:
- Где расположены укрытия, как поступать во время эвакуации и в укрытии.
- Какие вещи брать с собой в укрытие.
- распределение участников образовательного процесса в укрытиях.
Также должны быть установлены указатели направления движения к укрытиям.
"Услышав сигнал оповещения, необходимо организовать перемещение участников образовательного процесса в сопровождении с учителем или ответственным лицом, которое после завершения опасности и объявления отмены сигнала организует возвращение участников образовательного процесса в планируемые мероприятия, а также будет проверять наличие учащихся в укрытии и в помещениях учебного заведения после завершения опасности", - говорится в сообщении.
В случае сигнала опасности:
- Ответственное лицо включает существующую систему оповещения заведения.
- Учитель извещает учащихся об угрозе, а родителей – о перемещении детей в укрытие.
- Необходимо организовать передвижение двумя колоннами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.
- для сопровождения начальных классов могут быть привлечены помощники.
- Для быстрого оказания медицинской помощи должен быть привлечен медицинский работник.
- Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие у них участников образовательного процесса и работников заведения, по завершении проверки направляться в ближайшее укрытие.
- Учащиеся, находящиеся во дворе заведения, во время сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонда защитных сооружений.
- В середине защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам образовательного процесса быстро и спокойно занять места.
- Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица осуществляют необходимую поддержку, меры по комфортному и спокойному пребыванию в укрытии.
- После завершения опасности и объявления об отбое тревоги, учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытий осуществлялся колоннами или группами.
- При перемещении к укрытиям необходимо учесть наличие инклюзивных групп и классов. В случае присутствия детей с ООП – предварительно проводить с ними обучение и беседы, предусмотреть быстрое и спокойное перемещение к укрытию, специальное место и мероприятия, которые будут осуществляться в укрытиях для максимального привлечения к ним детей с ООП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сповістити батьків - тільки хіба шо розсилкою, а не особисто кожного...
Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.
instagram.com/vostoksos_ua
В команді є парамедик.
Дзвонити за телефонами
+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
Люди вИ *********, чи що, вам мало Вінниці, Кременчука, що вам ще потрібно зробити щоб вИ почали використовувати свою сіру речовину.......
По перше - а нафіга, батьки сигналу не чують?!
По друге - скільки це займе часу?! Як що батьки не підключені до якогось чату і потрібно дзвонити особисто кожному?