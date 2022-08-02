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Включить систему оповещения, сообщить родителям, организовать эвакуацию - алгоритм действий во время воздушной тревоги для учителей от МОН

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Министерство образования предлагает алгоритм действий для учителей при проведении занятий и включении сигналов тревоги, разработанный на основе рекомендаций ГСЧС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В учебных заведениях должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса, отмечается в алгоритме.

Так, все должны знать:

- Где расположены укрытия, как поступать во время эвакуации и в укрытии.

- Какие вещи брать с собой в укрытие.

- распределение участников образовательного процесса в укрытиях.

Также должны быть установлены указатели направления движения к укрытиям.

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"Услышав сигнал оповещения, необходимо организовать перемещение участников образовательного процесса в сопровождении с учителем или ответственным лицом, которое после завершения опасности и объявления отмены сигнала организует возвращение участников образовательного процесса в планируемые мероприятия, а также будет проверять наличие учащихся в укрытии и в помещениях учебного заведения после завершения опасности", - говорится в сообщении.

В случае сигнала опасности:

- Ответственное лицо включает существующую систему оповещения заведения.

- Учитель извещает учащихся об угрозе, а родителей – о перемещении детей в укрытие.

- Необходимо организовать передвижение двумя колоннами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.

- для сопровождения начальных классов могут быть привлечены помощники.

- Для быстрого оказания медицинской помощи должен быть привлечен медицинский работник.

- Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие у них участников образовательного процесса и работников заведения, по завершении проверки направляться в ближайшее укрытие.

- Учащиеся, находящиеся во дворе заведения, во время сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонда защитных сооружений.

- В середине защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам образовательного процесса быстро и спокойно занять места.

- Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица осуществляют необходимую поддержку, меры по комфортному и спокойному пребыванию в укрытии.

- После завершения опасности и объявления об отбое тревоги, учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытий осуществлялся колоннами или группами.

- При перемещении к укрытиям необходимо учесть наличие инклюзивных групп и классов. В случае присутствия детей с ООП – предварительно проводить с ними обучение и беседы, предусмотреть быстрое и спокойное перемещение к укрытию, специальное место и мероприятия, которые будут осуществляться в укрытиях для максимального привлечения к ним детей с ООП.

Автор: 

Минобразования (1738) учитель (497)


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Топ комментарии
+16
Идиотам из МОН все неймется . Надо иметь смелость и честно сказать, что учебный процесс 2022-2023 связан с большим риском для учеников, студентов и преподавателей. И что очное обучение практически невозможно в Харькове, Николаеве, Запорожье, Кр. Роге и Сумах
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02.08.2022 17:15
+11
багато завдань (і велика відповідальність) для простого вчителя... та мало часу якщо щось...
сповістити батьків - тільки хіба шо розсилкою, а не особисто кожного...
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02.08.2022 17:12
+11
Вся эта инструкция "слизана" с инструкции действий при пожаре. При ракетном обстреле это полная галиматья. Особенно "включить систему о повешения" ... и создать панику и давку
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02.08.2022 17:21
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багато завдань (і велика відповідальність) для простого вчителя... та мало часу якщо щось...
сповістити батьків - тільки хіба шо розсилкою, а не особисто кожного...
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02.08.2022 17:12 Ответить
Вся эта инструкция "слизана" с инструкции действий при пожаре. При ракетном обстреле это полная галиматья. Особенно "включить систему о повешения" ... и создать панику и давку
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02.08.2022 17:21 Ответить
Идиотам из МОН все неймется . Надо иметь смелость и честно сказать, что учебный процесс 2022-2023 связан с большим риском для учеников, студентов и преподавателей. И что очное обучение практически невозможно в Харькове, Николаеве, Запорожье, Кр. Роге и Сумах
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02.08.2022 17:15 Ответить
‼️Працюємо по Донецькій області, вивозимо з гарячих точок - Сіверськ, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та села, в броньованому авто. Спільно з ВОСТОК-SOS.

Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.

instagram.com/vostoksos_ua

В команді є парамедик.

Дзвонити за телефонами

+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
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02.08.2022 17:17 Ответить
Я бы также настоятельно порекомендовал ВСЕМ работникам учебных заведений пройти краткий курс тактической медицины. Вот прямо обязал бы.
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02.08.2022 17:17 Ответить
Для загального розвитку- всі педагоги проходять навчання з медичної допомоги .
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03.08.2022 00:45 Ответить
Який ди@іл це придумав ? Повідомити батьків ? А вони що закордоном , чи в сусідній області ? П.с. пропоную в вересні відповідальними особами побути представникам міносвіти .
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02.08.2022 17:19 Ответить
Ну почему в министерстве с таким красивым названием сидят такие долбоебы?
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02.08.2022 17:28 Ответить
мені здається, що не треба витрачати час на повідомлення батьків ДО переміщення всіх учнів в укриття, краще це зробити потім...
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02.08.2022 17:34 Ответить
Судячи по вашому коменті, нам давно пора повідомити вашого лікуючого психіатра....
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02.08.2022 21:10 Ответить
ЦЕ шо школи битком дітьми запаковані будуть? І вірити кацапам?
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02.08.2022 17:35 Ответить
Невже вірогідність тяжких наслідків від ковіду більша ніж від обстрілу ракетами? Так багато людиноподібних істот у владних кабінетах, що боюсь держава стільки не винесе.
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02.08.2022 17:51 Ответить
Отже, учителька каже: Діти, я почула сигнал тривоги. Діти такі: не може бути, а ми не почули!. Вчителька: шикуйтеся у дві колони, щоб вам зручніше було у двері пролазити, а я тим часом повідомлю ваших батьків, що ми вирушаємо у підвал, бо це наразі сама важлива дія
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02.08.2022 18:17 Ответить
""Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків - про переміщення дітей до укриття "" - а долбойоб, який це писав, практично як собі це уявляє? Вчитель веде учнів в укриття, у нього по часу кілька хвилин. І в цей час він ще й повинен інформувати про це батьків?
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02.08.2022 18:57 Ответить
В Укараїні взагалі немає беспечного місця. Як можна саме найдорожче що є --- Дітей, відпускати до шкіл та навчати очно під час війни колинемає ППО та ПРО щоб захистити небо та є навідники та зрадники які наведуть на школу і що робити тоді????? Залишайте дітей вдома. Рятуйте дітей від ТУПИХ рішень КЕРІВНИКІВ Бо їх ДІТИ НАВРЯДЧи в Україні та під звуки повітряноі тривоги будуть ходити навчатися . Війна це біда та велика незручність. Неможна жити звичайним життям нажаль зараз в Україні Але діти це майбутнє ТОж Бережить їх будь ласка
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02.08.2022 19:04 Ответить
Друже, розумію тебе як ніхто інший, батько двох дітей, але судячи по кількості коментів біомаси, я жахаюся, з якою кількістю дебілів ми живемо навкруг. І судячи з того що вони знають про існування такого сайту як Цензор, вони, одні із найосвідченіших, що взагалі можливо говорити про решту.
Люди вИ *********, чи що, вам мало Вінниці, Кременчука, що вам ще потрібно зробити щоб вИ почали використовувати свою сіру речовину.......
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02.08.2022 21:21 Ответить
"Сповіщають батьків"
По перше - а нафіга, батьки сигналу не чують?!
По друге - скільки це займе часу?! Як що батьки не підключені до якогось чату і потрібно дзвонити особисто кожному?
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02.08.2022 19:12 Ответить
Кількість довб@***** в мон неймовірна
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02.08.2022 21:44 Ответить
 
 