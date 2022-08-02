Включить систему оповещения, сообщить родителям, организовать эвакуацию - алгоритм действий во время воздушной тревоги для учителей от МОН

Министерство образования предлагает алгоритм действий для учителей при проведении занятий и включении сигналов тревоги, разработанный на основе рекомендаций ГСЧС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В учебных заведениях должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса, отмечается в алгоритме.

Так, все должны знать:

- Где расположены укрытия, как поступать во время эвакуации и в укрытии.

- Какие вещи брать с собой в укрытие.

- распределение участников образовательного процесса в укрытиях.

Также должны быть установлены указатели направления движения к укрытиям.

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"Услышав сигнал оповещения, необходимо организовать перемещение участников образовательного процесса в сопровождении с учителем или ответственным лицом, которое после завершения опасности и объявления отмены сигнала организует возвращение участников образовательного процесса в планируемые мероприятия, а также будет проверять наличие учащихся в укрытии и в помещениях учебного заведения после завершения опасности", - говорится в сообщении.

В случае сигнала опасности:

- Ответственное лицо включает существующую систему оповещения заведения.

- Учитель извещает учащихся об угрозе, а родителей – о перемещении детей в укрытие.

- Необходимо организовать передвижение двумя колоннами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.

- для сопровождения начальных классов могут быть привлечены помощники.

- Для быстрого оказания медицинской помощи должен быть привлечен медицинский работник.

- Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие у них участников образовательного процесса и работников заведения, по завершении проверки направляться в ближайшее укрытие.

- Учащиеся, находящиеся во дворе заведения, во время сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонда защитных сооружений.

- В середине защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам образовательного процесса быстро и спокойно занять места.

- Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица осуществляют необходимую поддержку, меры по комфортному и спокойному пребыванию в укрытии.

- После завершения опасности и объявления об отбое тревоги, учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытий осуществлялся колоннами или группами.

- При перемещении к укрытиям необходимо учесть наличие инклюзивных групп и классов. В случае присутствия детей с ООП – предварительно проводить с ними обучение и беседы, предусмотреть быстрое и спокойное перемещение к укрытию, специальное место и мероприятия, которые будут осуществляться в укрытиях для максимального привлечения к ним детей с ООП.