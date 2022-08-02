Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября для четырех категорий граждан, - Шмыгаль

В следующем году программа заработает для всех украинцев.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Первая – это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – это медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые. Ставка за ипотекой для всех этих категорий граждан будет составлять 3%. Срок ипотеки – до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, в следующем году программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Ставка будет также льготной и будет составлять лишь 7% годовых", - подытожил глава правительства.

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