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Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября для четырех категорий граждан, - Шмыгаль

жилье,ипотека

В следующем году программа заработает для всех украинцев.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Первая – это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – это медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые. Ставка за ипотекой для всех этих категорий граждан будет составлять 3%. Срок ипотеки – до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, в следующем году программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Ставка будет также льготной и будет составлять лишь 7% годовых", - подытожил глава правительства.

Читайте также: В ОП анонсировали создание программы выгодного ипотечного кредитования для украинцев под 5% годовых в гривне

Автор: 

ипотека (133) Шмыгаль Денис (2713)


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Топ комментарии
+10
клоун, какая ипотека когда сплошные эвакуации?
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02.08.2022 17:19
+5
Велике будівництво - 2й сезон
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02.08.2022 17:22
+4
Турки хай лісом йдуть, вони показали свою позицію
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02.08.2022 17:29
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Шта?
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02.08.2022 17:15 Ответить
Да ладно! Уже войну вфиграли?????
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02.08.2022 17:17 Ответить
Ранiше треба було вирiшувати, там вже претендентiв сiльно поменшало- багато мусорнi й педiкiв(освiтян) перешло на бiк окупантiв...
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02.08.2022 19:13 Ответить
Прелєсно!... Пламєнний прівєт всєм, хто не увійшов до жодної з груп. Ви - лохи! 😁
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02.08.2022 17:19 Ответить
клоун, какая ипотека когда сплошные эвакуации?
показать весь комментарий
02.08.2022 17:19 Ответить
Велике будівництво - 2й сезон
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02.08.2022 17:22 Ответить
Акторський склад зазнав деяких непоправних втрат...
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02.08.2022 19:15 Ответить
треба для програми запрошувати турків або словаків - дом за рік для них норма. Українські будівельни компанії будуть ковирятись роками і якість проектів і будівель низка
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02.08.2022 17:23 Ответить
Турки хай лісом йдуть, вони показали свою позицію
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02.08.2022 17:29 Ответить
Турки будували aквапарк Трансвааль у Москвi. Зараз там замість будови меморіальна дошка.
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02.08.2022 18:38 Ответить
Чергова допомога злобудовникам від Шмиги. До цього намагався державним коштом викупати в них км бетонних домовин для "біженців".
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02.08.2022 17:25 Ответить
)))Великий Распил))А шо там с кредитами под теплицы?
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02.08.2022 17:31 Ответить
в эту великую тему хочу сказать: (ржу от сарказма) 31 год календаря, вышел из Крыма, участник АТО, на ранг выше должности звание дали. В жилищной очереди с 1993 года. Сняли с очереди и предлагают идти в суд... Твари зеленые. Я, конечно, понимаю что не за медали служат, но что за хрень? Я вышел из Крыма и теперь даже не смогу влезть в эту ипотеку льготную?
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02.08.2022 17:33 Ответить
3%річних???? Це що за цирк. Просте розкрадання грошей від зеленої наволочі
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02.08.2022 17:38 Ответить
В Миколаєві, Баштанці, Нікополі?
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02.08.2022 17:55 Ответить
В Маріуполі, Херсоні, Бердянську.
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02.08.2022 18:22 Ответить
Доступна іпотека буде після того, як зебіли посадять мільйон дерев чи раніше?
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02.08.2022 18:48 Ответить
Замiсть...
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02.08.2022 19:18 Ответить
Ще не закурили кожному пенсіонеру по смартфону, щоб за них голосував, а тоді вже і решта.
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02.08.2022 21:34 Ответить
Может после запуска на четырех категориях поймут, что это надо распространить на всех граждан.
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02.08.2022 20:32 Ответить
А за який рахунок банкет? Я так розумію держава буде різницю в відсотках компенсувати? Ми наразі такі багаті?
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02.08.2022 21:06 Ответить
 
 