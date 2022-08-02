Этнические конфликты между подразделениями оккупантов: "Наш разведбат во главе с комбатом 55-ку раз#бли"-, перехват СБУ. АУДИО

В армии РФ участились конфликты на этнической почве.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор российских захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады РФ открыл огонь по командиру разведывательного батальона.

"Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55 бригады для "показательного укрощения" непокорных.

"Они на БТРе приехали, нах#й, троих затрехсотили, нах#й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, п#доры, пока мы вас не расх#ярили, короче…", –– рассказывает рашист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор рашиста с матерью "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х# ярят на раз-два", - перехват СБУ. АУДИО