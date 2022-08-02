Этнические конфликты между подразделениями оккупантов: "Наш разведбат во главе с комбатом 55-ку раз#бли"-, перехват СБУ. АУДИО
В армии РФ участились конфликты на этнической почве.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор российских захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады РФ открыл огонь по командиру разведывательного батальона.
"Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55 бригады для "показательного укрощения" непокорных.
"Они на БТРе приехали, нах#й, троих затрехсотили, нах#й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, п#доры, пока мы вас не расх#ярили, короче…", –– рассказывает рашист.
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Экспертам удалось выяснить страну, которая помогает России обходить санкции Запада после вторжения оккупантов на территорию Украины. После появления статистики экспорта в РФ из стран азиатского континента (июнь 2022 года, год к году) выяснилось, что поставки резко нарастила Турция. Турецкий экспорт процветает от сложившейся вокруг Москвы ситуации и бьет рекорды, увеличив объемы поставок в Россию на 46% за год.
І напис - єтнічни чістки бувають і такі в RUZZSKOM MIRE.