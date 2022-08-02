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Новости
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Денежные сборы с антивоенного концерта в Казахстане перечислены в благотворительный фонд певицы Тины Кароль

31 июля в Алматы (Казахстан) прошел антивоенный концерт украинских и казахстанских звезд "Voice of Peace", в котором приняли участие украинские артисты Тина Кароль, Монатик, DOROFEEVA. В свое время все они были членами жюри знаменитого вокального шоу The Voice ("Голос країни") в Украине.

Поддержали "Голос Мира" и звезды казахстанской эстрады - Айкын, Данелия Тулешова, Аргоня, Ситора Назарова, Асылбек и Сырымтай Енсеповы. Многие из казахских артистов уже давно знакомы с коллегами из Украины и не один раз работали вместе. Все помнят тандем Данелии Тулешовой и Монатика в четвертом сезоне шоу "Голос. Дети", который принес юной казахстанке победу в этом конкурсе. Хэдлайнер вечера, Монатик, во время выступления несколько раз благодарил казахстанцев за поддержку, сочувствие народу Украины Монатик сделал алматинцам особый презент – исполнил свою новую песню.

По словам продюсера концерта Жениса Карманова, "Voice of Peace" удалось собрать полный зал. По мнению продюсера, таким образом, казахстанцы продемонстрировали, что выступают за идею мира на всей земле и осуждают войну, а директор компании Talent Corporation, организовавшей мероприятие, Ерканат Абени поблагодарил городские власти за поддержку и разрешение на проведение концерта, а также сообщил, что сборы от концерта в размере 50 тысяч долларов будут переданы в благотворительный фонд певицы Тины Кароль для гуманитарной помощи украинским детям, а также для поддержки детских онкологических больниц Украины.

Денежные сборы с антивоенного концерта в Казахстане перечислены в благотворительный фонд певицы Тины Кароль 01

"Это было частным мероприятием, инициатива и финансирование принадлежали частным лицам, которые душой болеют за Украину. Мы хотели через творчество донести до людей, что нет ничего ценнее, чем мирное небо над головой и дать возможность людям поддержать украинский народ, помочь им, особенно детям пострадавшим во время войны. К сожалению, не обошлось без казусов, мы не меньше зрителей были удивлены фактами, когда забирали флаги. Со стороны властей подобных установок не было. Но надеюсь мы полностью компенсировали это сильнейшим духом Украины, который царил на протяжении всего концерта", - сказал Ерканат Абени.

Масштабное шоу "Voice of Peace" назвали самым ярким музыкальным событием этого лета в Казахстане.

Казахстан (781) концерт (401)


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Топ комментарии
+12
Виявилось, що казахи щиро ненавидять москалів)
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02.08.2022 17:51
+7
Отже мера Чернігова на конференцію по відбудові міст не випустили за кордон, а Монатіка пісеньки поспівати, ніжками подригати, грошенят підзаробить- випустили.
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02.08.2022 18:11
+5
Знайшли кому переказати...Ви б ще в фонд Повалій переказали...
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02.08.2022 18:44
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Виявилось, що казахи щиро ненавидять москалів)
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02.08.2022 17:51 Ответить
Що навіяло вам такі думки ?
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02.08.2022 17:55 Ответить
Отже мера Чернігова на конференцію по відбудові міст не випустили за кордон, а Монатіка пісеньки поспівати, ніжками подригати, грошенят підзаробить- випустили.
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02.08.2022 18:11 Ответить
Мера Чернігова не випустили, щоб не був впєрєді дєрібана...А з Монатіка такий солдат, як з мера Чернігова державник...
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02.08.2022 18:46 Ответить
"впєрєді дєрєбана" це ви про те що все повинно йти через Київ? тоді так
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02.08.2022 20:57 Ответить
Знайшли кому переказати...Ви б ще в фонд Повалій переказали...
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02.08.2022 18:44 Ответить
цикаво а Мохнатик досі по москальськи співає и чого і досі не на фронті,ось там би поспивав.
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02.08.2022 20:07 Ответить
Мене також дивує як так мотнатік з Волині і співає по москальськи. Але чомусь і в тебе імя по москальськи написано, і теж ніби не на фронті
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02.08.2022 21:00 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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02.08.2022 20:25 Ответить
 
 