Более 15 миллионов украинцев будут иметь психические расстройства в результате войны, - Минздрав
По прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Суспільному сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы уже прогнозируем в абсолютном выражении количество людей, которые будут иметь психические расстройства по результатам этой войны – это более 15 млн человек. Это те люди, которые будут нуждаться как минимум в психологической поддержке", - заявил Ляшко.
Он отметил, что эта война будет оказывать существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, которым кажется, что они стойко переживают военные последствия.
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И насколько у них в порядке с головой.
знов почуємо що Бандера нічим від Власова не відрізнявся, це сумнівніний персонаж, взагалі незрозуміло чому він сидів у Заксенхаузені й чому його братів вбили у Аушвіці, тому краще просто побігати з дідами на палках навкруги пам'ятника Ватутіну, який досі стоїть поруч з Верховної Радою. Знов почуємо що наша армія в другої світової - це радянська армія, а не бандерівці?
знов почуємо про талановитого Пушкіна та про то що совочків не треба знищувати, нехай собі виють "мьішибратья", "один на рот", не треба розділяти людей?
знов побачимо нові криминальні справи на Черновол, почуємо що треба знищувати майданутих, та народ радісно побіжить голосувати за "новьіе литца" з оточення Януковича?
знову будемо будувати ОГРИЗОК СССР зі свінособачою мовою, дідами на палках, жидами в косовортках, Пушкіним, свінособачою мовою та їбучою кирилицею?
дуже сумнівно що буде інакше, нажаль