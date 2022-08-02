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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более 15 миллионов украинцев будут иметь психические расстройства в результате войны, - Минздрав

психолог

По прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Суспільному сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы уже прогнозируем в абсолютном выражении количество людей, которые будут иметь психические расстройства по результатам этой войны – это более 15 млн человек. Это те люди, которые будут нуждаться как минимум в психологической поддержке", - заявил Ляшко.

Он отметил, что эта война будет оказывать существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, которым кажется, что они стойко переживают военные последствия.

Читайте также: В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны

Автор: 

психологи (130) психика (62) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+36
Я вас расстрою. Апрель 2019 года показал, что у 73% избирателей в Украине психические отклонения (или умственные) были и до активной фазы войны.
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02.08.2022 17:55
+19
На фоні кацапів, та їх прихвостнів, ми виглядаємо абсолютно здоровими людьми!
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02.08.2022 17:54
+14
Да, еще, блин, какие! 20 апреля вменяемые украинцы проснулись в Идиократии. А теперь отхаркиваем кровью.
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02.08.2022 17:58
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На фоні кацапів, та їх прихвостнів, ми виглядаємо абсолютно здоровими людьми!
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02.08.2022 17:54 Ответить
Война отрезвляет. А это всегда стресс.
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02.08.2022 17:55 Ответить
Я вас расстрою. Апрель 2019 года показал, что у 73% избирателей в Украине психические отклонения (или умственные) были и до активной фазы войны.
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02.08.2022 17:55 Ответить
Да, еще, блин, какие! 20 апреля вменяемые украинцы проснулись в Идиократии. А теперь отхаркиваем кровью.
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02.08.2022 17:58 Ответить
Или какого там числа выборы были?
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02.08.2022 17:59 Ответить
Нажаль ці відсотки невпинно збільшуються.
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02.08.2022 18:04 Ответить
72% населення так його мають, коли клоуна вибрали.
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02.08.2022 18:00 Ответить
одно радует, что этой участи избегут героические гастролеры со своим трешем потап каменский, мохнатик, бабкин и их телочки с выводками
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02.08.2022 18:08 Ответить
Шляшко, починай закупляти антидепресанти і нейролептики втридорога через фірму-прокладку, як це робив у свій час твій папєрєднік з медичними масками.
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02.08.2022 18:09 Ответить
Так фельдшер зрегістрував закон - вакцінація з 4 рочків і далі по списку. Допоможем гроші в розпил.
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02.08.2022 20:10 Ответить
Так до зареєстрованого закону іще в пологовому першу вакцинацію роблять , чи ви не в курсі ? ((
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21.11.2022 20:14 Ответить
Москалі і без війни кончені єпанати )))
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02.08.2022 18:12 Ответить
ага, вже третій день сиджу в шапочці з фольги... це воно?
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02.08.2022 18:12 Ответить
Нє - не те , це по душам потриндіти в колі таких самих проблемних , кажуть що допомагає тому , хто за це коло зарплату отримує .
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21.11.2022 20:17 Ответить
Це ті 15 мільйонів, яким доведеться переходити на українську
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02.08.2022 18:14 Ответить
небольшой рост. В девятнадцатом таких было 13,5 миллионов.
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02.08.2022 18:18 Ответить
Я вже такий розлад реально відчуваю. Безсоння. Цікавить лише інформація щодо знищення кацапів. Це не нормально.
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02.08.2022 18:19 Ответить
Шановний(а) НБ, бережить себе. Спробуйте відвлікатись на позитивні речі, спілкуйтесь с добрими людьми, природою. Дивіться гарні фільми: наприклад "Толока" Михайла Іллєнка (екранізація Шевченкової балади «У тієї Катерини хата на помості…») Все буде Україна!
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02.08.2022 18:37 Ответить
Тут, на жаль, саме той випадок коли занадто грунтовна гуманітарна освіта призводить до реалістичного погляду. Схоже, в найближчі роки теза "песиміст це добре інформований оптиміст", принаймні для мене, буде актуальною. Люди пристосовуються до ситуації, але ситуація калічить їх психіку і це змінює звичне соціальне середовище...
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02.08.2022 19:19 Ответить
Я з перших днів досить добре тримався. А зараз теж накрило. Сон поганий, в піт кидає цілий день. Сиджу пишу щоденник, аналізую. Все ж таки прийшов до висновку що обманювати себе що все закінчиться безкінця не вийде. А адаптуватись до нових умов і жити в цих умовах, ростити дітей, мозок категорично проти. Довгий період іде невідповідність очікуваного з реальністю. А ці дибіли з довгим язиком ще масла в вогонь підливають. Орали з усіх чайників що ось завтра вже Херсон звільнимо, і що? А як тим людям, що там живуть... Одні примарні надії і вигорання знедолених душ. Людині потрібні цілі, плани на майбутнє, відпочинок. Війна стерла це все на місяці, а може й роки... Треба триматись, іншого виходу немає.
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02.08.2022 23:02 Ответить
Безсоння то вікове , а не психологічне , а інтерес до падежу кацапні - то професійне ; означає що ростете інтелектуально так що не хвилюйтеся , все у вас Ок
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21.11.2022 20:20 Ответить
Ляшко ще той спеціаліст, щоб йому вірити!
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02.08.2022 18:29 Ответить
У совку була каральна психіатрія. Можливо, що за допомогою цієї "статистики" хочуть так легко всіх, хто умовно неблагонадійний записувати в дурні?
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02.08.2022 18:32 Ответить
Не до сміху,але думаю ,що в Україні вже було стільки ж з розладами)А нових 15млн. потребуватимуть допомоги психологів: не знаю як це можна зробити з такими руйнуваннями.Прогнозую ,що ці люди бухатимуть,куритимуть як "шевці",та вчиняти самогубство.Це може змінитися тільки тоді,якщо телебачення зробить якийсь прорив в мовленні :позитив,поради,економіка розцвіте,політики будть чесними...якась утопія,даруйте.
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02.08.2022 18:33 Ответить
для прорыва можно еще один зелемарафон запилить, запретить кроме обменникам еще и банкам демонстрировать курс валют... Можно на уличных экранах крутить оптимистические выступления квартала пятилетней давности... Главно дело, шоб через этот прорыв страну не выронить...
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02.08.2022 19:10 Ответить
Нічого страшного - всіма мільйонами навідаємо тебе у швайцарії , психологічно відновимося : альпійське повітря , свіжі продукти , фондю , спів австрійський і все норм . Накривай столи , вже рушаємо !
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21.11.2022 20:28 Ответить
В 2024 году на выборах президента Украины узнаем научились ли чему-нибудь украинцы или нет.
И насколько у них в порядке с головой.
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02.08.2022 18:52 Ответить
знов побачимо привітання жидів в косоворотках?
знов почуємо що Бандера нічим від Власова не відрізнявся, це сумнівніний персонаж, взагалі незрозуміло чому він сидів у Заксенхаузені й чому його братів вбили у Аушвіці, тому краще просто побігати з дідами на палках навкруги пам'ятника Ватутіну, який досі стоїть поруч з Верховної Радою. Знов почуємо що наша армія в другої світової - це радянська армія, а не бандерівці?
знов почуємо про талановитого Пушкіна та про то що совочків не треба знищувати, нехай собі виють "мьішибратья", "один на рот", не треба розділяти людей?
знов побачимо нові криминальні справи на Черновол, почуємо що треба знищувати майданутих, та народ радісно побіжить голосувати за "новьіе литца" з оточення Януковича?
знову будемо будувати ОГРИЗОК СССР зі свінособачою мовою, дідами на палках, жидами в косовортках, Пушкіним, свінособачою мовою та їбучою кирилицею?
дуже сумнівно що буде інакше, нажаль
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02.08.2022 19:10 Ответить
Все ніби нормально , але чим тебе та кирилиця дістала ? Сходи до святої Софії - подивися чим там графіті нашкрябане , чомусь на латиницю не схоже ? (( Фаріонша тобі часом не родичка ? ((
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21.11.2022 20:33 Ответить
думаете, ************** арахамиоз головного мозга лечится?
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02.08.2022 19:12 Ответить
Хоть поржем((( Сделаем их ещё раз((( Даром было их убеждать, что война коснётся каждого ...
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02.08.2022 19:13 Ответить
Так їх вона особливо і не торкнулася , ті хто #акакаяразніца або по Європах , або по бункерах щоб снайпер не зняв (( а як тривоги немає , то по ресторанах і бутиках (( Від скуки он почали концерти у метро організовувати , тусять собі , нові враження отримують ((
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21.11.2022 20:36 Ответить
Это же сколько сралинцев мавзолейныз обосралось 22 июня 1941года...мать моя мама...
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02.08.2022 19:18 Ответить
Сралин после 22 июня очухался уж 3 июня выступив по всеосозному радио...вместо барана Левитана...
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02.08.2022 19:28 Ответить
3 июля... типа браття и сестрв..к вам обращаюсь я...подонок всех времен и народов
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02.08.2022 19:31 Ответить
Мій "психічний розлад" виглядає десь приблизно так: якщо десь поблизу побачу кацападлу - просто вб'ю його...
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02.08.2022 19:37 Ответить
Ну, це санітарний лікар загнув! У нас дуже стресостійка нація, один одному допоможемо і обійдемося без тих розладів
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02.08.2022 20:20 Ответить
Нажаль психічні розлади в натовпу почались ще на початку 2014 року, коли 60% обрали "однотурового" ворюгу- олігарха та Клячка
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26.11.2022 11:24 Ответить
 
 