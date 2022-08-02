Более 15 миллионов украинцев будут иметь психические расстройства в результате войны, - Минздрав

По прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Суспільному сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы уже прогнозируем в абсолютном выражении количество людей, которые будут иметь психические расстройства по результатам этой войны – это более 15 млн человек. Это те люди, которые будут нуждаться как минимум в психологической поддержке", - заявил Ляшко.

Он отметил, что эта война будет оказывать существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, которым кажется, что они стойко переживают военные последствия.

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