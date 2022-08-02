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Новости Война
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В Херсонской области столкнулись российский грузовик с "Градом" и легковушка: травмированы восемь человек, - полиция

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В захваченной Херсонской области произошло ДТП с участием "Урала" российских военных с системой залпового огня "Град" и Volkswagen - травмированы 8 пассажиров автомобиля.

Об этом сообщила в фейсбуке полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"На объездной дороге вблизи города Берислав произошло ДТП с участием грузового военного автомобиля оккупационных войск России "Урал" с системой залпового огня "Град" и автомобиля Volkswagen", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмированы 8 пассажиров Volkswagen.

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Автор: 

армия РФ (19403) ДТП (7679) Нацполиция (16504) Херсонская область (4813)


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А люди там звідки взялися?
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02.08.2022 18:31 Ответить
Місцеві жителі! "Урал" - "надто залізний" і екіпаж там надто високо сидить, щоб постраждать від зіткнення з "фольксвагеном"
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02.08.2022 18:41 Ответить
Доставлені з космосу.
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02.08.2022 18:58 Ответить
 
 