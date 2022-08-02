В Херсонской области столкнулись российский грузовик с "Градом" и легковушка: травмированы восемь человек, - полиция
В захваченной Херсонской области произошло ДТП с участием "Урала" российских военных с системой залпового огня "Град" и Volkswagen - травмированы 8 пассажиров автомобиля.
Об этом сообщила в фейсбуке полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
"На объездной дороге вблизи города Берислав произошло ДТП с участием грузового военного автомобиля оккупационных войск России "Урал" с системой залпового огня "Град" и автомобиля Volkswagen", - говорится в сообщении.
В результате аварии травмированы 8 пассажиров Volkswagen.
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Евгений #396372
показать весь комментарий02.08.2022 18:31 Ответить Мне нравится 2
Яр Холодний
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Игорь Матвеев #395524
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