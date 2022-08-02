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Новости
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В Раде обратились к президенту и генпрокурору с просьбой защитить бизнес от давления ГБР и прокуроров

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Пятнадцать народных депутатов от партии "Слуга народа" направили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой защитить бизнес от незаконного давления со стороны ГБР и сотрудников ОГП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо нардепа Георгия Мазурашу и еще 14 нардепов СН к президенту.

"В июне 2022 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство (№62022000000000414) злоупотребление служебным положением представителями Государственной налоговой службы Украины и возможного уклонения от уплаты налогов группой предприятий. Указанное уголовное производство было зарегистрировано на полностью выдуманных основаниях (...) При этом преступление по уклонению от уплаты налогов в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины подследственный Бюро экономической безопасности Украины, но ни ГБР, ни прокуратуру это не волнует. После этого ГБР не предпринимает никаких логических мер по выявлению фактов превышения служебным положением налоговиками. Зато ГБР сразу начинает прессовать группу предприятий (...) Проходят обыски, изымаются товары этих предприятий стоимостью несколько миллионов гривен", - говорится в обращении.

В документе также указано, что товар предприятий был изъят незаконно, ведь он не является вещественным доказательством по делу. На момент изъятия определения суда, которое позволяло бы это сделать, у ГБР не было.

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"После изъятия прокурор обращается в суд, но получает отказ в наложении ареста. Однако товар продолжает оставаться у ГБР", - добавляет нардеп.

В результате деятельность предприятий была полностью парализована, почти 500 человек остались без работы. В прошлом году компании заплатили более 100 млн грн налогов в бюджеты разных уровней.

"Мы уверены, что такие действия ГБР вместе с сотрудниками Офиса генпрокурора - исключительно заказное уничтожение бизнеса. Такие действия противоречат вашей позиции, как президента Украины, и сильно бьют по имиджу страны и рейтингу нашей властной команды. (...) Просим вас обратить внимание на незаконные действия ГБР и работников Офиса генерального прокурора, предоставить уполномоченным государственным органам поручение расследовать данную ситуацию", - сказано в обращении.

Кроме Мазурашу, документ также подписали народные депутаты Александр Федиенко, Олег Марусяк, Максим Ткаченко, Валерий Колюх, Игорь Васильев, Денис Герман, Максим Павлюк, Богдан Торохтий, Артем Черноморов, Руслан Горбенко, Людмила Марченко, Сергей Бунин, Андрей Богданец и Николай Галушко.

Автор: 

ВР (29264) ГБР (3011)


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Топ комментарии
+15
Скільки дармоїдів ДБР, ОГП,НАБУ і т.д, важко прокормити таку навалу,з якої ніякого толку
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02.08.2022 18:12
+9
Знову чолом б*ють до царя!!! зараз цар усьо порішає!!
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02.08.2022 18:14
+8
Обращает на себя внимание характер этого т.н. "обращения". Нет названия предприятия, нет вида деятельности, какой арестовали товар и т.п. Если предъява по неуплате налогов, то расскажите какой оборот компании и сколько уплачено налогов. (Например у компании "АТБ" оборот за 2021 год был 170 млрд грн. и налогов уплачено около 17 млрд. грн, что составляет 10% от валового дохода. Что вполне адекватно и вопросов нет.) А если у "обиженных" предприятий оборот под 1 млрд., а налогов уплачено 10 млн., то это 100% сговор с налоговиками.
Т.е. все это т.н. обращение рассчитано на "порешать", а не на закон.
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02.08.2022 18:50
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Звернулися до президента... Ви законодавці ілі ґдє? Ви у Верховній Раді ілі кто? Зберіться, проголосуйте, аґрадітє...
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02.08.2022 18:11 Ответить
сколько раз уже доводилось,что ермак-предатель и рашисткий шпион,штаты уже прямым текстом говорят зеленому наполеонишку,что у тебя под рылом ВРАГ,однако воз и ныне там.Сдали,подонки,Херсонскую обл,сдали азовцев и НИКТО,от слова совсем не был привлечен к ответственности ! ТИШЬ И БЛАЖЬ !
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02.08.2022 19:37 Ответить
Скільки дармоїдів ДБР, ОГП,НАБУ і т.д, важко прокормити таку навалу,з якої ніякого толку
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02.08.2022 18:12 Ответить
в списке мазурашу. это говорит о том, что писулька платная
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02.08.2022 18:13 Ответить
п.с.
прокуратура и дбр все-равно мздоимцы и вредные кровососы
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02.08.2022 18:15 Ответить
п.п.с.
кто слышал об остальных этих депутатах? кто они?
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02.08.2022 18:17 Ответить
еще чего! так будет не "по приколу".....
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02.08.2022 18:13 Ответить
15 бояр звернулись з чєлобітной царю. Просють їх фото-весільний бізнес не чіпать. А царю нєкогда, іх вєлічєство сєгодня арєстовать міліон порохоботов ізволілі. Завтра розвісять на мільярді дерев.
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02.08.2022 18:14 Ответить
Знову чолом б*ють до царя!!! зараз цар усьо порішає!!
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02.08.2022 18:14 Ответить
Это политика партии - ощипывать гусей....
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02.08.2022 18:19 Ответить
І шо ми нє в НАТО...
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02.08.2022 18:20 Ответить
цих заробітчан покриває керівництво ОГП та ОП ..... перший заступник генерального і заступник офісу ЗЕ...це ж всі знають)))
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02.08.2022 18:22 Ответить
Зебиляры кормушку поделить не могут? Или у котлеты какой нибудь рыгаловку отжимают?
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02.08.2022 18:42 Ответить
Обращает на себя внимание характер этого т.н. "обращения". Нет названия предприятия, нет вида деятельности, какой арестовали товар и т.п. Если предъява по неуплате налогов, то расскажите какой оборот компании и сколько уплачено налогов. (Например у компании "АТБ" оборот за 2021 год был 170 млрд грн. и налогов уплачено около 17 млрд. грн, что составляет 10% от валового дохода. Что вполне адекватно и вопросов нет.) А если у "обиженных" предприятий оборот под 1 млрд., а налогов уплачено 10 млн., то это 100% сговор с налоговиками.
Т.е. все это т.н. обращение рассчитано на "порешать", а не на закон.
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02.08.2022 18:50 Ответить
Так в Україні офшори досі не заборонені для "оптимізації податків". Таким чином вони можуть і 0,05 % податків заплатить і це буде виглядати доволі законним.
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02.08.2022 19:05 Ответить
ДБР - це контора, якою керує видатний мародьор держави - льоша зіллі. Саме льошу, призначив Zeленський особисто в грудні 2021р. Ну а про чисто сваєго пракурора, ви вже знаєте.
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02.08.2022 18:56 Ответить
«Киберпартизаны» Белоруссии выложили в открытый доступ данные сотрудников Службы безопасности Лукашенко. Всего - 1083 человека.
charter97.org/ru/news/2022/8/2/509548/
blackmap.org/
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02.08.2022 19:03 Ответить
Наверное, сигареты. Раз там павлюк. А Мазураш как матросов, вперед на амбразуру. Подписывает усе.
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02.08.2022 19:34 Ответить
ця країна іде в ЄС?
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02.08.2022 21:54 Ответить
Зеленський коментує петиції до себе , ігноруючи ігнорування петиції до кабміну про включення 3-х каналів до цифри . Зеленський признаає чиновника Януковича на посаду керівника Херсогщини . Куди вони усі зібралися?
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02.08.2022 21:57 Ответить
А що рада вже недієздатна? Через петицію може звернетесь до президента?
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02.08.2022 22:02 Ответить
 
 