Зеленский обсудил с Рау освобождение из плена украинцев, входивших в состав СММ ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства призвал Рау приложить усилия к освобождению из вражеского плена украинцев, входивших в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Президент также поблагодарил власти и народ Польши за поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения и помощь вынужденно перемещенным лицам. Зеленский также поблагодарил Польшу за оборонную помощь Украине, в частности, по поставкам самоходных артиллерийских установок Krab.

"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях", – отметил Зеленский.

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