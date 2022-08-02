Зеленский обсудил с Рау освобождение из плена украинцев, входивших в состав СММ ОБСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства призвал Рау приложить усилия к освобождению из вражеского плена украинцев, входивших в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Президент также поблагодарил власти и народ Польши за поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения и помощь вынужденно перемещенным лицам. Зеленский также поблагодарил Польшу за оборонную помощь Украине, в частности, по поставкам самоходных артиллерийских установок Krab.
"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях", – отметил Зеленский.
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А Азов или те кто с до 22 февраля попали уже списанное мясо?
Зеленi виродки, наобiцяли i усiм рота закрили, щоб народ мовчав, мовляв, йде "спецоперацiя"!
Бiлецький щось мявкнув на пiдтверждення. Живi вони не потрiбнi владi, забагато знали!
Як я ненавиджу цю зелену погань, мерзотники, чуми на них нема!
Хронологія подій така:
- В Маріуполь не дали зброю (джавеліни і стінгери, тощо) про це заявив командир Азову.
- Азов в лютому-березні видвинувся в сторону Бердянська, щоб уникнути котла. Але отримав чіткий наказ залишитися у місті, і відступили. Результат - котел.
- Не дали команду пробивати коридор у Маріуполь, коли ще була така можливість.
- Команда головнокомандувача про "обмін" (здача в полон). Військові виконують наказ.
- Влада знімає омбудсмена Денісову, бо її день і починався і закінчувався Азовом.
- Президент не хоче зустрітися з дружинами азовців.
- Зеленський заявляє, що азовці здалися в полон, мови про обмін немає.
Питаннями Азовсталі і полонених займалася Верещук, після здачі в полон Верещук йде з посади...
- азовця Хіміка, який "передавав" привіт Кадирову, вбито у Чечні.
- азовців перевели у спеціальний корпус у в'язниці і убили... Результат більше 50 вбитих і 150 поранених.
- На марафоні Скумбрія просить зброю і Боневтік у Одесі....
- Омбудсмен безпорадно скиглить, що Червоний Хрест не дає йому список полонених, а рашисти не дають відовіді, коли допустять інспекцію
- далі буде