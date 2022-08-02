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Новости Война
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Зеленский обсудил с Рау освобождение из плена украинцев, входивших в состав СММ ОБСЕ

зеленський,рау

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства призвал Рау приложить усилия к освобождению из вражеского плена украинцев, входивших в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Президент также поблагодарил власти и народ Польши за поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения и помощь вынужденно перемещенным лицам. Зеленский также поблагодарил Польшу за оборонную помощь Украине, в частности, по поставкам самоходных артиллерийских установок Krab.

"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях", – отметил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20525) ОБСЕ (4880) Польша (8441) Рау Збигнев (69)


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что с Азовом? не на часі?
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02.08.2022 18:10 Ответить
пля... і там в полон попали. афігеть ОБСЄ
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02.08.2022 18:11 Ответить
Уже начинаем делить?
А Азов или те кто с до 22 февраля попали уже списанное мясо?
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02.08.2022 18:14 Ответить
Пад лічний контроль? Пзд і цим.
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02.08.2022 18:24 Ответить
А про звільнення "Азовців" "найвеличнішому" єрмак не порадив поговорити?
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02.08.2022 18:27 Ответить
ОБСЕ, как в Грузии и Чечне. Готовит почву для Ращки, потому уе...вает. И наши вась-вась с россиянами в СЦКК, получили теперь свое сполна за свое предательство.
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02.08.2022 18:46 Ответить
Яке звiльнення Азовцiв? Вони ж iх i здали у полон, шоб тi замовкли назавжди!
Зеленi виродки, наобiцяли i усiм рота закрили, щоб народ мовчав, мовляв, йде "спецоперацiя"!
Бiлецький щось мявкнув на пiдтверждення. Живi вони не потрiбнi владi, забагато знали!
Як я ненавиджу цю зелену погань, мерзотники, чуми на них нема!
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02.08.2022 19:06 Ответить
Оленка Славна

Хронологія подій така:

- В Маріуполь не дали зброю (джавеліни і стінгери, тощо) про це заявив командир Азову.

- Азов в лютому-березні видвинувся в сторону Бердянська, щоб уникнути котла. Але отримав чіткий наказ залишитися у місті, і відступили. Результат - котел.

- Не дали команду пробивати коридор у Маріуполь, коли ще була така можливість.

- Команда головнокомандувача про "обмін" (здача в полон). Військові виконують наказ.

- Влада знімає омбудсмена Денісову, бо її день і починався і закінчувався Азовом.

- Президент не хоче зустрітися з дружинами азовців.

- Зеленський заявляє, що азовці здалися в полон, мови про обмін немає.

Питаннями Азовсталі і полонених займалася Верещук, після здачі в полон Верещук йде з посади...

- азовця Хіміка, який "передавав" привіт Кадирову, вбито у Чечні.

- азовців перевели у спеціальний корпус у в'язниці і убили... Результат більше 50 вбитих і 150 поранених.

- На марафоні Скумбрія просить зброю і Боневтік у Одесі....
- Омбудсмен безпорадно скиглить, що Червоний Хрест не дає йому список полонених, а рашисти не дають відовіді, коли допустять інспекцію

- далі буде
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02.08.2022 21:15 Ответить
 
 