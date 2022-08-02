У Кодемы и Песков враг имеет частичный успех, в других направлениях наступление отражено, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 02.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 160 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях состав, состояние и положение подразделений вооруженных сил республики Беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений. По имеющейся информации, республика Беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил российской федерации. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении враг не прекращает обстрел позиций наших войск с территории российской федерации и ведение воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых рубежей и недопущения создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, а также вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чеполь, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова. Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Терновая – Байрак.

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На Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курулька, Грушуваха, Дибривно, Адамовка, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Васильевка Первая и Крестище. Нанес авиаудару возле Дубровного. Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины, группы отошли.

В Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск и не допустить их переброса на угрожающие направления.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Донецкого. Враг нанес авиаудары неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку БпЛА возле Кривой Луки. Противник попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка. Получил решительный отпор наших воинов и отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Зализного. Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы. Все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад. В направлении Видродження – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки. Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли. В направлении Донецк – Пески враг имеет частичный успех.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Павловки, Зализничного, Каменского, Полтавки, Червоного, Новоандреевки и Марьинки. Возле последнего противник нанес еще и авиаудар. Вел воздушную разведку БПЛА в районе Ольговского.

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны. Пытается восстановить утраченное положение. Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Осокоровка, Ивановка, Оленивка, Заря, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут и Явкино. Нанес авиационный удар неподалеку от Зари. Вел воздушную разведку для уточнения результатов огневого поражения и выявления положения наших войск.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Среди российских оккупантов фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие - неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.