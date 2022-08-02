Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила украинская ПВО, одна - поразила зенитно-ракетный комплекс, - Воздушные силы. ВИДЕО
Вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).
В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.
Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил.
К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитно-ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются", - рассказал он.
Перепрошую, вміння є, і воно відіграє величезну роль! Мав на увазі трохи інші недоліки сьоговладних "персонажів"
Не розумію навіщо ***** шпигуни, якщо тут стільки корисних ідіотів!
як кажуть в колзлорилому прислів"ї - "******* (в интернетах) не мешки ворочать (займатись реальною диверсыэю)"
тому, таку мерзоту треба вираховувати по виходящому трафіку з провайдерів (в тому числі мобільних) і після вирахування адреси - просто кидати у вікно Ф1 без кільця 90дочекавшись щоб у домі (квартирі) не було дітей
https://www.youtube.com/watch?v=wSX9BUgsxBA
сидить мразота в Києві, та мріє щоб бункерний недомірок ввів в нього "війська".
де гарантія що це чмо, не навело на обєкти в Києві?
а агенти фсб в самій ОПі сидять. і в СБУ.
Приклад - радянська міна ТМ-83
приїзди з Польщі - технічно тебе на неї насадимо
Была " левая" наводка и шоб кацапню усыпить сообщили об уничтожении зрк.
Иначе какой смысл об этом вобще сообщать?
Насправді , ніхто зі сторонніх точну інфу не знає ,, знає її лише вузьке коло з числа командування . Якщо звісно , серед них нема крота .
x555 это калибр вроде
Понятно.
Не только в ЗРК, а еще в авианосец в порту Львова!
И осколками повредили межгалактический боевой звездолет.
І це найголовніше!
Буданов и Кулеба , пора лететь в Баку кое кому все надо подсказывать
продажних стукачів в Україні ще вистачає
Для орків,щоб знали куди стріляти?
Навіщо такі точні дані оприлюднювати?