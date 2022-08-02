РУС
Новости Война
57 545 186

Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила украинская ПВО, одна - поразила зенитно-ракетный комплекс, - Воздушные силы. ВИДЕО

Вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

Также читайте: Зеленский обсудил с Рау освобождение из плена украинцев, входивших в состав СММ ОБСЕ

Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил.

К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитно-ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются", - рассказал он.

крылатые ракеты (896) обстрел (29014) Воздушные силы (2601) Игнат Юрий (629)
Топ комментарии
+78
Слава героям зенітчикам та пілоту за врятовані життя
показать весь комментарий
02.08.2022 20:01 Ответить
+58
ну як. мабуть, геращенко чи подоляк фоткалися на його фоні, з геолокацією. або якісь колаборанти донесли.
показать весь комментарий
02.08.2022 20:04 Ответить
+42
Питання на засипку :як взнали про зенітноракетний комплекс аж на Львівщині?
показать весь комментарий
02.08.2022 20:02 Ответить
Розсередженість складових комплексу - мінімум сотні метрів зараз. Можливо попали по радару.
02.08.2022 20:30 Ответить
На комплексі ППО була ціла команда військових і не піхотинців і це велика встрата ЗСУ.
02.08.2022 20:18 Ответить
Вполне вероятно что он был надувной.
02.08.2022 20:35 Ответить
какое? На таком расстоянии шо-то типа Шрайк может попасть только в работающую мощную излучающую установку радара. В такой момент рядом с такой установкой в радиусе 50 метров никто находиться не будет, ибо это прекрасная мишень
02.08.2022 21:02 Ответить
Не всі комплекси, що стоять у в/ч, знаходяться на бойовому чергуванні. Є якійсь резерв. Тим більше, якщо мова йде про С300, то комплекс с на бойовому складається як мінімум з 3-х машин, як розсереджегі одна від іншої на кілька сот метрів одна від одної, і не на всіх з них є екіпаж
03.08.2022 07:56 Ответить
Ну и молодцы! Научились уже сбивать!
02.08.2022 20:11 Ответить
це завдяки не вмінню, а завдяки кількості, що таки зросла...
02.08.2022 20:22 Ответить
трохи виправлюсь, бо контекст загубився в моєму висловлюванні -- "не тільки завдяки умінню"
Перепрошую, вміння є, і воно відіграє величезну роль! Мав на увазі трохи інші недоліки сьоговладних "персонажів"
03.08.2022 20:42 Ответить
***,підліт приблизно година з хвостом,походу ******** зенічики і не перетягнули комплекс на кілометр в сторону.
02.08.2022 20:11 Ответить
А кто ракеты будет сбивать, если все будут перетаскивать зрк
02.08.2022 20:14 Ответить
новітні зрк, які збивають ракети в тому числі на ходу
02.08.2022 20:16 Ответить
Які це такі ноавітні зрк на ходу зіб'є Х-555?
02.08.2022 20:31 Ответить
ЗРК «Patriot» ??? ☹
02.08.2022 22:46 Ответить
системи "Асфальт" від Великого крадівництва?
02.08.2022 22:01 Ответить
у нас немає новітніх зрк. Скоріше за все полінувались переміщувати РЛС зайвий раз. Або русні злили дані куди його розташують
показать весь комментарий
02.08.2022 22:22 Ответить
Треба патякати про зенітний комплекс?
Не розумію навіщо ***** шпигуни, якщо тут стільки корисних ідіотів!
02.08.2022 20:13 Ответить
Повітряні сили ЗСУ мабуть знають, що можна казати, а що ні.
02.08.2022 20:28 Ответить
корисні ідіоти не скидують в закриті телеграм(ок, вк та інше) канали фотографії з геопозицією обєктів в потрібний для козлорилих час.... наприклад коли підїхали "вкусняшки" з заходу, або коли заселились мобілізовані або ВСУ.
як кажуть в колзлорилому прислів"ї - "******* (в интернетах) не мешки ворочать (займатись реальною диверсыэю)"
тому, таку мерзоту треба вираховувати по виходящому трафіку з провайдерів (в тому числі мобільних) і після вирахування адреси - просто кидати у вікно Ф1 без кільця 90дочекавшись щоб у домі (квартирі) не було дітей
02.08.2022 22:50 Ответить
ось наприклад недавно дивилась
https://www.youtube.com/watch?v=wSX9BUgsxBA

сидить мразота в Києві, та мріє щоб бункерний недомірок ввів в нього "війська".
де гарантія що це чмо, не навело на обєкти в Києві?
02.08.2022 22:57 Ответить
Поляки вчора на весь світ по TVN-24 сказали що кацапи попали в ракетну частину за 15 км від кордону. Так що патякай не патякай вже після того як попали нічого не зміниться. СБУ і розвідка має працювати щоб до попадання ніхто не патякав а вони замість того нелегальні бізнеси "кришують" купують собі генеральські звання а потім з валізами напакованими доларами в "сербії" тікають!
03.08.2022 08:19 Ответить
А может про полное уничтожение НУЖНО громко кричать ? Подумай!
03.08.2022 09:48 Ответить
Серед ВПО , яких там повно, теж є перекуплені рашкою "спеціалісти".
02.08.2022 20:17 Ответить
Каспий засран Гептилом и прочими ракетными фекалиями...а это значит Каспию капздец..типа флора и фауна сдохнет от инфаркта...или от Инсульта...
02.08.2022 20:20 Ответить
путін дістає останні ракети зі свого чюмндана
02.08.2022 20:23 Ответить
Нажаль не останні.Не тіште себе і когось ілюзіями...
02.08.2022 20:35 Ответить
Це правда - навіть ніхто не знає скільки у цього покидька є такого "добра"!!!
03.08.2022 08:20 Ответить
Поки на кацапів всі ракетні заводи працюють - обстріли триватимуть нескінченно
показать весь комментарий
03.08.2022 08:06 Ответить
ракета прилетела на излучение радара-что тут необычного?
02.08.2022 20:35 Ответить
На тих ракетах такого ніби нема.
02.08.2022 20:42 Ответить
при Порошенку кордон був закритий. відкрила його встрата зекоманда у 2019-му році.
02.08.2022 20:44 Ответить
і ще й вихід з Криму скомандувала розмінувати. і кордон з Білоруссю.
а агенти фсб в самій ОПі сидять. і в СБУ.
02.08.2022 20:45 Ответить
можно технічно розписать як саме було заміновано автомобільний громадський шлях через Чонгар наприклад?))
02.08.2022 21:17 Ответить
Міни спрямованої дії вирішують питання мінування доріг з асфальтовим покриттям, без пошкодження полотна.
Приклад - радянська міна ТМ-83
02.08.2022 21:37 Ответить
.. Стоїть собі місток на Чонгарі... і не один! А біля кожної опори по 100 кг. вибухівки. Та й по периметру кілька сотен мін накидано... А як що технічно розписать... то з цим питанням до тієї мразоти..по чиїй команді все це зняли. А от думати Ви не збиралися... задаючи це питання.)))
02.08.2022 21:38 Ответить
можна, але тобі цього знати не треба
02.08.2022 22:03 Ответить
можно у мене як раз для цього бутилка з під Савєцкаго шампанскаго пріпасєна!

приїзди з Польщі - технічно тебе на неї насадимо
02.08.2022 22:09 Ответить
ВІТЧИЗНИЙ ВИРОБНИК ПРО ВСЕ ПОДБАВ, https://informnapalm.org/ua/chornyj-dyatel/ тиць думаєш йому хоча б одне замовлення на тестування, на пробу було ??? Все це якраз заточене було для Криму і проти вторгнення
02.08.2022 22:27 Ответить
Цілком можливо що про ЗРК написали щоб кацапня думала що влучила.
02.08.2022 20:41 Ответить
Повністю з вами згоден. Давайте мислити логічно. Навіть при потраплянні рашистських ракет військові об'єкти наші визнають це дуже неохоче і вкрай рідко. В цьому ж випадку не встигли осколки ракети охолонути, а наші вже визнали попадання, і не в абищо, а в ЗРК(!). Цим самим розкривши його позиції і фактично скорегувавши майбутні постріли. Схоже, кацапам підсунули або хибну інфу, або фанерный макет.
02.08.2022 21:15 Ответить
А вам не здається дивним що таке вперше говориться? Прямо сказали результат обстрілу, там не фотографуйте не знімайте а тут "влучно поцілили прямо в ЗРК"
02.08.2022 20:41 Ответить
Мабуть той комплекс гумовий.
02.08.2022 21:09 Ответить
99,99%.
02.08.2022 21:16 Ответить
Вот это, я понимаю, результат. Браво! Похоже, что NASAMS работал. Слава американскому оружию и доблестным защитникам Украины.🇺🇦🇺🇸
02.08.2022 20:46 Ответить
А с чего вы взяли, что попадагние в ЗРК было в реальности? Пусть рашисты так думают
02.08.2022 20:46 Ответить
Хотілось би так думати,але той якщо це й так,то доповідач ну дуже ******* актор.
02.08.2022 20:51 Ответить
Так, скоріше за все, дезу кацапам кидають.
02.08.2022 20:54 Ответить
Біля нашого нп деякий час виставляли макети танків. Рашисти двічі пуляли по них ракетами(мабуть дорогими) з літаків, а потім кокошников доповідав про знищення "скоплєнія тєхнікі".
02.08.2022 21:21 Ответить
Будем надеяться шо это деза.
Была " левая" наводка и шоб кацапню усыпить сообщили об уничтожении зрк.
Иначе какой смысл об этом вобще сообщать?
02.08.2022 20:48 Ответить
Надувний зрк
02.08.2022 20:51 Ответить
Раньше никогда не сообщали, если куда-то попадали. Тем более в военный объект.
02.08.2022 21:00 Ответить
Існують деякі військові хитрощі . Іноді треба заплутати ворога , змусити його повірити в те що він наприклад - влучив в об'єкт . З цією ціллю , в ЗМІ запускається деза . .
Насправді , ніхто зі сторонніх точну інфу не знає ,, знає її лише вузьке коло з числа командування . Якщо звісно , серед них нема крота .
02.08.2022 21:25 Ответить
Как бывший офицер ПВО СССР скажу 7 из 8 это супер.Это мастеркласс.🇺🇦 💪?
02.08.2022 20:58 Ответить
Да любое гражданское лицо скажет что 7 из 8 - это супер! )
02.08.2022 21:23 Ответить
возвращайтесь. Вы нам нужны бить кацапов. Заодно и свои навычки обновите)
02.08.2022 21:28 Ответить
Ошибся не ?,а!!!
02.08.2022 21:00 Ответить
в зенитно ракетній комплекс а не школа? наводчик однозначно
02.08.2022 21:02 Ответить
сколько этого хлама x55 у них еще?
02.08.2022 21:06 Ответить
Це найдорожча кацапська ракета повітряного базування. Точно не мотлох
02.08.2022 21:14 Ответить
про эти новые x101 x555 вроде их не много как обычных x22 x55

x555 это калибр вроде
02.08.2022 21:26 Ответить
Влучили в ЗРК? З чого раптом така інформативність? Дивно
02.08.2022 21:12 Ответить
Эти парни герои,они могли дать залп и выключить кабину управления,но они спасали людей до последнего. 8 ракета туро пришла по ихнему лучу.Они знали что так будет.
02.08.2022 21:26 Ответить
все 8 в один комлекс?
02.08.2022 21:29 Ответить
Всі 9. Комплекс цілий. Ворог у шоці по коліно.
02.08.2022 21:33 Ответить
Попали в ЗРК.... И так сразу сказали....

Понятно.

Не только в ЗРК, а еще в авианосец в порту Львова!
И осколками повредили межгалактический боевой звездолет.
02.08.2022 21:30 Ответить
О це найкращий коментар до новини.
02.08.2022 21:34 Ответить
Львівський метрополітен не постраждав.
І це найголовніше!

02.08.2022 22:12 Ответить
Засобами ППО збито 7 з 8-ми ракет, це при тому що в нас системи ПРО не існує як такої - а вся наша система ППО була "загострена" на знищення класичних повітряних цілей: літаків та БПЛА! Це таки вартує найвищої похвали нашим янголам з ППО - що стережуть наше небо і оберігають нашу землю від нечисті!
02.08.2022 21:37 Ответить
Иду себе без задней мысли... Вдруг тыць... электросамокатист останавливается и давай фотать нефотогеничный пейзаж. Смотрю, фотает котельню с большущей трубой. На всякий случай я его сфотал... Куда фото отправить?
02.08.2022 23:17 Ответить
Здесь выставите - народ быстро расстиражирует
02.08.2022 23:27 Ответить
Здесь боязно враг может локацию использовать
03.08.2022 00:37 Ответить
СБУ.
03.08.2022 00:34 Ответить
Может попросить Алиева пару рашкиных судов подорвать - бо гадят кацапы прямо в Каспий
Буданов и Кулеба , пора лететь в Баку кое кому все надо подсказывать
02.08.2022 23:30 Ответить
Мне кажется или стали заметно больше ракет сбивать?
02.08.2022 23:32 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ У ПАРТНЕРОВ +2 !!! НО РАШКА ТАК НЕ УСПОКОИТСЯ !!! НЕОБХОДИМЫ ДВА УДАРА ПО ИХ ПЕРВЫМ МОРДАМ И ПО КРИТИЧЕСКОЙ ИХ ИНФРАСТРУКТУРЕ !!!
02.08.2022 23:56 Ответить
старі об'єкти треба було закрити і якщо можна перенести,
продажних стукачів в Україні ще вистачає
03.08.2022 00:17 Ответить
Я взагалі не зрозумів,нащо така інформація «влучили-не влучили»?
Для орків,щоб знали куди стріляти?
Навіщо такі точні дані оприлюднювати?
03.08.2022 13:32 Ответить
Турція знімає з флоту німецькі підводні лодки 209 серії, нам би парочка дуже згодилась, хай за скидку в 25 відсотків нам продадуть зі скидкою як і ми
03.08.2022 14:49 Ответить
