Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила украинская ПВО, одна - поразила зенитно-ракетный комплекс, - Воздушные силы. ВИДЕО

Вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил.

К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитно-ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются", - рассказал он.