Нарратив роспропаганды об украинских беженцах в ЕС совсем не соответствует действительности: наоборот мы видим беспрецедентную солидарность, - еврокомиссар Юханссон
Нарратив российской пропаганды о том, что украинские беженцы мешают гражданам ЕС, совсем не соответствует действительности.
Об этом, отвечая на вопросы Суспільного, заявила Ильва Юханссон, комиссар по внутренним делам Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
"Напротив, мы имеем полностью противоположное - мы видим беспрецедентную поддержку и солидарность миллионов граждан ЕС, от волонтеров и неправительственных организаций, общественности и правительств стран или регионов", - отметила Юханссон.
Она подчеркнула, что Европейский Союз "стоит вместе с Украиной и украинским и беженцами".
Топ комментарии
+13 Olga Belanova
показать весь комментарий02.08.2022 20:47 Ответить Ссылка
+6 Ірландія
показать весь комментарий02.08.2022 20:57 Ответить Ссылка
+5 Ірландія
показать весь комментарий02.08.2022 20:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все доброжелательны, вежливы. Не выдают кило золота на день, но лично, как и все нормальные люди, были благодарны за каждую мелочь.
На самом деле то что сделали европейцы - далеко не мелочь. В Германии проезд был всю весну бесплатный, объездить можно было хоть всю Европу, по Берлину все музеи были бесплатные, куча наших по всему городу, весь центр Амстердама и Берлина в украиснких флагах, множество желто-голубых флагов в окнах домов.
На каждом жд вокзале стоят палатки с помощью - получить информацию, покушать, отдохнуть. даже пор наших собак и кошек подумали.
А детей все просто на руках носили. Сразу по пересечении границы с Польшей - горы игрушек.
Больше даже за наших было стыдновато иногда. Особенно цыгане показали себя редкостным быдлом.
«Нам також надали безкоштовне житло, а дітям - безкоштовну освіту в німецькій школі. Отримуємо близько €1500 на місяць. На продукти вистачає. На памперси, побутову хімію. У ресторанах не сидимо, їмо вдома».
Оце так бомба-ракета...
Буряты заканчиваются крысы мавзолейные...будете жевать развлины городов Мариуполь Северодонецк Лисичанск...на развалинах можно выращивать даже Бавовну...или Боярышник...
Стадо идиотов мавзолейных...
Один - полицейский, помог мне разобраться с билетом и турникетом. А второй - парень чернокожий на платформе, помог найти нужную. платформу и поезд, поболтали о том о сем, я сказала что с Украины он посочувствовал, пожелал удачи.
Что тебе не так с неграми в Европе?
быдло, как и везде, есть. Разных цветов. Ты тому пример.
До речі, рекомендую відвідати у Брюсселі вокзал норд ввечорі, там ти побачиш всі ці радості про які я писав у попередньому пості.
це що ? у Вiднi ?
геть недолугi кацапiзми з мови ! панове, розмовляйте нормальною мовою!
азиопская паРаша-ЭрЭфия сраная недоимперия Зла и Лжи.