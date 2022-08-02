Нарратив роспропаганды об украинских беженцах в ЕС совсем не соответствует действительности: наоборот мы видим беспрецедентную солидарность, - еврокомиссар Юханссон

Нарратив российской пропаганды о том, что украинские беженцы мешают гражданам ЕС, совсем не соответствует действительности.

Об этом, отвечая на вопросы Суспільного, заявила Ильва Юханссон, комиссар по внутренним делам Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Напротив, мы имеем полностью противоположное - мы видим беспрецедентную поддержку и солидарность миллионов граждан ЕС, от волонтеров и неправительственных организаций, общественности и правительств стран или регионов", - отметила Юханссон.

Она подчеркнула, что Европейский Союз "стоит вместе с Украиной и украинским и беженцами".