Нарратив роспропаганды об украинских беженцах в ЕС совсем не соответствует действительности: наоборот мы видим беспрецедентную солидарность, - еврокомиссар Юханссон

Нарратив российской пропаганды о том, что украинские беженцы мешают гражданам ЕС, совсем не соответствует действительности.

Об этом, отвечая на вопросы Суспільного, заявила Ильва Юханссон, комиссар по внутренним делам Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Напротив, мы имеем полностью противоположное - мы видим беспрецедентную поддержку и солидарность миллионов граждан ЕС, от волонтеров и неправительственных организаций, общественности и правительств стран или регионов", - отметила Юханссон.

Она подчеркнула, что Европейский Союз "стоит вместе с Украиной и украинским и беженцами".

+13
3 месяца в Европе - 2 в Германии и в Голландии. Подтверждаю каждое слово.
Все доброжелательны, вежливы. Не выдают кило золота на день, но лично, как и все нормальные люди, были благодарны за каждую мелочь.
На самом деле то что сделали европейцы - далеко не мелочь. В Германии проезд был всю весну бесплатный, объездить можно было хоть всю Европу, по Берлину все музеи были бесплатные, куча наших по всему городу, весь центр Амстердама и Берлина в украиснких флагах, множество желто-голубых флагов в окнах домов.
На каждом жд вокзале стоят палатки с помощью - получить информацию, покушать, отдохнуть. даже пор наших собак и кошек подумали.
А детей все просто на руках носили. Сразу по пересечении границы с Польшей - горы игрушек.
Больше даже за наших было стыдновато иногда. Особенно цыгане показали себя редкостным быдлом.
02.08.2022 20:47
+6
Громадянин України може бути кацап і жид , всі тільки вони тут з перших днів . А от українці залишились вдома бо курку , кота , собаку … , чи корову шкода і саме головне країну треба обороняти , одягати та годувати .
02.08.2022 20:57
+5
Чесно кажучи за бують кацапська бидлота яка в ЄС за виплатами для бухла приперлась
02.08.2022 20:40
Чесно кажучи за бують кацапська бидлота яка в ЄС за виплатами для бухла приперлась
02.08.2022 20:40
Громадянин України може бути кацап і жид , всі тільки вони тут з перших днів . А от українці залишились вдома бо курку , кота , собаку … , чи корову шкода і саме головне країну треба обороняти , одягати та годувати .
02.08.2022 20:57
*Жид від слова жлоб , не маю нічого проти євреїв як національність .
02.08.2022 20:58
Дякою , пригадав закон тому і дописав щ
02.08.2022 21:44
нет. Это фейки Раша-ТВ. А тебе их надо разносить, работа такая?
02.08.2022 22:20
ваши гражданки на москве сидят, там и сумочками - фальшивыми шанелями хвастаются.
02.08.2022 22:27
більшість украінців ведуть себе нормально то до них і таке відношення
02.08.2022 20:45
поодиноких негативних у них і із своїми е - це не загальна картина і всі це розуміють
02.08.2022 20:52
«На продукти вистачає» - відомий український співак Сергій Бабкін із сім'єю живуть на допомогу для біженців в Німеччині.

«Нам також надали безкоштовне житло, а дітям - безкоштовну освіту в німецькій школі. Отримуємо близько €1500 на місяць. На продукти вистачає. На памперси, побутову хімію. У ресторанах не сидимо, їмо вдома».

Оце так бомба-ракета...
02.08.2022 22:03
РАБzzeя застала весь мир своим дохлым СкреПОНОСом...начиная от Ольги ********** и заканчивая Димой Сикелевым. Типа радиоактивный пепел...
Буряты заканчиваются крысы мавзолейные...будете жевать развлины городов Мариуполь Северодонецк Лисичанск...на развалинах можно выращивать даже Бавовну...или Боярышник...
Стадо идиотов мавзолейных...
02.08.2022 20:47
Після чорного нашестя на Європу, українці - майже зразкові біженці для західних європейців.
02.08.2022 21:05
я видела там негров. В Амстердаме за первые 2 часа что я там находилась разговаривала с двумя людьми. Оба были негры, прикинь.

Один - полицейский, помог мне разобраться с билетом и турникетом. А второй - парень чернокожий на платформе, помог найти нужную. платформу и поезд, поболтали о том о сем, я сказала что с Украины он посочувствовал, пожелал удачи.
Что тебе не так с неграми в Европе?

быдло, как и везде, есть. Разных цветов. Ты тому пример.
02.08.2022 22:23
Кому ти розповідаєш про Амстердам? До війни, я всі Нідерланди об'їздив. Багато чого бачив. Наприклад, як на станції метро (стадіон кройфа), в час пік, стоять поліцейські і влаштовують облави на чорних, які виходять із турникетів. Причому перевіряють документи у всіх смаглявих. Хоч саме огидне, з чим погоджуються голландці у неформальних розмовах - це коли місцеві (білі) одружуються з чорними і у них, незрозумілої раси діти. Це реально🤮.
До речі, рекомендую відвідати у Брюсселі вокзал норд ввечорі, там ти побачиш всі ці радості про які я писав у попередньому пості.
До речі, рекомендую відвідати у Брюсселі вокзал норд ввечорі, там ти побачиш всі ці радості про які я писав у попередньому пості.
показать весь комментарий
03.08.2022 08:20
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
03.08.2022 10:26
Сусідка з дочкою тиждень тому повернулись з Болгарії. Кажуть що по горло ситі тією "солідарністю". Мабуть не скрізь однаково.
03.08.2022 15:21
Я не розумію просто, ЧОМУ УСІ РОЗЗІЯНИ ТАК НЕНАВИДЯТЬ ТА ПЕРЕСЛІДУЮТЬ УКРАЇНЦІВ? До нас у Ввені причипилася парочка тупих їстот та кричала щоби ми віїхали та не соромили їх. Це жах
показать весь комментарий
у Ввені

це що ? у Вiднi ?

геть недолугi кацапiзми з мови ! панове, розмовляйте нормальною мовою!
10.08.2022 13:33

азиопская паРаша-ЭрЭфия сраная недоимперия Зла и Лжи.


10.08.2022 13:31
Позвонила мені родич с Ростова та питала як я тут у Варшаві. Їм говорять что "нас держать на поводоці поляки" та ми їх раби. Які ми тут жахливі та нас усі ненавидять. МЕНІ ВНУШАЛИ ЩО ІЗ-ЗА НАС УСІ СТРАЖДАЮТЬ. Родна сестра говорила це. Вібачте будьласка за такі емоції, я до війни не була такою русофобкою як зараз. Хочу віддячити нашим друзям полякам які допомогають нам у такий час, особливо людям с фонду https://ffu.foundation які допомогли мені та моїй дитині.
17.08.2022 23:50
 
 