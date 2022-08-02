РУС
Некоторые страны ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение вопроса о выделении Украине 8 млрд евро помощи, - ОП

Дипломатический советник президента Украины, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Германия и еще некоторые государства ЕС блокируют выделение второго транша макрофинансовой помощи в размере 8 миллиардов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Очень позитивная новость сегодня: Украина получила один миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, которая была принята решением всех лидеров государств Европейского Союза. Дважды Европейский совет подтверждал это решение", – сказал Жовква на брифинге во вторник.

"Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", – добавил он.

В понедельник представительница Европейской комиссии Арианна Подеста заявила, что у Европейского Союза нет средств, чтобы обеспечить второй транш макрофинансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро.

Читайте также: ЕС направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи, - Шмыгаль

"Сейчас, согласно нынешнему многолетнему бюджетному планированию, нет доступных ресурсов для создания подушки безопасности. Учитывая это, мы рассматриваем альтернативные решения, в частности использование гарантий со стороны государств-членов", – отметила она.

После этого стало известно, что Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в понедельник попросил его помочь с разблокированием макрофинансовой помощи, которую должен предоставить ЕС.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро. 7 июля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша в размере 1 млрд евро, а 12 июля такое решение принял Совет Европейского Союза. 19 июля вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Первый транш в размере 500 миллионов евро пришел в понедельник, второй – во вторник.

+24
Є побоювання, що гроші будуть витрачені на ботоферми Єрмака.
02.08.2022 20:48 Ответить
+22
Ці з ОП на чиєму боці?

02.08.2022 20:53 Ответить
+21
02.08.2022 20:49 Ответить
Чому блокують вони сказати не хочуть?
02.08.2022 20:44 Ответить
02.08.2022 20:49 Ответить
Бо не можуть зрозуміти, чому якась ОПа коментує виділення траншу для України.
02.08.2022 20:49 Ответить
Та отож, якісь заступники завгоспа лізуть у міжнародні відносини. Суки підтвердить свої повноваження.
02.08.2022 20:59 Ответить
Що вирішує і за що отримує запрлатню шмигаль, марченко, кулеба з їх міністрерствами, залишається загадкою.
Нахріна нам презЕдент, Кабтін та моностадо у ВР, якщо країною керує завгосп та консультанти завгоспа?
02.08.2022 21:19 Ответить
Супер Зе-корупція.
02.08.2022 20:53 Ответить
А не хрен на фотосессии , для пиара скумбрии, тратить 100 000 $ бюджетных и протягивать законы под калапомойного
02.08.2022 23:00 Ответить
Блокують тому що напевно Олаф Шольц на стороні Путіна робить вигляд що допомагає а насправді боїться Путіна бо він залежний від російського газу
02.08.2022 20:45 Ответить
Ці з ОП на чиєму боці?

02.08.2022 20:53 Ответить
Хер вам, а не гроші. Зелена шобла зробила з країни концтабір і хоче тільки клянчити допомогу у заходу і друкувати гроші. Пішли нахер, виродки зелені.
02.08.2022 21:53 Ответить
А можливо знають, що гроші не туди йдуть, куди потрібно.
02.08.2022 20:47 Ответить
Читаю новини і ніяк не можу зрозуміти чому клерки з апарату адміністрації президента призначають на посади потрібних їм людей а не роблять це місцеві законотворчі органи. В нас що держава керується клерками з ОП а не КАБМІНОМ ТА ВР?
03.08.2022 00:46 Ответить
Є побоювання, що гроші будуть витрачені на ботоферми Єрмака.
02.08.2022 20:48 Ответить
На пиар скумбрии по 8 г
02.08.2022 23:02 Ответить
Зеленим підорам з ОП як про гроші більше нема про що думати?
02.08.2022 20:48 Ответить
И чего они добиваются? Они хотят, чтобы как можно больше украинцев было убито? Так этого еще Адольф Алоизыч хотел. Ничего не поменялось? Скоро будут книги жечь.
02.08.2022 20:48 Ответить
Чи відомо тобі,невіглас совковий,що німці вивозили населення при наближенні фронту,особливо дітей.
02.08.2022 21:03 Ответить
"зебуїни" так яку вигоду отримала Україна і її народ від статусу кандидата в члени ЄС.коли прорашистська курва Німечина ,зокрема член в ЄС ,( блокує не тільки постачання Україні зброї,але й фінансування))???
02.08.2022 20:50 Ответить
Прорашистська курвп сидить в ОП. Це єрмаки, татарови, подоляни і решта зеленої нечисті. Німці виділили Україні вже мільярди євро. Стільки ж на допомогу біженцям. А зеленому кодлу все мало. Хай клоун зі своїх статків, що на пару з бенею накрали в Приватбанку, щось виділить
німці, не давайте собакам зеленим ні копійки
02.08.2022 21:59 Ответить
Чого вони викаблучуюця -- дати би іи по ***** мішалкою
02.08.2022 20:50 Ответить
А сколько сам Зе, его шобла из 95 квартала, предатели из ОП и правительства выделили ЛИЧНЫХ средств для обороны Украины?
02.08.2022 20:51 Ответить
ну это можно понять. ещё маркс в своих писаниях отмечал "выделять деньги дерьмаковской оп-е, это равносильно их выкидыванию в жопу."
02.08.2022 20:55 Ответить
потому что вы их ********. Нам нужен жесткий контроль ЕС и США по расходам денег, которые пуступают от партнеров.
02.08.2022 20:55 Ответить
В країні війна вже 5 місяців, до перемоги ще мінімум рік. Невже ці довпойопи із кварталу95 думають, що увесь цей час ЄС буде тримати наші штани поки вони будуть жарити шашлики на задньому дворі ОПи і влаштовувати карпаратіви у київському метро?! Вже вчора потрібно було повністю лібералізувати економіку, зняти з бізнесу всі кандали, дати людям можливість створювати нові робочі місця, дати чіткий сигнал іноземним інвесторам, що зараз найкращий час вкладати гроші в країну... Аби все це дало стрімкий ріст надходжень у бюджет і країна могла себе забезпечувати вже в короткостроковій перспективі без Європи!
02.08.2022 20:57 Ответить
Які інвестиції , хто на це зважиться , коли вся країна обстрілюється ракетами ?
02.08.2022 21:49 Ответить
Та хоча б випустити людей за кордон, дати можливість працювати. Заробітчани привозили в Україну більше 15 млрд прямих інвестицій. А зелене кодло закрило їх, як худобу
02.08.2022 21:55 Ответить
Причем тема сразу ясная тут. Очень многие от 20 до 40 лет не служил вообще и у многих кто учился и военной кафедры не было! Но стали в чем то выбраном специалистами. Ввести военный налог, как дополнительный и пусть едут работать за кордон! К зиме инфляция убьет гривну и бюджет. Налогов нет---война. Молчу что семьи кормить нечем многим уже, все почти стало. Даже на уборку сельхозпродукции пусть едут, как раньше многие. Налог допустим 10 пусть ладно 8% военный. Либо от заработка, с 1500 евро=10%, до 1 тыс= 8%. И срочно.
02.08.2022 22:23 Ответить
Певно є для цього приводи. Бобіки, рученята вам чухалися, накерували аж так, що в світі нерозумієтеся, слуги на самокатах!
02.08.2022 21:00 Ответить
А зебил не хочет вернуть в бюджет Украины украденные за три года его мудрого правления 120 миллиардов баксов???
По 40 миллиардов в год крали, со слов Блинкена и Саакашвили.
02.08.2022 21:06 Ответить
Тю. Так шольц же волав що завалює нас зброєю. Невже брехливий покидьок,мерзота,та клемлєс@с? Риторичне питання.
02.08.2022 21:14 Ответить
Заступник писаря президента в паніці. Європа грошей не дала,бо немає. Дивна позицію оп,
02.08.2022 21:18 Ответить
Целевая помощь на 8 млрд. - это одно , а дать им живые деньги , да ещё и без жёсткого контроля - это хуже , чем выкинуть . Сколько ни дай , всё равно на армию будут волонтёры по копейкам собирать .
02.08.2022 21:44 Ответить
Скільки ж сміття сидить в ОП!
02.08.2022 21:45 Ответить
А що таке ОП- хто його обирав? Хто призначав на посади усю оту Бордельну команду?
02.08.2022 21:50 Ответить
ЗеКодломойские Кучмисты не воры...Данилыч запретил...
02.08.2022 22:10 Ответить
В июле в Украину влили 11 миллиардов 800, лямом..
Порошенко скомуниздил...которому за 5 лет у власти дали 1 ярд и то под 9% годовых...Яценюк был в шоке...
02.08.2022 22:14 Ответить
Німці матьорі жопошники.
02.08.2022 22:29 Ответить
02.08.2022 23:42 Ответить
Економити не пребували? хочеться бути щедрим за чужий рахунок Може хтось в опе зе ще пам'ятае що в Україні війна
03.08.2022 07:28 Ответить
Подождите, еще всплывет куда эти бабки диваются, беня, Елдак, Хламидия и т.д не упустят такой шанс, кража беней бабок с привата через офшоры 95 квартала под руководством Оманского Осла покажутся каплей в море....
03.08.2022 08:48 Ответить
ось з-за таких жовкв і блокують
03.08.2022 10:38 Ответить
 
 