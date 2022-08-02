Нет никакой логики в назначении Зеленским чиновника времен Януковича Янушевича главой Херсонщины, которую Россия пытается к себе присоединить, - Бутусов
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Председателем Херсонской областной администрации официально согласован Ярослав Янушевич. Это бывший чиновник времен Януковича, который был заместителем начальника налоговой службы, заместителем начальника налоговой милиции, заместителем начальника миграционной службы, директором госпредприятия "Документ", которое производило все украинские паспорта.
При президенте Порошенко полтора года являлся директором предприятия Укрчастотнадзор.
Об участии Янушевича в защите Украины или в волонтерской деятельности ничего не известно.
Нет никакой логики в назначении Янушевича президентом Владимиром Зеленским на оккупированную врагом область и которую Россия пытается к себе присоединить. У Янушевича нет опыта государственного управления регионом, нет известных обществу заслуг в обороне страны.
Очередное странное назначение, мотивы которого не публичны и не усиливают доверие к кадровым решениям власти", - отметил журналист.
СБУ за тобою зі статтею про дискридитацію ще не приходило?
Здається, тому що і він з їхнього кола.
"Вертикаль влади" віддану зЕ-рмаку.
При Петі майже всі збанкрутілі держпідприємства стали прибутковими, посилилась армія, почала зростати економіка.
І це факти які складно заперечити.
Звикли перекладати на Петю грішки та злочини Зеленського і Ко.
Досить вибріхуватись.
Одне краще іншого. Таке враження,що люди призначаються на такі посади та ще в такий регіон по принципу " шо-то порешать!"
Нащо зараз Херсонщині податківець або "схематик"?! Там вже вистачає зрадника - в минулому очільник Херсонської митниці Булюк та компанія. В результаті його схем корупція в місті та області надвисока.
В курортний регіон скільки років ніхто не вкладав інвестиції ! Херсонщина і місто занепадало. А чому ?! А тому що ризикований регіон, поряд Крим та і деребанять всі надходження,інвестиції все як кури зерно.
Дуже шкода ,що в нашому регіоні така погань. І вона все тягне і тягне собі подібне до регіону. Можливо цю війну ми заслужили. Нажаль.