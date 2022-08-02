РУС
Нет никакой логики в назначении Зеленским чиновника времен Януковича Янушевича главой Херсонщины, которую Россия пытается к себе присоединить, - Бутусов

ярослав,янушевич

Нет никакой логики в назначении Ярослава Янушевича президентом Владимиром Зеленским председателем Херсонской области, оккупированной врагом, и которую Россия пытается к себе присоединить.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Председателем Херсонской областной администрации официально согласован Ярослав Янушевич. Это бывший чиновник времен Януковича, который был заместителем начальника налоговой службы, заместителем начальника налоговой милиции, заместителем начальника миграционной службы, директором госпредприятия "Документ", которое производило все украинские паспорта.

При президенте Порошенко полтора года являлся директором предприятия Укрчастотнадзор.

Об участии Янушевича в защите Украины или в волонтерской деятельности ничего не известно.

Также читайте: Зеленский ответил на петицию о легализации в Украине однополых браков

Нет никакой логики в назначении Янушевича президентом Владимиром Зеленским на оккупированную врагом область и которую Россия пытается к себе присоединить. У Янушевича нет опыта государственного управления регионом, нет известных обществу заслуг в обороне страны.

Очередное странное назначение, мотивы которого не публичны и не усиливают доверие к кадровым решениям власти", - отметил журналист.

Зеленский Владимир (21568) назначение (2203) ОГА (2397) Бутусов Юрий (4409) Херсонская область (5113)
+64
Не дивне. Чітке, послідовне для Зеленського.
02.08.2022 21:00 Ответить
+57
Губернатор Донеччини Павло Кириленко - його рідний брат оперативник мгб днр, батьки живуть у Макіївці та підтримують днр. А ви про логіку зебіла кажете Це як один брат буде працювати губернатором Пусану в Південній Кореї, а інший - у головному політ. управлінні кндр. Таке апріорі в Південній Кореї неможливо, але можливо у нас завдяки пісюнороялісту
02.08.2022 21:03 Ответить
+49
Так это смотря с какой стороны смотреть на логику.
02.08.2022 21:01 Ответить
Головне в усіх призначеннях Зе, і це прослідковується постійно!!!, це призначати корумпованих "не-українців". Наслідки таких призначень уже коштували громадянам України тисяч життів і окупації територій. Впевнений, з чергового зе-призначенця і профана "янушєвіча" толку не буде...
02.08.2022 22:08 Ответить
Тобто, "логіки нема"? А медведчука в нардепи логіка була? А їбстися з деркачем? А портняшка? Продовжувати перелік можна до завтра.
02.08.2022 22:11 Ответить
Логика есть во всем! Задача Зеленского и кремля накалить ситуацию до предела внутри страны и спровоцировать внутренний конфликт.
02.08.2022 22:18 Ответить
А где у этого зеленого ****** логика? **** продажная
02.08.2022 22:18 Ответить
Порохобот ти?
СБУ за тобою зі статтею про дискридитацію ще не приходило?
02.08.2022 22:22 Ответить
Куди в Естонію? Те зесбу здатні тільки суддю чауса з Молдови викрасти.
02.08.2022 22:31 Ответить
А чого зеленський призначає якихось зрадників, ригів, мутних людей ?
Здається, тому що і він з їхнього кола.
02.08.2022 22:22 Ответить
після розмінованого Чонгару тобі все ще " здається " ?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:17 Ответить
Все просто, полная зависимость от кремля и деменция вызванная длительным употреблением наркоты...
02.08.2022 22:24 Ответить
Ви досі шукаєте логіку в діях Зе?
02.08.2022 22:34 Ответить
Юрію,ви помиляєтесь,за цією ж логікою був призначаний єрмак,татаров,та інші риги.
02.08.2022 22:36 Ответить
Є логіка, якщо зеленський планує віддати Херсонсщину
02.08.2022 22:53 Ответить
ВАЗеленський відтворює мордор в Україні.
"Вертикаль влади" віддану зЕ-рмаку.
02.08.2022 22:58 Ответить
Нет особой разницы, практически ни какой ! Чиновники времён янукоВища и чиновники времён Пети! Как только Бутусов это признаёт, можно с ним во всем остальном согласиться , практически во всем
02.08.2022 23:12 Ответить
Фактично доведено, що всі чиновники працювали на власне збагачення шляхом знищення державності та населення за пособництва правоохоронної та судової системи, це потрібно взяти до уваги та декриміналізувпти усунення нелюдей, зобов'язати громадян виконати обов'язок з очищення політичного простору держави
02.08.2022 23:34 Ответить
Як же немає різниці ?
При Петі майже всі збанкрутілі держпідприємства стали прибутковими, посилилась армія, почала зростати економіка.
І це факти які складно заперечити.
Звикли перекладати на Петю грішки та злочини Зеленського і Ко.
Досить вибріхуватись.
03.08.2022 09:19 Ответить
Зеленський нікого й не призначав, бо не він керує країною, а дєрьмак.
02.08.2022 23:42 Ответить
Так зробити попросили чи наказали голов. менеджер України Єрмак А. Б.
03.08.2022 00:18 Ответить
Призначає дЄрмак, а точніше його брат 😠
03.08.2022 01:21 Ответить
зеленський підписує. А хто підбирає =це вже інше питання
03.08.2022 06:30 Ответить
Кадровий голод, сер.
03.08.2022 06:48 Ответить
А чому не Сальдо?
03.08.2022 07:08 Ответить
Кто нибудь видит логику в его окружении- регионалы- убийцы майдана, клоуны, люди работающие на Россию, просто недоразвитые , коррупционеры ....
03.08.2022 08:09 Ответить
Курва, ще Козак залишився без посади в Україні
03.08.2022 08:17 Ответить
Юра,все що воно робить ,ніц немає ніякої логіки!
03.08.2022 09:15 Ответить
З таким призначенням навіть не знаю долю Херсонщини.
Одне краще іншого. Таке враження,що люди призначаються на такі посади та ще в такий регіон по принципу " шо-то порешать!"
Нащо зараз Херсонщині податківець або "схематик"?! Там вже вистачає зрадника - в минулому очільник Херсонської митниці Булюк та компанія. В результаті його схем корупція в місті та області надвисока.
В курортний регіон скільки років ніхто не вкладав інвестиції ! Херсонщина і місто занепадало. А чому ?! А тому що ризикований регіон, поряд Крим та і деребанять всі надходження,інвестиції все як кури зерно.
Дуже шкода ,що в нашому регіоні така погань. І вона все тягне і тягне собі подібне до регіону. Можливо цю війну ми заслужили. Нажаль.
04.08.2022 18:50 Ответить
А кто знает этого "журналиста"? Ну кроме его самого и его корешей-со-писателей? "По делам их судите их", так этот "журналист" набрехал уже гору всякой дряни.
04.08.2022 18:57 Ответить
