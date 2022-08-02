Нет никакой логики в назначении Зеленским чиновника времен Януковича Янушевича главой Херсонщины, которую Россия пытается к себе присоединить, - Бутусов

Нет никакой логики в назначении Ярослава Янушевича президентом Владимиром Зеленским председателем Херсонской области, оккупированной врагом, и которую Россия пытается к себе присоединить.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Председателем Херсонской областной администрации официально согласован Ярослав Янушевич. Это бывший чиновник времен Януковича, который был заместителем начальника налоговой службы, заместителем начальника налоговой милиции, заместителем начальника миграционной службы, директором госпредприятия "Документ", которое производило все украинские паспорта.

При президенте Порошенко полтора года являлся директором предприятия Укрчастотнадзор.

Об участии Янушевича в защите Украины или в волонтерской деятельности ничего не известно.

У Янушевича нет опыта государственного управления регионом, нет известных обществу заслуг в обороне страны.

Очередное странное назначение, мотивы которого не публичны и не усиливают доверие к кадровым решениям власти", - отметил журналист.