Мы еще не можем полностью сломать преимущество русской армии в артиллерии и в живой силе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 160-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном… Наша цель сейчас – чтобы была регулярность в этом процессе. Уже много говорится о том, почему важно восстановить украинский аграрный экспорт. Добавлю только одну деталь. Экспорт в этом году требуется, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Это вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны – сейчас обеспечивается следующий год… Россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, растительного масла как оружие... Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата", - отметил Зеленский.

Президент также рассказал о ситуации на фронте и о поставках современного оружия от партнеров.

"Слово "HIMARS" стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам.

Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами...

И каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов. Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном итоге поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, случайно, сомневается в поставках", - сказал Зеленский.