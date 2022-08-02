Мы еще не можем полностью сломать преимущество русской армии в артиллерии и в живой силе, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 160-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном… Наша цель сейчас – чтобы была регулярность в этом процессе. Уже много говорится о том, почему важно восстановить украинский аграрный экспорт. Добавлю только одну деталь. Экспорт в этом году требуется, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Это вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны – сейчас обеспечивается следующий год… Россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, растительного масла как оружие... Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата", - отметил Зеленский.
Президент также рассказал о ситуации на фронте и о поставках современного оружия от партнеров.
"Слово "HIMARS" стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам.
Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами...
И каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов. Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном итоге поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, случайно, сомневается в поставках", - сказал Зеленский.
Якщо МОУ чи Укроборонпром не спроможні організувати власне виробництво ***********, то зоча б наші олігархи за списком, що готує РНБО, придбали по 25-30 ліній із виробництва снарядів калібрів 150-155мм та забезпечили їх сировиною і інструментом.
От тоді б і не виникало б ситуацій, коли ЗСУ чекають як манну небесну чергової порції допомоги снарядами від наших союзників зі США а тим часом рашисти рівняють із землею наші укріплення на фронті і просуваються вперед.
А тепер каже "мы не можем сломать российское преимущество"
Що тратилось?
Зелебоби, ви не хочете запитати свого кумира: Як він спить по ночах ? Він свідомо віддав на поталу мордору найкращих синів України😪
Він і нас віддасть.... 😠
Не надо только говорить, что от этих немотивированных не будет на фронте толку. Еще никто от вида калаша сразу не умирал. Человек может приспособиться к любым условиям, даже к окопам, а это уже линия обороны, на которую оркам придется дополнительно тратить ресурсы.