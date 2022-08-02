РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8824 посетителя онлайн
Новости Война
38 016 216

Мы еще не можем полностью сломать преимущество русской армии в артиллерии и в живой силе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 160-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном… Наша цель сейчас – чтобы была регулярность в этом процессе. Уже много говорится о том, почему важно восстановить украинский аграрный экспорт. Добавлю только одну деталь. Экспорт в этом году требуется, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Это вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны – сейчас обеспечивается следующий год… Россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, растительного масла как оружие... Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата", - отметил Зеленский.

Президент также рассказал о ситуации на фронте и о поставках современного оружия от партнеров.

"Слово "HIMARS" стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам.

Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами...

Также смотрите: Фрагменты тела обнаружены при разборке завалов многоэтажного дома в Гостомеле, - ГСЧС. ВИДЕО

И каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов. Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном итоге поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, случайно, сомневается в поставках", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21598) зерно (1076) Донбасс (26960)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
Мета всіх українців наразі знищити ворога та звільнити Україну...
показать весь комментарий
02.08.2022 21:56 Ответить
+65
Пекло, ну. А не связана ли катастрофическая недостача арт.поддержки и контрбатарейних средств в Песках с вывозом зерна?
показать весь комментарий
02.08.2022 22:08 Ответить
+64
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник:
----
Напомню, что Зеленский был одним из тех, кто и создал это пекло, начав строить дороги вместо армии.
показать весь комментарий
02.08.2022 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Не ВИ а ЗСУ ТА Захистники!!!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:11 Ответить
а зломати перевагу росії в агентах кремлівських і корупціонерах в українській владі ти теж не можеш? вибудував свою вертикаль влади, всюди тільки твої, чого ще не вистачає? ах, немає політичної волі. І не буде. Єдиний раз коли вона була, це коли ворог був вже біля Києва, коли ви із арестовичем і єрмаком так пересрали що один кинувся психологічно людей підтримувати, може ж курва коли йому треба, а другий заткнувся і сидів тихо, і так і треба було далі сидіти, якщо правда перемоги нашої хотіли.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:16 Ответить
Не знаю як у кого, але у нас в цеху токарні станки працюють хіба 2-3 години за цілий робочий день. От би їх завантажити для обточування стальних оболонок снарядів і мін. Але ніт.
Якщо МОУ чи Укроборонпром не спроможні організувати власне виробництво ***********, то зоча б наші олігархи за списком, що готує РНБО, придбали по 25-30 ліній із виробництва снарядів калібрів 150-155мм та забезпечили їх сировиною і інструментом.
От тоді б і не виникало б ситуацій, коли ЗСУ чекають як манну небесну чергової порції допомоги снарядами від наших союзників зі США а тим часом рашисти рівняють із землею наші укріплення на фронті і просуваються вперед.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:50 Ответить
Нічого не зрозумів. Найвеличніший президент ********** тиждень назад дав наказ за 2-6 тижнів звільнити Україну від загарбників.
А тепер каже "мы не можем сломать российское преимущество"
Що тратилось?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:51 Ответить
Агент Дерьмак получил новую методичку из кремля.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:56 Ответить
а что случилось? 3 года своей каденции Гунявый пел нам песни про "надо просто перестать стрелять", "я ж не лох", и забив на нужды армии закатывал каждую лишнюю гривню в асфальт. А теперь оказывается у нас за 3 месяца боев не осталось снарядов и живых стволов советского калибра
показать весь комментарий
03.08.2022 12:37 Ответить
Вот не могу понять мне кажется или на самом деле разыгрывают очередную партию. Сначала неделя новостей о том как там издеваются, взывая к патриотизму. Потом другой наплыв новостей, что у нас нед превосходства в живой силе патриотов и что есть только два месяца и за них нужно успеть. Успеть что, денацификацию? Хотят вогнать сотни тысяч патриотов в степи Херсона для чего?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:16 Ответить
Дивна річ. Кожного разу, коли ЗСУ досягають десь якихось значних успіхів, з'являється Боневтік, розповідає про незліченну кількість ворожих сил і зброї, і що ми поки що не можемо наступати, тримаємось з останніх сил, зброї мало... Потім бесь близько лінії фронту з'являється Татаров або Безугла. А потім знову втрачаємо метр за метром, селище за селищем...
показать весь комментарий
03.08.2022 13:29 Ответить
Тоже давно заметил. Это еще тянется с события "я тебе не лох какой- то"
показать весь комментарий
04.08.2022 19:47 Ответить
Да заткнись уже шашлычный геополитик, от твоего квартального бреда уже руки непроизвольно тянутся к тяжелому предмету!
показать весь комментарий
03.08.2022 13:34 Ответить
А пам'ятаєте як клоун скакав перед Порошенком на стадіоні: "Как ви спітє па начям?" 😕
Зелебоби, ви не хочете запитати свого кумира: Як він спить по ночах ? Він свідомо віддав на поталу мордору найкращих синів України😪
Він і нас віддасть.... 😠
показать весь комментарий
03.08.2022 14:27 Ответить
А что мешает оцепить целые жилые районы и отлавливать всех призывного возраста, с принудительной отправкой на обучение и потом на фронт, формировать 200-500 тисячную армию? Падение рейтингов? Ну тогда не изти, что нельзя в живой силе превзойти. МОЖНО. Было бы желание. Я вижу как по кафешкам и кальянным толпы ходят молодежи. Война? Не, не слышали.
Не надо только говорить, что от этих немотивированных не будет на фронте толку. Еще никто от вида калаша сразу не умирал. Человек может приспособиться к любым условиям, даже к окопам, а это уже линия обороны, на которую оркам придется дополнительно тратить ресурсы.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:20 Ответить
Ну, где нибудь на западной Украине это, может, и сработает. А в прикацапских областях, где в первые дни были розданы тысячи стволов, это будет иметь обратный эффект. Тех, кто будет отлавливать, поуменьшится.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:45 Ответить
А на "телемарафоні" все наче й непогано - сміються, жартують, Зеля - Найвеличніший Лідер і Побідун...
показать весь комментарий
03.08.2022 15:25 Ответить
Спасайте Запорожскую АЭС , это и есть красная кнопка путинской мрази, не на Урале ,а на территории Украины , иначе уже не до зерна всем будет.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:30 Ответить
И ниче не будет. Сделают очередную санитарную зону, как в Чернобыле, только размером с две области, вывезут кого успеют, остальных похоронят, и будут кудахтать на весь мир- ой какие мы разнесчастные. Весь мир тоже поохает, выразит решительную обеспокоенность, введут десяток санкций, которые тут же выборочно отменят, закинут нашим пару миллиардов, чтоб не вопели, и на этом все закончится. Реально наказывать кацапов никто не будет.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:54 Ответить
Страница 3 из 3
 
 