Теракт в Оленовке должен стать решающим аргументом для признания России государством-террористом, – Зеленский
Теракт в Оленовке против украинских военнопленных должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.
Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения по признанию России государством-террористом?" – сказал президент.
"Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают и на поле боя", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".
Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.
Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.
Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".
На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що, на його думку, він все зробив.
По перше, це виглядає як ідиотизм, по друге, можуть вииникнути питання, якщо наш Президент, цілими днями зайнятий такими речами, то навіщо він потрібен?
Може нам потрібна парламентська республіка?
І візьми вже на себе відповідальність, та визнай що припустився трагічної помилки, здавши бійців "Азову"!
Так роблять дорослі люди.
Бо якщо вже, в нас гарантами виступають ООН, та Червоний Хрест, зможемо і без Президента обійтись.
Вся влада в Україні узурпована ОПою, яка, по суті, ніщо. Пусте місце. За яке ніхто не голосував.
ПрезЕдент- чтеЦ текстів з суфлера, написаних ОПою.
Парламент, завдяки мудрості наріду, узурпований пліснявим моностадом, який, в свою чергу, голосує по команді з ОПи.
Якщо презЕдента задовольнили гарантії ООН та ЧХ, то і він несе повну відповідальність за здачу захисників "Азовсталі" рашистським катам.
Натомість в законодавстві США є визначення "держава - спонсор тероризму", що несе конкретні юридичні наслідки для держав, які ними визнані: політичні, фінансово-економічні і воєнні.
Таким чином, заклик президента Зеленського до "всіх цивілізованих країн світу" про визнання пітьми державою-терористом є суто політичною заявою, яка не матиме жодних правових наслідків.
Можливо, вони з єрмаком, навмисно подають у такому контексті.
Бо одне діло, якщо визнають країною-спонсором тероризму, з усіма відповідними наслідками, а зовсім інше, якщо ті самі США, просто назвуть парашу країною-терористом.
Якби приходили, то він би вже збожеволів.
Але як бачимо здоровий, не схуд навіть, і посилає свою дружину на фотосесію розсовувати ноги.
Хах все як завжди. Доля евакуйованих була зрозуміла ще коли виродки із червоного хреста відмовились назвати список людей. Вже з цього стає зрозуміло що гарантій не існує і ці пособники гітлера перестраховувались.
Як бачите єдиною гарантією може бути атомна зброя, можливість та воля її застосувати при найменшому бажанні.