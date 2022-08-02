Теракт в Оленовке должен стать решающим аргументом для признания России государством-террористом, – Зеленский

Теракт в Оленовке против украинских военнопленных должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения по признанию России государством-террористом?" – сказал президент.

"Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают и на поле боя", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".