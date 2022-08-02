РУС
Теракт в Оленовке должен стать решающим аргументом для признания России государством-террористом, – Зеленский

зеленський

Теракт в Оленовке против украинских военнопленных должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения по признанию России государством-террористом?" – сказал президент.

"Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают и на поле боя", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: Пески, Авдеевка – там просто ад. Этого даже не описать словами, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый зерновоз с украинской кукурузой добрался до Турции.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".

Зеленский Владимир (21568) терроризм (18693) военные преступления (1498)
Топ комментарии
+21
"Звернення до нації" не штампують по дві штуки на день.
По перше, це виглядає як ідиотизм, по друге, можуть вииникнути питання, якщо наш Президент, цілими днями зайнятий такими речами, то навіщо він потрібен?
Може нам потрібна парламентська республіка?
І візьми вже на себе відповідальність, та визнай що припустився трагічної помилки, здавши бійців "Азову"!
Так роблять дорослі люди.
02.08.2022 23:02 Ответить
+19
Готов поменять зеленского на всех наших бойцов в плену. Он все же наемный работник, а не царек. А его безопасность гарантирует красный крест с оон. Пусть заглядывает в глаза рашистских свиней сколько влезет, лишь бы рожу его больше не видеть.
02.08.2022 23:06 Ответить
+14
Так,рашка терорист і без Оленівки. Питання до гарантів життя полонених.
02.08.2022 22:58 Ответить
Так,рашка терорист і без Оленівки. Питання до гарантів життя полонених.
02.08.2022 22:58 Ответить
Согласен. А Германия - главный спонсор страны-террориста.
03.08.2022 00:14 Ответить
Согласен. Ты и твой флажок ездит на энергоресурсе и ты не выключил газ. Вы спонсоры страны-террориста
03.08.2022 09:04 Ответить
Те, що ябивці - каіапи, то безперечно. Але задав би Зєлєнскій собі запитання, чи все зробив, що міг, щоб цьому запобігти?
02.08.2022 23:01 Ответить
Він усе зробив, віддав наказ здатися під гарантії, а потім перевів стрілки на Штаб
02.08.2022 23:03 Ответить
Його рівень, це сракою крутити на камеру.
Так що, на його думку, він все зробив.
02.08.2022 23:05 Ответить
"Звернення до нації" не штампують по дві штуки на день.
По перше, це виглядає як ідиотизм, по друге, можуть вииникнути питання, якщо наш Президент, цілими днями зайнятий такими речами, то навіщо він потрібен?
Може нам потрібна парламентська республіка?
І візьми вже на себе відповідальність, та визнай що припустився трагічної помилки, здавши бійців "Азову"!
Так роблять дорослі люди.
02.08.2022 23:02 Ответить
по суті Україна і є парламенсько-президенська республіка. Тільки боневтік все перевернув на свій лад і Прем'єр-міністр фіктивна пішка і нічого не вирішує
02.08.2022 23:17 Ответить
Я ж за парламентську республіку сказав.

Бо якщо вже, в нас гарантами виступають ООН, та Червоний Хрест, зможемо і без Президента обійтись.
02.08.2022 23:34 Ответить
Для України це без різниці.
Вся влада в Україні узурпована ОПою, яка, по суті, ніщо. Пусте місце. За яке ніхто не голосував.
ПрезЕдент- чтеЦ текстів з суфлера, написаних ОПою.
Парламент, завдяки мудрості наріду, узурпований пліснявим моностадом, який, в свою чергу, голосує по команді з ОПи.

Якщо презЕдента задовольнили гарантії ООН та ЧХ, то і він несе повну відповідальність за здачу захисників "Азовсталі" рашистським катам.
03.08.2022 00:26 Ответить
Готов поменять зеленского на всех наших бойцов в плену. Он все же наемный работник, а не царек. А его безопасность гарантирует красный крест с оон. Пусть заглядывает в глаза рашистских свиней сколько влезет, лишь бы рожу его больше не видеть.
02.08.2022 23:06 Ответить
Так в чем проблема?Признай рф государством-террористом,или "помоги Раде признать рф террористом.Вы хотя бы можете признать ЛДНР террористической организацией?Или ты ,наш "величайщий" будешь газ транзитировать,а другие должны прекращать полностью торговлю?
02.08.2022 23:06 Ответить
Вот как думаешь, если бы не западные партнёры то газ бы до сих пор транзитировался?
показать весь комментарий
ну ты и тупенёк опэшный
03.08.2022 09:07 Ответить
Такої юридичної дефініції, як "держава-терорист", в міжнародному праві не існує. В такій редакції можливе лише політична оцінка.
Натомість в законодавстві США є визначення "держава - спонсор тероризму", що несе конкретні юридичні наслідки для держав, які ними визнані: політичні, фінансово-економічні і воєнні.
Таким чином, заклик президента Зеленського до "всіх цивілізованих країн світу" про визнання пітьми державою-терористом є суто політичною заявою, яка не матиме жодних правових наслідків.
02.08.2022 23:08 Ответить
Це ж дипломований юрист, не забувайте!

Можливо, вони з єрмаком, навмисно подають у такому контексті.
Бо одне діло, якщо визнають країною-спонсором тероризму, з усіма відповідними наслідками, а зовсім інше, якщо ті самі США, просто назвуть парашу країною-терористом.
02.08.2022 23:13 Ответить
Яка блюзнірська рожа. Тьху на тебе.
02.08.2022 23:16 Ответить
Результат особистого контролю найвеличнішого лідера ********** при порятунку та евакуації українського воїна з поля бою, такий самий як і при порятунку захисників Азовсталі, після наказу скласти зброю та обіцянками звільнення після обміну.
02.08.2022 23:17 Ответить
Ось мені цікаво чи приходить до нього вночі Журавель.
02.08.2022 23:23 Ответить
після Журавеля на його асфальтовой совісті вже багато десятків тисяч убитих та закатованих українців.

Якби приходили, то він би вже збожеволів.

Але як бачимо здоровий, не схуд навіть, і посилає свою дружину на фотосесію розсовувати ноги.
02.08.2022 23:44 Ответить
Навіть жалоби не було оголошено!!!
02.08.2022 23:19 Ответить
Донесите этому придурку,что нет такого определения государство-террорист,поэтому признать невозможно такое.
02.08.2022 23:23 Ответить
Насамперед визнати ********* "державою-терористом" і створити такий прецедент має Україна. У нас для цього є всі підстави. Саме ми, як "країна-жертва" маємо дати чітке юридичне та політичне визначення "держава-терорист". Тоді можна звертатись до інших держав.
02.08.2022 23:24 Ответить
розчарую вас,але кацапи не роблять нічого такого унікального щоб їх назвати террористами,вони ведуть війну... правда як в 41-45му.Стирають міста,вбивають мирних,мародерять,це не терориризм,абсолютно так само і вони і гітлерівці воювали тоді,союзники до речі ні чим не кращі були,чого вартує тільки весела розвага по підривам дамб в Німеччині,знатно погеноцидили мирняк,коли ці дамби рвало.І що хтось сказав що то було негуманно?
03.08.2022 01:39 Ответить
Эвакуация, курва мать. Экстракция, дерьмо ты зеленое.
02.08.2022 23:27 Ответить
Що там з гарантіями?

Хах все як завжди. Доля евакуйованих була зрозуміла ще коли виродки із червоного хреста відмовились назвати список людей. Вже з цього стає зрозуміло що гарантій не існує і ці пособники гітлера перестраховувались.

Як бачите єдиною гарантією може бути атомна зброя, можливість та воля її застосувати при найменшому бажанні.
02.08.2022 23:58 Ответить
Для початку скажи своїм зеленим слугам, щоб вони признали, а тоді вже проси інших.
03.08.2022 05:26 Ответить
для початку поголися(хорош ці зарисовки),помийся і разом з ермаком обміняємо вас на наших героів Азовців
03.08.2022 09:22 Ответить
 
 