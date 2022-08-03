РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8924 посетителя онлайн
Новости Война
6 148 23

Нацгвардия об объявлении "Азова" "террористами" в РФ: Запутались в собственной пропаганде и даже не поняли, что речь идет об отдельном отряде государственной структуры

азов

В Национальной гвардии, в состав которой входит полк "Азов", считают, что одной из целей войны для россиян является уничтожение украинских защитников из "Азова", поэтому они придумывают о них ужасающие истории и решили признать их так называемой террористической организацией.

Об этом идет речь в заявлении Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Через собственные нарративы и пропаганду в своих и иностранных СМИ, Россия стремится сделать "Aзов" так называемым "неонацистским полком". Для этого Россия постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, его воинов делает объектом запугивания людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны.

После ужасной казни украинских военнопленных в н.п. Оленовка, Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" - на объявление "террористами" в РФ: Россия ежедневно доказывает свой статус государства-террориста

Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе.

Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный "полк", а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины - военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите государства", - говорится в заявлении.

пропаганда (3723) Национальная гвардия (2207) Азов (822)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Вважаєте це маразмом ?
Журналіст О.Дроздов говорить, що це вже - не війна, бо вона йде без дотримання будь-яких домовленостей і законів війни. Це - терор, отже, світ має переходити в фазу каральної антитерористичної операції. Московія веде ортодоксальний джихад, це - не держава і народ, це колективний терорист. Значить, антитерористична діяльність теж дозволяє переходити межі дозволеного. Я з цим згідна.
показать весь комментарий
02.08.2022 23:30 Ответить
+10
Хотя бы кадыровцев и вагнеровцев
показать весь комментарий
02.08.2022 23:18 Ответить
+10
Поражаюсь наивности казалось бы взрослых людей. Вы думаете рашисты ничего не понимают? Все они прекрасно понимают. И пропаганду они на ходу сочиняют под любую ситуацию. А Азов они хотят уничтожить потому что они его боятся как самый ефективный и професиональный отряд который пожертвует собой но не отступит. Да и хотят отомстить за то что Азов сорвал им всю операцию и планы по захвату Мариуполя и Украины. Заметте, рашисты последнее время совсем забыли про УНА-УНСО и про Торнадо и другие националистические батальйоны, которые рашисты требовали убрать с фронта в 2014-2015 годах. Будет какая то нацгвардия яро бить врага, рашисты и на них начнут поливать грязью и кричать что нужно их убрать а на их место поставить студентов необученых. Рашисты как позорные трусливые гопники которые храбро прыгают на очкарика но когда нарываются на противника сильнее то визжит как свинья и будет звать милицию
показать весь комментарий
03.08.2022 00:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да знають вони,просто їм потрібно підвести захисників Маріуполя до статті ними ж надуманої. Не про це піклуватися потрібно, їм смерть може загрожувати ,а не дебати
показать весь комментарий
02.08.2022 23:06 Ответить
Оці всі викрутаси з полоненими того ж кшталту що й так звані ,,РЕХВЕРЕНДУМИ,, про самостійність в Криму та ЛДНР. Ну ким і де були обрані органи влади у Так званих ЛДНР? Ніким. Це призначенці окупаційних військ. На основі яких законів проходили ці ,,РЕХВЕРЕНДУМИ,, про самостійність?. Закон РФ про РЕХВЕРЕНДУМ З А Б О Р О Н Я Є виносити питання про відокремлення територій від РФ на референдум. А в Україні це можна вирішити тільки ВСЕУКРАЇНСЬКИМ референдумом. І якщо орган Законодавчої влади в РФ (ДЕРЖДУПА) приймає результати фейкових опитувань за правду то гріш ціна усім цим сенаторам. А може вони як і вся ,,країна МОКСЕЛЬ,, теж фейк? І РФія не країна а синдикат кримінальних злочинців у яких ПАНЯТІЯ грають роль Коституції.
показать весь комментарий
03.08.2022 00:14 Ответить
Тут слід згадати закон про визнання росії державою терористом.
Все що цей закон робить, це забороняє кацапську символіку, що вони малюють на свою техніку.
І все.
А до їх полоненних, відносяться як до полоненних, а не до членів террористичного угрупування!
І от таке блюзнірство, це все на що здатна наша влада.

показать весь комментарий
02.08.2022 23:09 Ответить
Не правда,проти країни -терориста вводять санкції, сильні санкції.
показать весь комментарий
02.08.2022 23:11 Ответить
Які?
показать весь комментарий
02.08.2022 23:27 Ответить
Ну такі приміром як у наступному віршику--
Х...й пі...а - нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам Х...я показав
Покажемо х...я терористам ото він і злякається та й помре
показать весь комментарий
03.08.2022 00:18 Ответить
Особливо Німеччина вводить «сильні» санкції.

Не смішіть наші капці, бо це якось навіть цинічно виглядає з вашого боку.
показать весь комментарий
02.08.2022 23:37 Ответить
для того, чтобы что-то понимать, нужны мозги.....
но у московитов вместо мозгов Броуновское движение....
показать весь комментарий
02.08.2022 23:10 Ответить
Тю... А давайте проведемо кампанію і оголосимо ряд "скрєпних" кацапських підрозділів терористами! Наприклад "кантємірівську" дивізію і тих кого ***** нагородив за злочини в Бучі. Поставимо їх всіх "поза законом" - де зловив "кантемірівця" там і вбив як терориста і отримав за це винагороду.

На цьому "шляху" можна до такого маразму дійти...
показать весь комментарий
02.08.2022 23:12 Ответить
Хотя бы кадыровцев и вагнеровцев
показать весь комментарий
02.08.2022 23:18 Ответить
Вважаєте це маразмом ?
Журналіст О.Дроздов говорить, що це вже - не війна, бо вона йде без дотримання будь-яких домовленостей і законів війни. Це - терор, отже, світ має переходити в фазу каральної антитерористичної операції. Московія веде ортодоксальний джихад, це - не держава і народ, це колективний терорист. Значить, антитерористична діяльність теж дозволяє переходити межі дозволеного. Я з цим згідна.
показать весь комментарий
02.08.2022 23:30 Ответить
Ви вперто не хочете збагнути що ДЖИХАД це СТАРАННІСТЬ. А от ГАЗАВАТ це якраз і є ВІЙНА З НЕВІРНИМИ. Ну коло ви перестанете тупо повторювати вирази недолугих псевдомусульман типу КАДИРОВА
показать весь комментарий
03.08.2022 00:22 Ответить
А кого ибет шо кацапи скажуть???
показать весь комментарий
02.08.2022 23:12 Ответить
Тут мона відповісти словами самого ж *****. Кто обзывается, тот сам так называется.
показать весь комментарий
02.08.2022 23:14 Ответить
все вони зрозуміли вони у себе кажуть що ми держава терррост почитайте та подивіться їх тб та форуми так що армія наша також террористична для них
показать весь комментарий
02.08.2022 23:26 Ответить
А вы думаете им не все равно?
показать весь комментарий
02.08.2022 23:53 Ответить
Наша армія застосовує тільки одну тактику війни. А з маскалями можна воювати хитрістю. Йти в атаку з бензовозами повними спирту чи перваку 70% та вантажівками з порціями сала. За таку випивку і закусь маскаль не те що автомат танк чи гармату віддасть а ще й згодиться бити своїх же
показать весь комментарий
03.08.2022 00:26 Ответить
Поражаюсь наивности казалось бы взрослых людей. Вы думаете рашисты ничего не понимают? Все они прекрасно понимают. И пропаганду они на ходу сочиняют под любую ситуацию. А Азов они хотят уничтожить потому что они его боятся как самый ефективный и професиональный отряд который пожертвует собой но не отступит. Да и хотят отомстить за то что Азов сорвал им всю операцию и планы по захвату Мариуполя и Украины. Заметте, рашисты последнее время совсем забыли про УНА-УНСО и про Торнадо и другие националистические батальйоны, которые рашисты требовали убрать с фронта в 2014-2015 годах. Будет какая то нацгвардия яро бить врага, рашисты и на них начнут поливать грязью и кричать что нужно их убрать а на их место поставить студентов необученых. Рашисты как позорные трусливые гопники которые храбро прыгают на очкарика но когда нарываются на противника сильнее то визжит как свинья и будет звать милицию
показать весь комментарий
03.08.2022 00:36 Ответить
Пригадались воплі ватонаволочі і корисних ідіотів про "знищення" добробатів.
показать весь комментарий
03.08.2022 00:38 Ответить
Азов це Українські Козаки. Якщо кацапи стануть раком, в жопу копьйо. Якщо інакше, москалям краще не народжуватись.
показать весь комментарий
03.08.2022 00:50 Ответить
РусоФашисти ніяк второпати не можуть , що сьогодні всі громадяни
Украіни , які захищають свою землю , є азовцями і лютими бандерівцями 😠отож бійтеся нас , бо ми вас , орки , всеодно всіх знищимо 😡
показать весь комментарий
03.08.2022 01:17 Ответить
Для кацапопитека все военные структуры, которые отличаются от орды - нипанятные.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:16 Ответить
Цікаво, якби Азов розформували, як би росія вела свою пропаганду? Чи створювали його саме для цього?
показать весь комментарий
03.08.2022 09:25 Ответить
 
 