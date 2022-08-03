Нацгвардия об объявлении "Азова" "террористами" в РФ: Запутались в собственной пропаганде и даже не поняли, что речь идет об отдельном отряде государственной структуры
В Национальной гвардии, в состав которой входит полк "Азов", считают, что одной из целей войны для россиян является уничтожение украинских защитников из "Азова", поэтому они придумывают о них ужасающие истории и решили признать их так называемой террористической организацией.
Об этом идет речь в заявлении Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"Через собственные нарративы и пропаганду в своих и иностранных СМИ, Россия стремится сделать "Aзов" так называемым "неонацистским полком". Для этого Россия постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, его воинов делает объектом запугивания людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны.
После ужасной казни украинских военнопленных в н.п. Оленовка, Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений.
Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе.
Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный "полк", а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины - военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите государства", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все що цей закон робить, це забороняє кацапську символіку, що вони малюють на свою техніку.
І все.
А до їх полоненних, відносяться як до полоненних, а не до членів террористичного угрупування!
І от таке блюзнірство, це все на що здатна наша влада.
Х...й пі...а - нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам Х...я показав
Покажемо х...я терористам ото він і злякається та й помре
Не смішіть наші капці, бо це якось навіть цинічно виглядає з вашого боку.
но у московитов вместо мозгов Броуновское движение....
На цьому "шляху" можна до такого маразму дійти...
Журналіст О.Дроздов говорить, що це вже - не війна, бо вона йде без дотримання будь-яких домовленостей і законів війни. Це - терор, отже, світ має переходити в фазу каральної антитерористичної операції. Московія веде ортодоксальний джихад, це - не держава і народ, це колективний терорист. Значить, антитерористична діяльність теж дозволяє переходити межі дозволеного. Я з цим згідна.
Украіни , які захищають свою землю , є азовцями і лютими бандерівцями 😠отож бійтеся нас , бо ми вас , орки , всеодно всіх знищимо 😡