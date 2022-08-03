Нацгвардия об объявлении "Азова" "террористами" в РФ: Запутались в собственной пропаганде и даже не поняли, что речь идет об отдельном отряде государственной структуры

В Национальной гвардии, в состав которой входит полк "Азов", считают, что одной из целей войны для россиян является уничтожение украинских защитников из "Азова", поэтому они придумывают о них ужасающие истории и решили признать их так называемой террористической организацией.

"Через собственные нарративы и пропаганду в своих и иностранных СМИ, Россия стремится сделать "Aзов" так называемым "неонацистским полком". Для этого Россия постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, его воинов делает объектом запугивания людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны.

После ужасной казни украинских военнопленных в н.п. Оленовка, Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений.

Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе.

Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный "полк", а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины - военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите государства", - говорится в заявлении.