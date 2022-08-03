РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8924 посетителя онлайн
Новости Война
2 686 22

Из Донецкой области эвакуировались две трети жителей, осталось около 250 тысяч, - ОВА

фонд,евакуація

Из Донецкой области после 24 февраля эвакуировались две трети жителей, осталась категория людей, которая до последнего не хочет уезжать.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный – ред.) двигаться. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это в Кропивницкий. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек…".

"Замечу, что всего выехали уже две трети жителей области. Осталось эти 250 тысяч плюс-минус. Конечно темпы очень низкие и большинство людей не желает уезжать. Но это по состоянию на сейчас. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут действовать иначе…

Также смотрите: Около 50-100 человек ежедневно эвакуируются из Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать. Две трети области эвакуированы. Эвакуация шла с 24 февраля", – рассказал Кириленко.

Кириленко еще раз подчеркнул, что насильно переселять людей никто не будет, речь идет о сохранении их жизни и прохождении отопительного периода. Он добавил, что сейчас обстрелы проходят почти по всей территории области.

эвакуация (2157) Донецкая область (10517)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А также больные, люди с животными, без денег, которые не хотят потерять дома и квартиры... За какие деньги жить в эвакуации? За 2000 грн.?
показать весь комментарий
03.08.2022 03:46 Ответить
+6
Бідним людям похилого віку майже неможливо покинути нажите важкою працею майно і починати життя заново "десь там". Їм здається що їх не будуть чіпати і "якось воно буде". На жаль свою помилку вони усвідомлять занадто пізно - кацапам потрібна робоча сила а не пенсіонери...
показать весь комментарий
03.08.2022 01:14 Ответить
+6
показать весь комментарий
03.08.2022 03:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
понаедут и опять будут визжать, шо рузгаязычных притисняют......
https://twitter.com/i/status/1553435085726171136
показать весь комментарий
03.08.2022 00:46 Ответить
Вісім років дамбілі бамбас, а їх там ще залишолсь, як тарганів на комунальній ******.
показать весь комментарий
03.08.2022 01:03 Ответить
І накуя вони треба по всій Україні? Знову будуть плакати,шо змушені гнити в "їбаній" Україні як той студент з Даунецька, якого минулого року в Дніпрі прийняли до ВУЗУ без будь яких єкзаменів?
показать весь комментарий
03.08.2022 01:10 Ответить
У вас только на словах: "Єдина Україна". Сидите там и трындите. К вам не пришла война близко, поэтому можно поучать. Многие люди вернулись из эвакуации, нет денег снимать квартиры. А теперь нас заставляют уезжать жить где-то, не создавая условий для нормальной жизни здесь.
показать весь комментарий
03.08.2022 03:43 Ответить
А на які гроші вони жили? Роботи немає, чи одної пенсії замість двох маловато буде?
показать весь комментарий
03.08.2022 09:25 Ответить
Бідним людям похилого віку майже неможливо покинути нажите важкою працею майно і починати життя заново "десь там". Їм здається що їх не будуть чіпати і "якось воно буде". На жаль свою помилку вони усвідомлять занадто пізно - кацапам потрібна робоча сила а не пенсіонери...
показать весь комментарий
03.08.2022 01:14 Ответить
"Бедные" и "богатые" люди давно свалили...
показать весь комментарий
03.08.2022 01:27 Ответить
И уже многие из них вернулись. Не потому, что ждут рашистов, просто деньги закончились.
показать весь комментарий
03.08.2022 08:05 Ответить
Остались ждуньі темного прошлого!
показать весь комментарий
03.08.2022 01:52 Ответить
А также больные, люди с животными, без денег, которые не хотят потерять дома и квартиры... За какие деньги жить в эвакуации? За 2000 грн.?
показать весь комментарий
03.08.2022 03:46 Ответить
в Запорожську область?
показать весь комментарий
03.08.2022 03:14 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 03:25 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 03:26 Ответить
Зелень голос! Непорядок. Порох за свої гроші купив, сам у себе вкрав, сам привіз і тепер злочинно піариться!
показать весь комментарий
03.08.2022 09:39 Ответить
відсотків 50 з них це майбутні коректировщикі кацапні
показать весь комментарий
03.08.2022 07:45 Ответить
Що не рожа то серйожа... Що ти тут строчиш: ты сможешь сделать пенсии и зарплаты жителям Донбасса, как у депутатов ВРУ... А вони цього заслуговують,, обираючи до влади яНикоовочів та інших опсж-кАзлів? Вимагай для кАрмільців як для сенаторів США, жопа ж не злипнеться у тих:
більшість "людей" не має бажання виїжджати Джерело:
показать весь комментарий
03.08.2022 13:54 Ответить
Евакуюйте їх на хрен в Росію.Час показав що з того недоетносу не тільки немає толку,але й велика шкода Україні.Неможливо витравити з їх мізків "руській мір" і ментальність. Це реалії і нічого тут не вдієш.Ми зараз маємо величезні проблеми з переселенцями не в плані їх облаштування,працевлаштування чи соціальні проблеми.Ні,біда в тому що вони заси-ють український простір російською мовою,категорично не бажають розмовляти українською,нахабно доводять що причина війни через Майдан,українську мову та Церкву,тобто створення ПЦУ і фактично впроваджують путінські наративи.Є поодинокі представники того регвіону більш-менш адекватні,але 99% це люди з засраними мізками і агресивним ставленням до всього українського.Для них Даунбас це своє,а все решта то якась інша країгна,чужа для них і ворожа,вони так і кажуть:"Мы переехали жить на Украину". А наші бійці розповідають що такі сидять в підвалах під бомбардуванням орків і моляться чекають коли вже прийдуть "наші",тобто їхні,кацапи
показать весь комментарий
03.08.2022 09:58 Ответить
Не нужно обобщать. Я и моя семья хочет жить в Украине. Что все патриоты, кто говорит на украинском языке? А квартиры для переселенцев кто по 15-30 тыс. сдает? Или они потом все ВСУ донатят? Я не готова весь отопительный сезон жить в спортзале только потому, что чиновники не хотят пошевелить левым пальцем правой ноги, чтобы наладить условия проживания. В нашем городе третий месяц нет ни воды, ни газа. И не нужно все беды перекладывать на переселенцев.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:33 Ответить
так не натягуйте даний допис на власне хутро...
Скільки навколо довмбасят із схожим мисленням? Особисто для мене, практично усі кого прийняли бЕндерівці, через 2-ва тижні зашуганості, почали лізти на голову як останні свині... Списав усіх, почувши фразу: "Как мьі вчера долго ржали, переводя (исконно росисиянское) слово пьілесос на украинский изик..."
Генетичне біосміття, що було завезене після геноциду (голодомору) етнічного населення із тих областей для етноциду тих, хто якимось дивом вижив... Олені й олені дикі та неголені.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:07 Ответить
Ну це вже Ви загнули! Знайома здає дві кімнати (пів будинку) в Подольському районі Києва за 4 000 грн.. Сам здаю в центрі однокімнатну за 13. Зайдіть на OLX і побачите ціни, які впали від 30 до 50? від довоєнних. Але долар тоді був 28, а тепер 42. Як на мене то краще "в спортзалі" безкоштовно і живим ніж під бурятами і пяними в гівно тувинцями. В Полтавській області тисячі хат стоять пусткою. І моя дача теж стоїть. Віддав ключі сусідам і дозволив пустити тверезих біженців безкоштовно, але щось ніхто не проситься, бо всі хочуть в великі міста, бухать, на все готове і навіть піч не топити...
показать весь комментарий
03.08.2022 15:39 Ответить
Однако мы не смогли найти дом или квартиру ни в Днепре, ни в Лубнах. И это все просто кажется пока вас лично не коснется. Мой город не оккупирован, там нужно отремонтировать, хотя бы, до отопительного сезона газ и дать воду. Мы много просим? Элементарного. Я хочу жить в своём городе, в своей квартире, а не колхозом.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:11 Ответить
 
 