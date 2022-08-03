Из Донецкой области эвакуировались две трети жителей, осталось около 250 тысяч, - ОВА
Из Донецкой области после 24 февраля эвакуировались две трети жителей, осталась категория людей, которая до последнего не хочет уезжать.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный – ред.) двигаться. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это в Кропивницкий. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек…".
"Замечу, что всего выехали уже две трети жителей области. Осталось эти 250 тысяч плюс-минус. Конечно темпы очень низкие и большинство людей не желает уезжать. Но это по состоянию на сейчас. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут действовать иначе…
Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать. Две трети области эвакуированы. Эвакуация шла с 24 февраля", – рассказал Кириленко.
Кириленко еще раз подчеркнул, что насильно переселять людей никто не будет, речь идет о сохранении их жизни и прохождении отопительного периода. Он добавил, что сейчас обстрелы проходят почти по всей территории области.
https://twitter.com/i/status/1553435085726171136
більшість "людей" не має бажання виїжджати Джерело:
Скільки навколо довмбасят із схожим мисленням? Особисто для мене, практично усі кого прийняли бЕндерівці, через 2-ва тижні зашуганості, почали лізти на голову як останні свині... Списав усіх, почувши фразу: "Как мьі вчера долго ржали, переводя (исконно росисиянское) слово пьілесос на украинский изик..."
Генетичне біосміття, що було завезене після геноциду (голодомору) етнічного населення із тих областей для етноциду тих, хто якимось дивом вижив... Олені й олені дикі та неголені.