СНБО должен наложить санкции на 1xBet, КРАИЛ нужно переизбирать, а смотрящего Баума - убрать, - Макарук

Совет национальной безопасности и обороны Украины должен наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который "прорвался" в Украину, получив лицензии с помощью связанного с россиянами куратора игорного бизнеса Бориса Баума.

Об этом заявил спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук в интервью изданию Gaming Capital.

Среди результатов борьбы с 1xBet, которые удовлетворят расследователей, Макарук выделил три.

"Первое – внесение определенной компании и физических и юридических лиц в санкционный список. Это требование номер один. Требование номер два – лишение возможности иметь лицензию. Поскольку они могут находиться под санкциями, но иметь лицензию в Украине. Это некий нонсенс. И дальнейшая пролонгация этих санкций, в том числе на европейский рынок", – отметил Михаил Макарук.

По его словам, СНБО до сих пор не "сказал свое слово" в скандале с выдачей лицензий российской букмекерской конторе на работу в Украине. По мнению Макарука, это необходимо сделать – загнать все юридические и физические лица 1xBet под санкции – чтобы другой российский бизнес "не лез" в Украину.

В то же время исходя из того, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей беспрепятственно предоставила в разгар войны две лицензии российскому букмекеру на работу в Украине, Макарук считает, что состав Комиссии должен быть переизбран, а Борис Баум, которого Офис президента Украины назначил негласным куратором игорного рынка, должен быть отстранено от влияния на этот рынок.

"КРАИЛ был сделан под Баума. Не КРАИЛ там плохой. То, что нужно регулирующий орган переизбирать – факт. Но надо избавить его от этих смотрящих, типа Баума. И ввести прозрачные правила игры. Нет прозрачной схемы уплаты налогов, они не сделали до сих пор прозрачным этот механизм и это – дно. Если 1xBet может отсюда 600 миллионов долларов получать ежегодно, рынок колоссальный, то должна быть нормально прописана законодательная база. У нас игорный бизнес прописан под одного человека и фамилию этого человека – Бабаков (депутат Госдумы Российской Федерации Александр Бабаков, владеющий рядом гостиниц в Украине – ред.). Потому что, где у нас могут происходить казино? Только в отелях пятизвездочных. А кто у нас владеет 80% гостиниц Украины – Бабаков. Когда пустили Баума в Украину – говорили об этом все", – рассказал представитель InformNapalm.

Напомним, 30 марта 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на ведение букмекерской деятельности ООО "Твоя беттинговая компания", которая работает на российского оператора 1xBet. Международное волонтерское сообщество InformNapalm провело расследование, в рамках которого обнаружило, что пролоббировал это решение Борис Баум, советник замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, тесно связанный с депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым.

В июле 2022 года всего за неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить деятельность 1xBet в Украине. Пока петиция находится на рассмотрении у президента и ожидает его реакции.