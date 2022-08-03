РУС
Новости
4 262 19

СНБО должен наложить санкции на 1xBet, КРАИЛ нужно переизбирать, а смотрящего Баума - убрать, - Макарук

1xbet

Совет национальной безопасности и обороны Украины должен наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который "прорвался" в Украину, получив лицензии с помощью связанного с россиянами куратора игорного бизнеса Бориса Баума.

Об этом заявил спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук в интервью изданию Gaming Capital.

Среди результатов борьбы с 1xBet, которые удовлетворят расследователей, Макарук выделил три.

"Первое – внесение определенной компании и физических и юридических лиц в санкционный список. Это требование номер один. Требование номер два – лишение возможности иметь лицензию. Поскольку они могут находиться под санкциями, но иметь лицензию в Украине. Это некий нонсенс. И дальнейшая пролонгация этих санкций, в том числе на европейский рынок", – отметил Михаил Макарук.

По его словам, СНБО до сих пор не "сказал свое слово" в скандале с выдачей лицензий российской букмекерской конторе на работу в Украине. По мнению Макарука, это необходимо сделать – загнать все юридические и физические лица 1xBet под санкции – чтобы другой российский бизнес "не лез" в Украину.

В то же время исходя из того, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей беспрепятственно предоставила в разгар войны две лицензии российскому букмекеру на работу в Украине, Макарук считает, что состав Комиссии должен быть переизбран, а Борис Баум, которого Офис президента Украины назначил негласным куратором игорного рынка, должен быть отстранено от влияния на этот рынок.

"КРАИЛ был сделан под Баума. Не КРАИЛ там плохой. То, что нужно регулирующий орган переизбирать – факт. Но надо избавить его от этих смотрящих, типа Баума. И ввести прозрачные правила игры. Нет прозрачной схемы уплаты налогов, они не сделали до сих пор прозрачным этот механизм и это – дно. Если 1xBet может отсюда 600 миллионов долларов получать ежегодно, рынок колоссальный, то должна быть нормально прописана законодательная база. У нас игорный бизнес прописан под одного человека и фамилию этого человека – Бабаков (депутат Госдумы Российской Федерации Александр Бабаков, владеющий рядом гостиниц в Украине – ред.). Потому что, где у нас могут происходить казино? Только в отелях пятизвездочных. А кто у нас владеет 80% гостиниц Украины – Бабаков. Когда пустили Баума в Украину – говорили об этом все", – рассказал представитель InformNapalm.

Напомним, 30 марта 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на ведение букмекерской деятельности ООО "Твоя беттинговая компания", которая работает на российского оператора 1xBet. Международное волонтерское сообщество InformNapalm провело расследование, в рамках которого обнаружило, что пролоббировал это решение Борис Баум, советник замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, тесно связанный с депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым.

В июле 2022 года всего за неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить деятельность 1xBet в Украине. Пока петиция находится на рассмотрении у президента и ожидает его реакции.

игорный бизнес (409) санкции (11762)
Топ комментарии
+22
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
03.08.2022 10:05 Ответить
+13
зебанда скоріш прибере Макарука
03.08.2022 10:04 Ответить
+13
Як тільки "зашквар" так зразу "зелені" засвічуються! Ото вже гадюшник до влади 73%привели.Дякую!!!
03.08.2022 10:17 Ответить
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зебанда скоріш прибере Макарука
03.08.2022 10:04 Ответить
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
03.08.2022 10:05 Ответить
А кто же это сделал?....(с)
03.08.2022 10:06 Ответить
Зеля и его приспешники всё это организовали. КРАИЛ и СНБО - это всё одна шобла.
03.08.2022 12:52 Ответить
Цырк🤡
03.08.2022 10:06 Ответить
Опа, а ось і гральний бізнес виліз.
03.08.2022 10:09 Ответить
1хбет это вообще мутная контора-кидалово, которая этим занималась еще лет 5-6 назад на нелегальных началах. Как им лицензию выдали вообще неясно!
03.08.2022 10:10 Ответить
вони друзі путіна і Зеленського
03.08.2022 11:03 Ответить
03.08.2022 10:12 Ответить
Як тільки "зашквар" так зразу "зелені" засвічуються! Ото вже гадюшник до влади 73%привели.Дякую!!!
03.08.2022 10:17 Ответить
що таке РНБО???
його хтось вибирав??
єрмак написав список "членів" які будуть голосити як треба
Зе узгодив..
Можна всіх замінити на кукол..
Тож питання не до РНБО а до єрмака..
а це його люди..
03.08.2022 10:26 Ответить
я взагалі не розумію ставлення в Україні до ігорного бізнесу
от наприклад візьмемо Болгарію
у кожному малесенькому містечку працюють казіно, навіть у таких містечках, що скоріше села, а не містечка

у будь якому отелі є гральна зала, працює безліч сайтів різноманітних
на кожній вулиці у будь якому місті можна знайти ларьки для прийома ставок

це погано, чи що? кому саме погано? поясніть конкретно.
Тільки не кажіть, будь ласка, що всі обмеження цього бізнесу в Україні зроблені на прохання Бабакова.
03.08.2022 10:46 Ответить
тут не про гральний бізнес, а про те що Зеленський розпорядився надати ліцензію путінським олігархам, які активно підтримують війну і володіють 1хбет - на 2й місяць повномасштабного вторгнення. Тобто вже була різня в Бучі, Зеленський писав відосіки про це, а паралельно з цим заводив сюди чергову путінську шоблу.
03.08.2022 11:05 Ответить
я з вами згоден, що ЗЕленьский гніда
але я би поставив питання ширше
ну чому взагалі заборонени казіно та ігри?
тоді надо заборонити банки, кредити, швидко-гроші - бо люди набирають кредитів та попадають в пастку
це взагалі якись наслідки СССР - заборонити казіно, ігрові сайти - я взагалі не можу зрозуміти чому це робиться
от наприклад в Україні заборонена криптовалюта, а чому саме? назвіть країни де вона заборонена
заборонені розрахунки Paypal - та іншими єлектронними грошима, а чому саме? де ще заборонений Paypal?
в Україні безліч абсолютно нічим й ніяк не обгрунтованих заборон, заборона на казіно - одна з них
але дівіденти від тих заборон отримують конкретні люди, у данному випадку депутат Держдури РФ
03.08.2022 12:43 Ответить
Під час війни Зе-команда і всілякі арахамії продовжують дерибан. Вони не війною зайняті, а гральним бізнесом.
03.08.2022 10:50 Ответить
Наївно думати, що зекратія буде сама себе їсти.
03.08.2022 11:27 Ответить
Немає коли накладати санкції на друзів друзів. Кому війна, кому ігробізнес. Є важливіші проблеми: страшна ботоферма, яка підступно дискредитує владу та Першу Леді. Треба приліпити цю хверму до певної політсили. Ці жахливі боти (порохоботи) тягнуть за язик зелених мух, щоб ті побільше обіцяли, постійно перемагали і всім рота за зрадоньку затикали. А підступний власник проросійської Рошен щось не те побачив між ногами Першої і вимусив масу дівок розставити ноги. Ну що він ще там хоче побачити?
03.08.2022 12:16 Ответить
Ну, казино то непогане. Vbet казино - місце, де ви зможете насолодитися азартними іграми та виграти гроші. Для початку гри вам потрібно зайти на сайт казино Vbet https://hygge148.lviv.ua/vbet-kazino-vhid.php та ввести свої дані, щоб отримати доступ до всіх можливостей. Зараз вхід у казино Vbet доступний з будь-якого пристрою з Інтернетом, але якщо ви хочете отримати максимум від гри, рекомендую використовувати комп'ютер з швидким Інтернет-з'єднанням
