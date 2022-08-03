Заявления Шойгу о якобы уничтожении украинского HIMARS неправда, - Пентагон

Пентагон опроверг заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, находящихся на вооружении ВСУ.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он назвал "ложным" заявление главы Минобороны РФ.

Читайте: "У нас не было потерь ни одной системы HIMARS", - командующий ОК "Південь" Ковальчук

"Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России", – сказал Брессейл.

Россия регулярно заявляет, что якобы поразила HIMARS, но еще не предоставила доказательств.