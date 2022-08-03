Заявления Шойгу о якобы уничтожении украинского HIMARS неправда, - Пентагон
Пентагон опроверг заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, находящихся на вооружении ВСУ.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он назвал "ложным" заявление главы Минобороны РФ.
"Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России", – сказал Брессейл.
Россия регулярно заявляет, что якобы поразила HIMARS, но еще не предоставила доказательств.
Топ комментарии
+23 Владислав Васильченко
показать весь комментарий03.08.2022 01:18 Ответить Ссылка
+15 Voc Vox
показать весь комментарий03.08.2022 01:40 Ответить Ссылка
+14 Іван Нетребьян
показать весь комментарий03.08.2022 01:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сергій Згурець сьогодні на Еспресо розказував, що американці можуть на своїх виробничих потужностях за рік виготовити три тисячі ракет для HIMARS. По штату Пентагон має тримати напоготові 50тисяч ракет, і вони в нього є, і він їх не віддасть з-за жодних обставин. І сказав, що до кінця року Україна отримає саме три тисячі виготовлених цього року ракет. Інша справа, що одна система HIMARS за 5хвилин може витратити біля ста ракет... Хоча стріляти з одного місця більше, ніж 5хвилин - заборонено, треба переїзжати на іншу позицію, щоб ворог не засік і не отримати ответку. А це - той самий час...
Я написав "схоже". Тому що це лише припущення, обгрунтоване фактом.
А тут Хаймарси. Та да... Штук піісят.
Вірте вусатому та плєшивому персонажам.
Вони і карту покажуть...
Дебіл петро І - прорубав вікно в Європу. Для х...ла закрили навіть форточки.
І все одно дрочать...
Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.
Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.
Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.
Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.
Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".
Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
1) Шойгу відкрив рота - Всьо...