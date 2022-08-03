РУС
Заявления Шойгу о якобы уничтожении украинского HIMARS неправда, - Пентагон

himars

Пентагон опроверг заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, находящихся на вооружении ВСУ.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он назвал "ложным" заявление главы Минобороны РФ.

Читайте: "У нас не было потерь ни одной системы HIMARS", - командующий ОК "Південь" Ковальчук

"Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России", – сказал Брессейл.

Россия регулярно заявляет, что якобы поразила HIMARS, но еще не предоставила доказательств.

Пентагон (1486) США (27721) Шойгу Сергей (718) ложь (379) Минобороны рф (943) HIMARS (294)
+23
03.08.2022 01:18
+15
2015 год. Война с РФ, море крови, а https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
03.08.2022 01:40
+14
Та всьо правда, хімарсов больше нет. Подгребайтє, кацапи, ми вас чаєм угостим.
03.08.2022 01:18
Тувінський олєнєвод шось не те нашаманив. Та видав бажане за дійсне.
03.08.2022 01:12
Так недаром же генеральський мундир зняв! Він же думав, що військова форма додасть йому ще й військових талантів, але виявилося що, "легкого хліба" не буває! (з нашим "клоуном" - та сама картина - він думав, що подарований на день народження татусем диплом Криворізького "інституту втраченого часу" розуму додасть і він зможе управлять державою)
03.08.2022 02:54
теперь официально на весь мир, Шайбу - звездун
03.08.2022 01:17
Та всьо правда, хімарсов больше нет. Подгребайтє, кацапи, ми вас чаєм угостим.
03.08.2022 01:18
03.08.2022 01:18
Схоже, що пару гармат М-777 ми все ж таки втратили за цей місяць Але не HIMARS; всі вони ще робочі - хоча ракет для них явно не вистачає...
Сергій Згурець сьогодні на Еспресо розказував, що американці можуть на своїх виробничих потужностях за рік виготовити три тисячі ракет для HIMARS. По штату Пентагон має тримати напоготові 50тисяч ракет, і вони в нього є, і він їх не віддасть з-за жодних обставин. І сказав, що до кінця року Україна отримає саме три тисячі виготовлених цього року ракет. Інша справа, що одна система HIMARS за 5хвилин може витратити біля ста ракет... Хоча стріляти з одного місця більше, ніж 5хвилин - заборонено, треба переїзжати на іншу позицію, щоб ворог не засік і не отримати ответку. А це - той самий час...
03.08.2022 01:37
Интересно, сколько 300км ракет нам могут отсыпать, если верить википедии, их не так много выпущенно.
03.08.2022 01:41
В кращому випадку - на пальцях трьох рук Я так думаю: на пару зарядок.
03.08.2022 02:39
...Інша справа, що одна система HIMARS за 5хвилин може витратити біля ста ракет... це як? Якщо саме цих 5 хвилин (вірніше від 5 до 10 хвилин) триває перезарядка одного пакету ракет із 6 штук.)
03.08.2022 06:49
"Схоже, що пару гармат М-777 ми все ж таки втратили за цей місяць" Це звідки інфа?
03.08.2022 01:54 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16086 Олег Шарп
Я написав "схоже". Тому що це лише припущення, обгрунтоване фактом.
03.08.2022 02:34
потму что ты песдабол со своими припущеннями
03.08.2022 05:04
патамушта для довпойопів вже є фотки знищених М777.
03.08.2022 06:09
За 5 минут 100 ракет? Допустим 6 ракет она выпустит за 6 секунд. Тогда 100 ракет за 100 секунд, но нужно 16 перезарядок. Получается одна перезарядка 12 секунд?
03.08.2022 02:03
напевне, що так. Як то кажуть "за що купив, за то продаю". Хоча гарантувати, що я сам не спотворив слова експерта - не буду; а лізти в ютуб ефіру на Еспресо не дуже хочеться посеред ночі
03.08.2022 02:37
Херня. Подивися відео як його перезаряджають. Там 2-3 хвилини йде процес, якщо вправний оператор і 5-6 хвилин, якщо не дуже вправний. Більше там не купуй і попроси повернути гроші.
03.08.2022 07:01
Ну, не 3000, а 5000 на рік. І це, якщо не прискорити виробництво, що я думаю вже підготовлено. Локхід заявляв, що прискорять відразу як отримають команду. Навіщо США 50 000? Від Канади захищатись? Ні. Для союзників.
03.08.2022 02:44
США тримає про всяк випадок недоторканний запас. Мало де може вибухнути зараз. Ось деякі «аналітики» кажуть, що то нам на руку, якщо запалають Тайвань і Балкани. Мовляв, якщо почнеться, то поляки бігом побіжать разом з нами бити кацапів. А я ось метикую, що нічого подібного. А більшість загострень інспіровані кацапами, щоб відвернути увагу від України і щоб США притримували зброю на випадок якщо ще десь буде треба. Чекайте, ще Близький Схід, Центральна Азія та Африка різко потепліють.
03.08.2022 12:36
"Втрата" - може являтись банальним зносом ствола, чи інших вузлів - внаслідок надінтенсивного використання за призначенням.
03.08.2022 07:34
где эта ругулиха носатая?
03.08.2022 01:38 Ответить
2015 год. Война с РФ, море крови, а https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
03.08.2022 01:40
консерва носатая "переместила" азовцев -на тот свет
03.08.2022 01:42
это не верещучка это зеленский (который ее назначил) ублюдок погубил азовцев своей постоянной брехней
03.08.2022 05:07
Что бы ты сделал на его месте?
03.08.2022 08:30
Я бы точно уволила Верещучку и отдала Елдака с Татаровым под следствие. А так же Гетьманцева, Шмыголя, Коломойшу, всех ,,Слуг урода" и дальше по списку. Или, хотя бы, ушла в отставку!
03.08.2022 08:44
Вони вже завалили наших літаків - тричі більше, ніж було.
А тут Хаймарси. Та да... Штук піісят.
03.08.2022 01:52 Ответить
Який Пентагон?
Вірте вусатому та плєшивому персонажам.
Вони і карту покажуть...
03.08.2022 01:54
Видать на карти дореволюційних років таракан та ху...ло нещадно та несамовито дрочать.
Дебіл петро І - прорубав вікно в Європу. Для х...ла закрили навіть форточки.
І все одно дрочать...
03.08.2022 01:58
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.

03.08.2022 02:58
Пора давно ігнорувати різного роду сміття, а просто рухатись далі не витрачаючи енергію.
03.08.2022 02:20
Нє-нє, Пентагон не в курсі просто: треба почекати, що "багіня" (с) скаже.
03.08.2022 02:26
Докази є, не треба брехати. Ось кацапи самі спалили свій потяг. Бо хімарсів немає, а палити треба.
03.08.2022 02:35
Доказів немає, але і про хімарси не чути нічого вже тиждень
03.08.2022 02:44
Хімарси передавали вам вітання. «багіня»(с) казала.
03.08.2022 02:51
так ваши все склады баран кацапский разбомбили - ждут когда новые засветят
03.08.2022 05:08
може щось у вухо потрапило? а то мені позавчора чутно було про хімарси.
03.08.2022 08:42
Для Шойгу головне це заспокоїти тих кого відправляють на передову. Що ж, нехай вірять.
03.08.2022 02:51
The Pentagon obviously is not familiar with the term "******". It is more fitting in this case.
03.08.2022 04:53
Да што вы все на беднага Шойга валите. Там все такие. Кацап открыл рот - уже спиз@ел
03.08.2022 05:05
Тобто, це вроджене?
03.08.2022 07:13
Генетичне.
03.08.2022 07:28
Они еще сбили тогда два звездолета из Созвездия Правого Сектора.
03.08.2022 07:25
Ви не панімаєтє... Ті Хамерси що катаються по Украінских тилах для рашки не загроза. а от ті які летять в тил оркам всі унічтожени... покажіть хоч один цілий хамерс в шойговському стойбищі... Нетуть?? значить унічтожені)
03.08.2022 07:55
Посібник "Як зрозуміти, що Шойгу бреше".
1) Шойгу відкрив рота - Всьо...
03.08.2022 08:14
03.08.2022 09:01
Оленевод Шойгу хімарс в очі ніколи не бачив, оленя від собаки не відрізнить.
03.08.2022 10:03
 
 