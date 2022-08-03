РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 014 33

В Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях РФ формируют добровольческие батальоны для войны в Украине, - ISW

мобілізація,примусова

В России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).

Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Предполагается, что, учитывая заявления и беспокойство российского Минобороны, удары украинцев из HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".

Также сообщается, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Оленовки на оккупированной Донбассе.

Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.

Смотрите также: Войска РФ начали создание ударной группировки на Криворожском направлении, - ОК "Південь". ВИДЕО

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Иран возможно отправил первую партию беспилотников в Россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35, потенциально предполагая, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники – самолетов.
  • Российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку и северо-западу от города Харькова.
  • Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку от Северского.
  • Вражеские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Российские войска постепенно наступали вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.
  • Российские войска начали два штурма на севере Херсонской области и продолжают передислокацию войск на южную ось.
  • Российская Федерация формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации.
  • Украинское гражданское население продолжает сопротивляться российской оккупации актами гражданского неповиновения и партизанским саботажем, поскольку Кремль рассматривает долгосрочные методы контроля населения в оккупированной Украине.

армия РФ (20325) россия (96902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
никак эти скотоподобные не успокоятся. вот же паскудная недонация идиотов. волей-неволей станешь не то что нацистом, а *****, человеконенавистником.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:53 Ответить
+14
Нет такого БП, который в россии не стал бы реальностью.
Кто мог себе представить, что после тотальной расслабухи 85-95 годов опять вернется сталинизм в худшем его варианте, с засильем гебни,пропагандой войны, с полудохлым "вождем" и обожающей этого "вождя" толпой безмозглых идиотов.
"Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью..."
показать весь комментарий
03.08.2022 07:28 Ответить
+11
"Добровольчі" батальйони ще з часів громадянської війни в Іспанії зарекомендували себе як найбільш ненадійні в бойовому застосуванні підрозділи Бо навики ведення бойових дій не заміниш ніяким "патріотичним поривом" А в Росії та "добровільність " може буть лише у кожного десятого Решта йде за принципом:
- Иван! Ты куда?
- На вайну! С "хахлами" ваевать! Как-то кредит за квартиру гасить надо!
- Так ведь там убить могут!
- Херня! Убьют - за кредит платить не надо, а нет - денег заплатят - кредит погашу!
показать весь комментарий
03.08.2022 06:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я смотрю - ВАЗ выйдет в лидеры производства
показать весь комментарий
03.08.2022 06:50 Ответить
никак эти скотоподобные не успокоятся. вот же паскудная недонация идиотов. волей-неволей станешь не то что нацистом, а *****, человеконенавистником.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:53 Ответить
"Добровольчі" батальйони ще з часів громадянської війни в Іспанії зарекомендували себе як найбільш ненадійні в бойовому застосуванні підрозділи Бо навики ведення бойових дій не заміниш ніяким "патріотичним поривом" А в Росії та "добровільність " може буть лише у кожного десятого Решта йде за принципом:
- Иван! Ты куда?
- На вайну! С "хахлами" ваевать! Как-то кредит за квартиру гасить надо!
- Так ведь там убить могут!
- Херня! Убьют - за кредит платить не надо, а нет - денег заплатят - кредит погашу!
показать весь комментарий
03.08.2022 06:59 Ответить
воно має гармонічно поєднуватись, функціональність і патріотизм та задоволення особистих інтересів. Якшо ні, то перетворюєшся просто на річ якою користуються, дресированого цуцика, гарматне м'ясо зрештою. Хоча у їхньому випадку не зрозуміло в чом патріотизм адже вони окупанти й агресори.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:22 Ответить
Їм постійно в голови срали, що "Украина - эта саставная часть "Великой Рассеи", а "хахлы" - "испорченные польским влиянием и "заблудшие" русские, каторых нада вернуть абратна в Рассию, примерна наказать и заставить прилежна работать"!
показать весь комментарий
03.08.2022 07:56 Ответить
Йдуть два поци по вулиці , а назустріч "дабравольцы с песней":
-Смело мы в бой пойдем"
Поцы:
- И мы за вами!
"Дабравольцы":
-И как один умрем"
Поцы:
- Пиз....йте сами!
показать весь комментарий
03.08.2022 08:08 Ответить
Камсамольцы-дабравольцы...груз200
показать весь комментарий
03.08.2022 07:12 Ответить
Якщо вже формуються добровольчі батальйони, то це означає, що залишився один крок до народного ополчення.
(ну, це коли в цивільному пальті та тоненьких черевиках з однією гвинтівкою на відділення своїм тілом йдеш виправляти жахливі помилки та шалені фантазії кремлівських вождів).
І це вони ще не починали... А що буде, коли почнуть?
показать весь комментарий
03.08.2022 07:13 Ответить
1917? в 21 веке это будет выглядеть как один большой ******. это даже представить страшно, на фоне событий в Украине.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:20 Ответить
Нет такого БП, который в россии не стал бы реальностью.
Кто мог себе представить, что после тотальной расслабухи 85-95 годов опять вернется сталинизм в худшем его варианте, с засильем гебни,пропагандой войны, с полудохлым "вождем" и обожающей этого "вождя" толпой безмозглых идиотов.
"Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью..."
показать весь комментарий
03.08.2022 07:28 Ответить
плохо то, не буду вдаваться в подробности, что происходит у нас "на местах". скажу одно - ничего хорошего.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:32 Ответить
До речі, зверніть увагу.
Добровольчі батальйони - новосибірський, ульянівський, саратовський, курганський. Російська провінція.
Щось не чути про московський та петербурзький добробати
показать весь комментарий
03.08.2022 07:22 Ответить
і у мацкві шось формують читав
показать весь комментарий
03.08.2022 07:25 Ответить
как не крути - но москва и питер - все же - более продвинутые города, люди. там хоть немного, но соображают. да и ипотеки их не особо волнуют. а вот "необъятная" - там треш. бывал в свое время - по глубинкам. ничего не изменилось и никогда не изменится.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:28 Ответить
Півтора десятка років (ще при СРСР) прожив у різних місцях Росії Бував у перечислених областях У деяких навіть жив тривалий час Загальна картина ще тих часів - більша половина чоловічого населення вже в 40 років - алкоголіки Після 50-ти - "розвалини" Не думаю, що за ті 30 років, які пройшли з того часу, як я звідти поїхав, щось змінилося на краще! ТОді хоч не знали повальної наркоманії - вона почала розростаться лише перед розвалом СРСР
показать весь комментарий
03.08.2022 08:03 Ответить
я первый раз в жизни увидел, как лакают одеколон именно в раше. в магадане дело было. а выше, севернее - можно было за два "фанфурика" одеколона выменять шкуру медведя. за спирт или "казенку" - можно было самую красивую девушку в "жены" взять у кочевников-оленеводов. там ничего никогда не изменится.
показать весь комментарий
03.08.2022 08:12 Ответить
С оленеводами не горячись. Они всегда , из-за малочисленности, были рады притоку свежей крови, чтобы не было близкородственных браков, вырождения. Такова их культура. И это не нужно считать *********.

А так... не только фафнурики. На старый советский рашпиль, что шел на копье-рогатину, спокойно в "поварихи" давали на три месяца девчонку в геологоразведочную партию.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:44 Ответить
В них гасло:

"Умрем в борьбе за унитазами и интернетом"
показать весь комментарий
03.08.2022 08:09 Ответить
вони не хочуть об'являти мобілізацію бо не хочуть об'являти офіційно війну. Це одразу накладе на них ряд сильних обмежень.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:27 Ответить
Ну, а з іншого боку, спецоперацій тривалістю пів року теж не буває. На те вона і спец, щоб проводиться блискавично, від 1-2 днів до 1-2 тижнів.
А якщо це триває півроку, то хоч як ти її не називаєш, а це вже війна (приблизно, як дурне дівчисько може заперечувати своє "интересное положение" місяць-два-три. А далі хоч як би ти це не заперечувала, а все само собою стає зрозуміло)
показать весь комментарий
03.08.2022 07:36 Ответить
воно так, але у них інша реальність
показать весь комментарий
03.08.2022 07:41 Ответить
В Афганистане 10 лет была
показать весь комментарий
03.08.2022 08:45 Ответить
В Афганистане с юридической точки зрения было "участие в военном конфликте сопредельного государства".
Не спецоперация, а вооруженный конфликт. А он может тянуться десятилетиями.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:05 Ответить
Чому не буває, у нас споперація з 14-го вісім років йшла, згадайте, спочатку назвали АТО, потім ООС. Теж у когось сміливості не вистачило локальний військовий конфлікт назвати війною?
показать весь комментарий
03.08.2022 10:02 Ответить
Касабам пора набирати добробати з Пєрьмі(поїдачів трупів)
показать весь комментарий
03.08.2022 07:31 Ответить
Нац. меншини (буряти, якути, калмики, різні народності Кавказу) закінчуються, дійшла черга до "ісконних".

Цікаво, а в єврейському АО теж такі добробати формуються?

Євреї не такі дурні, щоб гинути за маразму ху#ла чи вже виродилися?
показать весь комментарий
03.08.2022 08:14 Ответить
КАЦАП,
- сиди, дурак, на месте - не станешь "грузом 200"!
показать весь комментарий
03.08.2022 08:16 Ответить
З кургану приїдуть - в курган і ляжуть...
""
показать весь комментарий
03.08.2022 08:18 Ответить
карочє, "ліш би нєбило вайни"...
показать весь комментарий
03.08.2022 08:36 Ответить
Перевожу дипломатичные выводы ISW на простой человеческий:
Мордор полностью владеет инициативой. Ведет атакующие действия по всей линии фронта. Проблем с боеприпасами нет, проблем с пополнением л/с нет, проблем с техникой нет, проблем с логистикой нет. Активно накапливает резервы для полномасштабного наступления осенью.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:00 Ответить
Нажаль так і є. А ми сотню снарядів та декілька штук гаубиць ніяк виклянчити не можемо.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:59 Ответить
Ну что зрадоебы, а что у вас изменилось с 24-го февраля дебилы ??)))
показать весь комментарий
03.08.2022 10:24 Ответить
 
 