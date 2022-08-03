В Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях РФ формируют добровольческие батальоны для войны в Украине, - ISW

В России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).

Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Предполагается, что, учитывая заявления и беспокойство российского Минобороны, удары украинцев из HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".

Также сообщается, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Оленовки на оккупированной Донбассе.

Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.

