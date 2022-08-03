В Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях РФ формируют добровольческие батальоны для войны в Украине, - ISW
В России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).
Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.
Предполагается, что, учитывая заявления и беспокойство российского Минобороны, удары украинцев из HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".
Также сообщается, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Оленовки на оккупированной Донбассе.
Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Иран возможно отправил первую партию беспилотников в Россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35, потенциально предполагая, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники – самолетов.
- Российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку и северо-западу от города Харькова.
- Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку от Северского.
- Вражеские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
- Российские войска постепенно наступали вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.
- Российские войска начали два штурма на севере Херсонской области и продолжают передислокацию войск на южную ось.
- Российская Федерация формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации.
- Украинское гражданское население продолжает сопротивляться российской оккупации актами гражданского неповиновения и партизанским саботажем, поскольку Кремль рассматривает долгосрочные методы контроля населения в оккупированной Украине.
- Иван! Ты куда?
- На вайну! С "хахлами" ваевать! Как-то кредит за квартиру гасить надо!
- Так ведь там убить могут!
- Херня! Убьют - за кредит платить не надо, а нет - денег заплатят - кредит погашу!
-Смело мы в бой пойдем"
Поцы:
- И мы за вами!
"Дабравольцы":
-И как один умрем"
Поцы:
- Пиз....йте сами!
(ну, це коли в цивільному пальті та тоненьких черевиках з однією гвинтівкою на відділення своїм тілом йдеш виправляти жахливі помилки та шалені фантазії кремлівських вождів).
І це вони ще не починали... А що буде, коли почнуть?
Кто мог себе представить, что после тотальной расслабухи 85-95 годов опять вернется сталинизм в худшем его варианте, с засильем гебни,пропагандой войны, с полудохлым "вождем" и обожающей этого "вождя" толпой безмозглых идиотов.
"Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью..."
Добровольчі батальйони - новосибірський, ульянівський, саратовський, курганський. Російська провінція.
Щось не чути про московський та петербурзький добробати
А так... не только фафнурики. На старый советский рашпиль, что шел на копье-рогатину, спокойно в "поварихи" давали на три месяца девчонку в геологоразведочную партию.
"Умрем в борьбе за унитазами и интернетом"
А якщо це триває півроку, то хоч як ти її не називаєш, а це вже війна (приблизно, як дурне дівчисько може заперечувати своє "интересное положение" місяць-два-три. А далі хоч як би ти це не заперечувала, а все само собою стає зрозуміло)
Не спецоперация, а вооруженный конфликт. А он может тянуться десятилетиями.
Цікаво, а в єврейському АО теж такі добробати формуються?
Євреї не такі дурні, щоб гинути за маразму ху#ла чи вже виродилися?
- сиди, дурак, на месте - не станешь "грузом 200"!
""
Мордор полностью владеет инициативой. Ведет атакующие действия по всей линии фронта. Проблем с боеприпасами нет, проблем с пополнением л/с нет, проблем с техникой нет, проблем с логистикой нет. Активно накапливает резервы для полномасштабного наступления осенью.