На Харьковском, Авдеевском, Бахмутском направлениях ВСУ нанесли врагу потери и заставили отступить, - Генштаб
На Харьковском, Авдеевском, Бахмутском направлениях украинская армия заставила вражеские войска отойти с потерями, а на Славянском направлении ВСУ обезвредили вражескую разведывательную группу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06.00 3 августа.
Так, начались сто шестьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию Республики Беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.
На Северском направлении противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной артиллерии. Ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа неприятельских средств радиоэлектронной борьбы.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.
На Харьковском направлении обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщева, Замуловка, Лебяже, Коробочкино, Базалиевка и Басово.
Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка - Дементиевка, получили отпор и отошли.
На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.
Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.
В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивается на Бахмутском направлении.
На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.
На Бахмутском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опросное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.
Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.
На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.
На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.
На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.
Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена в Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.
Для противодействия техническим средствам разведки противник развертывает средства радиоэлектронной борьбы.
На Южнобужском направлении враг в целях сковывания действий наших войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупароково, Апрельское и Белогорка. Задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.
Для уточнения положения наших войск, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку.
Продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага.
«Що втрачати, що ще можуть забрати в мене на шостий день мого персонального аду, в Пісках, в кілометрі від першої вулиці українського Донецька?
Тіла тих, хто був мені дорожчий за рідню валяються під спекою в розйобаних 152 калібром окопах.
Як я і писав раніше, 6500 снарядів на грьобане село меньше ніж за добу.
Таких діб вже шість, і в голові не укладається, як в цьому шквалі ворожого вогню залишається в живих хоч якась кількість нашої піхоти.Ні, я не скиглю.
З нашої сторони працює два міномети 82 та 120.
Інколи просинається і «чхає» в бік Донецька два стволи артилерії.Ми майже не відповідаємо. Контрбатарейний вогонь відсутній, від слова зовсім, ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні, бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку продавлюючи нашу лінію оборони.
Позавчора вона зламалась, і полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат.
Це ****** м'ясорубка, де батальйон просто своїми тілами стримує навалу.
Майже тиждень чекаємо хоч якусь підмогу, яка б вдарила по ворожій арті, нас, повторюся, безпокарно випалюють всім, чим багата російська воєнна система, сьогодні працювала авіація.
Я пишаюсь керівництвом батальйону, яке залишилось тут, з нами. Комбат з нами, всі з нами, контужені, легкі трьохсоті, перев'язавшись повертаються через пару годин на позиції, якщо можна так назвати ці бездонні вирви.Йде війна.
Але без контрбатарейної боротьби вона перетворюється на безглузду м'ясорубку, де перемелюється за день шалена кількість нашої піхоти.
Ви точно хотіли правду? Ось вона, гола правда.
Їде резерв на позицію, закривати прорив собою, а через п'ять хвилин з 15 людей цілим залишається один.Тіла лежать. Якщо легкий 300, може, повезе, заникаєшся, і пішки вийдеш, дістанешся медиків.
Везли щойно трохсотого. Він всю дорогу кричав: - Де підтримка? Де артилерія? Чому нас кинули? Чому нас ніхто не прикрив?
Я не знаю, друже, чому нас ніхто не прикрив… Він кричить, а мені соромно, що я досі цілий і неушкоджений, лише пару разів добряче глухануло.
Проблювався, просрався, вибачте, і знову в строю.
Всі резерви розйобані, воєнна техніка палає, ворог підходить та без жодних проблем займає наші позиції після чергового шквалу арти.
Прямо зараз ми втрачаємо Піски, всі людські та матеріальні наші можливості майже вичерпано.
Денис, маріупольчанин, який казав мені «ну я арестовічу вірю, ми зовсім скоро все повернемо все обратно» мертвий. Його двічі було поранено, перев'язували прям в окопі, казали йому, Денчик, іди на евакуацію, але він відповідав «хлопці, я вас не кину».
І поранений вперше, і після другого поранення він продовжував відстрілюватись.
Його тіло ми і досі не забрали. На руїнах Пісків, він лежить, розкинувши руки, і його погляд застиг. Він просить про помсту. Як я можу відмовити в його останньому проханні? Як ми всі можемо покинути Дена?
Я вірю,що все ж таки вижив Дімка. Бо він не міг померти, нещодавно тільки повернувшись зі шпиталю, тільки зробивши пропозицію своїй дівчині. Кажуть, після одного з приходів він просто зник. Засипало землею. Але, я вірю що це помилка, і він живий. Дурацька надія і сподівання.
Знаю, моя держава не любить думки вслух. Але, мені не залишили вибору серед побєдобєсія і арєстовщини. Має лунати правда, а не розмови в кухні пошепки. Звісно ж, за цей допис окремо прилетить, бо як жеш так, невже держава бреше власним громадянам?
Не здивуюсь, якщо вже сьогодні хтось скаже: «- агент Кремля Сірожа розбовкав про геніальний план переможеньки на Донецькому фронті, повісим його на Миротворець».
Я заїбався говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ***** не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують.
Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски.
Нам потрібна артилерія.
Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись.»
Вот специально для вас взял свежий комментарий прямо с мест практически:
"Достатньо написати що їх інфа не відповідає дійсності. Є незначний тактичний відступ з позицій які зрівняні з землею, але Піски контролюються нами і посилено"
На том направлении я немного владею оперативной обстановкой, но писать об этом не буду, потому что я не арестович. Этот комментарий специально для вас и одобрен к публикации.
Но да, там очень жёстко, потери есть, в основном санитарные, доехать туда днём сложно, в сутки только по Пе́скам прилетает пару тысяч снарядов. Но ребята там жосские, держатся и бьются. Никто ничего сдавать не собирается, Авдос и Пе́ски это стена со встроенной мясорубкой для русни."
Про «м'ясорубку для русні», сподіваюсь так і є, а то вчорашні сумні новини натякали що все навпаки.
"Що таке "контрнаступ на Півдні" вже усі зрозуміли...
В керівництві точно "слуги" українського народу, чи якого?
воно й правильно, але очевидно, що нам не вистачає тієї артилерії, що у нас є
Дуже тяжкий заміс. Десь тиждень тому кацапня анонсувала наступ і таки його розпочала. Кілька тисяч снарядів за день, міномети, авіація, все, що в них є, лупить по нас. У нас великі втрати. З передових позицій відійшли, там вже і позицій нема - вирви і уламки. Вчора прийшло підкріплення, тепер наша арта трохи не дає кацапам так вільно піднімати голову. Трохи легше. Стоїмо. Піски кацапи не взяли.
Кацапи ще продовжують метр за метром просуватися. Але не треба панікувати, що все здали. Утримання територій - важливий показник нашої ефективності. Але не найголовніший. Найголовніший - знищити побільше кацапів і зберегти наших. Під Пісками не дуже вдалося зберегти, полягло багато чудових хлопців, серйозних, боєздатних, таких, що не кидають позиції навіть в найлютіший момент ( Якось так.