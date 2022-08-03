РУС
Ночью россияне нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждены детский сад, церковь и линия электропередач, - Резниченко

обстріл,дніпропетровщина

Ночью оккупанты нанесли удары по двум громадам Криворожского района Днепропетровщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью российская армия наносила удары по Криворожскому району. Враг ударил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Апостоловской.

В Апостоловской без жертв и разрушений.

В Зеленодольской попали прямо по селу Большая Костромка. Там задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

обстрел (29035) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4359)
Що в Пісках?
показать весь комментарий
03.08.2022 07:51 Ответить
Мартовский кот
@Marchcat_81
·
11 год
#Авдіївка дуже важко, але наші Боги прокинулись нарешті і дали пілюлєй.
Але ж і 3,14дори не мовчать.
Перевага в арті в них нікуди не поділася.
Хлопці тримаються. На лінії Авдіївка-Піски-Мар'їнка справжнє пекло.
показать весь комментарий
03.08.2022 08:09 Ответить
В ночь на среду, 3 августа, после нескольких взрывов начался пожар на нефтебазе российских войск в оккупированной Макеевке Донецкой области. Соответсвующие видео публикуют местные Telegram-каналы
показать весь комментарий
03.08.2022 08:36 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 08:53 Ответить
 
 