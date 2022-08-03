Ночью россияне нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждены детский сад, церковь и линия электропередач, - Резниченко

Ночью оккупанты нанесли удары по двум громадам Криворожского района Днепропетровщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью российская армия наносила удары по Криворожскому району. Враг ударил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Апостоловской.

В Апостоловской без жертв и разрушений.

В Зеленодольской попали прямо по селу Большая Костромка. Там задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

