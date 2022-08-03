Ночью россияне нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждены детский сад, церковь и линия электропередач, - Резниченко
Ночью оккупанты нанесли удары по двум громадам Криворожского района Днепропетровщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ночью российская армия наносила удары по Криворожскому району. Враг ударил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Апостоловской.
В Апостоловской без жертв и разрушений.
В Зеленодольской попали прямо по селу Большая Костромка. Там задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали.
В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@Marchcat_81
·
11 год
#Авдіївка дуже важко, але наші Боги прокинулись нарешті і дали пілюлєй.
Але ж і 3,14дори не мовчать.
Перевага в арті в них нікуди не поділася.
Хлопці тримаються. На лінії Авдіївка-Піски-Мар'їнка справжнє пекло.