2 270 8

Из-за действий РФ риск техногенной ядерной катастрофы в Европе увеличивается, - Точицкий в ООН

Российская Федерация угрожает сегодня международной безопасности, прибегая к атакам на ядерные объекты, расположенные на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий на мероприятии "Ситуация с ядерной безопасностью в Украине: угрозы международной безопасности в связи с захватом ядерных объектов российской федерацией" , состоявшемся в ООН..

Мероприятие прошло в рамках конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия.

"С самого начала российской войны вооруженные силы РФ наносят неизбирательные удары по инфраструктуре Украины, включая критически важные объекты, создавая тем самым беспрецедентные ядерные угрозы для нашей страны и далеко за ее пределами", - сказал Точицкий.

По его словам, "Москва ведет себя как обезьяна с ядерной гранатой", а мировое сообщество является свидетелем того, как возникает ядерный терроризм, спонсируемый государством, у которого есть ядерное оружие – Российской Федерацией.

Украинский дипломат констатировал, что полномасштабное российское вторжение показало неспособность международных организаций дать адекватный ответ на новые вызовы и ядерные риски, связанные с войной. В частности, МАГАТЭ до сих пор не разработало план действий на случай, если атомная электростанция окажется под обстрелом.

Точицкий рассказал о "варварских нападениях" на Чернобыльскую АЭС и на крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​в Энергодаре.

"Впервые в истории гражданские ядерные объекты стали фактором тактики ведения войны", - отметил он, отметив, что РФ использует ядерные объекты в Украине как плацдарм для атак на украинские военные и гражданские объекты, а также как склады для боеприпасов. .

"Термин "угроза" стал доминирующим в процессе рассмотрения Договора о нераспространении ядерного оружия, – добавил Точицкий. – Риск большой техногенной ядерной катастрофы в Европе увеличивается".

Всем пох. Главное чтоб рост ВВП в Европе не упал с +3% до +1%
03.08.2022 08:06 Ответить
Люди стают інертними -- вже и ядерна зима не так лякає
03.08.2022 08:16 Ответить
Як говориться: ,,Если не можешь контролировать ситуацию - приспосабливайся и плыви по течению"
03.08.2022 08:23 Ответить
https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/2/249835/ https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/2/249835/


Ненавиджу москалів!
03.08.2022 08:45 Ответить
А чому не виставити всі ракети на всяк випадок, у бік расєї??Відразу перестануть лякати!Вони не вірять, що відсіч може бути, тому і лякають, погрожують!!
03.08.2022 08:58 Ответить
орки прекращают свой путь существования ... как так людоеды приносят себя вжертву
03.08.2022 09:10 Ответить
Путіну вигідно всім показати ризик використання ядерної енергетики. Хоче гнида, щоб більше була залежність від нафти та газу.
Але це йому не надто допоможе.
Є ймовірність того, що може накритися вся світова фінансова система, і тоді гори доларів та інших валют стануть - макулатурою.
03.08.2022 09:40 Ответить
 
 