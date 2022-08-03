МИД РФ: Ни один сценарий ядерного удара не имеет отношения к Украине

Российские дипломаты утверждают, что Москва не планирует применять в Украине ни один из сценариев ядерного удара.

Об этом заявил представитель делегации РФ Александр Трофимов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Трофимов подчеркнул, что российская сторона исключает все "спекуляции" по поводу того, что Москва угрожает применением ядерного оружия в Украине.

По его словам, применение ядерного оружия Россией возможно только в случае агрессии против страны с использованием оружия массового уничтожения или при использовании обычного вооружения, но когда под угрозу поставлено существование государства.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине", – заявил он.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что якобы гибридная война Запада против России "может привести к ядерному конфликту".