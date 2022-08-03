РУС
МИД РФ: Ни один сценарий ядерного удара не имеет отношения к Украине

Российские дипломаты утверждают, что Москва не планирует применять в Украине ни один из сценариев ядерного удара.

Об этом заявил представитель делегации РФ Александр Трофимов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Трофимов подчеркнул, что российская сторона исключает все "спекуляции" по поводу того, что Москва угрожает применением ядерного оружия в Украине.

По его словам, применение ядерного оружия Россией возможно только в случае агрессии против страны с использованием оружия массового уничтожения или при использовании обычного вооружения, но когда под угрозу поставлено существование государства.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковском, Авдеевском, Бахмутском направлениях ВСУ нанесли врагу потери и заставили отступить, - Генштаб

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что якобы гибридная война Запада против России "может привести к ядерному конфликту".

Топ комментарии
+48
А ще вона сказала, що полонені будуть в безпеці, що Одеса буде не обстріляна поки зернова епопея, що не убивають цивільних....що ще сказали московські болота
03.08.2022 09:05 Ответить
+40
якщо Росія сказала що ніколи не застосує ядерного оружия -треба готуватися до гіршого.
03.08.2022 09:29 Ответить
+36
Ніколи не варто вірити скаженому ,кровожадному ,рашистському псові ,Крім щирої брехні у цієї звірини не знайти правди.Історія - вказує саме на це
03.08.2022 09:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
03.08.2022 09:02 Ответить
Бєлий Ангєл?
03.08.2022 09:03 Ответить
А ще вона сказала, що полонені будуть в безпеці, що Одеса буде не обстріляна поки зернова епопея, що не убивають цивільних....що ще сказали московські болота
03.08.2022 09:05 Ответить
якщо Росія сказала що ніколи не застосує ядерного оружия -треба готуватися до гіршого.
03.08.2022 09:29 Ответить
Як приклад, в Твіторі бачу здебільшого в каZZапських твітах, якщо їх баріни, велителі сказали одне, значить буде протилежне. Але то у внутрішній їх політиці. Думаю в зовнішній не відрізняється нічим. Згадати тільки як пітухи кукарєкалі 16 лютого, що нападати не збираються... Недонація, котру потрібно відмінити.
03.08.2022 10:17 Ответить
Якщо наважиться і застосує, то отримає рівнозначний удар у відповідь
03.08.2022 20:37 Ответить
Ніколи не варто вірити скаженому ,кровожадному ,рашистському псові ,Крім щирої брехні у цієї звірини не знайти правди.Історія - вказує саме на це
03.08.2022 09:06 Ответить
касабам поверить себя обмануть...
03.08.2022 09:07 Ответить
все ясно - Украина приоритетная цель... Вопрос только в том, какой город будет первым?
03.08.2022 09:08 Ответить
лучше не думать об этом. вся пропаганда рассчитана на панику. любой человек понимает, что от ЯО удара не спасет ничто. и эти ублюдки тоже это понимают - розу ветров никто не отменял.
03.08.2022 09:12 Ответить
Сколько лет в.в.хуйлу? Что для подыхающего упыря прихватить с собой в могилу несколько миллионов человек?
03.08.2022 09:43 Ответить
не могу не согласиться насчет *****, но там же, наверное - это не точно, - есть же хоть кто то с мозгами. надеюсь.
03.08.2022 09:52 Ответить
Згадай вскукарєкі 16 лютого, що нападати не збираються. Із вскукарєкамі про незастосування ЯО думаєш буде інакше?
03.08.2022 10:28 Ответить
17.06.2022 Росія була в стані "нєнападєнія на Україну". Згідно офіційної заяви: https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/rosiya-ne-vtorgalasya-v-ukrajinu-lavrov-vsomu-svitu-pokazav-shcho-take-brehnya-99-rivnya-novini-ukrajini-amp-11869035.html
03.08.2022 12:15 Ответить
Навряд. Бо якщо вдарять ЯЗ то тоді вже Америка й світ може не стримати й почати РЕАЛЬНО допомогати Україні.... хоча усе може бути.
Скорійше за усе такі заяви роблять для того щоб підготувати світ що режим московії законсервуєтся у середині у разі поразки - буде ще одна Північна Корея.
03.08.2022 09:13 Ответить
Американці пообіцяли лупанути першими по всім касапським шахтам, якщо тільки буде загроза виходу з них ракет з ЯО. А потрапити своїми ракетами в люк шахти - для них, виявляється, не проблема, продемнстровано вже Хаймерсами. І, якщо тільки в шахті не станеться ядерного вибуху, то така шахта буде виведена з ладу на роки, ракета з неї попросту не вилетить.
03.08.2022 09:22 Ответить
Байден казав що якщо від рук Росії погибне хоч один американець то відплата буде жорсткою , і що ? Першого американця вони застрелили в очереді за молочкою на вулиці , і яка була відплата ? Ніякої !
03.08.2022 09:33 Ответить
Відповідь є. Хаймарси працюють добре, ракети 300км дальність вже у дорозі. Ви або сліпа Олена , або провокатор.
03.08.2022 11:15 Ответить
Ви якусь нісенітицю написали, сер ...
Не можна лупанути одразу, коли кришка відкриється. Це буде, може, хвилин через 15, по шахті. Вже пустій.
03.08.2022 11:40 Ответить
А я бы не стал за Штаты и Европу расписываться . Тебе меморандумов и договоров недостаточно
03.08.2022 09:45 Ответить
Не опирайся на воду, не верь русскому.
03.08.2022 09:11 Ответить
русскому, россиянину = рашисту = москалю = касабу = ординцу = мокшанцу = мордорцу
03.08.2022 09:41 Ответить
Один хуú, только в профиль
03.08.2022 10:31 Ответить
4 марта 2014
"Мы не рассматриваем вариант присоединения Крыма"
03.08.2022 09:12 Ответить
Какого хрена делают фашисты ********** на ЗАЭС, ядерные террористы.
03.08.2022 09:14 Ответить
Радиактивный пепел накрыл Сибирь...пожары уже никто не тушит...денег нет..но держатся...
03.08.2022 09:14 Ответить
хтось казав що навчання орків на кордоні не загрожує, мразоті вірити не можна
03.08.2022 09:15 Ответить
03.08.2022 09:15 Ответить
Понятно, т.е. самолеты уже на взлете и бомбы уже подвешены. Осталось ждать только команды.
03.08.2022 09:18 Ответить
Пишуть, що ядерні заряди відслідковують по слабкій радіоактивності. Наче є така можливість.
Тому нє, з складів ще не вивезли.
03.08.2022 11:43 Ответить
Если заклеивать Скотчем дырки на МКС то это точна СкреПоноZия встала с кален... анаЛоговнет...
03.08.2022 09:23 Ответить
Москва не планує застосовувати в Україні жоден зі сценаріїв ядерного удару.)) Джерело:
А якщо й планує , то що ?? Чи нам не пох . ! Заспокоїли мля . .
Ядерною зброєю можна залякати тих у кого в країні немає війни , а в кого вона вже йде , тих не злякаєш .
Бо від якого виду зброї загинути - принципової різниці немає .
03.08.2022 09:26 Ответить
Один ядерный удар Украина выдержала...26 апреля 1986 года...если кто забыл...
03.08.2022 09:26 Ответить
Так,але скільки людей померло від радіації
03.08.2022 10:06 Ответить
А ми вже протигази купили і захисні костюми жовті.
03.08.2022 09:27 Ответить
Чесно ? Чи стьоб ?
03.08.2022 11:44 Ответить
россеянцы не лгут - пока не открывают рот.....
03.08.2022 09:29 Ответить
Фишка в том..что на СкреПоноZii нет никакого ядреного оружия...
Все давно продано в США за ножки Буша...
03.08.2022 09:31 Ответить
Не придумуйте ...
03.08.2022 11:46 Ответить
Свинособакам верить себя не уважать.
03.08.2022 09:39 Ответить
Чесно кажучи, мені було б спокійніше, якби ці тварі голосно погрожували ядеркою
03.08.2022 09:41 Ответить
Так это обтикаемая формулеровка "загрозу поставлено існування держави", тем более в понимании кацапов, при которой, уже сейчас, они могут использовать яо.
03.08.2022 09:52 Ответить
застосування ядерної зброї Росією можливо тільки в разі агресії проти країни з використанням зброї масового знищення, або при використанні звичайного озброєння, але коли під загрозу поставлено існування держави. Джерело:
так наша перемога за їх словами може призвести до розпаду раші. З іншої сторони будь-який пуск ракет із ядерною начинкою не дає гарантії, що вони полетять виключно в сторону України. Як виявляється - крилаті ракети можуть змінювати курс. Тобто під загрозою бомбардування ядерною зброєю є країни НАТО. Пуски балістичних міжконтинентальних теж непрогнозовані - можуть і на штати, і на Канаду, і на Європу, якщо із Сибіру. Світ просто змушений буде наносити превентивний удар по раші.
03.08.2022 09:57 Ответить
, вибачте, Ви якусь єрунду написали. ******* ракети це доволі точна техніка. Куди-попало може полетіти лише у разі виходу з строю. Але це ж одиниці.
03.08.2022 11:49 Ответить
Раз русские заговорили о невозможности ядерного удара по Украине, то в Кремле всерьёз обсуждают нанесение ядерного удара тактическим ядерным оружием по Украине.
Русских надо воспринимать ровно наоборот тому, что говорят.
03.08.2022 10:03 Ответить
Те же мысли. Других рычагов у них больше нет. А все эти гаранты и организации бурно отреагируют в сми и отползут в сторонку наблюдать. Кучму - расстрелять.
03.08.2022 10:10 Ответить
на превеликий жаль але теж так здається. вони нічого вже не можуть на полі бою, тільки ракетами фігачити здалеку. а ***** плювати скільки людей із собою в могилу унести, хоч всю планету.
03.08.2022 10:30 Ответить
"Страна-наоборот" (с)
03.08.2022 10:33 Ответить
Вони не збираються застосовувати,але "злі нацики на хаймарсі" гакнуть випадково ЗАЕС після того як росії наваляютт на всіх фронтах. Думаю,буде так.
03.08.2022 10:04 Ответить
да уж. такие обещания напрягают
03.08.2022 10:05 Ответить
На парашке нет мид там только ******** ватное болото уремлевского ********!
03.08.2022 10:13 Ответить
Це повна херня. Небезпечна.
Віри ні на грош.
На напрямку де у них буде просер - або ******* тактичним зарядом. Або - ЗАЕС....
03.08.2022 10:38 Ответить
Покоління Шарікових. Генетичний, моральний та просто мусор.
03.08.2022 10:40 Ответить
На болотах заговорили про ядерний суїцид?
03.08.2022 10:43 Ответить
Проклятые кремлевские фашисты.
03.08.2022 10:45 Ответить
А кто говорил, что в случае сопротивления при захвате Крыма
возможно применение ЯО ?
03.08.2022 10:55 Ответить
«В России никто и ни от чего не отказывается, никто своим мнением не дорожит и думает только, как угодить царю и получить за то какую-нибудь награду. Пока наши государственные люди будут так действовать, не быть добру: в этом-то и заключается корень неустройства в России.» А. Левшин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Иностранные дипломаты заботятся прежде всего о том, чтобы понравился в своем отечестве, наши - чтобы понравиться заграницей.» Д. Григорович © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
03.08.2022 11:10 Ответить
Раз , так говорят , значит будут применять , в ближайшее время . Нужно готовиться , кооперируйтесь и оборудуйте убежища , еда ( туна , сухари , чай , сахар ) все должно быть в металлических ящиках . что бы три дня никуда не ходить, в идеале пару недель . Фильтра на вентиляцию , обычный синтепон подойдет . Помните радиацию распространяет пыль . Вода , чем больше тем лучше , тоже в металле желательно , можно в стекле , но сверху желательно металл . Йод , сразу после взрыва немедленно выпить , две три капли на стакан . А дальше пить каждый день . Дозиметр , и проверить что работает , можно на граните , красном . Противогазы , ну хотя бы пару штук . Радиоприемник , желательно ламповый , Toki-voki ( держать в металлическом ящике , достать после взрыва ) , шанцевый инструмент , повербанки , в идеале генератор не большой . Медикаменты , бинты .....т.д. . Помните , сильная радиация , сопровождается запахом озона . Если есть оборудованный подвал , и не будете в эпицентре , то выживите . Главное , чтобы это все не пригодилось , перечисленное выше .
03.08.2022 11:13 Ответить
Вижити то може й виживите, але як далі жити будете? Коли павербанк розрядиться і горючка до генератора закінчиться?
03.08.2022 13:45 Ответить
їм вірити, себе не поважати
03.08.2022 11:20 Ответить
Я думаю , ударят по Львову и Киеву . Может быть по Одессе , но это мало вероятно . Им нужен порт . По Харькову и Днепру точно бить не будут , как и по Черкассам и Чернигову . И еще один из предвестников удара , это северо-восточный ветер .
03.08.2022 11:33 Ответить
Як і будуть бити,то по містах ближче до заходу,не забувайте,що у багатьох регіонах у них був і є бізнес,і вони його нищити не хочуть,і землі подорожні,вони ж розраховують на наше зерно,сало,робочі руки,це все хотять захопити,кацапи ж в полі працювати не хочуть.
03.08.2022 11:44 Ответить
потім будуть верещати що повернення криму Україні це загроза існуванню параші
03.08.2022 13:20 Ответить
Б...дь, готуємось...
03.08.2022 13:37 Ответить
 
 