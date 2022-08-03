МИД РФ: Ни один сценарий ядерного удара не имеет отношения к Украине
Российские дипломаты утверждают, что Москва не планирует применять в Украине ни один из сценариев ядерного удара.
Об этом заявил представитель делегации РФ Александр Трофимов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Трофимов подчеркнул, что российская сторона исключает все "спекуляции" по поводу того, что Москва угрожает применением ядерного оружия в Украине.
По его словам, применение ядерного оружия Россией возможно только в случае агрессии против страны с использованием оружия массового уничтожения или при использовании обычного вооружения, но когда под угрозу поставлено существование государства.
"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине", – заявил он.
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что якобы гибридная война Запада против России "может привести к ядерному конфликту".
Скорійше за усе такі заяви роблять для того щоб підготувати світ що режим московії законсервуєтся у середині у разі поразки - буде ще одна Північна Корея.
Не можна лупанути одразу, коли кришка відкриється. Це буде, може, хвилин через 15, по шахті. Вже пустій.
русскому, россиянину = рашисту = москалю = касабу = ординцу = мокшанцу = мордорцу
"Мы не рассматриваем вариант присоединения Крыма"
Тому нє, з складів ще не вивезли.
А якщо й планує , то що ?? Чи нам не пох . ! Заспокоїли мля . .
Ядерною зброєю можна залякати тих у кого в країні немає війни , а в кого вона вже йде , тих не злякаєш .
Бо від якого виду зброї загинути - принципової різниці немає .
Все давно продано в США за ножки Буша...
так наша перемога за їх словами може призвести до розпаду раші. З іншої сторони будь-який пуск ракет із ядерною начинкою не дає гарантії, що вони полетять виключно в сторону України. Як виявляється - крилаті ракети можуть змінювати курс. Тобто під загрозою бомбардування ядерною зброєю є країни НАТО. Пуски балістичних міжконтинентальних теж непрогнозовані - можуть і на штати, і на Канаду, і на Європу, якщо із Сибіру. Світ просто змушений буде наносити превентивний удар по раші.
Русских надо воспринимать ровно наоборот тому, что говорят.
Віри ні на грош.
На напрямку де у них буде просер - або ******* тактичним зарядом. Або - ЗАЕС....
возможно применение ЯО ?
«Иностранные дипломаты заботятся прежде всего о том, чтобы понравился в своем отечестве, наши - чтобы понравиться заграницей.» Д. Григорович © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.