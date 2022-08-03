РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Война
16 919 200

Данилов - мужчинам, которые бегут за границу: Не прячьтесь за женскими юбками

данілов

Если мужчина не может держать оружие в руках, есть другие способы помогать стране во время войны. Но бежать за границу ни в коем случае не нужно.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "24 каналу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие - помогайте другим способом. Находите любые возможности", - заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что несправедливо, когда одни мужчины защищают Украину, а другие - бегут из нее. В то же время, по его словам, другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все быстро станет на свои места. И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте – так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", – добавил чиновник.

Также читайте: Шредер после встречи с Путиным: Кремль хочет переговоров

Данилов Алексей (1066) мужчины (138) мобилизация (2880)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
Це він до слуг які втекли?
показать весь комментарий
03.08.2022 09:38 Ответить
+43
Дійсно, можливо і до слуг, а можливо і до своїх синочків яких вивіз за кордон.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:41 Ответить
+39
показать весь комментарий
03.08.2022 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
да причем тут слуги, каждый кто имеет связи или бабки откосили, и это было как при зелепупе как и при порохе..... ничего не меняется только лица
показать весь комментарий
03.08.2022 11:07 Ответить
да кацапские троли как ты тоже не меняются - в спам животное
показать весь комментарий
03.08.2022 11:12 Ответить
Данілрв то де сам воював? Який в нього бойовий досвід. Балаболити багато хтомвміє. ВюА за жінками ніхто не ховається, але всі воювати не будуть і навіть рити окопи не будуть. Навіщо цей совєтський абсурд ввели, з виїздом закордон? Так москалі не переможуться.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:43 Ответить
Мій приклад, приїхав я в Україну, пішов по військоматах, мені делікатно кажуть до побачення, правий сектор теж мене післав, там взагалі якийсь неадекват попався, і тероборона каже до побачення, всюда ми б з задоволенням вас взяли але закон каже до 60!!!!, Далі все що міг роздав, роботи для мене нема, що робити, вірно повертаюсь за кордон!!! Я хоч звідки щось можу переслати, а вдома робіт для нас не має!!!!
показать весь комментарий
03.08.2022 10:46 Ответить
зачем ты пишешь это бред
показать весь комментарий
03.08.2022 11:07 Ответить
А що ти тут патякаєш. Скажи українською бо дуже схоже що ти окупант
показать весь комментарий
03.08.2022 12:07 Ответить
Люто плюсую.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:31 Ответить
Ті,хто йшли в перші дні війни - всі в армії.
З досвідом - на фронт,решту навчають.
Робота є і в Україні,правда меньше зп.
Ми все подолаємо,без єдиного сумніву,бо наш народ непереможний та згуртований.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:27 Ответить
Дійсно, якщо всі кого не взяли до ЗСУ поїдуть за кордон, то хто ж буде працювати за ті копійки що зараз модно пропонувати замість зарплатні?
показать весь комментарий
03.08.2022 10:54 Ответить
І це головна причина заборони виїзду. А всякі ці заклики про патріотизм- це для лохів зелених. Рабів загнали в стоцло
показать весь комментарий
03.08.2022 11:18 Ответить
Данілов! Не треба напускати туману. Потрібно вирішувати питання з виходом у рейс українських моряків та виїзду заробітчан за кордон.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:56 Ответить
Як відкосити від мобілізації? Оголосити себе гастербайтером!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:03 Ответить
нет падлы зеленые - будем влезать в долги и работать за 300 долларов если еще возьмут куда то
показать весь комментарий
03.08.2022 11:08 Ответить
300 доларів,це більше 12000 тисяч грн.Тут хочуть.щоб за 6500 працювали.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:11 Ответить
Іди тварюка в армію. Там зп від 30 тис. А на фронті від 100 тис. Невже ти миючи панські туалети заробиш у польщі більше 3000 євро?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:17 Ответить
Це ти тварюко користуючитсь російськими байками розповідаєш що Українці за кордоном лише панські туалети миють. Тобі кацап навіть панський туалет за кордоном мити не довірять.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:37 Ответить
Виродок, я об'їздив всю Європу, і бачив на власні очі чим дійсно займаються ці українські "хазяєва жизні", які на заробітках. Спойлер: вся нікчемна і низькокваліфікована робота за мінімум грошей, яку не хочуть робити місцеві.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:09 Ответить
Курво кацапське,ось ти і спалився на "панських туалетах"
показать весь комментарий
03.08.2022 12:54 Ответить
Виродок, чого це у тебе так срака підгоріла? Бо сказав правду?!
показать весь комментарий
03.08.2022 13:17 Ответить
Які ще туалети. От з того, що мені пропонували за останній місяць в Польщі - робота на заводі Dell, збиральник велосипедів, комплектувальник на виробництві кондиціонерів. Цілком пристойна робота за нормальні гроші. Тільки от я невиїздний за кордон, а в ЗСУ/тероборону мене не хочуть брати - якась патова ситуація. Якщо я не потрібний армії - випустіть мене за кордон на роботу, я всерівно буду кожен місяць пересилати родині сюди чималі гроші і таким чином підтримувати економіку.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:08 Ответить
Розказую лайфхак, як швидко потрапити у ЗСУ. Їдеш у прикордонне селище, наприклад Ділове, ідеш по дорозі вздовж колючки держкордону. В якийсь момент тебе затримують прикордонники за статтею адмін кодексу "намір перетнути держ кордон" +ухилення від мобілізації. Потім везуть у суд і рахівський військомат, і за декілька днів ти у військах. Ціна питання 3500 які потрібно буде сплати за адмін правопорушення.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:15 Ответить
А у війську потрібні такі солдати? Тобто у військоматі тебе не беруть, хоч має бажання і руки- ноги. А якщо хочеш втекти і не мотивований, то тоді тебе візьмуть... От тому ми не виграєм цю війну, бо пів армії воює і хоче воювати, а половину там тримають силою...
показать весь комментарий
03.08.2022 15:13 Ответить
До війни я заробляв $6-10К на місяць не виходячі з дому.
Теоретично, можу і зараз, але тільки теоретично.
Бо вже 5 місяців не бачив родину, живу десь в якомусь чужому сараї у довбаній євакуації та кожно ранку прокидаюся з думкою чи пам'ятають мене ще мої діти, та чи не знайшла дружина собі нового чоловіка.
Потім встаю, пару годин намагаюся якось працювати, але ці думки доводять до ручки, то ж о другої дня іду наливаю перший бокал пива чи перші 50 грам і вся робота котиться козі у тріщіну, починаются іграшки, кіно та новини, щоб якось відволіктися.
Ось ***** мені це все? Чому я не можу жити разом з родиною нормальне життя у Польщі, нормально працювати та не псувати здоров'я?
Я все одно буду заводити валюту через український банк і платити тут податки, але цих податків буде в рази більше, та на допомогу армії я зможу витрачати теж більше, ніж зараз.
Одразу кажу - воювати не піду, не той вік, не те здоров'я, і головне - відсутність мотивації, після війни 100% буду звідси валити.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:39 Ответить
говорят что этот дуб вывез своих байстрюков и внуков за границу... а сам говорит что и как должны делать.......с*ка
показать весь комментарий
03.08.2022 10:57 Ответить
У нас столько морячков появилось.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:59 Ответить
В Україні ще до того було багато моряків. В одному тільки ЧМП було 25 тис.плавскладу. А ще Маріуполь і Ізмаїл. Потім коли все розвалилося то по документах було 200 тис, всі працювали на закордонних судновласників
показать весь комментарий
03.08.2022 11:25 Ответить
Может и правда отпустить всех, а при возвращении паспорт украинский забрать. Разве можно рассчитывать на то что дети внуки депутатов, пойдут защищать или призываться? Но больше половины населения выбрало эту власть по своему менталитету.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:00 Ответить
не ***** кацап ты возле кормушки устроился - а люди в кабалу долговую влезают на многие годы
показать весь комментарий
03.08.2022 11:09 Ответить
43% це не 51%
показать весь комментарий
03.08.2022 12:08 Ответить
Дівчата,подивіться уважно під спідниці, може у вас там мужик ховається!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:01 Ответить
Поясніть будь ласка жінці або матері умовного тракториста Миколи з Черкащини, до якого приїхали з воєнкомату додому і мобілізували його в армію. чому він має воювати, в той же час інші чоловіки його віку отримають виїзд закордон і будуть гуляти з сім'ями краковом чи прагою???? У нас що два сорти людей у країні - одні мають гинути і калічитися, а інші - пересиджувати війну закордоном?!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:01 Ответить
Микола хоче за кордон чи залишитися в Україні, тільки б його не закликали?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:09 Ответить
Поясніть будь ласка, яка армія потрібна Україні, 2 млн., 3 млн., якщо кацапи якимось чином концентруються, и створюють перевагу то там то сям?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:09 Ответить
вони не можуть відповісти, у кожному такому є кацапське коріння, це українцям є що втрачати, тому вони захищають і на фронті, і в тилу.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:16 Ответить
Ти дебіл, чому я маю служити без альтернативи відмовитися від служби, а інші отримають змогу зєпатися від мобілізації?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:19 Ответить
я вже відповів для таких дебілів як ти чому
показать весь комментарий
03.08.2022 11:34 Ответить
Іди нахер, рашистський довпойоп
показать весь комментарий
03.08.2022 12:09 Ответить
не коси под дурочка бот сейчас с мобилизацией проблем нет есть с бронетехникой и тяжелым вооружением - если президент и его зеленая шобла не могут обеспечить солдат защитой тогда пусть вместе с ним идут в окопы
показать весь комментарий
03.08.2022 11:17 Ответить
Славку є такий анекдот як єврей говорить про руських( українців)--Що руському(українцю) воєвать, взял автомат і пашьол, а нам єврєям єщьо віжіть нада
показать весь комментарий
03.08.2022 12:13 Ответить
А чому кварталівці і інші гуляють за кордоном? У нас що два сорти людей? Війну не м'ясом потрібно вигравати як совки.А технікою,я це з 2014 року кажу.Має бути виключно професійно добровільна армія,а не брати селян до війська,мотивуючи це патріотизмом.Хоча насправді це тому,що в нас техніки недостатньо і дуже багато всюди дір.Всі діри хочуть людьми закрити.Причому людьми бідними.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:27 Ответить
так, у нас два сорти людей:
1) слуги - яким можна все;
2) всі інші - яким виключно борги і обов язки.

я відповів на твоє запитання?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
Це пояснити дуже легко. Ті хто глуяють Краковом чи Прагою награбували бабла з бюджету України, зробили собі липові документи відкосивши від мобілізації або заплатили прикордонникам тому й гуляють. А Микола з Черкащини має броню від мінагрополітики тому працює на тракторі і зараз.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:43 Ответить
Дивися, я ходив з початку війни декілька раз в військомат - без військового досвіду та з-за певних проблем зі здоров'ям мене не мобілізовують. При цьому, військомат не хоче мене виключити з військового обліку, щоб я міг виїхати попрацювати в тій же Польщі. В результаті, я просто за майже мінімалку сиджу тут в купі боргів. Аналогічна ситуація в дуже багатьох українців. Не може вся країна бути в армії. Одного військового, десь повинно утримувати більше десятка цивільних.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:17 Ответить
рЄзніков не хоче розповісти чим воювати? Фронт сипеться від нестачі озброєння
І чому з лютого так і не задіяно жодне виробництво з виробництва хоча б патронів..
показать весь комментарий
03.08.2022 11:04 Ответить
В таке вирбництво вже би прилетів "Калібр." Якщо і налагоджувати виробництво ***********, то за межами України, поки війна йде у нас сенсу не має це робити.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:34 Ответить
А підземні заводи в горах не можливо запустити чи в колишніх сховищах атомного боєзапасу СССР. Такі сховища розраховані на витримку ударів мегатонних бомб. Було б бажання.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:16 Ответить
Короче, меня этот треп про юбки ****** вместе ***** с Даниловым. Работы ***** нет, в армии ***** не нужен. Сидишь как дебил на жопе ровно. За какими ***** юбками. Жена сидит в Германии, в Украину я ее не пускаю не виделись с марта. В Чехии мне предложили работу, хорошую и интересную, но *****, я вынужден сидеть в Украине и слушать эту херню про юбки.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:10 Ответить
У мене є хороша робота в Україні віддалено на Америку зп від 1500 долл. чому я маю служити, а ти зєбешся від мобілізації?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:22 Ответить
Бо тобі є що тут захищати? І ти повернешся з війни до своєї "хорошої" роботи. А тим, кому ця країна крім злиднів і заборон нічого не дала, захищати тебе і твою хорошу роботу не мають бажання
показать весь комментарий
03.08.2022 12:09 Ответить
Мене якраз тут ніхера не держить. Я взяв свій ноутбук, і зєбався в любу країну світу де є світло і інтернет, і хоч якась цивілізація у вигляді банкомата. Бо я ніяким чином не залежу від країни в якій живу. Чому я маю служити, а ти в цей час зєбешся з країни? До речі в ЗСУ зарплати від 30 тис.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:15 Ответить
А твої батьки де проживають чи поховані в ноутбуці чи банкоматі перекотиполе
показать весь комментарий
03.08.2022 12:19 Ответить
Ти дебіл. читай комент.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:04 Ответить
Куди ти втечеш? Кордони закриті? Чи ти друг данилова і зелених гнид? В тебе є робота і перспектива. В мільйонів цього немає. Ця держава виродила за 30 років зеленського. Яка мотивація його і тебе захищати?
І скільки мільйонів потрібно в нас мобілізувати? І скільки потрібно мільярдів доларів, щоб їх утримувати? І хто за це буде платити?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:38 Ответить
Моя робота зараз ЗСУ. Перспективи тут для мене ніякої, а на граждані - пройобана назавжди спеціальність, якщо ця ****** війна не закінчиться у найближчі рік-два.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:03 Ответить
Тобто ти айтішнік, я правильно зрозумів? Якщо так, то тобі, звісно, легше щнайти роботу. Вона у тебе буде постійно. А що робити звичайним людям, яким не світить ніколи опанувати програмування??? Що ти їм запропопнуєш, запліченко-ноутбученко? Де їм заращ роботу шукати???
показать весь комментарий
03.08.2022 12:51 Ответить
А чому я маю служити в армії, поки ви **** зєбетеся з країни? Ідіть служити, буде вам зп 30-50 тис мінімум.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:01 Ответить
Респект тобі, що служиш. Але дай конкретну відповідь. Скільки чоловік має йти служити, хто їх буде утримувати і платити їм ці 40-100 тисяч і з чого, з яких доходів? Економіка мертва. І що робити решті чоловіків, яких не взяли в армію і на 99%не візьмуть, бо хоч вони і частково придатні, але хватає і повністю здорових і немає можливості державі їх тримати на службі?
Вже по областям скорочують на 30% бюджетників з 1 вересня. Вчителів, всяких нянічок, санітарок і бухгалтерів. Держава не може їм платити навіть мінімальну зарплату.
Ти ж вродє не дурний, раз осилив програмування. Може осилиш ще основи макроекономіки?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:19 Ответить
Кожен громадянин сам повинен вирішувати коли брати в руки зброю і тільки так. Примусово мобілізований це поганий солдат.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:38 Ответить
Це поки гроші дають ЄС та США.
Але це не буде вічно та і ці кошти прийдеться повертати.
Люди правильно запитують: хто оплачуватиме ці зарплати, якщо економіка знаходиться майже в мертвому стані?
показать весь комментарий
03.08.2022 15:11 Ответить
Так сидить більшість дома і НІЧОГО не може зробити: ані в армію піти ("ми вам зателефонуємо"), ані гроші заробити закордоном. Що їм робити, поки ти пишеш тут коменти з матюками і закликаєщ їх йти до ЗСУ? Кажуть же ж тобі: НЕ=БЕ-РУ-ТЬ. Чому їх, поки їхні послуги не потрібні, держава не забезпечила роботою??? А якщо не може, то чому не дає мождивість самим її отримати закордоном??? Ти їхніх дітей ьудеш годувати зі своїх 30-50 тис мінімум???
показать весь комментарий
03.08.2022 17:05 Ответить
Людина написала - в армії ***уй не нужон. Можливо і ходив в військомат, а його, як багатьох інших, відправили додому.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:19 Ответить
Читай-те внимательно мой комментарий. Або зєбуйте з діалогу)))
показать весь комментарий
04.08.2022 16:46 Ответить
А в чому проблема розробити нормальні правила, зокрема для тих, хто працює за кордоном? Офіційне працевлаштування, сплата військового збору у визначеному розмірі (1,5%, 3%, 5%) і зобов'язання відмічатися на кордоні раз на кілька місяців. Якась застава при виїзді, а у разі не дотримання правил - арешт майна в Україні і штраф при поверненні. Можна укласти двосторонні угоди з іншими країнами для того, щоб контролювати таких заробітчан. І люди працювати зможуть, і в бюджет буде копійка йти.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:13 Ответить
пусть всем кого не выпускают выдают беспроцентые кредиты на жратву и комуналкц
показать весь комментарий
03.08.2022 11:19 Ответить
Яке майно може бути у мешканця Салтовки чи Маріуполя?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:25 Ответить
Більшість з цього працювати не буде. Двосторонні договори треба буде з десятками країн підписувати. Це не реально. Військовий збір з офіційної зарплати? Та всі влаштуються на мінімалку... Або взагалі по чорному будуть робити.
Більш реальні застава. Грошова чи майно. І фіксована сума оплати на ВСУ за кожен місяць. Хоча це не дуже чесно. Бо зарплата в Польщі і Німеччині досить різні. Але на перших порах хай би було так, ніж те, що зараз. А зараз конченетзелене болото
показать весь комментарий
03.08.2022 11:25 Ответить
Ніхто не влаштується. За кордоном нажаль не такий рівень корупції як в Україні. Там поліцаї та чиновники дорожать своєю роботою. І сусід на сусіда стукає у фіскальні служби. А в Білорусі чи в РФії влада сама обдере тебе як липку
показать весь комментарий
03.08.2022 12:23 Ответить
😁😁😁шановний, не хочу тебе розстрілювати, але я 2 роки працював у Польщі неофіційно. І на фірмі з 30-40 чоловік від сили декілька тимчасово були оформлені, поки робили собі якісь документи. В Німеччині на будовах наші так само роками працюють. Не ідеалізуйте захід.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:22 Ответить
Розстроювати*
показать весь комментарий
03.08.2022 13:23 Ответить
Роз'яснить, будь ласка, процедуру арешту мого майна у Сєвєродонецьку.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:41 Ответить
От у вінниці робота є : охорона 5000 на місяць,вантажник 400 грн день,тягати мішки.є ще невї..б.й.,,барлінек" 11000.місяць.будівництво,мінімалка.або як пес сиди і я.. поліруй.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:18 Ответить
на сайте по работе - одно предложение требуются - и 10-ть ищу работу по той же специальности
показать весь комментарий
03.08.2022 11:21 Ответить
У ЗСУ зарплати від 30 тис грн в тилу. Ті самі охоронці мостів, тунелей і тд.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:23 Ответить
сомневаюсь
показать весь комментарий
03.08.2022 11:24 Ответить
А я не сумніваюсь. Я знаю. Таку зп отримують 18 річні сцикуни строковики. На фронті зп десь 120 тис
показать весь комментарий
03.08.2022 11:27 Ответить
Так в армії ж не 5 мільйонів людей і стільки не потрібно.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:32 Ответить
Просто цікаво, а в нього самого - діти призовного віку. Вони - де?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:28 Ответить
А почему он боится, что все сразу уедут за границу и ни кто не захочет защищать Украину? Может есть причина и что то не так а "зеленом королевстве"? Своих отпрысков вывез после 24.02.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:30 Ответить
А чому одні мають гнити в окопах на фронті, а інші пити каву у відні за гроші австрійських платників податків?. Якщо мобілізація то для всіх, а не тільки для обраних.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:06 Ответить
Хоча російські війська стоять неподалік кордону з Україною, їх все ще недостатньо для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення, переконаний секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. 30 грудня 2021, 08:20 Так може тепер пане Данилов пояснить чому зруйновано і захоплено 20 відсотків України? Наразі всі мають робити свою роботу щоб перемогти - одні воювати, а другі в тилу чи за кордоном заробляти гроші і підтримувати Армію. Ніхто не ховається ні за кого, но в України немає стільки зброї щоб задіяти всіх 10 мільонів чоловіків. А хто буде возити зерно? Чи в нас є жінки далекобійниці? А хто буде гасити пожежі та відновлювати інфраструктуру, хто буде будувати та розчищати завали?
Ви пане Данилов сховалися за ширмою єдиного марафону і гаслом не на часі, а мільони сімей стоять перед вибором де брати гроші на життя та на дітей чи комуналку. Ваша неспроможність вирішувати складні питання збагачує шахраїв які пачками вивозять призовників за кордон...
показать весь комментарий
03.08.2022 11:30 Ответить
Когда эта говорящая голова с прической януковича была мером Луганска моя мать получала пособие одинокой матери 5 грн с копейками. На эти деньги можно было купить примерно 10 буханок хлеба. Будет несправедливо если я буду платить налоги в другой стране и не отдам долг стране за счастливое, обеспеченное детство
показать весь комментарий
03.08.2022 11:35 Ответить
18с49еd2 +++!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:46 Ответить
Це Данилов про себе, про Боневтіка, єлдаків, татарових, "95 квартал" і всю "зелену" свору, чи можливо хто з них воював?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:51 Ответить
А де зараз синочки цого сміливого чоловічка, який сидить в теплому кабінеті? Питання риторичне.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:18 Ответить
... а ви, жінки, розставте ширше ноги, щоб чоловікам ніде було сховатися. Дайош хлєшмоб!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:26 Ответить
Потрібно було думати про армію раніше ,скоти.
Зараз люди гинуть із-за вас( Зеленський, Єрмак, Данілов, міністри, їх помічники з ЗП по 300 000 грн. , депутати , і т.д.)
Всі ви (високі чиновники маю на увазі) повинні сволочі в першу чергу бути на фронті і помирати , тоді я вам повірю.
Якщо не берете в армію то випускайте , нехай люди заробляють гроші.
А не сидять в мішку і слухають вашу дебільну пропаганду.
Ви сцикуни боїтесь за себе в першу чергу, того і тримаєте людей на прив"язі, щоб захистили ваші жирні , продажні і м"які жопи.
Де цікаво ваші діти зараз? Родичі?
Думаю питання риторичне.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
пусть зеле расскажет что надо не отмазываться от армии
показать весь комментарий
03.08.2022 12:35 Ответить
брєд, ми що срср чи північна корея? чому одні можуть давати концерти в Німеччині, а інші по пів року дітей не можуть провідати?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:35 Ответить
Данилов!!Интересно, а где твои дети и внуки?? На войне или в США???
показать весь комментарий
03.08.2022 13:25 Ответить
на перднем крае подступах к родине на линии ЗЕможено унтер охфицері на конях с *******..усища..мушкеті....дуєли юнкера и хруст французких булок))
показать весь комментарий
03.08.2022 13:32 Ответить
не краши батон на братву
показать весь комментарий
03.08.2022 13:30 Ответить
Это студенты ветеринарного техникума.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:14 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

показать весь комментарий
03.08.2022 13:46 Ответить
Коли обирали призидентом Зе , та на сцені стояв Лисий, у якого на светрі було написано « Мені пох&й» , ви дупою думали? Ну тепер їжте . Поражали? Вам пояснити нічого не можно було. Мої ,голосувашиє за нього знайомі ,зараз ( чоловік , жінка та діти) в Великой Британії . Я його не обирала та я й виїхати не можу та не маю совісті на це
показать весь комментарий
04.08.2022 00:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 