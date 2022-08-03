Данилов - мужчинам, которые бегут за границу: Не прячьтесь за женскими юбками

Если мужчина не может держать оружие в руках, есть другие способы помогать стране во время войны. Но бежать за границу ни в коем случае не нужно.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "24 каналу".

"Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие - помогайте другим способом. Находите любые возможности", - заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что несправедливо, когда одни мужчины защищают Украину, а другие - бегут из нее. В то же время, по его словам, другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все быстро станет на свои места. И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте – так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", – добавил чиновник.

