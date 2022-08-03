Данилов - мужчинам, которые бегут за границу: Не прячьтесь за женскими юбками
Если мужчина не может держать оружие в руках, есть другие способы помогать стране во время войны. Но бежать за границу ни в коем случае не нужно.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "24 каналу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие - помогайте другим способом. Находите любые возможности", - заявил секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что несправедливо, когда одни мужчины защищают Украину, а другие - бегут из нее. В то же время, по его словам, другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.
"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все быстро станет на свои места. И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте – так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", – добавил чиновник.
З досвідом - на фронт,решту навчають.
Робота є і в Україні,правда меньше зп.
Ми все подолаємо,без єдиного сумніву,бо наш народ непереможний та згуртований.
Теоретично, можу і зараз, але тільки теоретично.
Бо вже 5 місяців не бачив родину, живу десь в якомусь чужому сараї у довбаній євакуації та кожно ранку прокидаюся з думкою чи пам'ятають мене ще мої діти, та чи не знайшла дружина собі нового чоловіка.
Потім встаю, пару годин намагаюся якось працювати, але ці думки доводять до ручки, то ж о другої дня іду наливаю перший бокал пива чи перші 50 грам і вся робота котиться козі у тріщіну, починаются іграшки, кіно та новини, щоб якось відволіктися.
Ось ***** мені це все? Чому я не можу жити разом з родиною нормальне життя у Польщі, нормально працювати та не псувати здоров'я?
Я все одно буду заводити валюту через український банк і платити тут податки, але цих податків буде в рази більше, та на допомогу армії я зможу витрачати теж більше, ніж зараз.
Одразу кажу - воювати не піду, не той вік, не те здоров'я, і головне - відсутність мотивації, після війни 100% буду звідси валити.
1) слуги - яким можна все;
2) всі інші - яким виключно борги і обов язки.
я відповів на твоє запитання?
І чому з лютого так і не задіяно жодне виробництво з виробництва хоча б патронів..
І скільки мільйонів потрібно в нас мобілізувати? І скільки потрібно мільярдів доларів, щоб їх утримувати? І хто за це буде платити?
Вже по областям скорочують на 30% бюджетників з 1 вересня. Вчителів, всяких нянічок, санітарок і бухгалтерів. Держава не може їм платити навіть мінімальну зарплату.
Ти ж вродє не дурний, раз осилив програмування. Може осилиш ще основи макроекономіки?
Але це не буде вічно та і ці кошти прийдеться повертати.
Люди правильно запитують: хто оплачуватиме ці зарплати, якщо економіка знаходиться майже в мертвому стані?
Більш реальні застава. Грошова чи майно. І фіксована сума оплати на ВСУ за кожен місяць. Хоча це не дуже чесно. Бо зарплата в Польщі і Німеччині досить різні. Але на перших порах хай би було так, ніж те, що зараз. А зараз конченетзелене болото
Ви пане Данилов сховалися за ширмою єдиного марафону і гаслом не на часі, а мільони сімей стоять перед вибором де брати гроші на життя та на дітей чи комуналку. Ваша неспроможність вирішувати складні питання збагачує шахраїв які пачками вивозять призовників за кордон...
Зараз люди гинуть із-за вас( Зеленський, Єрмак, Данілов, міністри, їх помічники з ЗП по 300 000 грн. , депутати , і т.д.)
Всі ви (високі чиновники маю на увазі) повинні сволочі в першу чергу бути на фронті і помирати , тоді я вам повірю.
Якщо не берете в армію то випускайте , нехай люди заробляють гроші.
А не сидять в мішку і слухають вашу дебільну пропаганду.
Ви сцикуни боїтесь за себе в першу чергу, того і тримаєте людей на прив"язі, щоб захистили ваші жирні , продажні і м"які жопи.
Де цікаво ваші діти зараз? Родичі?
Думаю питання риторичне.