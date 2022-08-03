РУС
Беженцы из Украины могут в любой момент вернуться в ЕС, пока идет война, - еврокомиссар Юханссон

Беженцы из Украины, которые переместились в Европейский Союз, а затем решили вернуться домой, смогут в условиях войны попасть в ЕС в любое время.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, которые нуждаются в помощи", - сказала комиссар ЕС во время визита в Киев 2 августа.

Также читайте: Беженцы из Украины потеряли право на государственное медстрахование в Чехии

Напомним, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать там. Также они имеют право на:

  • медицинское обслуживание;

  • жилплощадь;

  • дети - на получение образования.

Украинцы, которые выезжают в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возврата они смогут в любое время зарегистрироваться для восстановления действия статуса.

+7
Біженки і діти можуть шастать як на роботу в ЕС як мої знайомі дівчата по 25 років з "розбомблених" Чернівців в захваті від Франціїї
03.08.2022 09:45 Ответить
+3
Я в Іспанії більше 20-років.В кінці березня до мене приїхала дочка,нудьгує страшенно.В інтернеті познайомилася з дівчатами з України(біженками) у всіх однакові проблеми,праці нема,допомоги нема.Я живу в невеликому містечку,тому всі люди мене добре знають.(окрім мене та моєї жінки є ще одна українка)Як почалася війна,місцеві люди згуртувались збирали допомогу,радилися що потрібно.Зараз все завмерло.Я ходив розмовляв зі священником(церква тут має великий вплив) та мером,кажу тут в селі можно приняти декілька сімей,та й працю для них при бажанні можна організувати.Вони з цим погодились, але яка ж тут бюрократія...щоб заселити людей порібна купа комісій які будуть оцінювати придатність до життя в цих квартирах і таке інше.Не буду більше писати,бо це довга історія.Результат: жодної людини не взяли,хоча 100 відсоткова можливість є.За те виселяти людей з готелів,бо сезон туристичний почався це працює миттєво.
03.08.2022 11:00 Ответить
+2
а чому ні? просто заздрість?
03.08.2022 09:48 Ответить
Тому що європейці теж це все бачать і добре розуміють. І пан Микола описав якраз дуже поширений випадок, коли українці просто скористалися війною у власних інтересах. І такі варіанти теж формують суспільну думку і рівень підтримки європейцями України. Причому уся ця соціальна допомога для українських "біженців" із Чернівців та Львова - це гроші з кишень платників податків.

Зрештою, у кожного своє уявлення про порядність. Хтось віддає власні гроші волонтерам на потреби армії, а хтось (знаю таку біженку в Києві) щодня отримує гуманітарну допомогу (вишуковує, де дають, вистоює в черзі) і тими крупами, яких вже нікуди дівати, годує голубів.
Якщо Ви вважаєте таке нормою - це Ваше право і Ваше бачення порядності.

А щодо заздрості, то це теж так видно з Вашої дзвіниці. Людина, яка скидається на тепловізори для армії навряд чи буде заздрити людині, яка отримує допомогу біженця від європейців.
03.08.2022 11:06 Ответить
На тепловізори для армії скидаються не біженці, які в 90% не мають ніякої роботи, а скидаються ті, які живуть за кордоном роками і мають роботу і дохід.
Є також люди, які роками живуть за кордоном, але не мають нормальної роботи і доходу. Такі люди здебільшого теж не в змозі допомагати армії.

На рахунок зависті - в Італії є біженці, які живуть в 5-зіркових готелях, які надала їм держава безплатно, а є такі які живуть в казармах, монастирях і т.д....Житло держава дає на кілька місяців. Потім домомагай собі сам.
Більшість біженців роботу тут не знайде.
03.08.2022 12:44 Ответить
В Італію приїхало тисячі біженців з Чернівців, Франківська, Тернополя, Львова....Деякі з них дуже багаті. Стоять в чергах на гуманітарку. Получили в одному місці гуманітарку, потім ідуть в друге місце, третє місце. Дещо відсилають навіть додому.
90% цих людей роботу знайти не зможе ніколи.
З східної України справжніх біженців не так і багато.
03.08.2022 12:38 Ответить
Ну а ця біженка чим погана? https://www.youtube.com/watch?v=tDpvmfiyEH4 https://www.youtube.com/watch?v=tDpvmfiyEH4

Топче російський прапор
03.08.2022 09:52 Ответить
Молодець жінка, здерла і обплювала її, а потім підтерлася їхньою 3х смуговою російською ганчіркою і спереду і ззаду.
03.08.2022 09:58 Ответить
не все так добре в Є.С. і не всі змогли там добре влаштуватися, дехто і в спортзалах ночував і ночує де їх розмістили, не всім дали хоч якусь житлоплощу та можливості знайти хорошу роботу є не у всіх, тому люди і повертаються.
03.08.2022 09:52 Ответить
В Чехии проблем с работой нет...всем все нашли и дали...
Лодырей и алканавтов выгоняют с первого раза...😛
03.08.2022 10:21 Ответить
Я в Іспанії більше 20-років.В кінці березня до мене приїхала дочка,нудьгує страшенно.В інтернеті познайомилася з дівчатами з України(біженками) у всіх однакові проблеми,праці нема,допомоги нема.Я живу в невеликому містечку,тому всі люди мене добре знають.(окрім мене та моєї жінки є ще одна українка)Як почалася війна,місцеві люди згуртувались збирали допомогу,радилися що потрібно.Зараз все завмерло.Я ходив розмовляв зі священником(церква тут має великий вплив) та мером,кажу тут в селі можно приняти декілька сімей,та й працю для них при бажанні можна організувати.Вони з цим погодились, але яка ж тут бюрократія...щоб заселити людей порібна купа комісій які будуть оцінювати придатність до життя в цих квартирах і таке інше.Не буду більше писати,бо це довга історія.Результат: жодної людини не взяли,хоча 100 відсоткова можливість є.За те виселяти людей з готелів,бо сезон туристичний почався це працює миттєво.
03.08.2022 11:00 Ответить
Міняю Швейцарію на Сєвєродонецьк до 24.02.2022.
03.08.2022 12:27 Ответить
 
 