Беженцы из Украины могут в любой момент вернуться в ЕС, пока идет война, - еврокомиссар Юханссон
Беженцы из Украины, которые переместились в Европейский Союз, а затем решили вернуться домой, смогут в условиях войны попасть в ЕС в любое время.
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, которые нуждаются в помощи", - сказала комиссар ЕС во время визита в Киев 2 августа.
Напомним, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать там. Также они имеют право на:
-
медицинское обслуживание;
-
жилплощадь;
-
дети - на получение образования.
Украинцы, которые выезжают в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возврата они смогут в любое время зарегистрироваться для восстановления действия статуса.
Зрештою, у кожного своє уявлення про порядність. Хтось віддає власні гроші волонтерам на потреби армії, а хтось (знаю таку біженку в Києві) щодня отримує гуманітарну допомогу (вишуковує, де дають, вистоює в черзі) і тими крупами, яких вже нікуди дівати, годує голубів.
Якщо Ви вважаєте таке нормою - це Ваше право і Ваше бачення порядності.
А щодо заздрості, то це теж так видно з Вашої дзвіниці. Людина, яка скидається на тепловізори для армії навряд чи буде заздрити людині, яка отримує допомогу біженця від європейців.
Є також люди, які роками живуть за кордоном, але не мають нормальної роботи і доходу. Такі люди здебільшого теж не в змозі допомагати армії.
На рахунок зависті - в Італії є біженці, які живуть в 5-зіркових готелях, які надала їм держава безплатно, а є такі які живуть в казармах, монастирях і т.д....Житло держава дає на кілька місяців. Потім домомагай собі сам.
Більшість біженців роботу тут не знайде.
90% цих людей роботу знайти не зможе ніколи.
З східної України справжніх біженців не так і багато.
Топче російський прапор
Лодырей и алканавтов выгоняют с первого раза...😛