Беженцы из Украины могут в любой момент вернуться в ЕС, пока идет война, - еврокомиссар Юханссон

Беженцы из Украины, которые переместились в Европейский Союз, а затем решили вернуться домой, смогут в условиях войны попасть в ЕС в любое время.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, которые нуждаются в помощи", - сказала комиссар ЕС во время визита в Киев 2 августа.

Также читайте: Беженцы из Украины потеряли право на государственное медстрахование в Чехии

Напомним, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать там. Также они имеют право на:

медицинское обслуживание;

жилплощадь;

дети - на получение образования.

Украинцы, которые выезжают в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возврата они смогут в любое время зарегистрироваться для восстановления действия статуса.