Задержан российский агент, который собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины, - СБУ. ВИДЕО

СБУ задержала российского агента, ему доложено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в телеграм-канале.

"Агент ФСБ также скрыто собирал разведданные о функционировании объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны", - говорится в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения злоумышленник передавал представителю спецслужб РФ по закрытым каналам связи. В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации.

Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре.

По данным следствия, предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. После начала полномасштабной агрессии РФ он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, получив "предложение" о сотрудничестве через мессенджер.

У задержанного были обнаружены средства связи с доказательствами преступных действий.



Пока ему сообщено о подозрении в государственной измене.

