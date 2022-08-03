РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 010 20

Задержан российский агент, который собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины, - СБУ. ВИДЕО

СБУ задержала российского агента, ему доложено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в телеграм-канале.

"Агент ФСБ также скрыто собирал разведданные о функционировании объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны", - говорится в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения злоумышленник передавал представителю спецслужб РФ по закрытым каналам связи. В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации.

Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре.

По данным следствия, предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. После начала полномасштабной агрессии РФ он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, получив "предложение" о сотрудничестве через мессенджер.

У задержанного были обнаружены средства связи с доказательствами преступных действий.


Пока ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Также смотрите: Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

задержание (6699) СБУ (20313) ФСБ (1957)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Пристрелить при попытке к бегству урода. Сколько можно гуманность прояалять? Военное время, почему законы военного времени не работают?
показать весь комментарий
03.08.2022 09:56 Ответить
+16
Якщо добре пошукати в самому СБУ, то в тамтешніх російських кротів має бути ціла низка завербованих корегувальників та іншої наволочі.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:58 Ответить
+10
Расстрелять нахер. Или взорвать термобарической смесью, но перед этим пустить по пулю
е в каждое колено. Чтоб помучился как азовцы...
показать весь комментарий
03.08.2022 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пристрелить при попытке к бегству урода. Сколько можно гуманность прояалять? Военное время, почему законы военного времени не работают?
показать весь комментарий
03.08.2022 09:56 Ответить
Ви маєте рацію, одного б пристрелили показово і іншим ***** не кортіло б.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:17 Ответить
А так оголошують про підозру.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:50 Ответить
навіщо ще оформляти документи "при спробі втечі" - просто втік і все. Немає!!!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:50 Ответить
Стерся до нуля при побеге.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:44 Ответить
Якщо добре пошукати в самому СБУ, то в тамтешніх російських кротів має бути ціла низка завербованих корегувальників та іншої наволочі.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:58 Ответить
Расстрелять нахер. Или взорвать термобарической смесью, но перед этим пустить по пулю
е в каждое колено. Чтоб помучился как азовцы...
показать весь комментарий
03.08.2022 10:08 Ответить
Идет война.Линчевать прямо на аэрадроме ********.............................................
показать весь комментарий
03.08.2022 10:10 Ответить
глок 81 йому під ребро. і все
показать весь комментарий
03.08.2022 10:14 Ответить
А чого мордяку не показали ?
показать весь комментарий
03.08.2022 10:14 Ответить
значит не накажут и отпустят, а если покажут, то ему не жить. Это такая забота о "наших людях"
показать весь комментарий
03.08.2022 10:38 Ответить
Дадут 5 лет условно, или посмотреть 100 серий "Сватов"
показать весь комментарий
03.08.2022 10:15 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 10:18 Ответить
так ми війну не виграєм.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:52 Ответить
на палюююю!
показать весь комментарий
03.08.2022 10:58 Ответить
Коли вже на місці стріляти будуть? Як у 41 році?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:05 Ответить
відкіля у деректорки школи такі гроши хай проследкують через банківську картку хто ей сплачував гроши,не валізах жє ей насіли.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:18 Ответить
із бувших...
показать весь комментарий
03.08.2022 11:21 Ответить
Роботы не початий край.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:44 Ответить
Странное видео, ломали ломали чувака, потом стали рядом с ним по стойке смирно для фотосессии, чувак в это время без браслетов даже......
показать весь комментарий
03.08.2022 12:45 Ответить
 
 