Задержан российский агент, который собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины, - СБУ. ВИДЕО
СБУ задержала российского агента, ему доложено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в телеграм-канале.
"Агент ФСБ также скрыто собирал разведданные о функционировании объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны", - говорится в сообщении.
По данным контрразведки СБУ, собранные сведения злоумышленник передавал представителю спецслужб РФ по закрытым каналам связи. В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации.
Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре.
По данным следствия, предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. После начала полномасштабной агрессии РФ он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, получив "предложение" о сотрудничестве через мессенджер.
У задержанного были обнаружены средства связи с доказательствами преступных действий.
Пока ему сообщено о подозрении в государственной измене.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
е в каждое колено. Чтоб помучился как азовцы...