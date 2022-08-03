РУС
Отец срочника Шкребца с крейсера "Москва" получил свидетельство о его смерти через 110 дней. ДОКУМЕНТ

шкребець

Отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, служившего на крейсере "Москва" и объявленный пропавшим без вести, когда крейсер затонул, получил свидетельство о смерти сына. Это произошло через 110 дней.

Об этом Дмитрий Шкребец сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.

В свидетельстве о смерти указано, что Егор Шкребец умер 13 апреля (в этот день Украина нанесла по крейсеру "Москва" удар ракетами "Нептун". - Ред.).

Шкребец отметил, что получил свидетельство на 110-й день после смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черноморский флот РФ больше не может проводить помпезные шоу, - разведка Великобритании

Отец срочника Шкребца с крейсера Москва получил свидетельство о его смерти через 110 дней 01

Тепер у нього буде ЛАДА!
03.08.2022 10:06
Ці люди зрадили Україну.
Наслідки отримали.
03.08.2022 09:59
+16
03.08.2022 10:00
в кацапів навіть помирають по відмашці зверху
03.08.2022 09:59
🟡 Навіщо росія використовує поневолені народи у війні проти України?

рф відправляє на війну значно більше представників нацменшин, ніж етнічних росіян. Водночас російська пропаганда навмисно підсвічує роль чеченців та бурятів, аби ненависть українців була спрямована саме на них.

Як кремль поневолив понад 190 корінних народів рф та який із них має найбільші втрати у війні в Україні - дивіться https://t.me/spravdi/14663 https://t.me/spravdi/14663

03.08.2022 11:22
Натравити бурятов на кацапів і хай там почнеться внутрішня ВЕНДЕТТА
03.08.2022 11:41
Может официально напиться, все предъявы по поводу смерти - в кремль.
03.08.2022 09:59
Тепер у нього буде ЛАДА!
03.08.2022 10:06
Люблю душевные истории с хеппи-эндом 😂😂
03.08.2022 10:23
ага, особливо душещепатільно з налаштунком до "з дном вмф"
03.08.2022 13:12
Не буде. Він бідкався що дружина забрала "гробовіє", вимкнула телефон і тю тю. Так що тільки папірець. Треба нового "нарожать".
03.08.2022 10:26
так его выкармливать как минимум 18 лет плюс 9 месяцев в свиноматке, надо прощитать может выгодней свиноферму? бизнес практически тот же но оборот не сравнимо быстрей, да и ***** столько не протянет
показать весь комментарий
03.08.2022 11:08
03.08.2022 10:30
Яка "Лада"? У статті посилання є на іншу статтю "Зраджують найдорожчі" Там саме про цього придурка написано Відкрий і почитай!!!
03.08.2022 12:19
Ці люди зрадили Україну.
Наслідки отримали.
03.08.2022 09:59
Поздравляем! Пускай теперь радуется, отдал жизнь за х...йла...
03.08.2022 09:59
"Зраджують найдорожчі", - від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації


https://images.cnscdn.com/images/b/1/9/7/b1979906346d7a4888d5728e5bd1b037/original.jpg

Батько загиблого на російському крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець залишився не лише без сина, але й без дружини. Жінка зникла після того, як отримала 7 млн рублів (близько 3,6 млн. грн.) компенсації.

Про це Шкребець написав у соцмережах, інформує

"Моя дружина забрала всі гроші і зникла, сім-карти відключені. Ось таке моє життя, зраджують найдорожчі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ":

Сам Шкребець у соцмережах активно поширював антиукраїнські заклики.

Як повідомлялось раніше, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.

https://images.cnscdn.com/images/e/f/f/2/eff226753df14507be42b284f0a9852b/original.jpg
03.08.2022 10:19
Ну всьо, щастя є? Ладакаліна інкамінг?
03.08.2022 09:59
До речі, свідоцтво про смерть видавав якийсь рашкабіндєравєц? Зверніть увагу на мєсторождєніє - "Украіна, Крим"
03.08.2022 10:01
Так видають за місцем приписки судна чи дислокації в/ч А "Москва" була в складі ЧФ і приписана до Севастополя
показать весь комментарий
03.08.2022 12:21
03.08.2022 10:00
А з тiлом жмура як? Чи крабiв хай наловить...
03.08.2022 10:46
показать весь комментарий
Не печалься, папаша. Освободим Крым, наловим на том месте крабов, пригласим тебя на пиво.
03.08.2022 10:04
А папаша настойчивый оказался.
Сначала ему сообщили, что его сын Егор пропал без вести.
Он не сдавался и продолжал свои усилия в поисках сына, а также угрожал разоблачением того, что моряк-срочник вопреки закону принимал участие в военных действиях. Минобороны это не понравилось и они пригрозили объявить матроса Егора Шкребца не просто "пропавшим без вести", а "самовольно оставившим воинскую часть", то есть дезертиром.
Но видать дожал все таки. И 110-ти дней не прошло, как ведомство Шойги объявило Егора Шкребца погибшим.
А остальные...?
Которые не из Ялты и которые не такие пробивные и настойчивые.
7 млн. в зубы и подписка о неразглашении, да?
03.08.2022 10:15
та яких 7 млн, безплатно хай мовчать. бо дезертиром оголосять.
03.08.2022 10:21
03.08.2022 10:32
Как говорили крысчаны, зато у нас не стреляют. Мы под разейским крылом
показать весь комментарий
03.08.2022 10:05
кожноиу своє
-
03.08.2022 10:10
03.08.2022 10:33
Прийміть поздоровлення наші
03.08.2022 10:11
Получит папаша компенсацию, купит белый "Тазик" и может рассекать по Крыму......
03.08.2022 10:13
Так у него теперь открываются новые перспективы - пеший тур по территории РФ в поисках жены и бабла.....
03.08.2022 10:23
*****, про это нужно фильм снять и назвать "В мире животных"
03.08.2022 15:42
прізвище в нього дуже українське
мабудь усі пращури розмовляли українською мовою...
а воно синка послало вбивати українців..
03.08.2022 10:14
Гниет страна,
И запах трупной вони
Привычен стал за эти 30 лет.
Лишь тишина
И путлер на иконе
Надежды нет
И БУДУЩЕГО НЕТ.
03.08.2022 10:14
Прошлое у у России всегда славное и героическое.
Будущее у России всегда светлое и лучезарное.
С ними проблем нет.
Проблемы у России только с настоящим, которое всегда мерзкое и кровавое.
03.08.2022 10:50
Получу гробовые, куплю ладу, костюм с отливом и в Ялту
03.08.2022 10:25
Мацквата дохне шо дохлий Zssр...
Карма. мавзалэй чЛєніна гукає...на дно до подвідного човна Курск...
03.08.2022 10:27
На фотокопії свідоцтва відсутня нижня частина, де має бути графа про місце смерті. Певне там прочерки стоять.
03.08.2022 10:29
Така для зрадників.
03.08.2022 10:30
*така доля
03.08.2022 10:35
Людина кожен день стане перед вибором - ійти на 4 сторони світу . Кожен вибирає по своїм поглядам
А ПОГЛЯДИ ДЕРЖАВА ПОВИНННА ФОРМУВАТИ ВСЮДИ. Так що - це віна держави , що погляди не проукраїнськи .

і тому треба посадити усіх премьерів і президентів ( за 30 років) ДО ВЬЯЗНИЦЬ ЗА ЦЮ ВІЙНУ
03.08.2022 11:51
03.08.2022 10:30
да покуй нам на цю касапську свиню....нехай скорішь і своє отримає
03.08.2022 10:34
По суті син поплатився за зраду батьків, які замість мирного життя в Україні обрали війну за *****
03.08.2022 10:36
спасибо сыну за калину
03.08.2022 10:37
Патерьнет!
03.08.2022 11:18
Ну що, українське прізвисько Шкребец - добре повоювали разом з бурятами проти европейських украінцев ? Маете задоволення Тоді хоронить ваших синів мовчки ‼️‼️‼️
03.08.2022 11:45
Жодних поховань - рачки та краби будуть проти. Та і рибкам теж потрібно харчуватись.
03.08.2022 12:10
Щасливий батько...
03.08.2022 12:32
Там жена с хачами Ладу купит
03.08.2022 15:43
Ну наконец успокоится бедолага, а то переживал всё что на бабло кинут.
03.08.2022 12:47
побував на «навчаннях» і дали таку грамоту
03.08.2022 13:10
Нарешті Шкребця зішкребли з палуби "москви", видать дуже тонким шаром розмазало...
03.08.2022 14:58
 
 