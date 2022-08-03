Отец срочника Шкребца с крейсера "Москва" получил свидетельство о его смерти через 110 дней. ДОКУМЕНТ

Отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, служившего на крейсере "Москва" и объявленный пропавшим без вести, когда крейсер затонул, получил свидетельство о смерти сына. Это произошло через 110 дней.

Об этом Дмитрий Шкребец сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.

В свидетельстве о смерти указано, что Егор Шкребец умер 13 апреля (в этот день Украина нанесла по крейсеру "Москва" удар ракетами "Нептун". - Ред.).

Шкребец отметил, что получил свидетельство на 110-й день после смерти.

