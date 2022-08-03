Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 350 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 774 танка и 4 022 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 августа потери личного состава противника составляют около 41 350 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41 350 (+180) человек ликвидировано,

танков - 1774 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 4022 (+8) ед,

артиллерийских систем - 939 (+3) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средств ПВО - 118 (+1) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),

крылатых ракет – 180 (+6),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2922 (+8) ед,

специальной техники – 83 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.