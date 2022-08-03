Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 350 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 774 танка и 4 022 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 августа потери личного состава противника составляют около 41 350 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 41 350 (+180) человек ликвидировано,
танков - 1774 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 4022 (+8) ед,
артиллерийских систем - 939 (+3) ед,
РСЗО - 259 (+0) ед,
средств ПВО - 118 (+1) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
крылатых ракет – 180 (+6),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2922 (+8) ед,
специальной техники – 83 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.
Наступающие американские войска имели преимущество чуть более чем во всём, в частности по техноглогиям. Плюс Багдад был по сути сдан генералом, которого Саддам лично застрелил.
Я, из тёплого кресла, не могу судить о реальном соотношении потерь. То, что я слышал с нуля - не обнадёживает. Но сравнение здесь - некорректно.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:31.07.2022 - какой вумный для новорожденного иксперд
