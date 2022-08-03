Удар ВСУ по эшелону РФ с боеприпасами серьезно повредил железную дорогу в Крым, - британская разведка

ВСУ нанесли удар по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины. Крайне маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Скорее всего, россияне отремонтируют железную дорогу через несколько дней, но она и дальше останется уязвимой точкой для российских сил и их цепочек поставок из Крыма в Херсон", – говорится в сообщении.

Насчет Херсона пишут, что Россия устроила паромную переправу для гражданского использования после того, как Антоновский мост получил серьезные повреждения, но ее почти точно будут использовать и российские военные для опрокидывания сил и поставок.

Также читайте: В оккупированном Крыму активизировались партизаны, полуостров готовится к возвращению под контроль Украины, - ГУР

"Вероятно, мы увидим рост числа гражданских лиц, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усиливается. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к реализации мер по контролю за движением" , – отмечают в Минобороны Британии.