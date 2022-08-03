Удар ВСУ по эшелону РФ с боеприпасами серьезно повредил железную дорогу в Крым, - британская разведка
ВСУ нанесли удар по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины. Крайне маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Скорее всего, россияне отремонтируют железную дорогу через несколько дней, но она и дальше останется уязвимой точкой для российских сил и их цепочек поставок из Крыма в Херсон", – говорится в сообщении.
Насчет Херсона пишут, что Россия устроила паромную переправу для гражданского использования после того, как Антоновский мост получил серьезные повреждения, но ее почти точно будут использовать и российские военные для опрокидывания сил и поставок.
"Вероятно, мы увидим рост числа гражданских лиц, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усиливается. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к реализации мер по контролю за движением" , – отмечают в Минобороны Британии.
в будь-якому разі там колія, мабуть, одна і їй, швидше за все, гаплик. хоча, може, і відремонтують.
Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира"
так буде ще краще
взагалі гасла "Путін - *****", "Русский мир - гамно", це гасла 2014-го року
тих кто їх незрозумів досі, краще просто в біореактор, зробити з них єтанол
зараз справа не в тому, а в тому як своїх ригаанальних гнід, що захопили всю повноту влади в країні, привести до тями - перефразуючи ригаанала Портнова щодо його планів на проєвропейско налаштованих українців - повернути все догори ногами - частково ригааналів вбити, частково примусити їх до єміграції, частково щоб вони сами зниклі у невідомому напрямку
А вот почему на 6-м месяце войны враг чувствует себя в тылу как у себя дома - это вопросы к "герою Залужному". Для этого ХИМАРСов не хватает или М777?