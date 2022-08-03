РУС
Удар ВСУ по эшелону РФ с боеприпасами серьезно повредил железную дорогу в Крым, - британская разведка

ВСУ нанесли удар по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины. Крайне маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Скорее всего, россияне отремонтируют железную дорогу через несколько дней, но она и дальше останется уязвимой точкой для российских сил и их цепочек поставок из Крыма в Херсон", – говорится в сообщении.

Насчет Херсона пишут, что Россия устроила паромную переправу для гражданского использования после того, как Антоновский мост получил серьезные повреждения, но ее почти точно будут использовать и российские военные для опрокидывания сил и поставок.

Также читайте: В оккупированном Крыму активизировались партизаны, полуостров готовится к возвращению под контроль Украины, - ГУР

"Вероятно, мы увидим рост числа гражданских лиц, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усиливается. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к реализации мер по контролю за движением" , – отмечают в Минобороны Британии.

железная дорога (1426) Крым (26451) разведка (4220) Херсонская область (5116)
+14
Пьяные крики и запах сортира - Внешние признаки "русского мира".

Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".

Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".

У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".

Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".

Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира"
03.08.2022 10:47 Ответить
+8
Из Мордора на фронт ежедневно идут эшелоны с военной техникой и боеприпасами. Им это взорванный эшелон как комаринный укус - не приятно и не более того. Пока не начнется массовая работа наших ДРГ в тылу врага, Мордор будет иметь неограниченный запас техники и боеприпасов. Со всеми вытекающими последствиями.
А вот почему на 6-м месяце войны враг чувствует себя в тылу как у себя дома - это вопросы к "герою Залужному". Для этого ХИМАРСов не хватает или М777?
03.08.2022 11:00 Ответить
+5
По Арествичу контрнаступ на Херсон почнеться тоді, коли ворог посилить там позиції та перекине туди військових, бронетехніку та арту. Одне діло, коли при владі так намагаються для якихось цілей дезорієнтувати ворога. Але якщо вони справді так вважають, то це страшне.
03.08.2022 10:58 Ответить
так вроде это они сами себя взорвали..., не нужны нам чужие заслуги...
03.08.2022 10:42 Ответить
ні, два різних випадки було. в одному випадку наші підірвали ешелон (у районі залізничної станції Брилівка Херсонської області. Джерело: ), а в іншому випадку орки шось там розвантажували і воно вибухнуло, а поїзд рвонув назад у крим (На залізничній станції «Каланчак» у Херсонській області 31 липня окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг).
в будь-якому разі там колія, мабуть, одна і їй, швидше за все, гаплик. хоча, може, і відремонтують.
03.08.2022 10:52 Ответить
03.08.2022 10:47 Ответить
треба обережніше з такими віршіками, бо слово РУССКОГО дуже легко замінити на ЗЕленого
так буде ще краще

взагалі гасла "Путін - *****", "Русский мир - гамно", це гасла 2014-го року
тих кто їх незрозумів досі, краще просто в біореактор, зробити з них єтанол

зараз справа не в тому, а в тому як своїх ригаанальних гнід, що захопили всю повноту влади в країні, привести до тями - перефразуючи ригаанала Портнова щодо його планів на проєвропейско налаштованих українців - повернути все догори ногами - частково ригааналів вбити, частково примусити їх до єміграції, частково щоб вони сами зниклі у невідомому напрямку
03.08.2022 11:03 Ответить
питання, чому цю поромну перепраіц ще не знищено
показать весь комментарий
03.08.2022 10:47 Ответить
По Арествичу контрнаступ на Херсон почнеться тоді, коли ворог посилить там позиції та перекине туди військових, бронетехніку та арту. Одне діло, коли при владі так намагаються для якихось цілей дезорієнтувати ворога. Але якщо вони справді так вважають, то це страшне.
03.08.2022 10:58 Ответить
Та Арестович кончене, хто цього клоуна слухає,- такий самий🤔🧐😁 Мізки зеленого кольору не вдасться сховати 😝😝😝😝😝😜🤪
03.08.2022 11:30 Ответить
Из Мордора на фронт ежедневно идут эшелоны с военной техникой и боеприпасами. Им это взорванный эшелон как комаринный укус - не приятно и не более того. Пока не начнется массовая работа наших ДРГ в тылу врага, Мордор будет иметь неограниченный запас техники и боеприпасов. Со всеми вытекающими последствиями.
А вот почему на 6-м месяце войны враг чувствует себя в тылу как у себя дома - это вопросы к "герою Залужному". Для этого ХИМАРСов не хватает или М777?
03.08.2022 11:00 Ответить
HIMARS працює. Але кацапи призвичаялись. Вони зараз склади організовують та тримають за зоною їх ураження. Та постійно підвозять ********** на свою передову вантажівками. А вцілити з HIMARS в одиночну машину яка в русі неможливо. Тому русня знову має перевагу в артилерії та просувається. І що з цим робити поки що ніхто не знає.
03.08.2022 11:10 Ответить
Треба дороги великого будівництва розбомбити - нафіг вони УКРАІНЕ? Треба перемогти , тоді ЕС допоможе збудувати нові дороги та в інших локаціях
03.08.2022 11:19 Ответить
Треба всі зализничні пути бомбанути . Нефер орде в Україну генетический мусор везти
03.08.2022 11:16 Ответить
Арестович реальный эксперт в отличие от большинства ботов-********* на этом сайте
03.08.2022 11:33 Ответить
Ти шо, ідіет?
03.08.2022 11:52 Ответить
Нє - він просто із зєлєбобіків , їм межиочі сцють а вони репетують про Божу росу ))
03.08.2022 11:58 Ответить
це мабуть щось невиліковне.
03.08.2022 12:07 Ответить
 
 