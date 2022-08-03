РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9181 посетитель онлайн
Новости
5 185 29

Китай не собирается воевать, - предшественник Пелоси Гингрич назвал угрозы по поводу Тайваня блефом

гінгріч

Угрозы Китая из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в значительной степени являются "блефом".

Об этом в эфире канала Fox News заявил Ньют Гингрич, занимавший тот же пост в 1995-1999 годах и в 1997 году посетивший как Тайбэй, так и Пекин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, в риторике КНР ничего особенно не изменилось: четверть века тому назад, когда он возглавлял делегацию Конгресса в Тайване, Гингрич наблюдал аналогичное возмущение официальных лиц в Пекине.

"Они не собираются воевать с Соединенными Штатами, не собираются бороться со спикером Палаты представителей, и все эти разные угрозы <…> не пройдут", - сказал 58-й спикер Палаты представителей США. Как выразился политик, "люди склонны забывать, что США по-прежнему обладают мощной армией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелоси встретилась с президентом Тайваня

Республиканец Гингрич предупреждал Китай, чтобы там не думали реализовывать некоторые из крайних угроз, в том числе призывы государственного пропагандиста сбивать любой военный самолет США, летящий на остров: "Это было бы буквально актом войны, и у нас не было другого выбора , кроме как нанести массированный ответный удар".

Между тем он признал, что реальное столкновение стран вокруг визита Пелоси маловероятно.

"Мы можем очень быстро изолировать Китай. В их городах [начнётся] безработица. Если они не смогут импортировать, они начнут голодать. Таким образом, китайцы необязательно находятся в сильной позиции, чтобы пытаться запугивать нас", - добавил Гингрич.

Читайте также: Китай ввел санкции против Тайваня

Китай (3124) США (27721) Тайвань (122) Пелози Нэнси (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Нехай Бог береже Америку!!!!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:37 Ответить
+13
На рэфии стон стоит от такого удара в спину) Там такие фанфары гудели про "Кетай нагнет омерику". Я такого не слышал со времён предыдущей херни, о том как Кетай потребует от Америки возврата долгов золотом)))
показать весь комментарий
03.08.2022 11:38 Ответить
+9
Китайцы не такие тупые как русня,именно поэтому их цивилизации уже 5тыс лет
показать весь комментарий
03.08.2022 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай Бог береже Америку!!!!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:37 Ответить
На рэфии стон стоит от такого удара в спину) Там такие фанфары гудели про "Кетай нагнет омерику". Я такого не слышал со времён предыдущей херни, о том как Кетай потребует от Америки возврата долгов золотом)))
показать весь комментарий
03.08.2022 11:38 Ответить
Китайцы не такие тупые как русня,именно поэтому их цивилизации уже 5тыс лет
показать весь комментарий
03.08.2022 11:39 Ответить
Так казав і наш, пропонуючи нам готуватися до травневих шашличків...
показать весь комментарий
03.08.2022 11:39 Ответить
Ну якби росія існувала за рахунок торгівлі із Україною, а також не мала жодного військового досвіду, як Китай, то щє можна було б порівнювати... А так - хрєн із пальцем.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:44 Ответить
У Китаї є заводи Форд, Дженерал Моторс, Тесла, Крайслер, Найк, НР, Інтел і тд і тп. А скільки там рашинських заводів?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:50 Ответить
Там є балалаєчна фабрика , власник якої - якийсь кацап ( я колись бачив на ютубі відосік про нього ) . .
показать весь комментарий
03.08.2022 11:58 Ответить
Одноразовые китайские товары...это нечто в мировой экономике...
Кстати товаристч Си на всякий пожарный ввел танки почти по всей территории Манджурии...
Боится что опять получила Майдан на площади Тянанмень.. а так хоцца стать в третий раз Смотряшим...хоче догнать путлера и луку...и даже кастрированного Фиделя на Кубе..
показать весь комментарий
03.08.2022 11:53 Ответить
Вчора у соцмережах , русня ледве не стаючи на коліна , просила у Господа щоб Китай і США розпочали війну . А коли літак з Пелосі приземлився у Тайбеї , і коли стало зрозуміло що нічого цього не буде , підняли божевільну істерію , проклинаючи Китай і Сідзінпіню останніми словами . Слів не добирали .
. Цікаво як на це відреагує Китай . !?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:54 Ответить
Як відреагує КНР? Зачекає поки труп засраші пропливе по р. Амур
показать весь комментарий
03.08.2022 12:18 Ответить
И перейдет границу у реки...
😂
показать весь комментарий
03.08.2022 12:21 Ответить
Москали так злились и оскорбляли Си Цзинь Пина мол что он трусом оказался, что последний обиделся.
Путин об этом знал, вставил пистонов журнашлюхам своим, и попытался позвонить Си Цзинь Пину.
Тот не взял трубку.
ВПЕРВЫЕ.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:47 Ответить
Русня забула про конфлікт на о.Даманському і оті всі "послєднєє кітайское предупреждєніє"... Це ж жарт з тих часів
показать весь комментарий
03.08.2022 12:38 Ответить
Ну взагалі то це не жарт . Коли комуняки захопили владу у Китаї і створили КНР , справжній владі Китаю ( Китайської республіки ) довелося тікати на Тайвань , і прохати США про захист . США взяли о. Тайвань під охорону , натомість війська КНР почали їм погрожувати ударом у відповідь , роздаючи США - останні попередження . США ніяк на це не реагували , а китайці все сипали - останніми попередженнями . Всього цих попереджень було щось - близько тисячі .
Звідси й виник такий термін - останнє китайське попередження . . Тобто це по суті - звичайне пусте балабольство .
показать весь комментарий
03.08.2022 12:55 Ответить
Пентагон прислал к границам Китая всего два авианосца и эскадру эсминцев с Томагавками...па ещё пару тройку атомных подлодок...
Всего лишь...товаристч Си сразу заСкреПОНОСил...
показать весь комментарий
03.08.2022 12:07 Ответить
А вже відреагував.

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера в вечернем докладе президенту России Владимиру Путину по линии МИД РФ пришли неприятные известия. Китайские товарищи выразили крайнее раздражение издевательской позицией "большинства" российских информационных ресурсов подконтрольных власти касательно якобы "беззубой" и "неубедительной" реакции китайского руководства на визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Ненси Пилоси.

Также китайские товарищи отметили, что личные оскорбления в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, коими пестрили тексты провластных информационных ресурсов, так же получат оценку уже в ближайшее время и реакция не заставит себя ждать. Не смотря на то, что ко времени вечернего доклада президенту, ситуация в российском информационном поле изменилась, и риторика относительно позиций китайского руководства вернулась в рамки уважения и пиетета, Путин нелицеприятно несколько минут поносил первого заместителя руководителя Администрации президента Алексея Громова.

После доклада президент дал распоряжение Лаврову сделать запрос китайской стороне на телефонный разговор с Си Цзиньпином, на что уже через час китайская сторона ответила решительным отказом. Путин распорядился не оставлять попыток и всё же надеется на то, что китайское руководство сменит гнев на милость и Си Цзиньпин всё же соизволит выслушать извинения и полную поддержку от президента России.

По реакции людей в российском руководстве на ситуацию с визитом в Тайвань Ненси Пилоси и реакцию на него Китая, наиболее интересно высказался в узком кругу мэр Москвы Сергей Собянин. Не смотря на "узкий круг" лиц слышавших изречение мэра Москвы, цитата всё же попала на стол президенту. "Видимо в XXI веке больше нет долбо...бов готовых начать большую войну " С.С. Собянин.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:07 Ответить
кроме Путина.

я кстати согласна.
На самом деле - Путин большой идиот что пошел на откровенную войну, ибо чем бы она не закончилась для Украины - Россия будет в проигрыше.
А мог ведь просто заплатить нашим продажным журналистам, купить все телеканалы и через год-два поноса посадить в кресло президента хоть Бойко хоть черта лысого.
И все - Украина в Таёжном союзе, и т.д.
идиот.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:50 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 12:11 Ответить
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/ne-budi-zverya-on-prosnetsya-chast-4/ Не буди зверя. Он проснется (Часть 4)

...

В этой ситуации был важен именно этот момент и Штаты уже по-любому остаются в плюсе, а судя по тому, как весь мир следил за событиями, можно с уверенностью говорить о том, что большинству наблюдателей требовался ответ всего на один вопрос: "Готовы ли Штаты к сильной игре именно здесь и сейчас?" Вернее, способны ли они в нее вступить, поскольку уже вступив, они однозначно сыграют сильно и мощно, как это и было всегда. Ответ этот дан, и в первую очередь, этот ответ получил Китай.

Однако, тут важно понимать и еще один момент. Штаты показали остальным странам, что время тихого сидения на известном месте уже прошло. Досиделись уже до того, что пальцы начали топырить коммунисты и квази-коммунисты, которых сами же и выкормили. И в общем, этот сигнал получили страны, которые в принципе могут взять шашку в руки. Мы уже видели, как это выглядит в исполнении Британии, и как жестко Борис Джонсон выдал прутину «красную карточку», когда предупредил, что малейшая попытка потянуться к ядерному оружию получит ядерный ответ Британии.

Причем, это было сказано так, что Британия не станет прислушиваться к союзникам и сделает это по собственному усмотрению. Не только это, конечно, но история говорит о том, что британский лев может долго дремать и если его не будить, он и не проснется, но если заиграться, то он способен наломать дров таких, что мало не покажется. Достаточно вспомнить хотя бы тот момент, что Британия ровно год в одиночку сражалась против Третего рейха, его союзников и сателлитов, наподобие вишистской Франции. Самостоятельно и без чужой помощи Британия разгромила флот Италии, Франции, а также вывалила фигурных людей Кригс Марине. В общем, в двух мировых войнах она оказалась в числе победителей, но и финальная битва под Ватерлоо была выиграна у Наполеона потому, что там не было разбитой в хлам сухопутной армии россии, а вместо нее на поле боя вышла армия Великобритании.

Ну и кроме того, после сегодняшних событий, чем бы они ни закончились, можно не сомневаться в том, что Япония окончательно вынула свой самурайский меч, а как она им пользуется, китайцам известно лучше других. Так что разбудили еще одного профи, который мирно спал и даже не думал о битвах. Ну что же, джин выпущен из бутылки, и теперь тот самый алкаш из бара пускай пеняет на себя. Он хотел драки, он ее получит. Только вот драка окажется совсем не такой, какой он ее себе видел.

Ну а вишней на торте стала позиция Германии. Правительство заявило, что если Китай решится на войну против Тайваня, Германия однозначно войдет в коалицию стран, которые будут на стороне островного государства. С учетом того, что в последние дни там что-то прорвало и в Украину из Германии хлынул поток оружия, то можно прийти к выводу о том, что там тоже начинает что-то меняться. Вот посмотрите, что исполнил Шольц буквально только что: https://twitter.com/i/status/1554434370374713346

И наверное, нет смысла говорить о том, что Германия умеет воевать и это умение забито в гены этой нации. Да, после Второй Мировой зверь войны там уснул, и было сомнительно, что его хоть что-то способно разбудить, но похоже на то, что дело дошло и до него. Запад начинает просыпаться, в военном смысле, и когда проснется, лаптям и коммунистам будет не до шуток и борзых угроз. Они долго пугали, бравировали железом и были уверены в том, что в ответ ничего не прилетит, но на их пути оказалась Украина, благодаря которой проснулись все. Ну что же, как там было в старом анекдоте: «Драку заказывали? Нет? За все заплачено!»
показать весь комментарий
03.08.2022 12:17 Ответить
да, будучи в мае в Германии я видела на улицах и особенно на железной дороге много перемещающихся военных, с оружием и без - по одному и небольшими группами. Местные сказали что это необычное явление.
видимо объявлены сборы резервистов и т.д.
и еще меня впечатлила их физическая форма. немцы вообще очень спортивная нация - вечно на великах, все такие подкачанные шокапец.
А мужики в форме вообще как скалы. наткнулась на одного в метро - точно в стену уперлась. Извинилась а он такой - фгау, итс окей. Уот кэн ай хэлп ю. А сам в бронике и с автоматом.
просто загляденье.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:54 Ответить
Китай с большим удовольствием начал бы войну против Тайваня, но узкоглазые , в отличие от своих безмозглых московских друзей, привыкли все просчитывать по много раз и понимают последствия своих действий. Поэтому будут стремится взять под контроль Тайвань не военным путем...
показать весь комментарий
03.08.2022 12:13 Ответить
Китайцы вспомнили что 12 августа утонула подлодка Курск и хмырь мавзолейный ничего не зделал для спасения личного состава атомохода и флагмана флота...точно так этот мудак не спасал недавно крейсер Мацковия близ Одессы...выводы делайте сами...кто правит мавзолейным идиотами....тактик...или стратег на 50 лет вперёд... майор КГБ...причем отставной...
показать весь комментарий
03.08.2022 12:17 Ответить
Китай это такой же ублюдочный гопник, как и другие диктатуры, просто мозгов там чуть-чуть больше, чем у хла, мадурика и эссада. Тявкать они будут громко, но укусят только в том случае, если будут уверены, что жертва не даст отпор.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:02 Ответить
Китаёза не лапоть, китаёза умный.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:11 Ответить


показать весь комментарий
04.08.2022 19:55 Ответить
мочь и делать это две большие разницы. у нас тоже "могли".
показать весь комментарий
03.08.2022 13:29 Ответить
Не очень умно создавать проблемы с Китаем на пустом месте, когда он нужен против России. Причем американская риторика относительно Китая гораздо более жесткая и развязная чем против русских, где они очень сдержанные.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:12 Ответить
Нет, на этот раз риторика лишь ПОВОД, а вторжение в Тайвань давно уже запланировано и было синхронизировано с вторжением в Украину, по китайцы увидели, что у москалей ничего не получилось и чуть отложили до СЕНТЯБРЯ (чтоб лучше подготовиться для БЛИЦКРИКа) !
показать весь комментарий
03.08.2022 16:15 Ответить
Это тебе Хуúло сказало?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:57 Ответить
 
 