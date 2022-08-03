Китай не собирается воевать, - предшественник Пелоси Гингрич назвал угрозы по поводу Тайваня блефом

Угрозы Китая из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в значительной степени являются "блефом".

Об этом в эфире канала Fox News заявил Ньют Гингрич, занимавший тот же пост в 1995-1999 годах и в 1997 году посетивший как Тайбэй, так и Пекин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, в риторике КНР ничего особенно не изменилось: четверть века тому назад, когда он возглавлял делегацию Конгресса в Тайване, Гингрич наблюдал аналогичное возмущение официальных лиц в Пекине.

"Они не собираются воевать с Соединенными Штатами, не собираются бороться со спикером Палаты представителей, и все эти разные угрозы <…> не пройдут", - сказал 58-й спикер Палаты представителей США. Как выразился политик, "люди склонны забывать, что США по-прежнему обладают мощной армией".

Республиканец Гингрич предупреждал Китай, чтобы там не думали реализовывать некоторые из крайних угроз, в том числе призывы государственного пропагандиста сбивать любой военный самолет США, летящий на остров: "Это было бы буквально актом войны, и у нас не было другого выбора , кроме как нанести массированный ответный удар".

Между тем он признал, что реальное столкновение стран вокруг визита Пелоси маловероятно.

"Мы можем очень быстро изолировать Китай. В их городах [начнётся] безработица. Если они не смогут импортировать, они начнут голодать. Таким образом, китайцы необязательно находятся в сильной позиции, чтобы пытаться запугивать нас", - добавил Гингрич.

