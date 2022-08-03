РУС
Новости
4 068 27

С начала военного положения на границе задержали 6,4 тыс. военнообязанных мужчин, - Госпогранслужба

держприкордонслужба,ухилянти

С начала военного положения в Украине за попытку незаконного пересечения границы задержали около 6400 военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска, остальные пытались схитрить на паспортном контроле", - говорится в сообщении.

Как отметили, среди уклонистов были мужчины, которые делали вид, что они женщины, пытались спрятаться в транспортных средствах, один даже в бейби-боксе закрылся.

"Многие хитрецы покупали поддельные документы о наличии у них или их детей разных болячек, захоронения жен или рождения детей, был даже мужчина, которого, согласно записи в документе, комиссовали из-за тяжелых родов. Нередки были и банальные попытки подкупа пограничников", - добавили в Госпогранслужбе.

С начала полномасштабной войны зафиксировано около 210 напрасных попыток подкупа пограничников, во время которых пограничники отказались от взяток на общую сумму более 3,5 млн. гривен. Подкуп должностного лица – это уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 УКУ.

Также начато более 170 уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ст.332 УКУ), почти 470 производств за подделку документов и использование поддельных документов (ст. 358 УКУ), 10 производств за уклонение от призыва (ст.336 УКУ) . Более 400 человек уже объявили подозрения в совершении этих преступлений.

В ГПСУ напомнили, что на период действия военного положения запрещается выезд за пределы Украины украинцев мужского пола от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий лиц.

Читайте: Мужья женщин-военнослужащих, у которых есть дети до 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6759) граница (5327) мужчины (138) мобилизация (2880)
+20
А чому кварталівці і інші гуляють за кордоном? У нас що два сорти людей? Війну не м'ясом потрібно вигравати як совки.А технікою,я це з 2014 року кажу.Має бути виключно професійно добровільна армія,а не брати селян до війська,мотивуючи це патріотизмом.Хоча насправді це тому,що в нас техніки недостатньо і дуже багато всюди дір.Всі діри хочуть людьми закрити.Причому людьми бідними.
03.08.2022 11:36 Ответить
+12
А Портнова випустили. Странна, аднака.
03.08.2022 11:37 Ответить
+9
Лисий з кварталу як попав за кордон?
03.08.2022 11:54 Ответить
может и так, тогда нужно на армию закладывать в бюджет больше денег, и это правильно. А где их взять? Если льготников в стране столько, да еще и липовых, на которых в бюджете тратится средства. Не чистые на руку во власти, Одни кричат не хочу налоги полностью платить со всех видов деятельности, не хочу кассовые аппараты как в Европе, хочу бесплатную растаможку и т.д. Нет еще у населения сознательности, эгоцентричность, эгоизм.
03.08.2022 11:45 Ответить
Справа в тому, що сплвчені податки, ніколи в повному обсящі не йшли в казну. Вони йдуть в кишеню окремим особам.податки мають бути низькі. Там де були податки низькі, там розвинулося все.
03.08.2022 12:19 Ответить
Мне так нравятся размышления разных Зе патриотов про сознательность украинского населения.

Во первых система единого налогообложения от которой отказалась Украина в Европе до сих пор существует. В Чехии например.

Во вторых налог с прибыли 41.5%, это с всеми выплатами, государству, которые должны теперь платить предприниматели очень высокий. В той же Франции бизнес выходит на подобные суммы налога на третий год своей деятельности, до тех пор государство помогает бизнесу стать на ноги.

У нас же надо его платить столько с самого начала.

Поэтому бизнес и возмущается, а вы его сами в Украине вести пробовали или так, побалоболить?
03.08.2022 12:29 Ответить
Так же ж -" чоловіки, які вдавали жінок"..может вiн вдавав дже натурально..
03.08.2022 14:11 Ответить
А 64000 наверное выехало таким образом)
03.08.2022 11:38 Ответить
Добре влаштувалися ці прикордонники.Беруть хабарі,за пропуск різних товарів,а тут лицемірять і розповідають казочки.
03.08.2022 11:38 Ответить
Дві бригади. Якщо будуть шукати втікачів за кордоном, то можу допомогти.
03.08.2022 11:38 Ответить
ХАХА розкажіть краще скільки виїхало за гроші разом з награбованим майном, клоуни дешеві
03.08.2022 11:42 Ответить
А собственна согласно какого закона у нас тут неравноправие по половому признаку организовалось?

Никто не хочет рассказать?
03.08.2022 11:44 Ответить
Ему нельзя на войну. Он не умеет
03.08.2022 11:55 Ответить
Та й хто натуральному довбо*обу зброю довiрить
03.08.2022 14:14 Ответить
Судити і відправляти на примусові суспільно-корисні роботи. В армію таких не можна. Зрадять при першій же нагоді.
03.08.2022 11:54 Ответить
Судити і відправляти на примусові суспільно-корисні роботи
Так вони ж порозбігаються так само.
А щоб їх охороняти, треба наймати і утримувати кілька бригад вертухаїв. А воно нам треба?
Така примусова "робоча сила", зрештою, завжди дуже дорого обходиться.
Краще платити людям нормальну зарплату за їхню працю. А не будувати нові Гулаги в 21 столітті.
03.08.2022 13:57 Ответить
Ну і навіщо їм яйця? Хочуть мати право на мобілізацію, як у жінок - до хірурга щоб ще й груди збільшили. А вже потім за кордон, як "95 квартал".
03.08.2022 12:02 Ответить
Да невже в цьому списку дубінскій?
03.08.2022 12:06 Ответить
Зато які два круті Рємби по боках стоять с антаматами. Відбери зброю, дай в голову і буде скавчати мамку звати.
03.08.2022 12:19 Ответить
Це ПОВНА ХУЦПА від ЗЕ- хто з них цих затриманих на даний час на передовій -давайте по фамільно ой не піде, "військова таємниця",а правда те ,що ставленики військоматів від зе -влади на території Західної України мобілізують усіх хто не може заплатити бабло за "відкос" від мобілізації виконуючи тим самим доведений процент мобілізації,мобілізують одних бідаків,які приходить під військомат з маленьким поліетиленовим кульком з якого тирчить пляшка мінеральної води,в подальшому ця бідота на так званому навчанні буде чекати в черзі на отримання миски каші по 2 години ,дальше йому дадуть форму на 3 розміри більшу та взуття на розмір меньше,спати буде на гофроящиках,та незможе мати ніяких прав,кончена сволотська зе-влада яка вже вкінець загралася.
03.08.2022 12:46 Ответить
А как же "абсолютна перемога"????
03.08.2022 14:27 Ответить
Держава обманює народ та тримає за крипаків. Заград отряди 60+ тис прикордонників, сбу, набу, на кордонах з ЕС, за цей час отримали стільки грошей що можна було купити 100 Хаймарсів.
Та і на фронті вони були би потрібнее, з цією єкіпіровкою та навичками. Ні вони в безпеке ловлять безбройних уклонистів.
Ганьба...
03.08.2022 13:12 Ответить
поки уклоніст при владі,бєлобілєтніки будуть тікати з Украіни,наглядний приклад.
03.08.2022 15:51 Ответить
 
 