С начала военного положения на границе задержали 6,4 тыс. военнообязанных мужчин, - Госпогранслужба

С начала военного положения в Украине за попытку незаконного пересечения границы задержали около 6400 военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска, остальные пытались схитрить на паспортном контроле", - говорится в сообщении.

Как отметили, среди уклонистов были мужчины, которые делали вид, что они женщины, пытались спрятаться в транспортных средствах, один даже в бейби-боксе закрылся.

"Многие хитрецы покупали поддельные документы о наличии у них или их детей разных болячек, захоронения жен или рождения детей, был даже мужчина, которого, согласно записи в документе, комиссовали из-за тяжелых родов. Нередки были и банальные попытки подкупа пограничников", - добавили в Госпогранслужбе.

С начала полномасштабной войны зафиксировано около 210 напрасных попыток подкупа пограничников, во время которых пограничники отказались от взяток на общую сумму более 3,5 млн. гривен. Подкуп должностного лица – это уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 УКУ.

Также начато более 170 уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ст.332 УКУ), почти 470 производств за подделку документов и использование поддельных документов (ст. 358 УКУ), 10 производств за уклонение от призыва (ст.336 УКУ) . Более 400 человек уже объявили подозрения в совершении этих преступлений.

В ГПСУ напомнили, что на период действия военного положения запрещается выезд за пределы Украины украинцев мужского пола от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий лиц.

Читайте: Мужья женщин-военнослужащих, у которых есть дети до 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно, - Госпогранслужба