Кулеба о Венгрии: Пока заявления не совпадают с решениями по Украине, можно работать
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, нормальные отношения с этой страной возможны.
Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, – это одно, а решение – это другое. Венгрия присоединяется к санкциям – мы видим, что в рамках дискуссии внутри ЕС Венгрия "сбивает" некоторые потенциальные новые санкции, но это пока не достигло критического уровня, чтобы мы могли сказать, что какой-то существенный шаг не состоялся из-за Венгрии", - пояснил глава МИД.
Кулеба напомнил, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать. Если то, что они говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, тогда будет проблема", - подытожил министр.
Це та, до слова, для трампістів, щоб розуміли, хто на чиєму боці.
НО… более миллиона венгров ( трудяг) выехало в Западную Европу
украинцы пришли на эти места - строители, кухары, клининг сервис
этому венгры пытаются проскочить между капель - бо работать у них будет некому
ВОТ ТУТ И НАДО МАНИПУЛИРОВАТЬ ВЕНГРАМИ - форумы дружбы, конференции , праздники вина и т д. Дальше работники МИД должны сообразить сами , если неполные тупицы.