Кулеба о Венгрии: Пока заявления не совпадают с решениями по Украине, можно работать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, нормальные отношения с этой страной возможны.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, – это одно, а решение – это другое. Венгрия присоединяется к санкциям – мы видим, что в рамках дискуссии внутри ЕС Венгрия "сбивает" некоторые потенциальные новые санкции, но это пока не достигло критического уровня, чтобы мы могли сказать, что какой-то существенный шаг не состоялся из-за Венгрии", - пояснил глава МИД.

Кулеба напомнил, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать. Если то, что они говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, тогда будет проблема", - подытожил министр.

У нас теж не збігаються заяви влади з їхніми справами.
Собака гавкає, а караван прямує до мети.
С дурного козла, хоть стакан молока хай триндять, а бензині идут и цена стабилизировалась даже снижается.
а что думают угорці с двумя гражданствами, будут у них проблемы?
03.08.2022 11:50 Ответить
Думаю колись ще випливуть якісь записи де зафіксовано як ****** ділили Україну разом з ху#лом... І в кращому (для них) випадку Угорщина буде виключена з ЄС, в гіршому ще більше зменшиться у своїх розмірах... Висновків з результатів попередніх світових воєн не зробили - отже історія вилікує...
03.08.2022 11:54 Ответить
дірки пдівеачя
03.08.2022 11:56 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-03-08-2022/ Венгрия снова хочет, ждет Трампа . «Венгерско-американские отношения были на пике, когда президентом США был Дональд Трамп. Мы надеемся, что наши отношения снова достигнут таких же высот!», - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Це та, до слова, для трампістів, щоб розуміли, хто на чиєму боці.
03.08.2022 11:58 Ответить
Венгрия говорит то , что нравиться мацкве
НО… более миллиона венгров ( трудяг) выехало в Западную Европу
украинцы пришли на эти места - строители, кухары, клининг сервис
этому венгры пытаются проскочить между капель - бо работать у них будет некому
ВОТ ТУТ И НАДО МАНИПУЛИРОВАТЬ ВЕНГРАМИ - форумы дружбы, конференции , праздники вина и т д. Дальше работники МИД должны сообразить сами , если неполные тупицы.
03.08.2022 12:02 Ответить
прав был сапёр Водичка
03.08.2022 12:37 Ответить
Мадяри всіх завжди "кидають". Колись і мордор "кинуть", коли в мордору на них гроші закінчаться.
05.08.2022 11:39 Ответить
 
 