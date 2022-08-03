РУС
Россия за вечер минувших суток выпустила по Украине крылатых ракет на $114 млн, - Forbes

Украинские войска всего за один вечер 2 августа сбили российских ракет на 91 млн долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Forbes.

Россия за прошедшие сутки вечером выпустила по Украине крылатых ракет на 114 миллионов долларов.

По расчетам издания, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов, "Калибр" - 6,5 млн, "Искандер" - 3 млн, "Оникс" - 1,25 млн, Х-22 - 1 млн, "Точка-У "- 0,3 млн."

По данным Воздушных сил ВСУ, 2 августа Россия выпустила восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины, семь из них удалось сбить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила украинская ПВО, одна - поразила зенитно-ракетный комплекс, - Воздушные силы. ВИДЕО

+ танки,бронемашини, спецтехніка, трупаки, горюче.....до знищення самої кацапії тихо,але впевнено
03.08.2022 12:03 Ответить
Ну якщо й більше , то шо ,, збивати ракети вже не треба . ? .
03.08.2022 12:06 Ответить
Поки в Світі рахуватимуть гроші витрачені на зброю,
а не Людські Життя, війни будуть завжди.
03.08.2022 12:06 Ответить
А скільки параша за вчора вторгувала за газ і нафту ? Чомусь здається що більше ((
03.08.2022 12:00 Ответить
03.08.2022 12:06 Ответить
Нам даже не ракеты сбивать нужно. Нам нужно уничтожать росийские скважины и нефтепроводы. Ато ракеты мы будем ловить до конца жизни.
03.08.2022 12:54 Ответить
А вразили кацапи на яку суму? Писали що поцiлили у ЗРК, якщо це С-300,то вiн теж грошей коштуЭ...Й на вiдмiну вiд кацапнi,у нас iх зовсiм не багато..Грошима тут мiрятись досить погана справа..
03.08.2022 14:31 Ответить
Там долярів як у дурня фантиків.
03.08.2022 12:01 Ответить
І отримала 1млрд за день
03.08.2022 12:03 Ответить
12 за місяць в квітні, зараз скоротилось. Думаєте,що товарищі гроші за газ не поділили? Та і окрім війни є потреби для існування
03.08.2022 12:06 Ответить
ваш комент найтупіший із тих, що я бачив сьогодні
03.08.2022 12:31 Ответить
03.08.2022 12:03 Ответить
Тут больше вопрос не в том сколько это стоит. Подавлящий процент комплектующих там стоит в рублях - а они их напечатают. Вопрос в том - смогут ли они восстановить эти ракеты, и сколько это займет времени.
03.08.2022 12:05 Ответить
Там не має усього комплектування ,була інформація, що на протязі місяця одна ракета. Питання чи українці свої виготовляють,бо мали для цього усе.
03.08.2022 12:10 Ответить
Якщо санкції не будуть зняті то не зможуть . .
По оцінкам з різних джерел , запасів головних складових ракет ( електроніка і мікрочіпи ) , у русні - до осені . Відомо що один з головних заводів з випуску ракет ( НВО Вимпел ), на сьогодні вже точно зупинився , інші працюють на половину потужності .
03.08.2022 12:23 Ответить
03.08.2022 12:06 Ответить
Незабаром будемо читати таке: Росія за вечір минулої доби випустила по Україні крилатих ракет на $114 млн, але вбила украінців лише на 52 тис гривень - Forbes.
03.08.2022 12:08 Ответить
А нам доказывали, что мультфильмы про зайчиков и белочек не способны создать мировых ублюдков.
03.08.2022 12:10 Ответить
Точки У і х-22 нічого не коштують для москалів взагалі. Та й всі ракети якісь дорогі. Дорожче в рази, від американських.
03.08.2022 12:14 Ответить
кацап-експерд
03.08.2022 12:18 Ответить
Кацапи твої батьки, а я кажу як є.
03.08.2022 12:22 Ответить
так точки-у та х-22 то з кишені громадян срср
03.08.2022 12:21 Ответить
с-300 зрештою, яку видозмінюють для обстрілів наземних цвлей
03.08.2022 12:23 Ответить
03.08.2022 12:14 Ответить
Одна раета х-22 попала в торговельний центр і зробила непоправної шкоди.
03.08.2022 12:15 Ответить
там тона вибухівки
03.08.2022 12:24 Ответить
А причем тут средиземное море ? Какая страна разрешит пролет ракет над своей территорией оттуда в сторону Украины ? Турция, или Болгария ?
03.08.2022 12:20 Ответить
а путіну усьо пох
03.08.2022 12:25 Ответить
03.08.2022 12:21 Ответить
Це не ту ботофєрму недавно викрила СБУ?
03.08.2022 12:27 Ответить
Рашка сейчас деньги не считает. Ей за нефть и газ в день в 10 раз больше платят
03.08.2022 12:53 Ответить
РабZeя резко сократила поставки газа и нефти...Европе это дерьмо не нужно...
Скважину которую крысы кремля заглушат восстановить очень дорого...
03.08.2022 12:58 Ответить
параша своїм зомбі:
грошей на ремонт доріг, лікарні і газифікацію і т.д. нема,

гроші залишились тільки на ракети
03.08.2022 13:01 Ответить
Саудиты послушали Байдена и нарастили поставки нефти...
Принц Салман зна шо робе
03.08.2022 13:01 Ответить
Нефтяное эмбарго для путлера вступит в силу с 1 января. Вяличие РабZeи сдувается Титаник идёт ко дну...🤣😂🦍
03.08.2022 13:06 Ответить
что такое 100 милионов для РФ? когда только на газе и энергоресурсах они зарабатывают милиарды.... а если быть точнее то 19.5 милиардов в месяц. а это всего 40% от общего бюджета. плюс берем дешевую раб силу. и заводы по изготовлению оружия работают в 4 смены. Когда враг готовился годами к войне, а наш Зе к дачному сезону....

ЗЕ-де!"№;%!лы, диванные патриоты. сколько еще должно погибнуть лучших из лучших наших защитников что бы до Вас дошло что тут не победить.
03.08.2022 15:05 Ответить
 
 