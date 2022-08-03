Россия за вечер минувших суток выпустила по Украине крылатых ракет на $114 млн, - Forbes

Украинские войска всего за один вечер 2 августа сбили российских ракет на 91 млн долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Forbes.

Россия за прошедшие сутки вечером выпустила по Украине крылатых ракет на 114 миллионов долларов.

По расчетам издания, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов, "Калибр" - 6,5 млн, "Искандер" - 3 млн, "Оникс" - 1,25 млн, Х-22 - 1 млн, "Точка-У "- 0,3 млн."

По данным Воздушных сил ВСУ, 2 августа Россия выпустила восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины, семь из них удалось сбить.

