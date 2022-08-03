Россия за вечер минувших суток выпустила по Украине крылатых ракет на $114 млн, - Forbes
Украинские войска всего за один вечер 2 августа сбили российских ракет на 91 млн долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Forbes.
Россия за прошедшие сутки вечером выпустила по Украине крылатых ракет на 114 миллионов долларов.
По расчетам издания, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов, "Калибр" - 6,5 млн, "Искандер" - 3 млн, "Оникс" - 1,25 млн, Х-22 - 1 млн, "Точка-У "- 0,3 млн."
По данным Воздушных сил ВСУ, 2 августа Россия выпустила восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины, семь из них удалось сбить.
По оцінкам з різних джерел , запасів головних складових ракет ( електроніка і мікрочіпи ) , у русні - до осені . Відомо що один з головних заводів з випуску ракет ( НВО Вимпел ), на сьогодні вже точно зупинився , інші працюють на половину потужності .
а не Людські Життя, війни будуть завжди.
Скважину которую крысы кремля заглушат восстановить очень дорого...
грошей на ремонт доріг, лікарні і газифікацію і т.д. нема,
гроші залишились тільки на ракети
Принц Салман зна шо робе
ЗЕ-де!"№;%!лы, диванные патриоты. сколько еще должно погибнуть лучших из лучших наших защитников что бы до Вас дошло что тут не победить.