В ближайшие дни РФ усилит ракетные удары по Харькову и области, - ОВА
Оккупанты угрожают повторным наступлением на Харьков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его словам, российские оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков. Однако, заверил глава ОВА, защитники держат оборону и готовы к любым действиям врага.
"Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонные возможности. При попытке пойти вперед – врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери".
Не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей. Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги находиться в укрытиях", - подчеркнул Синегубов.
Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, ЗАЕС - головна мета рашенфашистів, а бої на бамбасі то для виснаження сил ВСУ.
а вдарити заздалегідь по пускових установках ракет у Белгородскій області психологія терпіли не дозволяє?
чи говнокомандуючий у косовотці?