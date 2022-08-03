В ближайшие дни РФ усилит ракетные удары по Харькову и области, - ОВА

Оккупанты угрожают повторным наступлением на Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, российские оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков. Однако, заверил глава ОВА, защитники держат оборону и готовы к любым действиям врага.

"Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонные возможности. При попытке пойти вперед – врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери".

Не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей. Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги находиться в укрытиях", - подчеркнул Синегубов.

