"В Песках ситуация тяжелая": Волонтеры собирают средства на автомобили для ВСУ и помощь аэроразведке
Украинским защитникам на Донецком направлении необходимы авто.
Об этом в Facebook сообщил командир отделения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне "Сармат" Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.
"В Песках ситуация тяжелая, но контролируемая. Работаем. Наша арта работает! Подмога пришла", - рассказал украинский защитник.
По словам Гнездилова, сейчас собираются средства на помощь аэроразведке, а вновь созданному подразделению Rifflemen нужны два автомобиля.
"Всем нужны автомобили, особенно на Донецком направлении, особенно после последней недели. Осталось собрать менее 20% от суммы, поэтому присоединяйтесь к сбору", - добавил он.
Реквизиты для помощи:
https://send.monobank.ua/jar/64kVTr86LS
5168 7422 1804 7433 Приват
IBAN: UA823220010000026205326426425
PayPal: [email protected]
Якщо МОУ чи Укроборонпром не спроможні організувати власне виробництво ***********, то хоча б наші олігархи за списком, що готує РНБО, чи і, що відмазались від списку, придбали би по 25-30 ліній із виробництва снарядів калібрів 150-155мм та забезпечили їх сировиною і інструментом.
От тоді б і не виникало б ситуацій, коли ЗСУ чекають як манну небесну чергової порції допомоги снарядами від наших союзників зі США, а тим часом рашисти своєю артою рівняють із землею наші укріплення на фронті і просуваються вперед.
Для тих, хто не в курсі-власні виробництва снарядів наразі неможливі, тому що усі власні оборонні підприємства орки розфігачити крилатими ракетами ще у перші тижні війни. Побудувати та запустити підприємства-це не неділі, а місяці, і особливого сенсу у цьому зараз немає, тому що і туди одразу прилетять крилаті, які, нажаль, не усі будуть збиті. І це кажу не я, а діючі генерали української армії. Тому ми залежні від поставок західних снарядів і гаубиць. Бо свої 152мм вже майже використали. Тим, хто буде знову розказувати про зелений асфальт за 3 останніх роки замість виробництва снарядів, задам питання-а чому за 5 років до зеленої влади не наштампували ані відповідної кількості 152мм, ані асфальту ? Чому було знищено величезні арсенали, у тому числі з такими снарядами, за часів попередньої влади у 2017-2018 ?
у нас є такі підприємства, де гіганські підземні площі, як от на Азовсталі були. там можна. я навіть знаю, в яких містах, але не скажу.
і за 5 років зробили стільки, що просто афігєть, ти просто не можеш цього осягнути своїм куцим сприйняттям. а що і тоді були кроти і зрадники скрізь, у першу чергу в Генштабі, так тоді з ними хоча б боролись. а не на ключові пости ставили (див Демченко, Наумов, Кулініч та ін.)
Знімай зелений асфальт і бігом туди неси, може хоч когось врятуєш
Ви про вантажівки ДАФ
чи про італійські бронеавто?
Чи про пікапи?
Чи про дрони для арти?
Моя любимая фраза из Войновича:
«Дела в колхозе шли плохо, то есть не так чтобы очень плохо - можно даже сказать, что и хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже» - книга "Жизнь и приключения Ивана Ченкина»
В этой фразе, как бы формула, состояния дел в стране, в городе в котором мы живем, в фирме-колхозе, где мы работаем...
//Еще фраза: "ПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНОЕ." - но это, возможно, не из Войновича//
звичайно, все треба. на арту ми не можемо зібрати, то на автомобілі і дрони збиратимемо. що ж.
а в зеленій шоблі ні копійки ніхто не дав. хоча там всі вже мільйонери, і в першу чергу арахамія.