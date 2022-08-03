Кратчайший путь к миру – западная блокада российского экспорта и поставка Украине оружия, - Порошенко

Петр Порошенко призвал Запад противостоять России и ее главе, укрепляя антипутинскую коалицию. Страны Евросоюза и США должны заблокировать жизненно важный для Москвы экспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом Петр Порошенко сказал в интервью американскому журналу Newsweek.

"Все страны мира должны понять, что они члены антипутинской коалиции", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Россия должна быть полностью изолирована, как Северная Корея, Иран, Сирия и Беларусь.

Издание отмечает: российская армия захватила территории Украины на юге и востоке, вызвав кризис беженцев, разрушив украинскую инфраструктуру и задушив национальную экономику. Кроме этого, блокада Россией украинских черноморских портов повлекла за собой продовольственный кризис в мире из-за невозможности вывозить украинское зерно. И хотя так называемое зерновое соглашение позволило начать экспорт, но все это происходит медленно. Также безопасность для судов, которые будут вывозить украинское зерно, далеко не гарантирована, о чем свидетельствует российский удар по Одесскому порту всего через несколько часов после подписания соглашения в прошлом месяце.

Пятый президент Украины напомнил по этому поводу, что Организация Объединенных Наций заявила об угрозе голода из-за российской блокады от 50 до 100 миллионов человек.

Он призвал международных партнеров Украины начать блокаду российских портов: "Мы должны быть решительными".

"Если Россия заблокирует украинские порты, глобальная антипутинская коалиция может иметь законное решение по блокированию российского экспорта", – сказал он.

"Это была бы очень скорая реакция", - добавил Порошенко.

"Сочетание санкций и эмбарго, безусловно, является кратчайшим путем к миру, если это будет сопровождаться поставками оружия и международной солидарностью", – добавил пятый президент Украины.

