Кратчайший путь к миру – западная блокада российского экспорта и поставка Украине оружия, - Порошенко
Петр Порошенко призвал Запад противостоять России и ее главе, укрепляя антипутинскую коалицию. Страны Евросоюза и США должны заблокировать жизненно важный для Москвы экспорт.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом Петр Порошенко сказал в интервью американскому журналу Newsweek.
"Все страны мира должны понять, что они члены антипутинской коалиции", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что Россия должна быть полностью изолирована, как Северная Корея, Иран, Сирия и Беларусь.
Издание отмечает: российская армия захватила территории Украины на юге и востоке, вызвав кризис беженцев, разрушив украинскую инфраструктуру и задушив национальную экономику. Кроме этого, блокада Россией украинских черноморских портов повлекла за собой продовольственный кризис в мире из-за невозможности вывозить украинское зерно. И хотя так называемое зерновое соглашение позволило начать экспорт, но все это происходит медленно. Также безопасность для судов, которые будут вывозить украинское зерно, далеко не гарантирована, о чем свидетельствует российский удар по Одесскому порту всего через несколько часов после подписания соглашения в прошлом месяце.
Пятый президент Украины напомнил по этому поводу, что Организация Объединенных Наций заявила об угрозе голода из-за российской блокады от 50 до 100 миллионов человек.
Он призвал международных партнеров Украины начать блокаду российских портов: "Мы должны быть решительными".
"Если Россия заблокирует украинские порты, глобальная антипутинская коалиция может иметь законное решение по блокированию российского экспорта", – сказал он.
"Это была бы очень скорая реакция", - добавил Порошенко.
"Сочетание санкций и эмбарго, безусловно, является кратчайшим путем к миру, если это будет сопровождаться поставками оружия и международной солидарностью", – добавил пятый президент Украины.
Єрмак тобто. Він своє робить, все навпаки.
«Я ненавиджу ідею двосторонніх переговорів з путіним. Україна повинна вести переговори разом зі своїми партнерами (по НАТО)»,- сказав П.Порошенко в інтерв'ю. «Єдиний документ, який може гарантувати нашу безпеку - це п'ята стаття Організації Північноатлантичного договору», - додав він, маючи на увазі зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.
«Не давайте, будь ласка, можливостей росії шантажувати Захід», - звернувся Порошенко до іноземних лідерів наприкінці інтерв'ю.
А з 2014 до 2019, не довіряв?
О це таке?
Хочу признатись. Я також, не довіряв , та не довіряю.
"***** виснажений. І хоче виграти час, щоб відновити здатність касапських військ до подальших атак. Україна не може прийняти цю ситуацію.
Санкційний тиск працює, і його треба посилювати, щоб не дати лаптям можливості відновити спроможність своєї військової машини.
лапті продовжує використовувати експорт продовольства та енергоносіїв, намагаючись послабити міжнародні санкції, а з наближенням зими кремль сподівається, що європейські політики підуть на поступки.
Але немає «української втоми» чи «санкційної втоми». Навпаки, кроки західних лідерів мають стати дедалі рішучішими"