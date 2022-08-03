РУС
Кратчайший путь к миру – западная блокада российского экспорта и поставка Украине оружия, - Порошенко

Петр Порошенко призвал Запад противостоять России и ее главе, укрепляя антипутинскую коалицию. Страны Евросоюза и США должны заблокировать жизненно важный для Москвы экспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом Петр Порошенко сказал в интервью американскому журналу Newsweek.

"Все страны мира должны понять, что они члены антипутинской коалиции", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Россия должна быть полностью изолирована, как Северная Корея, Иран, Сирия и Беларусь.

Издание отмечает: российская армия захватила территории Украины на юге и востоке, вызвав кризис беженцев, разрушив украинскую инфраструктуру и задушив национальную экономику. Кроме этого, блокада Россией украинских черноморских портов повлекла за собой продовольственный кризис в мире из-за невозможности вывозить украинское зерно. И хотя так называемое зерновое соглашение позволило начать экспорт, но все это происходит медленно. Также безопасность для судов, которые будут вывозить украинское зерно, далеко не гарантирована, о чем свидетельствует российский удар по Одесскому порту всего через несколько часов после подписания соглашения в прошлом месяце.

Пятый президент Украины напомнил по этому поводу, что Организация Объединенных Наций заявила об угрозе голода из-за российской блокады от 50 до 100 миллионов человек.

Он призвал международных партнеров Украины начать блокаду российских портов: "Мы должны быть решительными".

"Если Россия заблокирует украинские порты, глобальная антипутинская коалиция может иметь законное решение по блокированию российского экспорта", – сказал он.

"Это была бы очень скорая реакция", - добавил Порошенко.

"Сочетание санкций и эмбарго, безусловно, является кратчайшим путем к миру, если это будет сопровождаться поставками оружия и международной солидарностью", – добавил пятый президент Украины.

Топ комментарии
+49
гетьман влучно у точку як завжди
показать весь комментарий
03.08.2022 12:29 Ответить
+30
Как же не хватает сейчас Пороха и Турчинова в руководстве страной..
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
+24
Але зараз інший всім керує.
Єрмак тобто. Він своє робить, все навпаки.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гетьман влучно у точку як завжди
показать весь комментарий
03.08.2022 12:29 Ответить
Але зараз інший всім керує.
Єрмак тобто. Він своє робить, все навпаки.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:31 Ответить
нічого. Зеленський/Єрмак - наш президент, а Порох - наш Гетьман!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
Ми всі президенти.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:35 Ответить
і всі ржом
показать весь комментарий
03.08.2022 12:39 Ответить
"ну, хоть...", але ж не смішно!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:43 Ответить
Пока еще Запад слегка писяется и какается, но надеемся на более решительные действия....
показать весь комментарий
03.08.2022 12:29 Ответить
У московитів тих портів як на собаці бліх.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:32 Ответить
Ви, мабуть, врахували всі порти в Арктиці і на Волзі?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:39 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 12:32 Ответить
Та ще б нам нормального головнокомандувача який би дав наказ їбашити по всім кацапським військах до яких дотягнуться на кацапії
показать весь комментарий
03.08.2022 12:32 Ответить
Зруйнувати нахрен лаптестан санкціями та ізоляцією!!! ще з більшими руїнами, ніж Рейган з Бушем зруйнували СССовок (шкода, що не довщенту).
показать весь комментарий
03.08.2022 12:33 Ответить
нічого, гетьмане. у "пабедителей" багато друзів, але тільки у програвших - вони - друзі - справжні.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
Как же не хватает сейчас Пороха и Турчинова в руководстве страной..
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/3/7361598/ - ось тут про постачання зброї, дуже цікава стаття..., вже та Спартц натякала, натякала, та все якось марно...
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
При ситуації з аеропортом, Іловайськ і Дебальцеве, я була в опалі з Порошенко, при тому,що підтримувала хороші стосунки з Турчиновою. Усі слова від Порошенко слухає світ і втіляє в санкції. Так тримати, Гетьмане! Україна понад усе
показать весь комментарий
03.08.2022 12:38 Ответить
на партійному сайті є вже друга частина цього інтерв'ю: "https://eurosolidarity.org/2022/08/03/chlenstvo-********-v-nato-ne-mozhe-buty-predmetom-kompromisu-z-putinym-bo-cze-yedyna-garantiya-bezpeky-poroshenko-dlya-newsweek/ Членство України в НАТО не може бути предметом компромісу з ******, бо це єдина гарантія безпеки для України - Порошенко для Newsweek "

«Я ненавиджу ідею двосторонніх переговорів з путіним. Україна повинна вести переговори разом зі своїми партнерами (по НАТО)»,- сказав П.Порошенко в інтерв'ю. «Єдиний документ, який може гарантувати нашу безпеку - це п'ята стаття Організації Північноатлантичного договору», - додав він, маючи на увазі зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.

«Не давайте, будь ласка, можливостей росії шантажувати Захід», - звернувся Порошенко до іноземних лідерів наприкінці інтерв'ю.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:42 Ответить
Петре, найкоротший шлях до миру в Україні очистка самої "зе влади" від росії,а вже потім все решту
показать весь комментарий
03.08.2022 12:58 Ответить
Нефтяное эмбарго для РабZeи начнется с 1 января...Германия прекратит покупать уголь у путлера с 1 сентября...выход из кремлевской газонефтяной кабалы за сутки или месяц осуществить невозможно ...Фрау Штази слишком много накосячила за 16 лет у власти...
показать весь комментарий
03.08.2022 13:28 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 15:12 Ответить
починаю довіряти Порошенку.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:53 Ответить

А з 2014 до 2019, не довіряв?
О це таке?
Хочу признатись. Я також, не довіряв , та не довіряю.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:10 Ответить
Якби у 2019 році нарід вибрав Порошенка, то в нас були б ракети, САУ, катери, укопплектована і мотивована армія і точно не було вторгнення 24.02.2022 року.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:08 Ответить
не забувай ботів нищити, як ото
показать весь комментарий
03.08.2022 17:10 Ответить
Це своє інтерв'ю для Newsweek сам https://t.me/PresidentPoroshenko/3809 Порошенко прокоментував так :
"***** виснажений. І хоче виграти час, щоб відновити здатність касапських військ до подальших атак. Україна не може прийняти цю ситуацію.
Санкційний тиск працює, і його треба посилювати, щоб не дати лаптям можливості відновити спроможність своєї військової машини.
лапті продовжує використовувати експорт продовольства та енергоносіїв, намагаючись послабити міжнародні санкції, а з наближенням зими кремль сподівається, що європейські політики підуть на поступки.
Але немає «української втоми» чи «санкційної втоми». Навпаки, кроки західних лідерів мають стати дедалі рішучішими"
показать весь комментарий
03.08.2022 18:20 Ответить
 
 