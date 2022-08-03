Мы расторгнем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины, - Кулеба

Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего, и каким образом не давать дополнительных поводов лукашенко принимать те или иные решения.

Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - подчеркнул министр.

В то же время, по словам Кулебы, Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям.

"Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", - подытожил глава МИД.

Также читайте: Кулеба о Венгрии: Пока заявления не совпадают с решениями по Украине, можно работать