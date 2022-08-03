РУС
Мы расторгнем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины, - Кулеба

Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего, и каким образом не давать дополнительных поводов лукашенко принимать те или иные решения.

Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - подчеркнул министр.

В то же время, по словам Кулебы, Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям.

"Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", - подытожил глава МИД.

+70
Феерический дол...б. А то, что со с территории белорашки нас обстреливают, заходят дрг, то нэ на часи?!!
03.08.2022 12:42
+51
Армия бульбашей уже была в Украине и стояла в 30км от Киева. Проснись придурок!!! А то что бульбаши обстреливают нас каждый день ракетами от которых погибли десятки тысяч людей ето ничего не значит?
03.08.2022 12:43
+33
Ракетами "хай обстрілюють" .... аби не заходили.
Там у ЗЕкоМанди взагалі є адекватні ?
03.08.2022 12:47
Проблема не в розриві дипвідносин.
Проблема трохи глибша. Для українців орки і ******** це вороги. А для зелених ******* вороги це українці, а орки і ******** то бізнес партнери. Звідти і оця риторика, яка в закони людської логіки взагалі не поміщається аж ніяк.
03.08.2022 14:35
по факту так і виглядає, бо як можна пояснити,що деякі демократичні країни запровадили сильніші санкції ніж жертви агресії..
03.08.2022 15:29
мощно задвинул! МИД возглавляет капитан Очевидность.
03.08.2022 14:37
А то нічого, що 24.02.22р російські війська зайшли в Україну з Білорусі прямо по великокрадівничому асфальту?"Ілі єта можна, зєлєнушкі" ви наші?
03.08.2022 14:44
и всё? а я думал мы ********* беларусь.
03.08.2022 14:47
Розірвати два відносини з бульбашськими зрадниками!
03.08.2022 14:48
Ще гірше. Відравимо туди посолкою (чи послинєю) Верещук!
03.08.2022 15:06
Послицею.
03.08.2022 17:50
Як стверджує сайт Посольства України в Білорусії, "Інтересам України відповідає розвиток прагматичного українсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва." (Джерело:
https://belarus.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/346-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-bilorussyu) .
Тобто, більше обстрілів - більше прагматизму.
У рамках такого "співробітництва" компанія "Аккорд-Тур" возить через бєларусію туристів до країн Балтії. "Шановні українські туристи, погляньте направо - ви бачите спалахи. Це нова цікавинка нашого маршруту - обстріл території України з російських "Градів"".
03.08.2022 15:11
Ці загравання МЗС з ворогами вже не просто дратують а просто нецензурним словом варто назвати.Тобто те, що звідти летять ракети та був наступ на столицю від якого загинули тисячі українців міністру виявилося цього мало що б розірвати зв'язки..
03.08.2022 15:26
Дурість невиліковна
03.08.2022 15:28
Плевать на эти "дипотношения" они давно уже должны быть разорваны!
Нужно угоражать физическим истребление Таракана с сынком и всех приближенных к нему лиц!
03.08.2022 15:32
Як можуть бути досі не розірваними дипвідношення, після того, як Білорусь з 24 лютого є співучасником нападу?
03.08.2022 15:43
Ми не просто розірвемо відносини,
Ми їх виб'ємо за тиждень(це було висказано аналітиками)
Україна "перемеле" їх за тиждень.
Я думаю військовослужбовці(Белорусі) не ідіоти, як рузьке чмо, яке приїхало "защищать от неонацистів"......
Приїхало 23 липня, поїхало в ПАКЕТІ"на рОдіну 25 липня.......
Інтурист????.....ні, ні ,ні !!!...русТурист....)))
03.08.2022 22:31
