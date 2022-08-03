Мы расторгнем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины, - Кулеба
Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины.
Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего, и каким образом не давать дополнительных поводов лукашенко принимать те или иные решения.
Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - подчеркнул министр.
В то же время, по словам Кулебы, Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям.
"Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", - подытожил глава МИД.
Проблема трохи глибша. Для українців орки і ******** це вороги. А для зелених ******* вороги це українці, а орки і ******** то бізнес партнери. Звідти і оця риторика, яка в закони людської логіки взагалі не поміщається аж ніяк.
https://belarus.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/346-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-bilorussyu) .
Тобто, більше обстрілів - більше прагматизму.
У рамках такого "співробітництва" компанія "Аккорд-Тур" возить через бєларусію туристів до країн Балтії. "Шановні українські туристи, погляньте направо - ви бачите спалахи. Це нова цікавинка нашого маршруту - обстріл території України з російських "Градів"".
Нужно угоражать физическим истребление Таракана с сынком и всех приближенных к нему лиц!
Ми їх виб'ємо за тиждень(це було висказано аналітиками)
Україна "перемеле" їх за тиждень.
Я думаю військовослужбовці(Белорусі) не ідіоти, як рузьке чмо, яке приїхало "защищать от неонацистів"......
Приїхало 23 липня, поїхало в ПАКЕТІ"на рОдіну 25 липня.......
Інтурист????.....ні, ні ,ні !!!...русТурист....)))