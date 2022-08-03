РУС
Одесский суд арестовал россиянина, который в телеграмме призвал убивать украинских пленников

Приморский районный суд Одессы 27 июля арестовал на два месяца россиянина, который в Telegram-каналах поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам Суспільного стало известно из судебного реестра.

По информации следователей СБУ, гражданин РФ размещал в мессенджере призывы к изменению границ территории Украины и в поддержку российского вторжения. В комментарии под одной из публикаций об украинских пленниках, мужчина призвал убивать их: "кончать их там же, да и делов".

Подозреваемый размещал публикации и комментарии в Telegram с 15 по 24 июля, находясь на территории Одесского морского торгового порта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над "политическим экспертом" Ляшенко начался во Львове: Его подозревают в госизмене и пропаганде войны

На суде россиянин заявил, что его телефон, возможно, сломали, а он не совершал того, что ему инкриминирует следствие.

"Также при применении меры пресечения следователь судья учитывает, что подозреваемый является гражданином Российской Федерации, оккупационные войска которой ведут боевые действия с ВСУ на расстоянии 100 км от г. Одесса, что также обосновывает наличие риска укрывательства подозреваемого от органа досудебного расследования и суда", – говорится в постановлении.

Сотрудники СБУ в Одесской области расследуют дело по ч. 1 ст. 110 УКУ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Вот и кончить его на месте. Как оно и хотело.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:08 Ответить
Нєвзоров був депутатом госдуми і довіреним лицем путіна, активно просував рускій мір і підтримував окупацію різних держав в т.ч. України - і таки досяг свого в 2014.

Так в нього після усіх смертей тепер громадянство України і ледь не зірка героя - чим цей парніша гірший? В нього ж теж є потенціал.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:17 Ответить
Визнати терористом за рішенням суду і знищити (все за своїм рашиським сценарієм)
показать весь комментарий
03.08.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 14:11 Ответить
На два месяца. Кацапа, призывающего убивать наших пленных. Так победим, само собой.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:12 Ответить
Два місяці це запобіжний захід.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:25 Ответить
Це на період слідчих дій, а так , йому впаяють 5 років.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:33 Ответить
Видать йому громадянство України.
Може в нього буде така ж світла кар'єра, як і у такого ж громадянина України Нєвзорова, який своїми закликами таки зміг допомогти своєму шефу розпочати проти нас війну у 2014.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:15 Ответить
задержали кацапа , а оказалось, что у него еще и паспорт Украины
показать весь комментарий
03.08.2022 14:16 Ответить
Два месяца ареста кацапу, который сидя в Украине призывал убивать украинцев. Ну круто, чё.😐
Ну вот как нормально можно воевать, когда у тебя нет нормального тыла?! Как ВСУ выбивать кацапню, когда кацапское дерьмо свободно гуляет по украинским городам и скидывает инфу, проводит ИПСО и тд?!
показать весь комментарий
03.08.2022 14:18 Ответить
Читайте статтю, а не заголовки, там усе написано.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:34 Ответить
Чому громадяни країни-агресорки в умовах воєнного стану досі не тільки не інтерновані, а й вільно переміщуються по території України, поселяються там, де їм заманеться, нишпорять всюди, де є хоч натяк на військовий об'єкт ?
показать весь комментарий
03.08.2022 14:19 Ответить
тому що ми країна 73% ДУРНІВ! Вас відповідь задовольняє?
показать весь комментарий
03.08.2022 14:22 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:45 Ответить
Надеюсь в СИЗО найдутся люди с нормальной гражданкой позицией, касательно войны "параши" в Украине, и мальчику объяснят как делать не надо, очень надеюсь!!
показать весь комментарий
03.08.2022 14:22 Ответить
И мальчик станет девочкой Машей.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:26 Ответить
Раздолбанная жеппа никак не мешает передавать координаты, сливать инфу и тд. Давайте не будем распространять скрепные гомотрадиции. Врага надо обезвреживать так, чтобы он не мог нанести вреда украинскому народу, а не устраивать гей оргии, вполне вероятно на потеху кацапу.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:35 Ответить
наказати -- шоб другим неповадно було -- може хтось задумаєця
показать весь комментарий
03.08.2022 14:25 Ответить
Взломати йому хребта...
показать весь комментарий
03.08.2022 14:27 Ответить
А наші дибіли досі вірять в казки кацапських виродів у полоні і деякі навіть співчувають їм. Це вже у нас якась хвороба бути такими толерантними до росіян які постійно хочуть нас знищити. Нам ссуть в очі, а ми кажемо дощь! Смерть росії і російським виродкам!!
показать весь комментарий
03.08.2022 14:31 Ответить
А Одеський морський порт в умовах воєнного стану не є режимним об'єктом?
Там кацапи вільно розгулюють?
Цікаво, а де вони ще вільно розгулюють?
показать весь комментарий
03.08.2022 14:51 Ответить
Міняйте законодавство ідіоти!
показать весь комментарий
03.08.2022 15:24 Ответить
 
 