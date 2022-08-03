Одесский суд арестовал россиянина, который в телеграмме призвал убивать украинских пленников

Приморский районный суд Одессы 27 июля арестовал на два месяца россиянина, который в Telegram-каналах поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам Суспільного стало известно из судебного реестра.

По информации следователей СБУ, гражданин РФ размещал в мессенджере призывы к изменению границ территории Украины и в поддержку российского вторжения. В комментарии под одной из публикаций об украинских пленниках, мужчина призвал убивать их: "кончать их там же, да и делов".

Подозреваемый размещал публикации и комментарии в Telegram с 15 по 24 июля, находясь на территории Одесского морского торгового порта.

На суде россиянин заявил, что его телефон, возможно, сломали, а он не совершал того, что ему инкриминирует следствие.

"Также при применении меры пресечения следователь судья учитывает, что подозреваемый является гражданином Российской Федерации, оккупационные войска которой ведут боевые действия с ВСУ на расстоянии 100 км от г. Одесса, что также обосновывает наличие риска укрывательства подозреваемого от органа досудебного расследования и суда", – говорится в постановлении.

Сотрудники СБУ в Одесской области расследуют дело по ч. 1 ст. 110 УКУ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.