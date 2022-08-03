В отличие от России, террористы берут на себя ответственность за совершенные действия. В РФ нет мужества сделать этого, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом он заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Россия долгие годы пыталась прятаться под маской миротворицы.

"Там другая маска. С прорезью для глаз и рта, маска, которую надевают террористы. Единственная разница между террористами и Россией: первые - берут на себя ответственность за совершенные действия, а у России нет мужества сделать это. Имеет наглость обвинять в своих преступлениях других , отдельные страны и целый мир", - объяснил президент.

Глава государства отметил, что любая торговля, бизнес и другая форма сотрудничества с РФ сегодня несут невероятно выгоду одним, а другим – вероятную смерть.

"Мир должен сделать выбор. ООН должен сделать выбор. Совбез ООН должен сделать выбор. Международный комитет Красного Креста должен сделать выбор. ОБСЕ должен сделать выбор. Страны ЕС должны сделать выбор. Страны НАТО должны сделать выбор. Страны G7, G20 должны сделать выбор. США должны сделать выбор и сделать этот важный шаг - признать Россию спонсором терроризма. Это время пришло, пришло давно", - подчеркнул Зеленский.

