В отличие от России, террористы берут на себя ответственность за совершенные действия. В РФ нет мужества сделать этого, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом он заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Россия долгие годы пыталась прятаться под маской миротворицы.

"Там другая маска. С прорезью для глаз и рта, маска, которую надевают террористы. Единственная разница между террористами и Россией: первые - берут на себя ответственность за совершенные действия, а у России нет мужества сделать это. Имеет наглость обвинять в своих преступлениях других , отдельные страны и целый мир", - объяснил президент.

Глава государства отметил, что любая торговля, бизнес и другая форма сотрудничества с РФ сегодня несут невероятно выгоду одним, а другим – вероятную смерть.

"Мир должен сделать выбор. ООН должен сделать выбор. Совбез ООН должен сделать выбор. Международный комитет Красного Креста должен сделать выбор. ОБСЕ должен сделать выбор. Страны ЕС должны сделать выбор. Страны НАТО должны сделать выбор. Страны G7, G20 должны сделать выбор. США должны сделать выбор и сделать этот важный шаг - признать Россию спонсором терроризма. Это время пришло, пришло давно", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Некоторые боятся злить Россию, но невозможно разозлить взбешенных, - Зеленский

Зеленский Владимир (21598) россия (96902) терроризм (18693)
Главное запомнить Новинский - гражданин Украины, а Корбан нет...
показать весь комментарий
03.08.2022 14:19 Ответить
а кто взял ответсвенность за разминирование во время шашліков?
показать весь комментарий
03.08.2022 14:41 Ответить
Коли сцикливий членограй блокує патріотичні канали, щоб люди не чули правди, це ознака мужности?
показать весь комментарий
03.08.2022 14:45 Ответить
А ти придивися їм в очі, ти ж ще рік назад мололо, що то пуйло погане, а кацапи нормальні. Як тоді не соромно було йти на такий відповідальний пост під час війни. Скільки загублено душ і економіки.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:58 Ответить
Вираз мужність,не підходить головорізам,канібалам,В раду подати законопроект,про перейминування на рашупарашу,то що там розмножується-убійцинасільнікімародерипалачі,це типа буде національність,найдовша в світі як їхня тер.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:09 Ответить
 
 