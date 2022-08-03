РУС
Хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании России против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нейтралитет Китая в вопросе войны РФ против Украины лучше, чем если бы КНР поддерживала Россию.

Об этом глава государства заявил во время общения со студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Китая. Я делаю ежедневно все, чтобы Россия не смогла вокруг себя кого-либо объединить. Это делаю я не один, делаем мы все, многие лидеры в мире над этим работают. Мы видим, что Россия теряет тех или иных экономических союзников.Есть частные случаи, но теряет. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании России против Украины.Я бы хотел.Сейчас этого не произошло.Китай стоит в стороне, на сегодня Китай балансирует и имеет нейтралитет ", – отметил президент.

По словам Зеленского, этот нейтралитет – это гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России.

"Я верю, что общество Китая сделает разумный выбор. Для нас важно, чтобы Китай не помогал России. Есть какие-то случаи по обходу санкций. Некоторые государства в мире немного помогают РФ, они еще не чувствуют на себе, какое влияние эта война оказала на весь мир", - подытожил глава деравжи.

+13
Зеленському-саме з дозволу та за підтримки Китаю кацапи й розпочали цю війну...
03.08.2022 14:28 Ответить
+9
Смешно. Этот дол***б еще не понял на чьей Китай стороне?
03.08.2022 14:29 Ответить
+6
03.08.2022 14:32 Ответить
Зеленському-саме з дозволу та за підтримки Китаю кацапи й розпочали цю війну...
03.08.2022 14:28 Ответить
очередная ИПСО
03.08.2022 14:30 Ответить
спецом для этой муйни зарегился?
03.08.2022 14:31 Ответить
Какой был последний ник?
03.08.2022 14:34 Ответить
склад ozon в мацкве сейчас
https://twitter.com/i/status/1554791091441991680
03.08.2022 14:29 Ответить
03.08.2022 14:31 Ответить
Смешно. Этот дол***б еще не понял на чьей Китай стороне?
03.08.2022 14:29 Ответить
Как жє так?! "Слуга народу" на 100-річчя Комуністичної Партії Китаю тільки добра бажав!
03.08.2022 14:32 Ответить
...зроби відосік китайською, клован
03.08.2022 14:29 Ответить
После слива вагнеровцев, отрицания вторжения и распила денег на дорогах - верховный решил заняться геополитикой....
Ну, ну.....
03.08.2022 14:30 Ответить
03.08.2022 14:32 Ответить
Русня пишет
Два вертолета Ка-32 направлены на тушение крупного пожара на складе Ozon, сообщили в МЧС.
Прочитал как Ка-52, думаю ок, все в их стиле
03.08.2022 14:35 Ответить
маладец!

щось кизданути і головне вчасно!
03.08.2022 14:50 Ответить
Це не можливо, від слова ЗОВСІМ!!!!! китай такий саме деспотичний як і монголоїди, наші сусіди!!!! Забудь!!!!!
03.08.2022 15:11 Ответить
Він просто верховний дебіл України
03.08.2022 15:23 Ответить
Что за ЧУШЬ и АХИНЕЮ он несет, комуняки хотят вторгнутся в Тайвань (в начале сентября), а этот опять хрень всякую пустозвонит (не верит, также как то, что паРашка вторгнется в Украину), пора уже снять "розовые" очки после полугода войны!
03.08.2022 15:12 Ответить
После того, как Китай вторгнется в Тайвань, надеюсь, у этого неадеквата хватит смелости и ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ разорвать дипотношения с АГРЕССОРАМИ и наладить дипотношеня с Тайванем с признание его единственно законным приемником захваченого и оккупированного комуняками материка превратившими население в послушных РАБОВ!?
03.08.2022 15:17 Ответить
Ніт. У нього мозгів не вистачить. А якщо згадати слова Арахамії, то для Слуги Урода КНР ближча за духом, ніж вільний світ
03.08.2022 15:24 Ответить
Якщо перевести то це: китайська тиранія повинна засудити російську...
03.08.2022 15:17 Ответить
Для этого надо уничтожить коммуняцкий людоедский режим.
03.08.2022 17:00 Ответить
ЯКИМ ****** БУТИ НЕУЧЕМ,ЩОБ ПРОПОНУВАТИ ЧЕРВОНІЙ ДИКТАТУРІ ЯКА ВБИЛА ТІЛЬКИ ПРИ АНЕКСІІ ТИБЕТУ 1МЛН.ТИБЕТЦІВ ЩОБ ВОНИ СТАЛИ НА БІК УКРАІНИ?ЦЕ ЙОМУ МАО АРАХАМІЯ ПІДСКАЗАВ?

7
03.08.2022 17:24 Ответить
Одна русня пишет комменты. Правильно учите Украинский язык, новости какие в мире, расширяйте кругозор от пропаганды, пригодится.

Видно от Осознания того что Весь мир не сними, да и народ тоже... не особо хочет умирать в Украине, и жить будут хуже чем в Северной Корее уже через пару лет причем, если х"ла не свергнут, приходиться только под заказ коменты писать, что б хоть по голове не били.
25.09.2022 02:18 Ответить
 
 