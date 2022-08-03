Хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании России против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нейтралитет Китая в вопросе войны РФ против Украины лучше, чем если бы КНР поддерживала Россию.

Об этом глава государства заявил во время общения со студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Китая. Я делаю ежедневно все, чтобы Россия не смогла вокруг себя кого-либо объединить. Это делаю я не один, делаем мы все, многие лидеры в мире над этим работают. Мы видим, что Россия теряет тех или иных экономических союзников.Есть частные случаи, но теряет. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании России против Украины.Я бы хотел.Сейчас этого не произошло.Китай стоит в стороне, на сегодня Китай балансирует и имеет нейтралитет ", – отметил президент.

По словам Зеленского, этот нейтралитет – это гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России.

"Я верю, что общество Китая сделает разумный выбор. Для нас важно, чтобы Китай не помогал России. Есть какие-то случаи по обходу санкций. Некоторые государства в мире немного помогают РФ, они еще не чувствуют на себе, какое влияние эта война оказала на весь мир", - подытожил глава деравжи.

