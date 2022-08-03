Штрак-Циммерманн – Шредеру: Путин хочет захватить восток Украины, а не вести переговоры

Глава оборонного комитета Бундестага Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ответила на слова бывшего канцлера страны Герхарда Шредера о том, что президент РФ Владимир Путин хочет переговоров по Украине.

Штрак-Циммерманн сказала, что в этом вопросе больше полагается не на слова экс-канцлера, а на высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который говорил, что Россия хочет захватывать территории вне Донбасса и силой сменить власть в Украине.

"Если он говорит, что Путин хочет решения, то я уже сегодня могу сказать, как выглядит это решение в его глазах: Путин хочет восточную Украину", – сказала Штрак-Циммерманн.

Напомним, ранее Шредер после встречи с Путиным заявил, что российский диктатор якобы желает урегулирования путем переговоров.