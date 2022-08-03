Штрак-Циммерманн – Шредеру: Путин хочет захватить восток Украины, а не вести переговоры
Глава оборонного комитета Бундестага Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ответила на слова бывшего канцлера страны Герхарда Шредера о том, что президент РФ Владимир Путин хочет переговоров по Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Штрак-Циммерманн сказала, что в этом вопросе больше полагается не на слова экс-канцлера, а на высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который говорил, что Россия хочет захватывать территории вне Донбасса и силой сменить власть в Украине.
"Если он говорит, что Путин хочет решения, то я уже сегодня могу сказать, как выглядит это решение в его глазах: Путин хочет восточную Украину", – сказала Штрак-Циммерманн.
Напомним, ранее Шредер после встречи с Путиным заявил, что российский диктатор якобы желает урегулирования путем переговоров.
сиділо собі тихо на пенсії, дрімало і рапотово, підірвалось і почало чавкати
решение о постепенном отказе от ядерной энергетики было принято в 2000. когда шольц был канцлером.
за это ему путин взятку дал.
но не мог же путин ему напрямую взятку дать.
ему пообещали, что после выхода на пенсию, его возьмут на работу в газпром с зарплатой 1 млн долларов.
ему взятку через зарплату выплатили.
и, вроде бы, все законно.
шредер должен сидеть в тюрме в германии за коррупцию.
шольцшредер был канцлером."....
А ми повинні знищувати орків,і чим більше - тим краще та наближатиме нас до перемоги.
Слава ЗСУ!!!