Штрак-Циммерманн – Шредеру: Путин хочет захватить восток Украины, а не вести переговоры

Глава оборонного комитета Бундестага Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ответила на слова бывшего канцлера страны Герхарда Шредера о том, что президент РФ Владимир Путин хочет переговоров по Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Штрак-Циммерманн сказала, что в этом вопросе больше полагается не на слова экс-канцлера, а на высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который говорил, что Россия хочет захватывать территории вне Донбасса и силой сменить власть в Украине.

"Если он говорит, что Путин хочет решения, то я уже сегодня могу сказать, как выглядит это решение в его глазах: Путин хочет восточную Украину", – сказала Штрак-Циммерманн.

Напомним, ранее Шредер после встречи с Путиным заявил, что российский диктатор якобы желает урегулирования путем переговоров.

+16
Шрьодер - чмо!
03.08.2022 14:39 Ответить
+12
Німцям-лапатніки хочуть захопити всю Україну але хрєн їм...
03.08.2022 14:31 Ответить
+8
Герхард Шредер - це холуй кремлівського виродка , так як за газпромівське бабло , він може тявкати таку хрінь на всіх світових площадках , так як для нього наша краіна , це ніщо 😠
03.08.2022 14:43 Ответить
Німцям-лапатніки хочуть захопити всю Україну але хрєн їм...
03.08.2022 14:31 Ответить
Мда, слово не горобець,вилетіло і не спіймати.
03.08.2022 14:33 Ответить
в кожного своя версія
03.08.2022 14:37 Ответить
Да нет не много ли внимания старой проститутке и резиденту России Шредеру????!!!
03.08.2022 15:23 Ответить
Шрьодер - чмо!
03.08.2022 14:39 Ответить
Пособник фашиста -террориста *****, МЕГАКОРУПЦИОНЕР , выродок гитлеровской чумы
03.08.2022 15:14 Ответить
Шел бы старый дед уже далеко далеко!!! С тобой старый маразматик уже все понятно, баблишка роснефть поимел, конечно понятно какую ты писю целовать будешь!!!
03.08.2022 14:40 Ответить
Герхард Шредер - це холуй кремлівського виродка , так як за газпромівське бабло , він може тявкати таку хрінь на всіх світових площадках , так як для нього наша краіна , це ніщо 😠
03.08.2022 14:43 Ответить
а хто взагалі випустив цу скажену собаку на світ?
сиділо собі тихо на пенсії, дрімало і рапотово, підірвалось і почало чавкати
03.08.2022 14:48 Ответить
Яка пенсія? Він на зарплаті у путлєра.
03.08.2022 14:49 Ответить
Україна не вестиме переговори зі злочинцем путіним.якщо рф хоче переговорів,то повинна або арештувати путіна і передати Україні для суду,або ліквідувати путіна.
03.08.2022 14:49 Ответить
шредер перевел всю германию с атомных станций на российский газ. сейчас всё электричество в германии производится на газу.

решение о постепенном отказе от ядерной энергетики было принято в 2000. когда шольц был канцлером.

за это ему путин взятку дал.

но не мог же путин ему напрямую взятку дать.

ему пообещали, что после выхода на пенсию, его возьмут на работу в газпром с зарплатой 1 млн долларов.

ему взятку через зарплату выплатили.

и, вроде бы, все законно.

шредер должен сидеть в тюрме в германии за коррупцию.
03.08.2022 14:55 Ответить
.... "2000. когда шольц шредер был канцлером."....
03.08.2022 15:46 Ответить
Цель захватить юг Украины была сразу же после захватв Крыма,но тут подвернулся лугандон и решили шахтёров на мясо отправить,дёшево и сердито,что и сделали.
03.08.2022 14:55 Ответить
Штрак-Циммерман - це партія зелених? Тільки вони в бундесі можуть підтримувати нас.
03.08.2022 15:07 Ответить
Пам'ятаєте збиття MH-17, теж був повний пісець, нічого незрозуміло, з кожного мусонного бачка своя версія була, вибори президента України, аналогічно, шум в інформаційному полі щоб збити з толку і тепер цей самий прийом з війною, яка в неї мета, хто винен, хто розпочав?
03.08.2022 15:13 Ответить
Вобще-то, Шредер на пару с Меркель должны уже за решеткой давно сидеть, если на них не "копают" ( ине могут найти состав преступления), значит это госполитика европекйских стран (особено Австрии, Германии, Франции и частично Италии) кардинально коррумпирована кремлем!
03.08.2022 15:27 Ответить
Шредер не понтуйся,больше не проживёшь чем уже прожил,одень нормально штаны ,ширинкой в перёд,всё лижеш,хватит ,в конце пути будь мужиком,ну хотябы попробуй
03.08.2022 15:53 Ответить
На жаль, спецоператор не хочет, а уже захопив схiдну Украину, и часть юга тоже. Если его оттуда не выгонят он сам врядли уйдёт.
03.08.2022 16:58 Ответить
Почему они с курвой не в тюряге.
03.08.2022 17:02 Ответить
шредера надо не комментировать, а купировать
03.08.2022 17:03 Ответить
Всі ці статті - профанація..
А ми повинні знищувати орків,і чим більше - тим краще та наближатиме нас до перемоги.
Слава ЗСУ!!!
03.08.2022 17:38 Ответить
Шредер - продажна ****! За гроші готовий на будь-яку підлість.
03.08.2022 23:13 Ответить
 
 