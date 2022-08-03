РУС
6 961 41

Зеленский об отношениях с РФ после окончания войны: Никто не хочет ничего с людьми, которые пришли и убивали нас

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность отношений с РФ по окончании войны.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно. Никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. А возможно или нет (отношения с РФ после войны. - Ред.) в будущем будет зависеть от России. И что для этого нужно... я даже не знаю, есть ли этот перечень, я не знаю.Каждая семья что-то потеряла и каждый записал у себя внутри и не забудет, что отдал, кого отдал, ребенка отдал, отца отдал. Извините, что так говорю, оторванные свои конечности на поле боя отдал... Они (Россия. – Ред.) способны это вернуть? Я не уверен. Поэтому им придется придумывать для нас и для всего мира, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность к будущему сожительству с другим миром. Это будет их и только их вопросом", – отметил президент.

+25
Після війни раша не повинна існувати,бути.
03.08.2022 14:36 Ответить
+21
Я добре пам'ятаю з чого починала Зеленські : «Деякі українці, занадто українці.
Треба трохи стати менше українцями, і тоді настане у суспільстві спокій.» © Олена Зеленська.

Денацифікація.
Початок.😠
03.08.2022 14:38 Ответить
+18
Для нас їх не повинно існувати. Ніяких відносин. Ніколи.
03.08.2022 14:37 Ответить
Тільки окрім можливо трохи бізнесу...
03.08.2022 14:34 Ответить
Впевнений, що наші Панамські, Кіпрські та Іспанськи "заможні патріоти" чхати на на це хотіли - тим виродкам гроші не пахнуть.
03.08.2022 15:33 Ответить
Якщо прихисток дадуть у Ростовi ,то по iншому заспiваЭ...
03.08.2022 16:11 Ответить
https://youtu.be/o_ktI5DthPs https://youtu.be/o_ktI5DthPs


год назад всех предупреждали !!!!
03.08.2022 14:49 Ответить
Це він про тих українців які погано відносяться до кварталу за те що квартал багато років глузував над українською мовою, армією, культурою
03.08.2022 14:41 Ответить
Нічого, тільки концерти 95ть.
03.08.2022 14:38 Ответить
відносини можуть бути тільки одні, вбивати цих тварин весь час, родичів всіх підарасів які воювали в Україні
03.08.2022 14:40 Ответить
Вона зараз хворіє. Об'їлася скумбрією по 8.
03.08.2022 14:44 Ответить
Скумбрія, загорнута у vogue всеодно пахне скумбрією.
03.08.2022 14:46 Ответить
fublja)
03.08.2022 14:54 Ответить
Заборгувала трохи...за вивiз смiття..
03.08.2022 16:13 Ответить
Квартирка не проста, та щей з підземним паркінгом на 2 місця. На даху басейн.
03.08.2022 14:47 Ответить
Сказав , гоблінтАксьонови, що комуналку сплачують вчасно , до речі ,
в москві теж є квартирка і не одна !
03.08.2022 14:48 Ответить
Это друхое
03.08.2022 14:59 Ответить
Тобто паспорти роздаються росіянам від огиди, а путінській 1хбет ліцензію видали взагалі від повної ненависті
03.08.2022 14:50 Ответить
Ты, падло, что отдал? Хоть копейку оторвал от себя для ЗСУ?!?? Кусок дебила, *****, на нашу голову!
73% уродов, ненавижу вас всеми фибрами души!!!
03.08.2022 14:51 Ответить
10000000000% піддержую.
03.08.2022 15:28 Ответить
Щось взагалі перестав реагувати на заголовки "Зеленський сказав...", "Зеленський висловився...". Гортаю далі.
03.08.2022 14:56 Ответить
А я шось перестала зiстрiчати тих ,это дивиться каломарахфон...
03.08.2022 16:16 Ответить
Так в глазах Х...ла ты ж видел мир. Или с 2014 они не убивали. Короче, это не лечится.
03.08.2022 15:00 Ответить
Шоу-мен патякає, навіть не вийнявши з рота гаманця Абрамовича.
03.08.2022 15:01 Ответить
А як же"надо просто перестать стрелять" ,"Сойдьйомся посрєдінє".
03.08.2022 15:01 Ответить
Неужели, а как же ты сериальчики тупые снимать будешь? Или бабло не пахнет? Или это другое?
03.08.2022 15:01 Ответить
Та він на посаді так накрав за 3 роки, що серіальчики то вже мєлочь!
показать весь комментарий
разве что сериалы продавать в россию, культура вне политики...а все остальное ни-ни
03.08.2022 15:03 Ответить
Логично предположить, что Зеленский будет править два президентских срока, тобишь еще лет 5 как минимум........ Исходя из этого и с его риторики можно сделать вывод что война за это время не закончится........
03.08.2022 15:10 Ответить
И сомневаться нечего, второй срок он считает уже заработал. Не зря же он столько видосиков показывает. Понравилось ему кресло президента. Все дело в том, что нет других более достойных. Или они не хотят высовываться, или им не дает кошерное братство....
03.08.2022 15:49 Ответить
ПроЙ*б 25 вiдсоткiв територii,сотнi тисяч загиблих,крах экономiки ,зрадники при владi,це -"нет более достойных"???
03.08.2022 16:21 Ответить
який мутнорилий,бридкий лицемір.Його помічник з офісу баум(видно наш чоловік)роздає ліцензіі російській букмекерській конторі,коли йде війна,а якась попєдонсцева з цього ж гнилого офісу що і баум наіжджає на журналістів щоб це публікували.А ще що не призначення то колишні яники,от і думайте хто є вовочка,коли Краіна воює і гинуть кращі.
03.08.2022 15:26 Ответить
Зачем что-то придумывать. Есть пример Германии, 50-70 лет будут компенсировать принесенное горе. Будет денацификация параши десятки лет, пока нынешние зомби-уроды не подохнут. Вырастет новое здоровое поколение - потом посмотрим.
03.08.2022 15:44 Ответить
А с 2014 го шо відбувалося? Чи коли не мене - то не рахується?
03.08.2022 15:45 Ответить
Брехливое малоПИД...роское, бенино, Нарко-Чмо!!! А как же киностудии в маЦкве, под крышей шефиров, офшоры к ним подвязанные, майно в помойке и Крыму, сваты на стс и т.д, лапша для ЗЕБилов!!!
03.08.2022 16:28 Ответить
Зе перед студентами з 20 вишів Австралії: "Скажу відверто. Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли і вбили наших людей."
А от українцям Зе-команда інше втирала:

03.08.2022 17:05 Ответить
А " скоти" і " папіки " на расєї будуть обов, язково!
03.08.2022 18:42 Ответить
 
 