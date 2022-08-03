Зеленский об отношениях с РФ после окончания войны: Никто не хочет ничего с людьми, которые пришли и убивали нас

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность отношений с РФ по окончании войны.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно. Никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. А возможно или нет (отношения с РФ после войны. - Ред.) в будущем будет зависеть от России. И что для этого нужно... я даже не знаю, есть ли этот перечень, я не знаю.Каждая семья что-то потеряла и каждый записал у себя внутри и не забудет, что отдал, кого отдал, ребенка отдал, отца отдал. Извините, что так говорю, оторванные свои конечности на поле боя отдал... Они (Россия. – Ред.) способны это вернуть? Я не уверен. Поэтому им придется придумывать для нас и для всего мира, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность к будущему сожительству с другим миром. Это будет их и только их вопросом", – отметил президент.

