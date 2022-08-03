Зеленский об отношениях с РФ после окончания войны: Никто не хочет ничего с людьми, которые пришли и убивали нас
Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность отношений с РФ по окончании войны.
Об этом глава государства заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.
"Скажу откровенно. Никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. А возможно или нет (отношения с РФ после войны. - Ред.) в будущем будет зависеть от России. И что для этого нужно... я даже не знаю, есть ли этот перечень, я не знаю.Каждая семья что-то потеряла и каждый записал у себя внутри и не забудет, что отдал, кого отдал, ребенка отдал, отца отдал. Извините, что так говорю, оторванные свои конечности на поле боя отдал... Они (Россия. – Ред.) способны это вернуть? Я не уверен. Поэтому им придется придумывать для нас и для всего мира, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность к будущему сожительству с другим миром. Это будет их и только их вопросом", – отметил президент.
год назад всех предупреждали !!!!
Треба трохи стати менше українцями, і тоді настане у суспільстві спокій.» © Олена Зеленська.
Денацифікація.
Початок.😠
в москві теж є квартирка і не одна !
73% уродов, ненавижу вас всеми фибрами души!!!
А от українцям Зе-команда інше втирала: