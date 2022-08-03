В Белгородской области закрыли школы и детсады в 5 км от границы

Власти Белгородской области РФ закрыли школы и детские сады, находящиеся в 5 или менее километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой пограничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", - написал он в телеграм-канале.

Ограничения будут действовать в пяти районах Белгородской области, граничащих с Сумщиной и Харьковщиной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ продолжает стягивать военную технику к границам Украины. ФОТО