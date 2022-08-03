РУС
В Белгородской области закрыли школы и детсады в 5 км от границы

Власти Белгородской области РФ закрыли школы и детские сады, находящиеся в 5 или менее километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой пограничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", - написал он в телеграм-канале.

Ограничения будут действовать в пяти районах Белгородской области, граничащих с Сумщиной и Харьковщиной.

Топ комментарии
О шо тількі на 5 км ? Чому не на 300 км ? Буданов, недоработка
03.08.2022 14:42 Ответить
а шо такоє? спєцоперація ідьот по плану?
03.08.2022 14:43 Ответить
5 км - это ни о чём.
Закрывайте на 50 км, сами в погреба и плетите лапти...
Можете негромко играть на балалайках.
03.08.2022 14:44 Ответить
А як там воронеж?
03.08.2022 14:43 Ответить
Варонеж уже зневiрився шо "будут бАмбить"..
03.08.2022 16:24 Ответить
Це чітко означає, що ФСБ-майстри готуют провокацію. Бєслан-2.
03.08.2022 14:48 Ответить
03.08.2022 14:52 Ответить
это значит, что будут стрелять с белгорода часто
03.08.2022 15:09 Ответить
А українці 1 вересня по всій Україні поведуть своїх діточок в школу (з тих, хто за бугор не звалив). Запасайте свічки і плюшеві іграшки шоб було шо нести на могилки. ***** аплодує зеленій владі і Шкарлету персонально.
03.08.2022 15:26 Ответить
В Бєлгороді вірять в ЗСУ
03.08.2022 16:24 Ответить
Страшно,кацапи? Далі буде...
03.08.2022 16:45 Ответить
А що так.....???
HIMERSи в гості їдуть?
03.08.2022 22:35 Ответить
 
 