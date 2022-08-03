В Белгородской области закрыли школы и детсады в 5 км от границы
Власти Белгородской области РФ закрыли школы и детские сады, находящиеся в 5 или менее километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"Мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой пограничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", - написал он в телеграм-канале.
Ограничения будут действовать в пяти районах Белгородской области, граничащих с Сумщиной и Харьковщиной.
Закрывайте на 50 км, сами в погреба и плетите лапти...
Можете негромко играть на балалайках.
HIMERSи в гості їдуть?